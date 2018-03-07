جولة في صحف أوروبا الشرقية الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

اهتمت الصحف الصادرة اليوم الأربعاء بمنطقة شرق أوروبا بقضايا ومواضيع متنوعة، من بينها الرأي الاستشاري للمصالح القانونية للمجلس الأوربي حول مشروع (السيل الشمالي2) لخط أنابيب نقل الغاز الروسي الى ألمانيا، والانتخابات التشريعية الإيطالية، وتشديد روسيا إجراءات الدخول لأراضيها في حق الأجانب المشتبه في دعمهم للإرهاب.

ففي بولونيا اهتمت الصحف بالرأي الاستشاري للمصالح القانونية للمجلس الأوربي حول مشروع (السيل الشمالي2) لخط أنابيب نقل الغاز الروسي الى ألمانيا وهو المشروع الذي ترفضه بولونيا بشدة.

صحيفة (أونيت) ذكرت أن هذا الرأي الاستشاري الذي يأتي بناء على اقتراح المفوضية الأوربية توسيع قواعد تنظيم معايير السوق الداخلي للطاقة ما سيسمح بمرور الأنبوب الي ألمانيا ليس في صالح المعارضين للمشروع وبالخصوص بولونيا.

وتساءلت الصحيفة عما إذا كان موقفها الى جانب باقي الدول المعارضة للمشروع قد ضعف بهذا القرار مشيرة الى أنه ابتداء من هذه اللحظة لا يمكن وقف تنفيذ هذا المشروع.

صحيفة (إينتريا فاكتي) ذكرت من جانبها أنه في هذا الرأي الاستشاري الصادر في 1 مارس من 20 صفحة يعتبر أن اقتراح المفوضية الأوروبية يفتقر إلى أي حجة حول الكفاءة التنظيمية للاتحاد على خطوط الأنابيب البحرية التي تعبر المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلد من بلدان الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن "الاتحاد لا يملك صلاحية تطبيق الحق في الطاقة (...) الذي لا علاقة له بالاستغلال الاقتصادي للمنطقة الاقتصادية الخالصة، إلى خطوط الأنابيب التي تعبر المنطقة الاقتصادية الخالصة للدول الأعضاء“.

صحيفة (بلوس بيزنيسو) أشارت إلى أن المفوضية الأوروبية اقترحت في نوفمبر الماضي إدخال تعديلات على توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن الغاز لتوسيع قواعد حزمة الطاقة الثالثة إلى الأقسام البحرية في الاتحاد الأوروبي بما في ذلك خطوط الأنابيب من بلدان خارج الاتحاد وهو القرار الذي يسهدف خط أنابيب (السيل الشمالي 2) دون عرقلة بنائه.

وفي اليونان تناولت الصحف الانتخابات الأخيرة في إيطاليا مع رفض مزدوج للناخبين للاحزاب التقليدية اليمينية واليسارية وصعود الشعبويين وكتبت (تو فيما) إن بلدا أوربا هاما ”يدخل مغامرة مع وجهة غير معروفة. وهذا تطور سيؤثر على المشروع الأوروبي بأكمله“.

وأضافت الصحيفة ”إن إيطاليا ساندرو بيرتيني وإنريكو بيرلينغور وألدو مورو بدأت رقصة الوحوش. فبعد أن أيد أكثر من نصف الناخبين حركة الخمس نجوم ورابطة الشمال. دخل جارنا الذي يفترض أن يكون أحد قادة أوروبا، فترة صعبة“.

ومضت الصحيفة إن ”التيار المناهض للنظام الذي ظهر في أوروبا والولايات المتحدة على مدى السنوات الماضية شمل حاليا الناخبين الإيطاليين“ وقالت إن العزلة وتعزيز القومية التي يمثلها الفائزون في الانتخابات ليست حلا للمشاكل التي تواجهها إيطاليا أو أوروبا على نطاق أوسع كما أن الخروج من الأورو الذي يطالب به بعضهم ليس أمرا بسيطا ولا سهلا، كما أظهرت الأزمة اليونانية.

صحيفة (تا نيا) كتبت من جانبها أن الناخبين الإيطاليين أداروا ظهرهم للنظام السياسي "القديم" لأنه لم يحميهم، فلم يحد من الهجرة، ولا من الفساد لكنهم أيضا سيدركون بسرعة أن الوعود التي قدمتها لهم الأحزاب الفائزة لا يمكن تنفيذها.

ومضت الصحيفة ”يجب على أولئك الذين يلعبون دورا مهيمنا في أوروبا اليوم أن يدركوا أن هذا المد المناهض للنظام التقليدي له أسباب حقيقية. فهو يرجع للانخفاض المستمر في الدخل، ونمو انعدام الأمن، وتعزز سياسات التقشف، وهي أمور في حال استمرت ستتسبب في انفجارات اجتماعية وسياسية أكبر من أي وقت مضى.

وأضافت أن ما وقع في إيطاليا هو جرس إنذار لبلدان الاتحاد الأوربي برمتها علها تسمع قبل فوات الأوان.

وفي روسيا، كتبت صحيفة (إزفيستيا) أنه على بعد نحو أسبوعين من إجراء الانتخابات الرئاسية الروسية المقررة في 18 مارس الجاري، أطلقت الولايات المتحدة دراسة لمعرفة توجهات الرأي العام الروسي بعدة مناطق من البلاد، في مسعى منها للتدخل في الشؤون الداخلية لروسيا.

وقالت الصحيفة، نقلا عن مصادر مطلعة، إن هذه العملية، التي تستهدف 15 منطقة بروسيا، تعرف انخراط العديد من مؤسسات التفكير الأمريكية والمنظمات غير الحكومية، بالإضافة إلى السفارة الأمريكية في موسكو، مشيرة إلى أن التمثيلية الدبلوماسية الأمريكية "نفت، من جهتها، جملة وتفصيلا هذه الاتهامات".

وسجلت الصحيفة أن هذه الدراسة التي يرعاها البنتاغون (وزارة الدفاع) تروم معرفة وجهات نظر وتقييم المواطنين الروس للسلطات المركزية والمحلية لأخذ فكرة عن "الطريقة المثلى للتأثير على الوضع الداخلي بروسيا، والقضايا والمواضيع التي ينبغي التركيز عليها بشدة".

صحيفة (أرغومنتي إي فاكتي) أفادت، من جهتها، أن الحكومة الروسية تدرس فرض حظر على دخول الأجانب الذين تم تجميد حساباتهم للاشتباه فى دعمهم للإرهاب أو تورطهم في قضايا غسيل الأموال، للأراضي الروسية .

وقالت الصحيفة إنه سيتم عرض مشروع قانون بهذا الخصوص على غرفتي البرلمان (مجلس الاتحاد ومجلس الدوما) لتعميق المناقشة بشأنه، مشيرة إلى أن القانون الجاري به العمل في روسيا حاليا يتضمن خمسة أسباب فقط يتم بموجبها منع دخول الأجانب لروسيا هي "انتهاك قواعد عبور الحدود، وتقديم معلومات كاذبة عن أنفسهم أو هدف زيارتهم، وتورطهم في جرائم إدارية متعددة، وخرق شروط البقاء خلال الزيارات السابقة، والعمل لصالح المنظمات الدولية غير الحكومية، التي تعتبر غير مرغوب فيها بروسيا.

ونقلت الصحيفة عن رئيس لجنة تطوير المجتمع المدني بمجلس الدوما (الغرفة الفلى للبرلمان) سيرغي غافريلوف أن "هذه الوثيقة إيجابية جدا ومستعدون لتعميق النقاش بشأنها مع مراعاة التوجيهات الواردة في الرسالة السنوية التي وجهها الرئيس بوتين، الأسبوع الماضي، إلى الجمعية الاتحادية الروسية".

وفي النمسا، أفادت صحيفة (كوريير) أن عاملة نظافة تبلغ من العمر 66 سنة عاما توفيت جراء البرد القارس ليلة الإثنين – الثلاثاء بستالهوفن بمقاطعة ستيريا (جنوب شرق البلاد)، بعدما علق ذراعها في مشبك حديدي عند نهاية خدمتها.

وأضافت الصحيفة أن جميع محاولات هذه السيدة لتخليص ذراعها من المشبك باءت بالفشل وظلت عالقة بالمكان لعدة ساعات إلى أن تم العثور عليها جثة هامدة في حدود الساعة 01:30 صباحا حيث توفيت متأثرة بموجة البرد الشديدة، مشيرة إلى أن هذه هي أول حالة وفاة تسجل بالنمسا منذ بداية موجة الصقيع القادمة من سيبيريا التي تجتاح أوروبا منذ أيام، وأودت بحياة ما لا يقل عن 60 شخصا.

من جهتها، علقت صحيفة (داي بريس) على نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد الماضي بإيطاليا وأسفرت عن حصول أحزاب المعارضة على حوالي نصف الأصوات المعبر عنها، مشيرة، في المقابل ، إلى أنه لن يكون بمقدور لا حركة خمس نجوم ولا تحالف اليمين واليمين المتطرف، اللذين حققا نتائج جيدة خلال هذه الانتخابات، تشكيل الحكومة.

وقالت الصحيفة إن حركة خمس نجوم الشعبوية بقيادة لويجي دي مايو، ستكون أمام "اختبار صعب" لتشكيل الحكومة المقبلة، معتبرة أنه "إذا كان دي مايو، البالغ من العمر 31 سنة فقط، جادا فعلا في تشكيل الحكومة فسيكون لزاما عليه البحث عن التوافقات، وتقديم العديد من التنازلات والتحلي بالكثير من الواقعية".