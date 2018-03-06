عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء ..

* المساء:

- تعليمات للنيابات العامة بإلغاء مذكرات البحث في مخالفات الرادار. في تطور جديد لملف الإكراه البدني في مخالفات السير، الذي خلق جدلا واسعا بالمغرب، وجه رئيس النيابة العامة، تعليمات جديدة إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك بمراجعة جميع ملفات الإكراه البدني المفتوحة أمام النيابات العامة، وإلغاء جميع أوامر الاعتقال، وكذا إلغاء برقيات البحث المحررة بشأن طلبات الإكراه البدني المتعلقة بغرامات طالها التقادم، سواء كان طلب الإكراه يتعلق بغرامة وحدها أو يشمل غرامة ومصاريف قضائية.

- احتجاجات بعد تفويت حديقتين عموميتين بالرباط لإنجاز إقامة سكنية. أصبح مصير حديقتين عموميتين بحي المنزه بالرباط غامضا بعد تفويتهما على شكل بقع أرضية لبناء إقامة سكنية، اعتمادا على رخص استثناء في مجال التعمير، لم تحترم تصاميم التهيئة التي تشير إلى وجود منطقة خضراء. وأصبح محيط الحديقتين مسرحا لسلسلة من الوقفات الاحتجاجية التي تندد بمحاولة الإجهاز على المتنفس الوحيد للسكان، ضدا على القانون، بعد أن اتضح، حسب أحد المتضررين، أن عملية التجزيء مخالفة للتصميم.

* الأحداث المغربية:

- الحكومة والنقابات .. المياه تعود إلى مجاريها. بعد دخول الحوار الاجتماعي بين المركزيات النقابية والحكومة النفق المسدود، عقد سعد الدين العثماني أمس اجتماعا موسعا مع ممثلي النقابات والباطرونا، وهو الاجتماع الذي رسم خارطة جديدة للحوار، من المرتقب أن يفضي تفعيلها إلى نتائج إيجابية قبل فاتح ماي المقبل. وحسب مصادر نقابية، فإن اجتماعات رئيس الحكومة بالمسؤولين النقابيين ركزت على "توفير شروط إنجاح الحوار الاجتماعي، وتقديم كل طرف لتصوره للحوار ومساره وكذا أشكاله"، مشيرة إلى أن النقابات شددت على ضرورة مأسسة الحوار وجعله منتظما وفق أجندة محددة في الزمان والمكان.

- كلاب أكادير تلتهم 50 مليون سنتيم. طالبت تنسيقية المعارضة ببلدية أكادير، في ندوة صحفية خلال الأسبوع الماضي، وزارة الداخلية بـ"التحقيق في مبلغ 50 مليون سنتيم منحته البلدية لفائدة جمعية يرأسها موظف بها، من أجل تلقيح الكلاب الضالة بأكادير، وتركها تتجول بين الناس". وتحدث أعضاء المعارضة عن أهمية المبلغ، الذي تقرر تفويته في ظروف وصفت بالغامضة، معتبرين أن العملية غير سليمة، لأن الأولوية تقتضي أن يشرف على قضية الكلاب الضالة أطباء.

* العلم:

- سعد الدين العثماني يسعى إلى تهدئة الوضع، ويدعو النقابات إلى الاجتماع. أكدت مصادر موثوقة أن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية توصلت أخيرا بدعوات من رئاسة الحكومة على أساس البدء في جولات للحوار الاجتماعي انطلاقا من يوم أمس الاثنين 5 مارس الجاري. وأبرز النعم ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أنه "لا بد للمفاوضات مع رئيس الحكومة من أجندة واضحة المعالم للتوصل إلى اتفاق جماعي". وأكد أن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب سيدخل هذه الجولة من الحوار بنفس إيجابي وبتطلعات متفائلة على أن الحكومة عازمة على الاستجابة للمطالب الشرعية والمشروعة للشغيلة المغربية.

- نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، يؤكد ببوعرفة، أن النموذج التنموي الجديد يجب أن يضع ضمن أولوياته النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الشريط الحدودي. وأبرز السيد بركة، خلال ترؤسه للملتقى الجهوي للفريق الاستقلالي بمجلس النواب، أن تحقيق التنمية الشاملة رهين بالتصدي للفوارق المستفحلة بين الشريطين الحدودي والساحلي وبين العالمين الحضري والقروي وبين النساء والرجال.

* أخبار اليوم:

- بوليف ينحني لعاصفة مهنيي النقل ويقرر تعديل مدونة السير.. توصل نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، إلى اتفاق مع مهنيي النقل الطرقي، يقضي بإجراء تعديلات على مدونة السير، سوف تتراجع عن استعمال الأسلوب الجزري في سحب رخص السياقة. كما قرر الاتفاق الجديد، إحداث جهاز قياس السرعة بمواصفات رقمية، والتخلي عن القرص العادي الذي يضبط ساعات الراحة والسياقة للمهنيين، وهو محضر الاتفاق الذي فضلت وزارة بوليف تسليمه لمهنيي النقل عبر البريد الإلكتروني.

- العثماني يمنع قيادات "البيجيدي" من الكلام. اعتمدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية مؤخرا لائحة داخلية تنظم عملها، تعد بمثابة قانون، يتوقع أن تثير جدلا بين أعضائه كونها تتضمن مقتضيات تمنع قيادات الحزب من الحديث للإعلام إلا بإذن من الأمين العام سعد الدين العثماني، كما تضمنت لأول مرة مدونة سلوك تلزم أعضاء الأمانة العامة بحفظ أمانات المجالس والالتزام بمواقف الحزب الرسمية.

* الصباح:

- أخضع مراقبون تابعون لمديرية الإشراف والمراقبة البنكية لدى بنك المغرب، جمعيات القروض الصغرى لافتحاص مالي واسع، إذ همت عمليات التدقيق مؤسسات متمركزة في مناطق مختلفة من المملكة، يتعلق الأمر خلال مرحلة أولية بورزازات والقنيطرة وأكادير والجهة الشرقية، فيما ركزت على مراجعة الوثائق المحاسباتية والتصريحات المالية المدلى بها للمصالح المختصة، ناهيك عن مصادر تمويلها ومساطر توزيع القروض والسلفات. وأفاد مصدر مطلع، بأن عملية الافتحاص الجديدة، رصدت مجموعة من الاختلالات المالية في "بنوك الفقراء"، همت اختفاء وثائق محاسباتية وتقييدات للنفقات والتكاليف، بما يخالف القانون، الذي ينص على ضرورة الاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

- جطو يفتحص جماعات بالحسيمة .. علم من مصدر مطلع، أن المجلس الجهوي للحسابات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، استدعى رؤساء الجماعات الحضرية والقروية بإقليم الحسيمة، لحضور لقاء سيعقد بولاية الجهة اليوم الثلاثاء. وحسب المصدر ذاته، فإن هذا الاجتماع الذي سيترأسه والي الجهة محمد اليعقوبي، سيتم خلاله تقديم إيضاحات حول آليات مراقبة التدبير المالي والإداري للجماعات الترابية، والتي توكل أساسا لمفتشيات وزارة المالية والداخلية، أو من خلال قضاة المجلس الأعلى للحسابات.

* رسالة الأمة:

- لمح عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى إمكانية إلغاء اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، في حالة عدم احترام الاتفاق للسيادة المغربية. وقال أخنوش، خلال استضافته في برنامج "حديث الصحافة"، الذي بثته القناة الثانية، مساء أول أمس الأحد، إنه "إذا وجدنا هناك تفاعلا إيجابيا من طرف الاتحاد الأوروبي مع شروط المغرب سوف نشتغل، لكن إن لم يكن هذا التجاوب إيجابيا، فسوف نتخلى عن الاتفاق بدون أي مشكل".

- 10,7 في المائة من الأطباء الأجانب بالمستشفيات الفرنسية مغاربة.. أفادت دراسة صادرة عن المجلس الوطني لهيئة الأطباء في فرنسا بأن 10,7 بالمائة هي نسبة الأطباء المغاربة المولودين خارج فرنسا والممارسين في المستشفيات الفرنسية خلال سنة 2017، أي بانخفاض طفيف بنسبة ناقص 0,8 بالمائة، مقارنة بسنة 2007، حيث كان الأطباء المغاربة المولودون خارج هذا البلد الأوروبي يقدر بـ11,5 بالمئة، ومع ذلك مازالوا يحتلون المرتبة الثانية في قائمة الأطباء الأجانب بالمستشفيات الفرنسية.

* بيان اليوم:

- تنظر ابتدائية الجديدة، يومه الثلاثاء، في ملف 72 مهاجرا مغربيا تقدموا بشكاية ضد منعش عقاري يتهمونه فيها باستخلاص ملايين الدراهم التي يقولون "إنها عصارة سنوات من الكد والشقاء خارج الوطن"، دون الاستفادة من الشقق السكنية التي وعدهم بها بالمنتجع السياحي سيدي بوزيد. وتجري أطوار الجلسة الأولى من هذا الملف بعد حوالي أسبوعين من استماع وكيل الملك بابتدائية الجديدة إلى إفادات كل من المنعش العقاري والضحايا الذين قدموا وصولات تؤكد دفعهم أقساطا مالية وصلت إلى الملايين، قبل أن يكتشفوا أن التجزئة ليست سوى غطاء للتحايل والاغتناء غير المشروع.

- مهنيو الصيد التابعون لغرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى - أكادير يدعمون مفاوضات الحكومة المغربية مع الاتحاد الأوروبي. أكد السيد عبد الرحمان سرود، رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى - أكادير، على هامش اجتماع دورة مارس العادية للغرفة، أن هذا الدعم نابع من كون هذه الاتفاقيات، التي تندرج ضمن مخطط المغرب الأخضر واستراتيجية "أليوتيس"، لها وقع إيجابي كبير على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم والمدن المغربية الصحراوية، مشيرا إلى أن هذا الموضوع يشكل نقطة أساسية ضمن جدول أعمال هذه الدورة.

* الاتحاد الاشتراكي:

- تعرض المؤسسة الوطنية للمتاحف ضمن الدورة الثالثة لفعالية "المغرب يفتح لكم أبوابه" بأبوظبي، التي تفتتح اليوم الثلاثاء، قطعا فنية فريدة للمرة الأولى خارج المغرب. وتشكل هذه التظاهرة، التي ستتواصل إلى غاية 19 مارس الجاري، مناسبة لإبراز مختلف تجليات التراث المغربي الأصيل من صناعة تقليدية، ومعمار وقطع أثرية فريدة، وموسيقى وطبخ وأزياء تقليدية.

- أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، أن نجاح ورش الجهوية رهين بإعمال قواعد اللاتمركز الإداري، وفي مقدمتها نقل السلط والاختصاصات من المركز إلى الجهات، بما يستلزم ذلك من توزيع للإختصاصات، والإمكانيات المادية. وأضاف الوزير، في كلمة افتتاحية للملتقى الوطني الأول لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب، الذي احتضنته مدينة العيون، أن ذلك يتطلب أيضا نقل كيفية تدبير الموارد البشرية، بين الإدارة المركزية، والمصالح الخارجية اللاممركزة، حتى تصبح هذه المصالح، شريكا أساسيا للجماعات الترابية، وتضطلع بأدوارها في ترجمة قرارات هذه الجماعات، المنبثقة عن اختيارات الساكنة المحلية.

* لوماتان :

- السلطات العمومية لن تعبئ لوحدها 13,5 ملايير دولار اللازمة للقطاع العالمي للطاقة بهدف تنزيل بنود اتفاق باريس. فمن أجل انخراط القطاع الخاص المغربي، تم أمس بالدار البيضاء، إطلاق رؤية من أجل اقتصاد أخضر جديد، والتي بموجبها تلتزم الحكومة بتعزيز جيل جديد من الشراكة العمومية-الخاصة. وفي هذا الصدد، وقعت اتفاقيتان بشأن هذه الرؤية بين كل من الاتحاد العام لمقاولات المغرب و(كلوستر سولير) ومركز الكفاءات للتغير المناخي بالمغرب.

- أطلق مجلس جماعة الدار البيضاء والبنك الدولي أمس، برنامج الدعم المعتمد لتنمية الدار البيضاء، المقدم في صيغة قرض قيمته 172 مليون أورو. ويتعلق الأمر بنوع من القروض يشكل نموذجا جديدا لدعم برنامج متكامل للإصلاحات والاستثمارات الكفيلة بتطوير قدرات المدينة، وتحسين البيئة الجماعية، إلى جانب توفير الخدمات الأساسية وتحسين مناخ الأعمال.

* ليكونوميست:

- اعتبر المختص في القروض الائتمانية "أولير هيرمس" أن الاختلالات التي تمس المقاولات سترتفع بنسبة 8 بالمائة سنة 2018، وهي من النسب الأعلى في العالم. أما في المغرب، فستتأثر بشكل سلبي قطاعات البناء والتوزيع، في حين ستهم هذه الاختلالات منطقة الدار البيضاء الكبرى بأزيد من 25 في المئة. والسبب في ذلك؛ هو تمديد آجال الأداء الذي يدفع المقاولات اليوم إلى إيصاد أبوابها.

- كلف غاز البوتان والسكر اللذان تواصل الحكومة دعمهما وتتردد في المساس بهما، 2,5 ملايير درهم من الميزانية خلال الشهرين الأوليين من السنة. وإلى حد الآن، لم يتم القيام بأي أداء، لكن الأمر لن يتأخر على اعتبار أن عملية افتحاص الملفات تستلزم على الأقل مدة شهرين.

* أوجوردوي لوماروك:

- تم التوقيع بالرباط على الاتفاقيات المتعلقة بالمخططات التنموية الخاصة بغرف التجارة والصناعة والخدمات وفدراليتها، بهدف إحداث تحول شامل ومتكامل لهذه الهيئات. وتأتي هذه الشراكة، التي وقعها وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، ووزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، وممثل عن كل واحدة من الغرف المهنية الـ12، تطبيقا للاتفاقية الإطار الموقعة بين الحكومة وفدرالية غرف التجارة والصناعة والخدمات في 2 أبريل 2014 تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

- أعربت جمهورية أذربيجان عن دعمها للوحدة الترابية للمملكة ولمخطط الحكم الذاتي، الذي تقدم به المغرب لإيجاد حل عادل ودائم لقضية الصحراء المغربية. وجاء في محضر الاجتماع، الصادر إثر أشغال الدورة الأولى للجنة المشتركة للتعاون الثنائي المغربية الأذربيجانية المنعقدة يوم الاثنين بباكو، أن أذربيجان تعرب عن دعمها "لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية وكان موضع إشادة في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمجتمع الدولي باعتباره قاعدة جادة، وذات مصداقية وواقعية من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم لقضية الصحراء".

* البيان:

- قال وزير العدل، محمد أوجار، إن إحداث الهيئة المشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل بشأن التنسيق في مجال الإدارة القضائية، مظهر من مظاهر التميز، الذي يطبع التجربة المغربية في الممارسة الديمقراطية والعلاقة بين السلط. وأوضح السيد أوجار، في كلمة بمناسبة حفل التوقيع على القرار المشترك بتحديد تأليف واختصاصات هذه الهيئة، المنصوص عليها في المادة 54 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن إنشاء الهيئة المشتركة سيمكن من بلورة وتملك مفهوم مشترك للإدارة القضائية.

- أطلقت وزارة الداخلية، في نطاق جهودها المتواصلة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين، سجلا وطنيا للحالة المدنية، عبارة عن نظام معلوماتي مركزي مندمج لتدبير مرفق الحالة المدنية. ويرتكز السجل على ثلاث مكونات أساسية تتعلق ببوابة الحالة المدنية "www.alhalalmadania.ma"، والنظام المعلوماتي للحالة المدنية، والمركز الوطني لتخزين المعلومات.

* لوبينيون:

- يعتبر القطاع البنكي المغربي من بين القطاعات المصرفية الخمس الأكثر تطورا في إفريقيا، إلى جانب جنوب إفريقيا ونيجيريا ومصر وأنغولا. هذا ما أكدته مؤسسة "ماكينزي غلوبال باكينغ" في تقريرها حول الخدمات المصرفية بإفريقيا، مضيفة أن القطاعات المصرفية بهذه البلدان الخمسة تمثل لوحدها 68 بالمائة من إجمالي إيرادات القطاع في القارة.

- لقاء نزار بركة مع الأطر والمناضلين الاستقلاليين بالجهة الشرقية: لا يمكن الحديث عن عدالة اجتماعية في ظل ضعف القدرة الشرائية، وتفاقم البطالة، والحرمان من الخدمات الأساسية. واختار حزب الاستقلال سياسة القرب مع المواطنين للدفاع بشكل أفضل عن مطالبهم. والنهوض بأقاليم الشريط الحدودي، دعامة رئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

* ليبيراسيون:

- تحليل الأرقام الأولى المتعلقة بإنجازات "العمران" خلال سنة 2017 يؤكد دينامية إيجابية على مستوى مختلف مؤشرات هذه المجموعة المتخصصة في التهيئة والإسكان في المغرب. وعلى الرغم من السياق الخاص الذي يمر به القطاع، فقد اعتبر رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران، بدر الكانوني، أن أرقام السنة المنصرمة كانت مشجعة. وهكذا، فقد حققت المجموعة، مع نهاية السنة المالية 2017، رقم معاملات يقدر بأزيد من 5 مليارات درهم.

- أفاد مكتب الصرف بأن المبادلات الخارجية للمغرب تميزت بتراجع العجز في الميزان التجاري إلى 6,6 في المائة متم يناير 2018، حيث بلغ 9,1 مليار درهم، مقابل 9,8 مليار درهم قبل سنة. وأوضح مكتب الصرف، الذي نشر المؤشرات الأولية للمبادلات الخارجية بالنسبة لشهر يناير 2018، أن الواردات بلغت 39,9 مليار درهم، بارتفاع قدره 5,3 في المائة، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 9,5 في المائة لتناهز 30,8 مليار درهم.