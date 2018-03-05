عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الاثنين ..

* المساء:

- سعد الدين العثماني يدفع في اتجاه رمي جمرة دعم الغاز في يد الحكومة المقبلة. كشفت مصادر مطلعة أنه على الرغم من إطلاق الحكومة عملية إحصاء الفقراء استعدادا لرفع الدعم وحذف صندوق المقاصة، فإن ما يحدث في الكواليس يؤكد عدم استعداد الحكومة لاتخاذ أي قرار خلال الفترة الحالية، مضيفة أن تنفيذ هذه الخطوة قد لا يتم في عهد حكومة سعد الدين العثماني.

- نقابة الأطباء تشل المستشفيات لأربعة أيام .. ذكرت مصادر نقابية أن المفاوضات التي جرت بين نقابة أطباء القطاع العام ووزارة الصحة وصلت إلى الباب المسدود. وأكدت المصادر ذاتها أن نقابة الأطباء قررت التصعيد من احتجاجها ضد الحكومة، من خلال الدعوة إلى إضراب عام سيشل المستشفيات العمومية لمدة أربعة أيام، الشهر الجاري والمقبل. وأوضحت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام أنها ستخوض أربعة إضرابات عامة أيام الخميس 8 والثلاثاء 20 مارس الجاري، والأربعاء 4 والخميس 26 أبريل المقبل، احتجاجا على ما تعرفه أوضاع قطاع الصحة من اختلالات عميقة.

* الأحداث المغربية:

- سجن عين برجة: بوعشرين يحظى بالرعاية. أكدت إدارة السجن المحلي عين برجة بالدار البيضاء، في بلاغ لها، أن الادعاءات والمزاعم التي يروج لها بعض المحامين من هيئة الدفاع عن توفيق بوعشرين لن تثني إدارة المؤسسة عن تطبيقها للقانون على جميع النزلاء دون تمييز. وأبرزت أن عملية التفتيش التي خضع لها مدير نشرة "أخبار اليوم" تسري على جميع النزلاء عند أي نشاط أو تحرك، كما أن عدم القيام بهذا التفتيش من طرف الموظفين يعد إخلالا بواجبهم المهني، بشرط أن تتم هذه العملية وفق الضوابط القانونية المؤطرة لها، بما يحفظ ويصون كرامة النزلاء.

- انتعاش مخزون الدم. تمكنت قافلة التبرع بالدم، التي أعطى انطلاقتها الرسمية، يوم الاثنين 19 فبراير المنصرم، وزير الصحة، أناس الدكالي، والتي تستمر إلى غاية 25 مارس المقبل، من تحقيق مخزون احتياطي مهم على مستوى العديد من المراكز الجهوية لتحاقن الدم، خلال الأسبوع الأول من انطلاقتها. وأوضحت وزارة الصحة، في بلاغ لها، أن مستوى مخزون الدم ارتفع على المستوى الوطني، حيث وصل إلى 7400 كيس من الدم، أي ما يناهز حاجيات 10 أيام. وسجلت أعلى نسبة للتبرع بمدن الدار البيضاء (2505 متبرعين) ومراكش (940 متبرعا) وفاس (690 متبرعا) ووجدة (631 متبرعا).

* أخبار اليوم:

- في خطوة استهدفت ترميم الانقسام المتكرر بين مكوناتها، جمع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية ورؤساء فرقها البرلمانية يوم الجمعة 2 مارس الجاري، بهدف تسريع العمل التشريعي ورفع وتيرة العمل التعاوني والتشاركي. وكشفت مصادر أن هذا الاجتماع كان من أجل دراسة نقطتين، تتعلق الأولى بالرفع من درجة التنسيق بين الفرق البرلمانية لأحزاب الأغلبية في البرلمان، بينما ركزت الثانية على دراسة إمكانية عقد دورة استثنائية للبرلمان قبل بداية الدورة الربيعية المقبلة.

- فيضانات ورياح قوية تجتاح مناطق البلاد. واجهت السلطات مأزقا كبيرا بسبب الأمطار الطوفانية التي ضربت يومي الجمعة والسبت الماضيين مناطق واسعة من البلاد، حيث خلفت قرى معزولة وطرقا مقطوعة ومدارس مغلقة. وحاصرت الأمطار 5 فلاحين بتازة وخلفت جرحى بمدينة مكناس. كما تسببت في إغلاق 136 مدرسة ابتدائية بالمجال القروي التابع لإقليم شفشاون، و26 ثانوية وإعدادية وأخرى تأهيلية. و"ميني تسونامي" يضرب مدينة أكادير.

* الصباح:

- سحب 21 رخصة استغلال بمناجم جرادة. نفى الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، التهم التي وجهت للحكومة بأنها تقاعست عن القيام بواجبها إزاء المطالب الاجتماعية المشروعة لسكان جرادة. وقال الخلفي إن أعضاء الحكومة فعلوا مجموعة من القرارات، منها سحب 7 رخص استغلال و14 رخصة بحث في مناجم الفحم، لأن أصحابها خرقوا القانون، ولم تطبق شركاتهم دفاتر التحملات.

- استئناف الحوار بين أمزازي والأساتذة. بعدما دعت النقابة الوطنية للتعليم العالي إلى إضراب وطني منتصف الشهر الجاري، من أجل الزيادة في أجور الأساتذة الباحثين والطي النهائي للملف المطلبي الوطني، أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أنها لم تغلق باب الحوار في وجههم، وأنها ستبقى على كامل الاستعداد لمواصلة النقاش والحوار المثمر والبناء مع نقابة التعليم العالي بروح من المسؤولية والتفاعل الإيجابي.

* الاتحاد الاشتراكي:

- استقبل الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، بقصر قرطاج بضاحية تونس، رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، الذي كان مرفوقا بسفيرة المغرب في تونس، لطيفة أخرباش. وأكد الرئيس التونسي، خلال هذا اللقاء، على "عمق ومتانة الروابط الأخوية المتميزة القائمة بين البلدين وعبر بالمناسبة عن حرص تونس واستعدادها لمزيد تعزيز علاقاتها مع المملكة المغربية في كافة المجالات لمواجهة مختلف التحديات الماثلة أمام البلدين وتجسيما لتطلعات الشعبين الشقيقين إلى مزيد من التكامل والاندماج"، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية التونسية.

- سجلت حركة المسافرين على مستوى مطار الداخلة ارتفاعا ملحوظا خلال شهر يناير الماضي، بلغت نسبته 16,10 في المئة. وحسب إحصائيات للمكتب الوطني للمطارات، فقد بلغ عدد المسافرين الذين استعملوا مطار الداخلة خلال شهر يناير الماضي ما مجموعه 14 ألف و353 مسافرا، مقابل 12 ألف و363 مسافرا خلال الشهر ذاته من عام 2017. ويمثل هذا الأداء 0,85 في المائة من مجموع حركة الطيران المسجلة بمختلف مطارات المملكة خلال شهر يناير الماضي، وهو ما يجعل مطار الداخلة في المرتبة العاشرة وطنيا، وثاني أهم معبر على مستوى أقاليمنا الجنوبية، بعد مطار العيون الذي سجل 1,11 في المائة من حركة الطيران بالمغرب.

* العلم:

- وفد سياسي رسمي رفيع المستوى يلتقي كوهلر في لشبونة لتأكيد موقف المغرب. يقود وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، وفدا مغربيا رسميا رفيع المستوى، يجتمع يوم غد بالمبعوث الشخصي للأمين العام الأممي، هورست كوهلر في العاصمة البرتغالية لشبونة. وأوضح بلاغ صادر في هذا الصدد عن وزارة الخارجية المغربية، أن الوفد المغربي، يضم إضافة إلى السيد بوريطة، كلا من السادة عمر هلال، الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، وسيدي حمدي ولد الرشيد، رئيس جهة العيون الساقية الحمراء، وينجا الخطاط، رئيس جهة الداخلة وادي الذهب.

- أعلنت مجموعة العمران العقارية، أن مجلس رقابتها، أعطى الضوء الأخضر لإطلاق عملية لإصدار السندات بقيمة مليار درهم، وذلك بهدف تمويل مشاريعها المستقبلية. أما بخصوص النتائج المالية لسنة 2017، فقد بلغ رقم معاملات المجموعة أكثر من 5 ملايير درهم، وقامت حسب الأرقام الرسمية المعلنة، باستثمار حوالي 5,2 مليار درهم، مكنها من الشروع في بناء 18 ألفا و896 وحدة، وإنتاج 22 ألفا 658 وحدة، بنسبة زيادة تقدر على التوالي بـ5 و13 بالمائة مقارنة مع سنة 2016.

* رسالة الأمة:

- بصدور القانون رقم 76.15 المتعلق بـ"إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، يوم الجمعة الماضي، يكون المغرب، قد دخل رسميا، نادي الدول الـ66 التي تنص قوانينها على إحداث "الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب"، والتي تختص بـ"دراسة وضعية وواقع معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم". ودخول القانون الجديد، للمجلس اختصاصات الآلية المذكورة، والتي من بينها "القيام بزيارات منتظمة، لمختلف الأماكن التي يوجد فيها أشخاص محرومون أو يمكن أن يكونوا محرومين من حريتهم، بهدف تعزيز حمايتهم من التعذيب ومن ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".

- سفير اليابان بالمغرب .. وضعية التعليم في المغرب تحسنت بفضل المبادرات الملكية. فقد أكد سفير اليابان بالمغرب، تاكوجي هناتاني، أول أمس السبت بالرباط، خلال الاجتماع العاشر للمتدربين المغاربة من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، أن السنوات الـ50 من التعاون المغربي الياباني التي تم الاحتفاء بها خلال سنة 2017، مكنت من بناء قدرات للتعاون الفعال في مختلف المجالات بما فيها التعليم. وقال السفير الياباني إن وضعية التعليم في المغرب تحسنت كثيرا بفضل العديد من مبادرات صاحب الجلالة الملك محمد السادس والحكومة المغربية بتعاون مع دول صديقة أخرى مثل اليابان.

* بيان اليوم:

- 1 في المائة فقط من مجموع الشركات بالمغرب تمارس التصدير. كشفت دراسة أنجزتها وزارة التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي أن 6 آلاف شركة فقط من بين 600 ألف مسجلة بالمغرب صدرت منتجاتها، على الأقل، مرة واحدة للخارج. وأبرزت الدراسة، التي أنجزت في إطار الشراكة بين البنك الإفريقي للتنمية ومعهد البحر الأبيض المتوسط والمنتدى الأوروبي المتوسطي للدراسات الاقتصادية والمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن الشركات الكبرى، وعددها 400، تستحوذ على حصة تفوق 50 في المائة من قيمة الصادرات، موضحة أن عدد الشركات المنخرطة في التصدير ضعيف جدا، فيما سجلت أن العديد من الشركات لا تمارس نشاط التصدير إلا بشكل عرضي.

- أكدت إدارة السجن المحلي عين السبع 1 بالدار البيضاء، أن الفيديو المنشور في عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لا علاقة به بهذه المؤسسة السجنية. ونقلت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن إدارة السجن المحلي، ردا على الفيديو الذي يزعم صاحبه أنه تم تصويره بالسجن المحلي عين السبع 1 (عكاشة) مع إرفاقه بتعليق باللهجة الريفية، أن المرافق الظاهرة فيه لا تنطبق في مواصفاتها على أي من المرافق التي تحتوي عليها المؤسسات السجنية ببلادنا.

* لوماتان :

- المغرب يتراجع بالسوق الأمريكية لبيع زيت الزيتون بالجملة. فخلال موسم 2016-2017، انخفضت صادرات المغرب نحو الولايات المتحدة بـ67 بالمائة في ظرف سنة. وفتح انكماش الصادرات التونسية والإسبانية الأبواب على مصراعيها أمام الأرجنتين وتركيا، اللتين هيمنتا على السوق.

- بلغت متأخرات المقاصة، متم فبراير المنصرم، حوالي 2,5 ملايير درهم، أي بارتفاع بلغ 150 في المائة خلال شهر. فخلال الشهرين الأخيرين، لم يتم القيام بأية أداءات، كما أن الديون المستحقة لشركات الغاز بلغت 2,07 مليار درهم. وبالنسبة لهذا المنتوج، فقد أكد صندوق المقاصة أن الفاتورة قد تقفز إلى حوالي 12,5 مليار درهم سنة 2018، مقابل 3,5 مليار بالنسبة للسكر.

* ليكونوميست:

- انطلاق العد العكسي.. تقدم لجنة المغرب 2026 رسميا يوم الخميس 15 مارس الجاري، ملف ترشح المملكة لتنظيم كأس العالم. فبعد أربع محاولات فاشلة، تسعى المملكة بفضل خبرتها الكبيرة إلى الظفر باحتضان هذا العرس الكروي العالمي.

- إبعاد شبح تصفية شركة الاستثمارات الطاقية .. أخيرا، وجدت الجهات الوصية عن الشركة مهمة جديدة لها سيتم المصادقة عليها خلال الاجتماع الإداري المقبل المرتقب في يونيو. وحسب مصدر مقرب من الملف، فإن الشركة ستلعب، بموجب المهمة الجديدة، دور حاضنة للمقاولات الناشئة في المجال الطاقي.

* أوجوردوي لوماروك :

- أعلنت المديرية العامة للضرائب، يوم الجمعة، عن إطلاق صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" و"تويتر" و"انستغرام"، فضلا عن إطلاقها قناة باليوتيوب، تحت عنوان "ضريبتنا". وأوضح بلاغ للمديرية أن هذه الصفحات، التي تأتي استكمالا لتدابير أطلقت سابقا، تتوخى تسهيل الولوج للمعلومة الضريبية وفهمها، من خلال نشر أشرطة فيديو لتعميم مفهوم الضرائب و"منشورات" إخبارية، مشيرا إلى أن أشرطة الفيديو الصادرة على الفيسبوك ويوتيوب توضح بطريقة مبسطة المواضيع المتعلقة بالضرائب وشرح المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بقانون المالية.

- عبد الأحد الفاسي الفهري يواصل مشاوراته مع الفاعلين بقطاع الإسكان. فبعد مهنيي قطاع الأشغال والبناء، استقبل وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة يوم السبت، رئيس وأعضاء الهيئة العادية الوطنية مرفوقين برؤساء المجالس الجهوية الـ12 للمهندسين المعماريين. وجدد الوزير وممثلو المهندسين المعماريين بالمغرب التأكيد على أنهم لن يدخروا أي جهد في سبيل تقوية تعاونهم من أجل رفع التحديات وبلوغ الأهداف المرجوة.

* البيان :

- كشفت ندوة وطنية، يوم السبت بمدينة المضيق، النقاب عن معاناة النساء المحتجزات بمخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر، من خلال القانون الدولي، مبرزة دور العمل الدبلوماسي الرسمي والموازي في التعريف بهذه القضية. وأكد المتدخلون في الندوة، التي نظمتها الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، أن النساء المحتجزات بمخيمات العار بتندوف يعانين من انتهاكات جسيمة تطال مختلف حقوقهن الأساسية، في خرق سافر للقانون الدولي الإنساني.

- قدمت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية برنامجها للتضامن الاجتماعي مع الفنانين، الذي يطلق عليه اسم "اعتبار". وأكد إدريس السبتي، رئيس فرع النقابة بالدار البيضاء، خلال حفل خصص لتقديم هذا البرنامج، أن هذا الأخير، الذي أطلقه في البداية فرع النقابة بالدار البيضاء، يهدف إلى تحسين الوضع الاجتماعي للفنانين، ودعمهم في مواجهة تقلبات الحياة.

* لوبينيون:

- يراهن الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، على خمس آليات من أجل بلورة خمسة مشاريع تروم النهوض بالمجتمع المدني وتقويم الاختلالات المسجلة في هذا المضمار. وتتعلق الآلية الأولى بالإطار القانوني، والثانية بالتكوين، والثالثة بإصلاح النظام الضريبي، والرابعة بتمويل الجمعيات، والخامسة بالمساواة في ولوج الجمعيات لوسائل الإعلام.

- أفاد بنك المغرب، في نشرته الخاصة بالمؤشرات الأسبوعية، بأن الدرهم ارتفع بنسبة 0,3 في المائة مقابل الأورو، وانخفض بـ0,5 في المائة مقابل الدولار خلال الفترة الممتدة ما بين 22 و28 فبراير 2018. وأبرز البنك المركزي أنه لم يتم إجراء أي عملية بيع للعملات، مشيرا إلى أن صافي الاحتياطات الدولية بلغ 234,1 مليار درهم في 23 فبراير 2018، ما يشكل انخفاضا بـ0,4 في المائة مقارنة مع الأسبوع الماضي وتراجعا بـ5,9 في المائة على أساس سنوي.

* ليبيراسيون:

- أكد الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، عبد الكريم بنعتيق، يوم الجمعة بمراكش، أن المغرب يتوفر على رأسمال بشري قوي بالخارج، يتعين استثماره ضمن المشروع المجتمعي التنموي للمملكة. وقال في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال الدورة الثالثة من المبادرة الاقتصادية لنساء الجنوب المنظمة من قبل جمعية النساء المقاولات بالمغرب، بشراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، إن المغرب يتوفر على رأسمال بشري قوي بالخارج، يجب العمل على إدماجه ضمن المشروع المجتمعي التنموي الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس بإصرار وعزيمة لكي تمضي المملكة قدما في مصاف الدول الحاضرة بقوة على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.

- قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى الوطني الأول لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب، إن نجاح ورش الجهوية رهين بإعمال قواعد اللاتمركز الإداري، وفي مقدمتها نقل السلط والاختصاصات من المركز إلى الجهات، بما يستلزم ذلك من توزيع للإختصاصات، والإمكانيات المادية.