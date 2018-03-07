عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الأربعاء ..

* أخبار اليوم:

- أكد مصدر قيادي في حزب العدالة والتنمية أن سعد الدين العثماني طلب أخيرا من مسؤولي الكتابات الجهوية لحزبه، التي تستعد لتنظيم مؤتمرات جهوية خلال النصف الثاني من شهر مارس الجاري، برمجة جلسات افتتاحية مفتوحة أمام عموم المواطنين، على أن تنظم في فضاءات عامة كذلك.

- محمد بنعبد القادر .. الإصلاح الشامل للوظيفة العمومية سيبدأ "من فوق" وبالمسؤولين الكبار. أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أن الإصلاح المرتقب يروم تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. وشدد على أن التوجيهات الملكية هي أكبر ضمانة في مباشرة إصلاح الإدارة.

* المساء:

- منتخبون بالرباط يستنجدون بجطو للكشف عن مصير مليار و250 مليون. كشفت مصادر مطلعة أن منتخبين ينتمون إلى أغلبية رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، عبد الصمد السكال، يطالبون بفتح تحقيق في مصير مليار و250 مليون فوتها المجلس للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، والتي تم توقيعها في 12 أكتوبر 2016، وتم تحديد فترة الاشتغال بها ما بين 2016 و2017. وحسب المصادر ذاتها، فإن المنتخبين اعتبروا أن هذه الاتفاقية، التي تهم دعم التشغيل الذاتي وبرامج تحسين قابلية التشغيل لشباب الجهة، لم يتحقق منها أي مشروع، وشابتها خروقات كبيرة، مطالبين بتدقيق المجلس الأعلى للحسابات في الموضوع.

- اعتقال عدلين زورا وثائق رسمية للسطو على عقارات وشركات. اعتقلت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالبيضاء عدلين متورطين في فضائح تزوير وثائق عرفية ومحررات رسمية، من أجل السطو على عقارات في ملكية ضحايا، منها عقارات وشركات بالبيضاء.

* الصباح:

- أثار مرسوم رئيس الحكومة، الصادر في الجريدة الرسمية الاثنين الماضي، والمتعلق بالأحكام الانتقالية في شأن التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية، ردود أفعال كبيرة، حول حماية السرية المنصوص عليها قانونا بالنسبة للبنوك ومؤسسات الائتمان. واعتبر الدكتور عمر أزوكار، المحامي بهيأتي البيضاء وباريس، أن المرسوم الموقع عليه من قبل سعد الدين العثماني، بصفته رئيسا للحكومة، غير دستوري ومتناقض مع مبدأ السرية المكفول في القوانين سواء بالنسبة إلى البنوك أو مؤسسات الائتمان.

- دخلت جمعية المستهلكين المتحدين بالبيضاء على خط قضية الشاي الملوث بالمبيدات، إذ تعتزم وضع شكاية لدى وكيل الملك بابتدائية البيضاء، من أجل فتح تحقيق في الموضوع بعدما أكدت تحاليل مخبرية أجراها مختبر فرنسي لفائدة أسبوعية فرنسية أن عينات الشاي، التي شملتها التحاليل وتعود إلى إحدى عشرة علامة تجارية تسوق بالمغرب، تتضمن كميات من المبيدات تتجاوز المستوى المسموح.

* الأحداث المغربية :

- تقرير اللجنة المؤقتة المكلفة بالاستطلاع حول ملف المحروقات يصل إلى مكتب مجلس النواب. وصوت أعضاء اللجنة بالإجماع لفائدة التقرير النهائي الذي قدمته لجنة الصياغة، والذي يتضمن تركيبا لجولات مكثفة عبر مجموعة من المؤسسات والأطراف المعنية بملف المحروقات، وكانت خلاصاته تتضمن مجموعة من الاستنتاجات في ضوء ما تم تجميعه من معطيات، إضافة إلى توصيات عرفت نقاشات مكثفة بين أعضاء اللجنة.

- أسفرت جولة الحوار الاجتماعي، التي جمعت رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أول أمس الاثنين، بالمركزيات النقابية إلى التوصل إلى منهجية تقضي بفتح حوار ثلاثي الأطراف من خلال ثلاث لجان موضوعاتية، يفضي إلى اتفاق يمتد على ثلاث سنوات، في أفق اعتماده خلال شهر أبريل المقبل، وقبيل عيد العمال. اتفاق سينطلق "التفاوض بشأنه في أقرب الآجال"، يقول بلاغ لرئاسة الحكومة، صادر عقب جولة الحوار، موضحا أن اللجان الموضوعاتية تتوزع ما بين لجنة تحسين الدخل، ولجنة القطاع الخاص لمدارسة تشريعات الشغل والحريات النقابية، ولجنة القطاع العام لمدارسة القضايا المتعلقة بالإدارة العمومية.

* العلم:

- الوفد المغربي يلتقي كوهلر بلشبونة وشعاره لا مجال لمزيد من التنازلات .. أجرى وفد مغربي، يقوده السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أمس الثلاثاء، بلشبونة، مناقشات ثنائية مع هورست كوهلر، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية. وضم الوفد المغربي السادة عمر هلال، الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، وسيدي حمدي ولد الرشيد، رئيس جهة العيون الساقية الحمراء، وينجا الخطاط، رئيس جهة الداخلة وادي الذهب.

- الإكراه البدني مستمر في حق مخالفي قانون السير. فبعد أن وجه رئيس النيابة العامة، تعليمات جديدة إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك بمراجعة جميع ملفات الإكراه البدني في قضايا السير المقترحة أمام النيابات العامة بالمملكة، وإلغاء جميع أوامر الاعتقال، مازالت محاكم عدة تواصل استدعاء المواطنين إلى الجلسات بدعوى عدم الامتثال للقانون، بسبب مخالفات قانون السير والجولان المسجلة بالرادار الثابت.

* رسالة الأمة:

- جدد المغرب وفرنسا، يوم الاثنين، عزمهما على تكثيف تعاونهما القضائي، سواء في المادة المدنية أو الجنائية، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتهريب المخدرات. ويعتزم البلدان، بموجب إعلان نوايا تم التوقيع عليه بباريس من طرف وزيرة العدل الفرنسية، نيكول بيلوبي، ونظيرها المغربي محمد أوجار، بحضور سفير المغرب بفرنسا، شكيب بنموسى، أيضا مواصلة دعم تنمية التعاون التقني بشأن قضايا تحظى بالأولوية لدى البلدين.

- أكدت مديرة العمليات لدى البنك الدولي في منطقة المغرب العربي السيدة، ماري فرنسواز ماري - نيللي، يوم الاثنين بالدار البيضاء، أن الشراكة بين المغرب ومجموعة البنك الدولي "قوية جدا" و "تتوطد على مر السنين". وأعربت ماري - نيللي، خلال لقاء مع وسائل الإعلام، خصص لعرض حصيلة الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين للفترة (2014-2017) والمرحلة الجديدة للتعاون (2018-2023)، عن ارتياحها للمستوى الذي بلغه التعاون بين مجموعة البنك الدولي والحكومة المغربية، والذي أسفر عن "نتائج جيدة جدا".

* بيان اليوم:

- أكدت غرفة الصيد البحري المتوسطية أن أعضاء الغرفة يدعمون موقف الحكومة المغربية في المفاوضات الجارية مع الاتحاد الأوروبي في قطاعي الفلاحة والصيد البحري. وأبرزت الغرفة، في بلاغ صحافي صادر عقب انعقاد جمعيتها العامة بطنجة، أن "أعضاء الغرفة يدعمون الموقف الوطني في المفاوضات التي جرت مع الاتحاد الأوروبي، ويثمنون النتائج التي تمخضت عنها، والتي من شأنها الحفاظ على مكتسبات التعاون الفلاحي والصيد البحري بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي".

- لقجع يعلن دعم المغرب للكاميرون واستضافتها لـ"الكان" .. أكد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن المغرب سيدعم الكاميرون بكافة السبل وكافة المجالات من أجل إنجاح البطولة. وقال لقجع، في ندوة صحفية عقدت صباح أمس الثلاثاء، على هامش المناظرة الأولى حول كرة القدم النسوية بإفريقيا، "أنا هنا لتفنيد الإشاعات التي ربطت كأس أمم إفريقيا 2019 بالمغرب. أؤكد مرة أخرى على موقف الجامعة والمملكة، وهو أن المغرب يقف إلى جانب الإخوة الكاميرونيين".

* الاتحاد الاشتراكي:

- كشف محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أن الوزارة بصدد تحضير قوانين تهم ثلاثة مجالات أساسية، وذلك في إطار الاستعدادات للحوار الاجتماعي المقبل. وأوضح بنعبد القادر، في ندوة صحفية عقدها يوم أمس، بمقر الوزارة من أجل تقديم "خلاصات وتوصيات مجلس المنتدى الوطني للوظيفة العمومية العليا"، أن الأمر يتعلق بإطار قانوني يهم طب العمل والصحة والسلامة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية بالإدارات العمومية وهذا الجانب غائب في الوظيفة العمومية، يقول الوزير.

- أفادت دراسة حول "وضعية الفقر المتعدد الأبعاد لدى الأطفال بالمغرب"، بأن 68,7 بالمائة من الأطفال بالوسط القروي يعانون من الفقر متعدد الأبعاد مقابل 17,1 بالمائة في المناطق الحضرية. وارتكزت الدراسة، التي أجراها المرصد الوطني للتنمية البشرية، بشراكة مع وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، على ثمانية أبعاد تتعلق بالصحة، التغذية، التعليم، المياه، المرافق الصحية، السكن اللائق، التأمين الطبي والولوج إلى وسائل الاتصال والمعلومات.

* لوماتان:

- ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، يوم الثلاثاء بأبوظبي، حفل الافتتاح الرسمي لـ"فعالية المغرب في أبوظبي" في دورتها الثالثة، التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى غاية 19 مارس الجاري. وتعتبر "فعالية المغرب في أبوظبي" مناسبة لتعريف المجتمع الإماراتي بالتراث والثقافة المغربيين، اللذين يعتبران ركيزة من ركائز تاريخ وحضارة المغرب وعنوانا لهويته المتجذرة عبر القرون. وحققت الدورتان السابقتان نجاحا متميزا، ولاقت إقبالا واسعا من قبل مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين بها.

- أطلق البنك الدولي مسلسل التحضير لإطاره الجديد المرتبط بالشراكة الاستراتيجية مع المغرب. ومن المرتقب أن يتم الكشف عن فحوى هذه الشراكة، التي تمتد لمدة خمس سنوات في أكتوبر المقبل. وتتمحور الشراكة حول عدد من الأولويات المتعلقة بالتشغيل وجودة الرأسمال البشري، وتدبير الماء والصحة والاستغلال الأمثل للإصلاحات. وسيهم الإطار الجديد تمويلا يقدر بـ4 ملايير دولار.

* ليكونوميست:

- ما لم ير منذ إحداث الهيئة المكلفة بحماية الحياة الخاصة في 2010 : أزيد من عشرين ملفا قدم للعدالة. كاميرات المراقبة وبيع قواعد البيانات المقرصنة من أبرز الجنح. فعدد من القطاعات، من قبيل التجارة الإلكترونية والتسويق، توجد في حساسية مع القانون. غير أن مقاولة للياقة البدنية حطمت جميع الأرقام، فقد حصدت (سيتي كلوب) 151 شكاية، والتي يوجد ما يقارب نصفها أمام القضاء.

- الاهتمام يسود من الجديد بعلامة "صنع في المغرب" .. فقد سجل صانعو المنسوجات مبيعات قياسية أثناء التصدير سنة 2017، مع رقم أرباح قدر بحوالي 37 مليار درهم. وتجاوزت الصادرات حاجزي 31 و32 مليارا المحققة في المتوسط خلال السنوات الماضية.

* أوجوردوي لوماروك:

- استقبل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الأمناء العامين للمركزيات النقابية الأربع الأكثر تمثيلية، لكن من دون الاتحاد العام لمقاولات المغرب. وحسب رئيس الحكومة، سيعقد اجتماع مع "الباطرونا" في وقت لاحق. بيد أن بعض المصادر شككت حاليا في قدرة الإدارة الحالية للباطرونا على التفاوض حول اتفاق مع الشركاء الاجتماعيين الآخرين. والسبب في ذلك يكمن في أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يتأهب لانتخاب فريق جديد مسير في ماي المقبل، بعد أن استنفدت الرئيسة الحالية مدة ولايتها.

- أكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، يوم الثلاثاء، مجددا دعم المغرب لمبادرات البنك الإفريقي للتنمية، الرامية لتعزيز قدراته التمويلية، لتمكينه من الاستجابة بشكل أفضل لمتطلبات التنمية بالقارة الإفريقية، واحتياجات دولها الأعضاء. وشارك السيد بوسعيد في الاجتماع الخاص الذي نظمه رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، أكينوومي أديسينا، مع محافظي البنك في منطقة شمال إفريقيا (المغرب، وتونس، وليبيا، والجزائر، وموريتانيا، ومصر) بمقر المجموعة بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان.

* لوبينيون:

- تم مساء الاثنين بالدار البيضاء، التوقيع على مذكرة تفاهم ثلاثية الأطراف، بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والشبكات المحلية للميثاق العالمي للأمم المتحدة، تؤسس للشبكة المغربية للميثاق العالمي الهادفة إلى تعزيز التنمية المستدامة لدى الشركات. وسيسمح التوقيع على هذه المذكرة للشبكة المغربية المنخرطة في الميثاق العالمي للأمم المتحدة أن تصبح بشكل رسمي إطارا فعالا داخل هذه المنظومة، التي تضم حاليا 77 شبكة محلية.

- أكد نائب وزير الشؤون الخارجية التشيكي، مارتن تلابا، يوم الاثنين بالرباط، أن المغرب "شريك استراتيجي" للاتحاد الأوروبي. وارتباطا بقرار محكمة العدل الأوروبية المتعلق باتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي تنتهي مدة صلاحيتها هذه السنة، قال السيد تلابا إنه يجب مناقشة واحترام "الخطوط الحمراء التي يضعها المغرب" بشأن هذه القضية الهامة، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق جديد قبل متم السنة الجارية.

* البيان:

- أفادت الخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن وضعية التحملات والموارد بالنسبة للجماعات الترابية تظهر فائضا قدره 4,4 مليار درهم متم شهر دجنبر 2017. وأوضحت الخزينة، التي أصدرت نشرة لإحصائيات المالية المحلية لشهر دجنبر 2017، أن المداخيل العادية برسم السنة المالية 2017 حققت ارتفاعا بنسبة 5 بالمئة لتبلغ 39 مليار درهم، فيما ارتفعت النفقات العادية بنسبة 5,9 بالمئة لتصل إلى 23,7 مليار درهم.

* ليبيراسيون:

- أعلنت الوكالة الحضرية للدار البيضاء، يوم الاثنين، عن اعتماد هيكلة تنظيمية جديدة لتحقيق المزيد من الانسجام بين مختلف مكوناتها الإدارية، وضمان فعالية أكثر في الأداء. وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي في سياق الجهود التي تبذل على مستوى السياسات العمومية من أجل تقريب الإدارة من المواطنين، وجعل المواطن المغربي محور الاهتمام على المستوى الإداري بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات، مشيرة إلى أنها تطمح عبر هذا الإجراء إلى تجميع متجانس للوظائف وتحديد المهام والمسؤوليات ومواكبة سياسة اللامركزية عبر خلق ست ملحقات داخل مجال تدخلها الترابي.

- أفادت معطيات صادرة عن مكتب الصرف بأن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب ارتفعت بنسبة 19,5 في المائة لتبلغ 1,8 مليار درهم في متم يناير، مقابل 1,5 مليار درهم قبل سنة. وأوضح المكتب، في نشرته الخاصة بالمؤشرات الشهرية حول المبادلات الخارجية برسم شهر يناير 2018، أن هذه النتيجة تعزى إلى ارتفاع العائدات إلى 927 مليون درهم، مقابل 634 درهما بالنسبة للنفقات.