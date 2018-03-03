عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم السبت ..

* أخبار اليوم:

- لوبي شركات المحروقات يضغط في البرلمان. كشفت معطيات مثيرة تواطؤ عدد من البرلمانيين من فرق مختلفة، من الأغلبية والمعارضة، لإفراغ تقرير اللجنة البرلمانية الاستطلاعية حول المحروقات، والتي شكلها مجلس النواب، من مضمونه، خاصة في الجوانب المتصلة بحذف الحديث عن مسؤولية شركات المحروقات، والأرباح التي حققتها بعد قرار الحكومة رفع الدعم عن المحروقات سنة 2015.

- أوجار يضع الإدارة تحت تصرف القضاة. وقع كل من وزير العدل، محمد أوجار، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، أمس بالرباط، على قرار مشترك لإحداث الهيئة المشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل بشأن التنسيق في مجال الإدارة القضائية. والخطوة الجديدة تأتي بعد خمسة أشهر من تسليم وزير العدل، مفاتيح رئاسة النيابة العامة إلى محمد عبد النباوي، لتفتح الهيئة المشتركة الجديدة الباب أمام مد يد السلطة القضائية لتشمل الشق الإداري في مجال العدالة.

* المساء:

- البنوك تستفيد من كعكة "الضريبة على المرض". بعد كعكة الضريبة السنوية على السيارات التي استفادت منها الأبناك، كشفت مصادر أن هناك كعكة أخرى أكثر دسامة موجهة إلى الأبناك عبر الضريبة على المرض، التي فرضتها الحكومة على المواطنين المغاربة، والمحددة في 0.25 في المئة عن كل 100 درهم، في الأدوية والتحاليل المخبرية والزيارات الطبية وغيرها. وستقتطع الأبناك عن كل تصريح أوتوماتيكي بهذه الضريبة عمولتها، التي حددت، حسب المصادر ذاتها، في 90 درهما.

- إضرابات متوالية لأطباء القطاع العام خلال شهري مارس وأبريل. سينخرط أطباء القطاع العام، المنضوون تحت لواء النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في سلسلة إضرابات متتالية، وذلك بعد أن أوضح المكتب الوطني للنقابة، أنه يجد نفسه اليوم مجبرا لاختيار الاستمرار في النضال، ما دامت مطالبه المشروعة لم يتحقق منها شيء منذ سنوات طوال، ليقرر خوض إضراب وطني في 8 مارس الجاري بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، يليه إضراب وطني يوم الثلاثاء 20 مارس الجاري، ثم يومي 4 و26 أبريل، إلى جانب وقفات احتجاجية جهوية يوم الإضرابات لتسليط الضوء على واقع الصحة بالمستشفيات العمومية بمختلف جهات المغرب.

* بيان اليوم:

- أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالنقل أنه تقرر اعتماد نظام معلوماتي يمكن الأشخاص الراغبين في اقتناء مركبات مستعملة ومسجلة بالسلسلة العادية بالمغرب من الاطلاع مسبقا على وضعية التعرضات المسجلة على هذه المركبات، وذلك عن طريق الولوج لموقع وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء. وذكر بلاغ لكتابة الدولة، أن هذا الإجراء، الذي يندرج في إطار تحسين أداء مصالحها والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، سيمكن الأشخاص المعنيين من تفادي اقتناء مركبات موضوع تعرض على تحويل ملكيتها، والصادر عن السلطات القضائية أو الإدارية أو المصالح المختصة المخول لها القيام بهذا التعرض لدى مراكز تسجيل السيارات التابعة لكتابة الدولة المكلفة بالنقل.

- أعلنت وزارة الثقافة والاتصال –قطاع الثقافة-، عن انطلاق عملية الترشيح للاستفادة من دعم المشاريع الثقافية برسم سنة 2018 في قطاع النشر والكتاب في عدد من المجالات. وأوضح بلاغ للوزارة أن هذه المجالات تشمل نشر الكتاب، ونشر المجلات الثقافية، والنشر الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة (المعاقين بصريا)، والمشاركة في معارض الكتاب الوطنية والدولية، وإحداث وتحديث وتنشيط مكتبات البيع، والتحسيس بالقراءة.

* الاتحاد الاشتراكي:

- أكد الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، أول أمس الخميس بتونس، أنه لا يمكن الحديث عن أي بناء مغاربي دون الاحترام اللازم للوحدة الترابية للبلدين الأعضاء في الاتحاد المغاربي واحترام سيادتهما الوطنية. وفي هذا الصدد، دعا السيد المالكي، خلال المباحثات التي أجراها مع وزير الشؤون الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، بحضور سفيرة صاحب الجلالة بتونس، إلى التحلي بالجرأة في التعاطي مع البناء المغاربي، معربا عن تقديره لدور تونس الداعم لعودة المغرب إلى الاتحاد الافريقي.

- مديرية الدواء والصيدلة بوزارة الصحة في قلب العاصفة بسبب اتهامات بالابتزاز. بات لزاما على وزير الصحة، أنس الدكالي، القيام ببحث عاجل والكشف عن نتائجه، بشأن التصريحات التي تم تداولها بإحدى الإذاعات الخاصة، التي استضافت منتصف هذا الأسبوع عددا من ممثلي الهيئات الصيدلانية وخبراء الصناعة الدوائية في المغرب، إلى جانب المسؤول عن مديرية الدواء والصيدلة، الذي لم يستطع تقديم أجوبة شافية وواضحة عن اتهامات تؤكد أن المديرية التي يشرف عليها طلبت من شركات الدواء والجمعيات المهنية تقديم مبالغ مالية مهمة لتمويل المناظرة الوطنية الأولى للدواء حتى لا تتم عرقلة عدد من التراخيص لتسويق أدوية معينة.

* الصباح:

- المغرب يهدد بإلغاء أي اتفاقية لا تحترم سيادته على كل أقاليمه.. أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، الذي كان يتحدث أول أمس الخميس، خلال اجتماع المجلس الأسبوعي للحكومة، حرص المغرب على تقوية شراكته مع الأوروبيين لكن على أساس احترام السيادة الوطنية من طنجة إلى لكويرة، إذ "لا يمكن التمييز بين أي منتوج مغربي على أساس بعد جغرافي وترابي".

- دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خط ملف اتفاقية للنقل المدرسي وقعها الرئيس السابق للمجلس الإقليمي لتارودانت، وذلك على خلفية اتهامات بوجود تلاعبات في تمرير صفقة بمليار و900 مليون سنتيم. وذكرت مصادر متطابقة، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حلت أول أمس الخميس، بمقر المجلس المذكور، قصد الاطلاع على أوراق الصفقة والاستماع إلى الموقعين على اتفاقية شراء 40 حافلة للنقل المدرسي ظلت محتجزة منذ ستة أشهر في مستودع وزارة الفلاحة بآيت إعزة (قرب تارودانت)، ولم يتم استعمالها لفك العزلة عن دواوير حاصرتها الثلوج.

* الأحداث المغربية:

- الصحة والتعليم في خطة "التجمعيين".. أفرج حزب التجمع الوطني للأحرار عن خطته لإصلاح القطاعات الاجتماعية، ضمن مساهمة الحزب في تصور النموذج التنموي الجديد للمغرب. ووعد الحزب من خلال الوثيقة التي سميت بـ"مسار الثقة" بالترافع من أجل تعميم نموذج المدرسة الجماعاتية كحل أثبت فاعليته في محاربة الهدر المدرسي بالوسط القروي، وفي ضمان تعليم جيد للمتعلمين، بفضل تأطير بيداغوجي ملائم. وفي المجال الصحي، وعد التجمعيون بالترافع من أجل ترسيخ منظومة لطب الأسرة، لأن ذلك هو "مفتاح الوصول لتأطير طبي جيد لكل المواطنين".

- رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران.. القضاء على الصفيح يستنزف الجهد والوقت. فقد أقر بدر الكانوني، الذي كان يتحدث في ندوة صحفية أول أمس الخميس غداة انعقاد مجلس رقابة المؤسسة، أن مساهمة هذه الأخيرة في برنامج مدن بدون صفيح "تستنزف الوقت والجهد كما أنها ليست مشاريع عقارية كلاسيكية مدرة للربح للمؤسسة".

* رسالة الأمة:

- اعتبرت الحكومة المغربية، في بلاغ صدر عقب اجتماع مجلسها وتلاه مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية، أن القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية لا يمس بحق المغرب في توقيع اتفاقيات دولية تشمل أقاليمه الجنوبية، مشيرة إلى أن المغرب الحريص على شراكته مع الاتحاد الأوروبي سيتعامل مع نتائج هذا القرار من منطق ثوابته الوطنية.

- أجرى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، محمد ساجد، يوم الخميس في العاصمة الهنغارية، مباحثات مع بيتر سيجارتو، وزير الخارجية والتجارة الهنغاري، تناولت علاقات التعاون بين البلدين في عدد من المجالات. وخلال هذه المباحثات، أكد السيد ساجد أن البلدين أقاما جسورا متينة لتطوير علاقاتهما في عدد من المجالات، معربا عن أمله في كون هذه الدينامية ستزيد في التطور خلال السنوات المقبلة.

* العلم:

- سيادة المغرب على كامل ترابه خط أحمر.. ردت الحكومة بقوة على قرار محكمة العدل الأوروبية، باستثناء الصحراء المغربية من اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حيث أكدت على لسان الناطق الرسمي باسمها، مصطفى الخلفي، على أن "المغرب لن يوقع أي اتفاق إلا على أساس سيادته الكاملة على كل ترابه الوطني من طنجة إلى لكويرة".

- أرقام صادمة لدراسة حديثة تكشف استفحالا مقلقا لنسب الفقر متعدد الأبعاد .. كشفت دراسة ميدانية حديثة تم تقديم نتائجها يوم الخميس بمقر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول بوجدة، أن أربعة من أصل عشرة أطفال مغاربة يعيشون في وضعية فقر متعدد الأبعاد.

* لوماتان:

- صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس بالرباط، على مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم مباريات موحدة للتوظيف ضمن الهيئات المشتركة بين الإدارات، مع إدخال الملاحظات المعتمدة. وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن هذا النص يهدف إلى معالجة الإشكالات والصعوبات التي يطرحها التنظيم الحالي للمباريات وذلك بضمان فعالية ونجاعة مباريات التوظيف بالنسبة لكافة الإدارات العمومية؛ وتكريس مبادئ الاستحقاق والمساواة في ولوج المناصب العمومية؛ وترشيد النفقات العمومية المرتبطة بتدبير مباريات التوظيف.

- أزيد من 650 ألف بريطاني زاروا المغرب سنة 2017، مما يجعل المملكة المتحدة ثاني أكبر سوق مصدرة للسياح بعد فرنسا. وبحلول سنتین، سيتجاوزون عتبة المليون. وهو هدف يمكن تحقيقه، لكن بلوغه يتطلب، حسب جمال يونس ميكو، مدير التسويق والاستراتيجية بالمكتب الوطني المغربي للسياحة، تعزيز شبكة الرحلات الجوية.

* لوبينيون:

- تم مؤخرا نشر مرسوم قانون يتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات عبر الأبناك المغربية، في الجريدة الرسمية. وبمجرد المصادقة عليه من قبل البرلمان في الدورة العادية المقبلة، سيسمح هذا القانون للأبناك المغربية بتقديم معلومات، بطريقة إلكترونية، ولأغراض ضريبية، عن الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأمريكيين. وهذا سيسمح لهم بالانسجام مع قانون "فاتكا" الأمريكي، الذي اعتمده أكثر من مئة بلد.

- جدد وزير الشؤون الخارجية الزامبي، جوزيف ملانجي، أمس الخميس بالرباط، التأكيد على قرار بلاده بتاريخ 9 يوليوز 2016 والقاضي بسحب الاعتراف بالجمهورية الوهمية، وقطع صلاتها مع هذا الكيان، مضيفا أنه سيتم إشعار الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بهذا القرار. وقال ملانجي، في لقاء صحفي مشترك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، إن "زامبيا تدعم المسلسل السياسي، الذي يسعى، تحت رعاية الأمم المتحدة، إلى الوصول إلى تسوية لهذا النزاع الإقليمي"، مؤكدا أنه في انتظار التوصل لحل سياسي، فإن "زامبيا لن تتدخل، وستلزم موقفا محايدا".

* البيان:

- أفادت وزارة الصحة بأن عدد المتبرعين في قافلة التبرع بالدم المتواصلة إلى غاية 25 مارس المقبل، بلغ على المستوى الوطني، 10.109 متبرعين، متجاوزا العدد الذي حدد في 7500 كيس من الدم. وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن مستوى مخزون الدم ارتفع على المستوى الوطني، حيث وصل إلى 7400 كيس من الدم، أي ما يناهز حاجيات 10 أيام. وسجلت أعلى نسبة للتبرع، حسب المصدر ذاته، بمدن الدار البيضاء (2505 متبرعين)، ومراكش (940 متبرعا) وفاس (690 متبرعا) ووجدة (631 متبرعا).

- أفاد مكتب الصرف بأن المبادلات الخارجية للمغرب تميزت بتراجع العجز في الميزان التجاري إلى نسبة 6,6 في المئة متم يناير 2018، حيث بلغ 9,1 مليار درهم، مقابل 9,8 مليار درهم قبل سنة. وأوضح مكتب الصرف، الذي نشر المؤشرات الأولية للمبادلات الخارجية بالنسبة لشهر يناير 2018، أن الواردات بلغت 39,9 مليار درهم، بارتفاع قدره 5,3 في المئة، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 9,5 في المئة لتناهز 30,8 مليار درهم.

* ليبيراسيون:

- لا يزال قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن صلاحية اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي يثير نقاشات داخل المؤسسات الإسبانية. وهكذا، منع الفريق البرلماني للحزب الشعبي (الذى يرأس الحكومة المركزية) بمجلس الشيوخ (الغرفة العليا بالبرلمان الإسباني) لجنة الشؤون الخارجية، أمس الخميس، من تمرير ملتمس يطالب السلطات والشركات المتضررة باحترام قرار محكمة العدل الأوروبية.

- انطلقت بلشبونة الدورة ال30 لبورصة السياحة، التي يحضرها المغرب كضيف شرف، من خلال مجموعة من المهنيين المغاربة جاؤوا لترويج المنتوج السياحي الوطني. ونوه المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة في لشبونة، عبد اللطيف عشاشي، بالحضور القوي لعارضين مغاربة في هذا المعرض، الذي سيمكن، حسب قوله، من خلق المزيد من فرص الأعمال والرفع من توافد السياح على المملكة.