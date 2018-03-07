قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

هسبريس - و .م .ع

اهتمت الصحف المغاربية الصادرة اليوم الأربعاء، على الخصوص، بإحياء تونس للذكرى الثانية لصد الهجوم الإرهابي في بن قردان، و بالطريقة "المتسلطة" التي يقود بها جمال ولد عباس جبهة التحرير الوطني في الجزائر.

ففي تونس اهتمت الصحف بحلول ذكرى أحداث بن قردان التي شهدت التصدي لهجوم مجموعة إرهابية على المدينة، حيث تطرقت صحيفة "الشروق" إلى الزيارة التي سيقوم بها رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد إلى المدينة بهذه المناسبة، مشيرة إلى أن الزيارة تحمل بعدين أولهما رمزي وآخر تنموي.

وأضافت الصحيفة أن نواب المنطقة يتطلعون إلى أن تشكل زيارة يوسف الشاهد إلى منطقتهم مناسبة لتلبية الحاجيات التنموية بما يستجيب لمكانتها الإستراتيجية في تشكيل خط الدفاع الأول عن البلاد.

وذكرت الصحيفة بأن تلك الأحداث التي شهدتها المنطقة في 7 مارس 2016 تحيل على تصدي القوات الأمنية والعسكرية التونسية والأهالي خلال معركة شرسة ضد مجموعة إرهابية كانت تستهدف السيطرة على المنطقة.

ومن جهتها قالت صحيفة "المغرب" في افتتاحيتها إن الهجوم الإرهابي على بن قدران قبل سنتين "كان الهدف منه أن يكون للدواعش موطئ قدم بالبلاد ولو بصفة مؤقتة"، مشيرة إلى أن الجماعات الإرهابية اعتقدت أن مدينة بن قردان مهيأة لذلك أكثر من غيرها بحكم قربها من الحدود الشرقية مع ليبيا.

وكتبت الصحيفة في افتتاحيتها أنه "في حروبنا الأخرى نحتاج لروح بن قردان وتلك اللحمة والحماية المتبادلة لننجح اقتصاديا واجتماعيا"، مضيفة أن تلك الأحداث مثلث منعرجا وطنيا وإقليميا في الحرب ضد الإرهاب حيث انكسرت فيها شوكة داعش قبل أن تنكسر في العراق وسوريا، وفيها تحولت موازين القوى بصفة جوهرية ونهائية لصالح تونس.

ومضت الصحيفة قائلة "لكننا لم نتمكن من تكرار لحظة بن قردان في حروبنا الأخرى عندما يلبس العدو لبوس الفقر والتهميش والجهل وضعف العمل وشبه انعدام التضامن"، مضيفة "كم نحتاج اليوم إلى روح وتصميم بن قردان لخوض بقية المعارك التي تنتظر البلاد".

واعتبرت صحيفة "الصحافة اليوم" من جانبها أنه رغم مما تمثله ذكرى أحداث بن قردان بالنسبة لأبناء الشعب التونسي بعد الهزيمة النكراء التي ألحقوها بالمجموعات الإرهابية فإنها، "تحتم الكثير من اليقظة والاستعدادات الأمنية مستقبلا".

وأضافت أن عملية بن قردان "تركت أيضا الكثير من الاستنتاجات والدروس المستخلصة في أذهان التونسيين والتي لا يمكن غض الطرف عنها خاصة في ظل تواتر بعض العمليات الإرهابية الغادرة"، مما يستوجب التساؤل - تقول الصحيفة- عما إذا كانت البلاد قد تمكنت من القضاء على الإرهاب.

وأبرزت "الصحافة اليوم" أن عددا من الفاعلين السياسيين يجمعون على أن الدروس التي أفرزتها أحداث بن قردان ستبقى في ذاكرة الأجيال القادمة ومنها أن الإرهاب لا حاضنة شعبية له في التراب التونسي، مضيفة أن أولئك السياسيين يختلفون بشأن الشروط الضرورية للقضاء نهائيا على العمليات الإرهابية ومن يقف وراءها.

وتحت عنوان "درس بن قردان"، تكتب "لابريس دو تونيزي" أن سكان هذه المدينة الجنوبية أعطوا آنذاك للحرب ضد الإرهاب، وللمرة الأولى، بعدا شعبيا ووطنيا ومنحوا للتونسيين زخما نفسيا والدليل على أن التونسيين جميعا سيكسبون هذه الحرب إلى جانب القوات المسلحة وقوى الأمن.

ولاحظت أن دروس هذه المعركة تبقى سارية في كل مكان، وفي جميع الأوقات و الظروف، متسائلة "ألسنا اليوم في حرب ضد البطالة والفقر والتفاوتات الاجتماعية والإقليمية، والتهميش والفساد وسوء الحكامة والتهريب... ؟ "

واعتبرت الصحيفة أن "تونس التى تمكنت من التغلب على الصعوبات وتحسين الوضع الأمني، قادرة أيضا على إيجاد مخرج من الازمة الاقتصادية والتوترات الاجتماعية المتزايدة يوما بعد يوم". وفي الجزائر، كتبت الصحيفة الإلكترونية "كل شيء عن الجزائر" أنه داخل جبهة التحرير الوطني، أصبح الحديث أمام العموم يتطلب الآن الإذن من جمال ولد عباس، "الأمين العام الذي يسعى من وراء كسب الشرعية إلى ترويض خصومه".

وأضافت الصحيفة أن ولد عباس يريد أن يجعل جبهة التحرير الوطني في عام 2018 "نسخة لجبهة التحرير الوطني في 1954"، معتبرة أن الأمر المؤكد اليوم هو أن "خليفة عمار سعداني يريد إسكات جميع الأصوات المخالفة داخل جبهة التحرير الوطني، بدون استثناء، لجعل كلمته هي الصوت الوحيد داخل الجبهة".

ورأت صحيفة "ليبرتي" أن جمال ولد عباس ليس زعيم حزب يتطلع إلى الهدوء، مضيفة أن "موقفه يكشف عن رئيس متسلط أكثر مما يدل على كاريزما زعيم". وقالت إنه يمكن ملاحظة نوع من "الذعر في أقواله أمام العلن، إلى درجة أنه يهدد باستمرار كل من يجرؤ على أخذ الكلمة من أطر الحزب أو مناضليه للتعبير عن موقف سياسي أو رأي بشأن الأحداث، ما لم يتم السماح له بذلك من طرف قيادة الحزب".

وأضافت الصحيفة أن "اللجنة التأديبية في جبهة التحرير الوطنية، وهي بنية نادرا ما تم استخدامها من قبل فى تدبير الخلافات بين المناضلين حول المقاربات السياسية، سوف تعمل من الآن فصعدا بكامل قدراتها مادام أن ولد عباس تعهد بالقيام بعملية تطهير كبيرة".

وتساءلت الصحيفة عما إذا كان "تلويح الأمين العام لجبهة التحرير الوطني بالعصا، يكشف دون قصد أن بعض المناورات تحاك داخل الحزب، وتهدد بتعطيل الترتيب نحو 2019، وبمعنى آخر، عرقلة الخطط المتفق عليها؟"

وأشارت صحيفة "ألجيري باتريوتيك" إلى أن السناتور عبد الوهاب بن زعيم انتفض ضد الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، الذي أحاله على اللجنة التأديبية لكونه دعا إلى إقالة وزيرة التعليم.

وأضافت أن بن زعيم الذي وافق مع ذلك على المثول أمام اللجنة التأديبية في الأسبوع المقبل، دخل في مواجهة مع ولد عباس، واصفا إياه بـ"الديكتاتور" الذي "يخنق أي ديناميكية ايجابية".

ويؤكد عبد الوهاب بن زعيم أن رئيس الجمهورية، الذي هو أيضا رئيس جبهة التحرير الوطني، لن يكون "سعيدا" بمعرفة أن نواب ومناضلي الحزب تتم "مضايقتهم" من قبل رجل "متعطش بشكل واضح للسلطة".

وسجلت "ديا ألجيري" أن الأمين العام لجبهة التحرير الوطني لا يبدو متحكما في مناضليه حيث إنه يواجه "تمردا قويا وعصيانا من قبل الأعضاء القياديين وأطر الحزب".

وقالت إن ولد عباس أراد أن يعطي الانطباع بأنه يسيطر على الوضع، من خلال إعلانه أن كل من يتجرأ على اتخاذ موقف دون استشارة الحزب مسبقا سيحال على المجلس التأديبي.

من جانبها، قالت "ليبرتي ألجيري" إن جمال ولد عباس يعتزم وضع حد لجميع الأصوات المعارضة قبل اجتماع للجنة المركزية. وأضافت أنه "يعرف من أين وكيف تتشكل بوادر الاندحار وفقدان التحكم في الحزب الوحيد سابقا، ولذلك فهو يعمل على توطيد سلطته والحكم بيد الحديد، حتى ولو أصبح بمثابة ليونيد بريجنيف".

وقالت إنه بعد أن تعزز بخارطة الطريق التي رسمت له من طرف رئاسة الجمهورية، وبالتالي دعم قصر المراديه، تولى ولد عباس بعد أن أصبح يتحكم في قيادة الجبهة خلط النظام الذي وضعه سلفه في الحزب.