عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الخميس ..

* أخبار اليوم:

- صورة قاتمة تلك التي رسمتها دراسة ميدانية لمنظمة الزراعة والأغذية (فاو) عن أوضاع المرأة في البوادي والأرياف المغربية، حيث كشفت أن النساء في هذه المناطق يعانين من مشاكل وتحديات على مستويات عدة، أهمها معانتهن من عمق الفوارق بين الجنسين، رغم أن 85 بالمائة من القرويات يمارسن أنشطة فلاحية، إلا أنهن يعانين من التمييز في الأجور. النساء القرويات يشتغلن بأجور تتراوح ما بين 80 و100 درهم لليوم الواحد، فيما يتقاضى الرجال ما بين 120 و150 درهما.

- مدير الشركة الوطنية للنقل يحصل على تعويضات بدون حق. كشف المجلس الأعلى للحسابات، في تقرير جديد، عن تورط المدير العام للشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية، في اختلالات مالية، نتيجة استعماله غير المبرر لبطاقة الأداء الدولية خلال تواجده خارج أرض الوطن، مما استوجب اتخاذ قرارات تأديبية في حقه. وتسببت هذه الاستفادة غير المبررة قانونا، حسب قرار المجلس الأعلى للحسابات، في ضرر مالي للجهاز العمومي المعني. إثر ذلك، قضى المجلس بتغريم المدير العام للشركة الوطنية للنقل 25 ألف درهم، وإرجاع مبلغ 29 ألفا و454 درهما لفائدة الشركة.

* المساء:

- الحكومة تستنفر البرلمان لعقد دورة استثنائية لتمرير القوانين الجاهزة. استغل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، لقاءه بعدد من الفرق والمجموعات البرلمانية من أجل إبلاغها عزم الحكومة الدعوة إلى عقد دورة برلمانية استثنائية لتدارس مشاريع القوانين الجاهزة ذات الأثر الهام على تنافسية الاقتصاد الوطني وعلى تثمين العنصر البشري.

- إدريس جطو: موظفون ومسؤولون بمؤسسات عمومية وشركات الدولة ارتكبوا خروقات مالية وإدارية. أصدر المجلس الأعلى للحسابات، عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، قرارات تأديبية في حق 18 مسؤولا وموظفا برسم 9 قضايا تتعلق بمؤسسات عمومية وشركات للدولة. والأمر يتعلق باختلالات مالية، عبارة عن تعويضات غير قانونية للتنقل خارج الوطن والأكل، واستغلال مساكن وظيفية بدون وجه حق، ومنح تعويضات صورية، ومنح امتيازات غير مبررة عند تفويت مجموعة من البقع الأرضية والعقارات لفائدة الغير، إلى جانب خروقات تتعلق عموما بالتدبير المالي والإداري لهذه المؤسسات.

* الصباح:

- انتقد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، وزارة الداخلية بسبب ما أسماه "تأخرها في ضخ الملايير في صناديق التأهيل الجماعي والتضامني"، مشيرا إلى أن تسع جهات صادقت بالأغلبية على مخططاتها التنموية بغلاف مالي قدر بـ450 مليار درهم، إلا أنها وجدت نفسها أمام عائق فراغ الصناديق إلا ما سجل في الميزانية العامة للتسيير. وأكد بركة، الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، أمس الأربعاء، أن الحكومة، بهذا السلوك الخطير، ترسخ، بكامل قطاعاتها الوزارية، غياب الثقة في الفاعلين السياسيين وفي الأحزاب، وتضرب في العمق ما توافق عليه المغاربة من تسريع تنفيذ الجهوية الموسعة.

- الحليمي يكشف أعطاب الاقتصاد .. شدد أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، على ضرورة تنويع مصادر الاقتصاد المغربي، سيما تلك الخاصة بالصادرات، التي قال استنادا إلى دراسة حديثة لمندوبيته قدم خلاصاتها الأساسية، أول أمس الثلاثاء، إنه يتعين تنويع منتجاتها، وجلب أكبر قدر من المستثمرين. ونبه الحليمي، خلال اللقاء الذي يأتي في سياق التفكير في النموذج التنموي الجديد، إلى ضرورة تصحيح إمكانيات المغرب في مجال التصدير لدعم النشاط الاقتصادي، كما لفت الانتباه إلى أن النشاط الاقتصادي يعتمد أكثر على الطلب الداخلي "ما يخلق إشكاليات الاستدامة، ويفرض الاتجاه إلى تنويع النسيج الإنتاجي والصادرات".

* الأحداث المغربية :

- أطباء من الصين والسينغال لمرضى مغاربة .. بعد رصد خصاص على مستوى الأطباء، يتجه المغرب نحو استقطابهم من دول أخرى، لتدارك هذا العجز، الذي ينعكس على الخدمات الصحية المقدمة في المناطق النائية، على وجه الخصوص، والذي يتوقع أن يتزايد في السنوات المقبلة، في ظل فتح باب الهجرة للأطباء المغاربة نحو أوروبا دون قيد أو شرط. ومن المنتظر، حسب مصادر الجريدة، أن يتوج التعاون المغربي السينغالي والصيني، على مستوى القطاع الصحي، بالتعاقد مع أطباء من البلدين للعمل بالمراكز الاستشفائية الجامعية، وكذا بالمستشفيات العمومية الواقعة بالمناطق القروية لسد الخصاص.

- التوفيق يناقش تجربة المغرب في الحقل الديني مع وفد فرنسي .. شكل النموذج المغربي في تدبير الحقل الديني محور مباحثات، أجراها أول أمس الثلاثاء بالرباط، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، السيد أحمد التوفيق، مع وفد يضم ممثلين من مختلف الديانات في جهة بروفانس ألب كوت دازور بفرنسا. وقال رئيس المجلس الجهوي للديانة الإسلامية في بروفانس ألب كوت دازور، رئيس الوفد، خالد بلخادير، في كلمة بالمناسبة، إن هذه الزيارة التي تستغرق أسبوعا تشكل فرصة لاكتشاف خصوصية النموذج المغربي، الذي يتميز بالتعايش والتسامح.

* العلم:

- أكد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، صباح أمس، أن الأحزاب عانت وتعاني في المشهد السياسي، مما يتطلب منها توضيح الرؤية وتقديم البدائل وتطوير العرض السياسي. وأوضح بركة خلال مشاركته في ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، حول الرؤية الجديدة للممارسة السياسية، أن الإشكال يكمن في مصداقية الفعل السياسي والوفاء بالالتزامات المقدمة للمواطنين وجعل الصلة وطيدة بين القول والفعل.

- في ظل صحراء مغربية في سيادة وطنها الأم، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، أول أمس الثلاثاء بلشبونة، أن المناقشات الثنائية مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، هورست كوهلر، كانت "غنية" و"مثمرة". وقال بوريطة للصحافة عقب هذه المناقشات الثنائية "عموما، المناقشات جرت في جو من الثقة والنقاشات كانت غنية ومثمرة. الأجواء طبعتها الجدية والاحترام المتبادل".

* رسالة الأمة:

- بركة: سنحسم موقفنا من حكومة العثماني شهر أبريل المقبل. كشف نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، أن حزبه سيحسم أواخر شهر أبريل المقبل، موقفه النهائي من الحكومة الحالية، حيث قال خلال استضافته بمنتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، أمس الأربعاء بالرباط، إن حزبه "حزب مؤسسات"، مضيفا أن مجلسه الوطني هو "من يتخذ قرار مساندة الحكومة سواء من داخلها أو من خارجها".

- أوضاع الطفولة بالمغرب .. مليونان و415 ألف طفل يعانون من الفقر متعدد الأبعاد. رسمت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونسيف) صورة مقلقة حول أوضاع الطفولة بالمغرب بالرغم من بعض إجراءات الحماية المتخذة في السنوات الأخيرة، حيث كشفت عن معطيات وأرقام صادمة تفيد بأن أكثر من خمس أطفال المغرب يعانون من الفقر متعدد الأبعاد.

* بيان اليوم:

- تم أول أمس الثلاثاء بالرباط إطلاق خدمتين إلكترونيتين تهمان الموظفين العموميين، الأولى عبارة عن تطبيقين الأول لمماثلة احتساب الأجرة، والثاني لمماثلة احتساب المعاشات المدنية. ويمكن تطبيق مماثلة احتساب الأجرة، الذي تم الإعلان عن إطلاقه خلال ندوة صحفية عقدها الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، محمد بن عبد القادر، خصصت لعرض خلاصات وتوصيات الورشات التي نظمت على هامش الملتقى الوطني للوظيفة العمومية العليا، من احتساب المبلغ التقريبي للأجرة الشهرية الصافية. بينما يمكن تطبيق مماثلة احتساب المعاشات المدنية من احتساب المبلغ التقريبي للمعاش المستحق عند الإحالة على التقاعد لأي سبب من الأسباب، اعتمادا على مجموعة من المعطيات تهم على الخصوص سبب الإحالة على التقاعد، والمعطيات الشخصية، وتاريخ الحذف من الأسلاك.

- أبرز مشاركون في ندوة نظمت أول أمس الثلاثاء بفيرونا (شمال إيطاليا)، الدور الريادي الذي يضطلع به المغرب في جعل الشراكة الأوروبية الإفريقية متوازنة ومنصفة للجميع في إطار التعاون شمال جنوب. وأكدوا خلال هذه الندوة، التي نظمتها الهيئة الوطنية لمغاربة العالم والمرصد الأوروبي للإعلام والدبلوماسية الموازية، حول موضوع "المغرب بين إفريقيا وأوروبا - مقاربة جديدة" على أهمية العمق الاستراتيجي والموقع الجغرافي للمملكة والذي يؤهلها للقيام بدور محوري في الارتقاء بالشراكة الأوروبية الإفريقية.

* الاتحاد الاشتراكي:

- استنكر المغرب تملص الجزائر من مسؤوليتها الدولية إزاء ساكنة مخيمات تندوف وتجاهلها لمأساتهم الإنسانية. وقال القائم بأعمال المملكة في جنيف، حسن بوكيلي، خلال الدورة الـ71 للجنة الدائمة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التي تنعقد من 6 إلى 8 مارس في جنيف، "على عكس مجموع بلدان الاستقبال الحقيقية، الجزائر هي الوحيدة التي ترفض إحصاء وتسجيل سكان مخيمات تندوف وتتهرب من مسؤولياتها الدولية تجاههم". وأشار إلى أنه على عكس بلدان الاستقبال الملتزمة، بالفعل وبسخاء، بمساعدة وحماية اللاجئين، فإن الجزائر تشكل حالة استثنائية ووضعية شاذة في تاريخ الحماية والمساعدة الدولية للاجئين.

- أبانت الدراسة، التي أنجزتها الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، بدعم من وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، عن الحاجة إلى المزيد من العمل الاجتماعي والاقتصادي لفائدة النساء السلاليات، حتى يتحقق الإدماج الكافي لهن في الدينامية التنموية المطلوبة. وبحسب الدراسة، التي تم تقديمها في ندوة صحفية، فإن الفئات العمرية للنساء السلاليات المطالبات بالإنصاف تبتدئ بسن 17 إلى 78 سنة، مبرزة أن مؤهلاتهن التعليمية في الغالب منعدمة أو جد محدودة، ذلك أن 60 في المائة منهن بدون أي تجربة تعليمية، كما سجلت أن الغالبية العظمى من هؤلاء النساء مقيمات بأراضي جماعتهن السلالية أو بمحيطها المباشر.

* لوماتان :

- استعرض وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في كلمة ألقاها يوم الأربعاء أمام الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقد بالجزائر، الاستراتيجية الشمولية المتعددة الأبعاد التي اعتمدتها المملكة المغربية في مواجهة الخطر الإرهابي. وذكر وزير الداخلية بأن هذه الاستراتيجية تتقاطع فيها الأبعاد القانونية والاجتماعية والدينية، لتشمل أيضا محاربة التطرف داخل المؤسسات السجنية من خلال برامج تسعى إلى المراجعة الفكرية لبعض المتابعين في قضايا الإرهاب وإعادة إدماجهم وتشجيعهم على الانخراط الفعلي في المجتمع.

- الرابطة اليهودية العالمية تسلم لأرشيف المغرب أول أمس الثلاثاء، نسخا رقمية من أرشيفاتها. وشارك في حفل تسليم نسخ من أرشيف الرابطة مستشار جلالة الملك السيد أندري أزولاي، ورئيس الرابطة اليهودية العالمية، السيد مارك أيزينبرغ، والرئيس والكاتب العام للمفوضية الفرنسية للأرشيفات اليهودية، جون-كلود كوبيرمينك وأرييل دانان، ووزير الثقافة والاتصال السيد محمد الأعرج وعدد من الشخصيات. وأكد مدير أرشيف المغرب، السيد جامع بيضا، أن تاريخ اليهودية بالمغرب لايمكن اختزاله في صور نمطية، بل "هو أكثر غنى ومتنوع ومختلف"، و"يندرج في التاريخ المشترك لكافة المغاربة".

* ليكونوميست :

- بالنسبة لعدد من النساء، اليوم العالمي للمرأة محطة فاشلة .. 77,6 في المائة من النساء غير النشيطات، و25 في المائة من العاطلات عن العمل في المدن، وملايين الفتيات المتزوجات في سن مبكرة .. وقانون لمناهضة العنف ضد المرأة لم يف بالوعود التي قدمها. ولحسن الحظ، فعدد من هؤلاء النساء يصارعن الزمن يوميا من أجل مستقبل أفضل.

- تحققت نتائج جد مهمة بعد مضي سنتين على التوقيع على اتفاقية بين الدولة ومجموعة رونو.. أرباح إضافية تقدر بـ2 مليار أورو، و65 بالمائة نسبة الاندماج المحلي، وإنتاج 450 ألف مركبة، و868 مليون أورو من الاستثمارات، وإحداث 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر .. كلها أهداف رسمتها منظومة رونو في أفق 2023. ويأتي الإعلان عن هذه النتائج، خلال ندوة صحفية نظمت الأربعاء، عقدها كل من وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، وحضرها أيضا مدير العمليات بمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط والهند داخل المجموعة، فابريس كامبوليف، والمدير العام لمجموعة رونو بالمغرب، مارك ناصيف.

* أوجوردوي لوماروك :

- على الرغم من حصولها على التراخيص منذ أزيد من سنة وانطلاق نشاطها منذ يوليوز 2017، لا زالت الأبناك التشاركية خارج حقل الإحصائيات التي ينشرها بنك المغرب شهريا. ودأب البنك المركزي على استقبال المؤشرات الأسبوعية للأبناك التجارية، بيد أنه يعتبر أنه من السابق لأوانه إدماج معطيات هذه الأبناك، لاسيما تلك المتعلقة بالودائع والقروض.

- شكل إنتاج مختلف الاستغلاليات الفلاحية بمنطقة حوض اللوكوس المتخصصة في زراعة الفواكه الحمراء الصغيرة حوالي 80 في المائة من الإنتاج الوطني الإجمالي. وأبرزت أرقام المديرية الجهوية للفلاحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة أن قطاع الفواكه الحمراء الصغيرة، حقق رقم معاملات سنوي في حدود 2,73 مليار درهم، كما عرف القطاع دينامية كبيرة على مستوى التصدير بنسبة 65 في المائة من الإنتاج الإجمالي لتوت الأرض، و90 في المائة في ما يخص توت العليق، و95 بالنسبة للعنب الأزرق.

* البيان:

- عقدت محكمة الاستئناف بمراكش يوم الاثنين الماضي، جلسة رقمية تعد الأولى من نوعها على صعيد محاكم الاستئناف بالمملكة. ويتعلق الأمر بإحدى الجلسات الزجرية، والتي ترأسها أحد أقدم القضاة بمحكمة الاستئناف بمراكش، حيث راجت خلالها 49 قضية وتم النطق فيها بـ23 قرارا. وقد تمت هذه الجلسة بطريقة رقمية محينة مائة بالمائة حيث تم الاقتصار في إدارتها على محتوى الملفات الرقمية المخزنة بالخازن الإلكتروني للمحكمة ودون الإستعانة بالملفات الورقية واستخرجت محاضر الجلسات وطبعت بطريقة فورية بالجلسة لتوقع مباشرة من طرف كل من الرئيس وكاتبة الضبط.

- أبرمت شركة ترامواي الرباط- سلا اتفاقية قرض، بقيمة 40 مليون أورو، مع البنك الأوروبي للاستثمار لتمويل مشروع تمديد الخط الثاني لترامواي الرباط-سلا. وتم توقيع هذه الاتفاقية، التي تستفيد من ضمان الدولة المغربية، من قبل مديرة عمليات الجوار بالبنك الأوروبي للاستثمار، فلافيا بالانزا، والرئيس المدير العام لشركة ترامواي الرباط-سلا، سعيد زارو، المدير العام لوكالة تهيئة وادي أبي رقراق.

* لوبينيون:

- بلاغ منظمة المرأة الاستقلالية بمناسبة 8 مارس: تسجيل تأخر في تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، وتعثر في تنفيذ استراتجيات النهوض بأوضاع المرأة. وبالنسبة لهذه المنظمة، فإن تحسين وضع المرأة يقتضي أولا تحسين وضعها داخل الأسرة باعتبارها الخلية الاجتماعية الأساس. واعتبرت أن القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي تمت المصادقة عليه في فبراير المنصرم، لا يرقى إلى مستوى تطلعات المغربيات.

- أمر مقلق! المغرب من بين البلدان التي تسجل ارتفاعا في نسبة إفلاس المقاولات (زائد 8 في المائة مقابل زائد 12 بالمائة سنة 2017) إلى جانب الصين (زائد 10 في المئة). وأظهر تقرير "يولير هيرميس"، المؤسسة المتخصصة في التأمين، أن وتيرة انخفاض إفلاس المقاولات في العالم سجلت توقفا سنة 2017 (زائد 1 بالمائة)، وذلك بسبب انتعاش حالات الإفلاس في آسيا، وفي الأسواق الناشئة لاسيما روسيا والبرازيل.

* ليبيراسيون:

- أكد أحمد لحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، على "الضرورة الحتمية" لتنويع النسيج الإنتاجي للاقتصاد المغربي، من أجل تحسين المدخرات المحلية، من خلال زيادة توزيع مناصب الشغل والمداخيل. وأبرز السيد لحليمي، خلال تقديمه لدراسة أعدتها المندوبية، حول إمكانات تنويع الاقتصاد المغربي والفرص الجديدة لنموه، أن الصادرات المغربية تهيمن عليها المواد الخام والمنتجات الأولية والمنتجات ذات المحتوى التكنولوجي المنخفض.

- أفادت الخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن وضعية التحملات والموارد بالنسبة للجماعات الترابية تظهر فائضا قدره 4,4 مليار درهم متم شهر دجنبر 2017. وأوضحت الخزينة، التي أصدرت نشرة لإحصائيات المالية المحلية لشهر دجنبر 2017، أن المداخيل العادية برسم السنة المالية 2017 حققت ارتفاعا بنسبة 5 بالمائة لتبلغ 39 مليار درهم، فيما ارتفعت النفقات العادية بنسبة 5,9 بالمائة لتصل إلى 23,7 مليار درهم.