عرض لأبرز اهتمامات اليوم للصحف الأوروبيّة

هسبريس - و .م .ع

تواصل الانتخابات الإيطالية الاستئثار باهتمام تعاليق وتحليلات اليوميات الأوروبية الصادرة اليوم الأربعاء ، و التي سلطت أيضا الضوء على استراتيجية المفوضية الأوروبية لمواجهة التهديدات الأمريكية بفرض ضرائب مرتفعة على واردات الصلب والألمنيوم، و قضية تسميم جاسوس روسي سابق فوق التراب البريطاني ثم وضعية النساء في إسبانيا وكذا تخطيط وزارة الداخلية الإسبانية عبر تعديل القوانين لمنع تسييس الشرطة الجهوية بجهة كتالونيا .

ففي إيطاليا انصب اهتمام الصحف على التنافس المحموم لتولي السلطة، حيث كتبت صحيفة (كوريري ديلا سيرا) في مقال عنونته ب"زعيم حركة خمس نجوم يراهن على أزمة الحزب الديمقراطي " أنه خلافا للمبدأ الذي تأسست عليه الحركة، الرافض لأي اتفاق مع "القوى السياسية التقليدية"، أبدى زعيمها لويجي دي مايو أمس الثلاثاء، استعداده للشروع في محادثات "مع الأحزاب الأخرى حول مواضيع يرتكز عليها برنامجه، وفي مقدمتها محاربة الفقر والهجرة و الأمن و التشغيل.

وأضافت ان لويجي يأمل في أن يفضي الخلاف القائم بين ماثيو رينزي الأمين العام للحزب الديمقراطي مع أعضاء بارزين في نفس الحزب، و الذين عبروا عن استعدادهم للتحالف مع حركة خمس نجوم ،إلى إحداث تغيير في قيادة هذ الحزب الذي مني بالهزيمة في اقتراع الأحد.

ونقلت عن بعض أعضاء الحزب الديمقراطي قولهم أن رينزي قد يتسبب في "أزمة ديموقراطية لإيطاليا وفي تفكك حزبهم "، مضيفين أن حركة النجوم الخمس "فازت بالحق في ممارسة الحكم" و يتعين "مساندتها بممارسة مهمة ضبط البرنامج، وذلك من أجل قطع الطريق على الأحزاب اليمينية".

و ذكرت صحيفة (لاريبوبليكا) أن أعضاء بارزون في الحزب الديمقراطي عبروا عن استعدادهم للحوار وتشكيل ائتلاف مع الحركة ، في تحدي لرئيس الوزراء السابق ماثيو رينزي .

وأشارت إلى أن ماثيو سالفيني زعيم رابطة الشمال (اليمين المتطرف) يصر على الانفراد بالحكم ، إذ صرح أمس أن "هناك حزب محوري في البرلمان لديه برنامج سيأخذ إيطاليا إلى بر الأمان"، مضيفا أن كل من يريد دعم هذا البرنامج ستقبله الرابطة، "لكننا لن نبرم اتفاقات حزبية".

و في مقال بعنوان "كابوس أزمة الأغلبية.. ماتاريلا ينتظر أجوبة القادة " ، أن رئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا "لن يملي حلولا لتكشيل الحكومة، بل يجب على القوى السياسية أن تقدم إجابات واضحة ، عندما يحين الوقت ".

واعتبرت أن الائتلافات المحتملة لتشكيل الحكومة المقبلة هي بين حركة خمس نجوم والحزب الديمقراطي و بين تحالف اليمين و الحركة ثم بين يمين الوسط و الحزب الديمقراطي ، مضيفة أن ليس هناك أي سيناريو مضمون يأمن الخروج من المأزق وبالتالي يبقى مستقبل إيطاليا مفتوحا على كل الاحتمالات.

وفي فرنسا ، كتبت صحيفة (ليبراسيون) أن صعود التيار القومي بأروبا، جاء كردة فعل على أزمة الهجرة وتداعياتها، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق هنا بظاهرة حديثة قد تطول.

ونقلت الصحيفة عن نتالي براك الاستاذة بالجامعة الحرة لبروكسيل قولها ان الاحزاب القومية او الجهوية لديها خطاب حمائي سواء على المستوى الاقتصادي او الهوياتي، مبرزة ان هذه الخطابات تتناسق على الصعيد الاروبي خاصة الى جانب اليمين المتطرف.

واضافت الجامعية ان هذه الظاهرة تترجم ايضا من خلال قاعدة اديولوجية مشتركة ، تتمحور بشكل خاص حول الهجرة والاقتصاد واروبا.

في نفس السياق اعتبرت صحيفة (لوفيغارو) ان الناخبين الايطاليين حسموا بشأن سياسة يتم نهجها بناء على مقاييس مستريخت ، أي تحديد العجز السنوي في الميزانية في سقف ثلاثة في المائة،وهو ما دفع بماتيو رينزي (الرئيس السابق للمجلس المنبثق من اليسار) الى نهج سياسة جد صارمة مع حجم ضعيف للاستثمارات العمومية.

واشارت الصحيفة نقلا عن كريستوف بويو الاستاذ المبرز في العلوم السياسية بمعهد الدراسات السياسية بغرونوبل ، ان الناخبين الايطاليين كانوا يرغبون في حجم اكبر للاستثمارات العمومية عبر اعادة توزيع الدخل، والتخفيف من ثقل الضرائب.

واعتبر هذا الجامعي ان هناك صراع بين السياسة الاقتصادية الصارمة التي تفرضها بروكسيل والتي نهجها ماريو مونتي منذ وصوله الى السطة سنة 2011 ،وانتظارات الناخبين.

وقالت الصحيفة ان هذا الوضع الايطالي يحرم الرئيس ايمانويل ماكرون من حليف قريب ولا مناص منه "في مواجهة المانيا" بخصوص مشروعه لاجراء تحول في اروبا.

وعلقت الصحف البلجيكية على الخصوص على استراتيجية المفوضية الأوروبية لمواجهة التهديدات الأمريكية بفرض ضرائب مرتفعة على واردات الصلب والألمنيوم، وكذا الإعلان عن قمة تاريخية بين الكوريتين في أبريل.

واهتمت (ليكو) برد المفوضية الأوروبية على الإجراءات الحمائية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقال تحت عنوان " الدرع التجاري للاتحاد الأوروبي جاهز " ،مشيرة في هذا الصدد إلى موقف بلجيكا التي لا تشك في أن الولايات المتحدة ستقوم بتفعيل مخططها.

وكتبت الجريدة نقلا عن الوزير البلجيكي للاقتصاد كريس بيتيرز أن على أوروبا أن تستعد لاتخاذ إجراءات حمائية اتجاه بلدان كالهند والصين التي قد تغرق الأسواق الأوروبية بهذه المواد.

وفي مقال يحمل عنوان " أوروبا تضع ترسانتها من أجل ردع ترامب "، اعتبرت (لاليبر بلجيك) أن الجهاز التنفيذي الأوروبي يبدو مستعدا للرد إذا ما قامت الولايات المتحدة جريدة،بفرض ضرائب على واردات الصلب والألمنيوم.

وفي حالة وضع الولايات المتحدة لحواجز جمركية على الصلب والألمنيوم، تضيف الجريدة سيرد الاتحاد الأوروبي بإجراءات تستهدف الصادرات الأمريكية.

وفي الخبر الدولي، " اهتمت (لوسوار) بالقمة التاريخية المرتقبة في أبريل المقبل بين الكوريتين، مشيرة إلى أن المساعي الدبلوماسية التي قامت بها سيول خلال الألعاب الأولمبية الشتوية بيونغ تشانغ يبدو أنها تسير في الطريق الصحيح. أما الصحف الإسبانية فركزت على وضعية النساء وكذا على تخطيط وزارة الداخلية الإسبانية عبر تعديل القوانين لمنع تسييس الشرطة الجهوية بجهة كتالونيا .

وكتبت صحيفة ( البايس ) أن دراسة أجرتها مؤسسة الدراسات الاقتصادية التطبيقية ( فيديا ) كشفت أن النساء يتقاضين أجورا أقل بحوالي 13 في المائة عن أجور زملائهن من الرجال في إسبانيا رغم قيامهن بنفس المهام .

وأضافت الصحيفة أن الفوارق في الأجور بين النساء والرجال تظل مهمة رغم تراجعها بنسبة الثلث منذ عام 2002 وهو تاريخ بداية الدراسة التي أنجزتها ( فيديا ) مشيرة إلى أن إسبانيا " لا تزال بعيدة عن تحقيق التوازن بين الجنسين " .

ومن جهتها نشرت صحيفة ( إلموندو ) نتائج استطلاع للرأي كشف أن 5 ر 36 في المائة من الرجال في إسبانيا يتوقفون بعد الزواج مباشرة عن القيام بالمهام المنزلية التي كانوا سابقا يؤدونها عندما كانوا عزاب كما أن عدد النساء اللواتي قمن بمهام ومسؤوليات التسوق والطبخ والتنظيف يفوق ب 30 في المائة عدد الرجال الذين يقومون بنفس المهام .

وأوضحت الصحيفة أن 82 في المائة من الإسبان يدركون وجود فجوة في الأجور بين الجنسين وأوجه عدم المساواة على الرغم من أن عددا أكبر من النساء يعتقدن أكثر من الرجال أن هناك تفاوتا في الفرص على حساب المرأة .

وفي موضوع آخر قالت صحيفة ( لاراثون ) إن وزارة الداخلية الإسبانية تخطط لتعديل القانون الخاص بقوات وأجهزة أمن الدولة من أجل منع الحكومة المحلية لإقليم كتالونيا من تكريس عملية تسييس الشرطة الإقليمية الكتالانية ( موسوس دي إيسكوادرا ) كما حدث في السابق عندما استخدمتها السلطة التنفيذية لهذا الإقليم من أجل تسهيل عملية تنظيم الاستفتاء غير القانوني وغير الشرعي حول الدستور .

في بريطانيا تناولت الصحف زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للمملكة المتحدة بالإضافة إلى قضية تسميم جاسوس روسي سابق فوق التراب البريطاني .

وعادت صحيفة ( دايلي تلغراف ) للحديث عن الزيارة التي سيقوم بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لبريطانيا اليوم الأربعاء والتي من المقرر أن تتطرق تيريزا ماي الوزيرة الأولى البريطانية خلالها للوضعية الإنسانية في اليمن .

وأوضحت الصحيفة نقلا عن المتحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية أن تيريزا ماي ستعبر خلال مباحثاتها مع ولي العهد السعودي عن " قلقها وانشغالها العميق بالوضعية الإنسانية " في اليمن مشيرة إلى أن ماي " تأخذ على محمل الجد الأخبار التي تتحدث عن انتهاكات القانون الدولي " في هذا البلد وترغب في " السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون إعاقة بما في ذلك عبر الموانئ " لمساعدة السكان المدنيين .

ومن جهتها سلطت صحيفة ( دايلي إكسبرس ) الضوء على التحذير الذي أطلقته حكومة المملكة المتحدة حول ما إذا كانت إحدى الدول متورطة في التسمم الغامض الذي وقع فوق التراب البريطاني لجاسوس روسي سابق وابنته واللذين يرقدان في المستشفى في وضعية صحية " جد حرجة " .

ونقلت الصحيفة عن وزير الخارجية بوريس جونسون قوله " إذا أثبت التحقيق مسؤولية إحدى الدول في هذه القضية فان رد الحكومة البريطانية سيكون مناسبا وحازما " .

وبدورها نقلت صحيفة ( دايلي مايل ) تصريحات وزير الخارجية البيرطاني حول هذا الموضوع والتي أكد فيها أن " الشخصين اللذين هوجما بمادة غير معروفة بساليسبوري ( جنوب أنجلترا ) وتم العثور عليهما على كرسي بأحد المراكز التجارية وهما فاقدي الوعي يوم الأحد الماضي هما سيرغي سكريبال الجاسوس الروسي السابق ( 66 سنة ) وابنته يوليا ( 33 سنة ) .

وأضاف " أقول للحكومات في جميع أنحاء العالم إن أية محاولة لقتل حياة بريئة على الأراضي البريطانية سوف لن تمر دون عقاب " .

وحسب صحيفة ( صن ) فإن ظروف وملابسات هذه القضية أعادت إلى الأذهان ذكرى وفاة الكسندر ليتفينينكو أحد عملاء الأجهزة الروسية والمعارض لفلاديمير بوتين الذي تم تسميمه في لندن عام 2006 بمادة ( بولونيوم 210 ) وهي مادة مشعة شديدة الفتك .

وأشارت الصحيفة إلى أن المتحدث باسم الكرملين في موسكو قال إنه " ليس لديه معلومات " مضيفا أن أي أحد " لم يطلب بعد " من موسكو المشاركة في التحقيق وأردف أن " موسكو مستعدة دائما للتعاون ".