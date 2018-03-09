عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الجمعة ..

*أخبار اليوم:

- أصدرت المحكمة الدستورية قرارا بشأن عدم دستورية عدة مواد في القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين. وانتقدت المحكمة تخلي المؤسسة التشريعية عن صلاحياتها التشريعية، كما رفضت المس بصلاحيات المحكمة الدستورية، ودعت إلى توفير ضمانات لترتيب آثار قانونية لصالح المواطنين، الذين قضت المحكمة الدستورية لصالحهم.

- تعثر إنجاز السدود وتوحلها تسبب في ضياع الأمطار في البحر. بالرغم من أن كتابة الدولة المكلفة بالماء كشفت عن أن حقينة السدود الرئيسية بالمغرب تجاوزت 7.6 مليار متر مكعب بتاريخ 7 مارس 2018، مسجلة بذلك نسبة ملء بلغت 49.9 في المئة، إلا أن هذا المستوى يقل عن المستوى المسجل في الفترة نفسها من سنة 2017. وفسر زين الدين العابدين، الأستاذ الجامعي والخبير في السدود، سبب ضعف مستوى ملء السدود مقارنة مع السنة الماضية بكون التساقطات غير منتظمة وضعيفة، مشيرا إلى أن السدود لا تمتلئ إلا عند وجود عدد من الشروط، منها الإشباع وأخذ الأرض احتياجاتها المستعجلة. وتوقع هذا الخبير أن تعيش المناطق المهددة بالعطش نفس مشاكل الصيف الماضي.

*المساء:

- كشفت مصادر موثوقة أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، دخل على خط الشكايات الكيدية التي ترفع ضد رؤساء الجماعات ويكونون بموجبها في حالة متابعة قانونية. وقالت مصادر الجريدة إن لقاء جمع، مساء أمس، كلا من لفتيت ورئيس الجمعية المغربية لرؤساء الجماعات محمد بودرا، من أجل مناقشة "الضمانات التي يمنحها القانون لرؤساء الجماعات وعمداء المدن"، قدم خلاله وزير الداخلية وعودا لإيجاد صيغة قانونية لوقف "الشكايات الكيدية".

- وزارة الصحة تقرر المتابعة القضائية ضد كل من يعتدي على موظفيها .. قالت وزارة الصحة إنها اتخذت مجموعة من الإجراءات المسطرية لمتابعة كل من يعتدي على موظفيها أثناء مزاولتهم لمهامهم، مؤكدة أنها لن تدخر جهدا في الدفاع عن كرامة نساء ورجال الصحة، الذين يقدمون خدمات إنسانية نبيلة، ويشتغلون، رغم قلة عددهم، في ظروف "قاسية"، ليل نهار، ضمانا لسير المرفق العمومي وتوفير الخدمات الصحية للعموم.

* الصباح:

- كشف قضاة بالمجلس الأعلى للحسابات، خلال اجتماعات مفتوحة عقدوها، أخيرا، مع رؤساء جماعات محلية ومجالس إقليمية، بحضور مسؤولين كبار في وزارة الداخلية، عن تورط رؤساء جماعات في عمليات "بيع وشراء" أثناء إبرام العديد من الصفقات. وحذر قضاة المجلس رؤساء عدد من الجماعات الترابية بعدما اكتشفوا أثناء جولاتهم المكوكية في مختلف المجالس المنتخبة، أن غموضا كبيرا يكتنف طريقة إبرام وتفويت الصفقات العمومية، خصوصا تلك التي تكون ممولة من قبل صندوق التجهيز الجماعي، أو من عائدات الملايين المخصصة لـ"برنامج التأهيل الحضري".

- عمد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى رأب الصدع بين وزارته والنقابات التعليمية، التي سبق أن أشهرت راية التصعيد، إذ بادر، في اليومين الأخيرين إلى عقد لقاءات تواصلية، مع المسؤولين النقابيين لخمس مركزيات، أسفرت عن رسم خارطة طريق جديدة، تؤسس لمرحلة جديدة من العمل المشترك، من أجل إعادة الثقة إلى المدرسة المغربية وتأهيلها لتكون قاطرة للتنمية المجتمعية.

* الأحداث المغربية :

- استبعد مسؤول حكومي نية الحكومة خوصصة المكتب الوطني للسكك الحديدية، في الوقت الحالي، لأن "الأمر يتعلق بمكتب والخوصصة تفرض أولا تحويل المكتب إلى شركة"، مضيفا "نحن بالفعل نفكر كذلك في تحويله إلى شركة". وعكس ما تردد من أخبار حول اعتزام خوصصة المكتب الوطني للسكك الحديدية، تنكب حكومة سعد الدين العثماني، حاليا، على إعداد عقد برنامج جديد لانتشال المكتب من أزمته الخانقة، بسبب تراكم الديون طيلة السنوات الماضية.

- 73 بالمائة من المغربيات غير راضيات عن ظروف عملهن. كشف استقصاء لموقع "نوفوجوب" أن 68 بالمائة من النساء المستجوبات يعتبرن تاريخ 8 مارس يوما مهما بالنسبة لهن ويرمز للمكتسبات في مجال حقوق المرأة، ومن ضمنها الحق في البحث والعثور على عمل يناسب طموحاتهن. كما أظهر الاستقصاء أن 57 بالمائة من النساء اللاتي شملهن الاستقصاء ينظرن إلى التطور المهني كعنصر ذي أولوية.

* العلم:

- نفت شركة الطيران "ترانسافيا" المختصة في الرحلات الجوية منخفضة التكلفة توقيفها للرحلات التي تؤمنها عبر خط باريس الداخلة، مفندة بذلك مزاعم كاذبة لأطراف انفصالية مفادها أن الشركة المذكورة أوقفت رحلاتها نحو الوجهة المغربية في أعقاب الدعوى القضائية التي رفعتها جبهة البوليساريو بالمحاكم الفرنسية، بعد ستة أشهر من افتتاح هذا الخط الجوي. وأكدت مصلحة الزبائن بشركة ترانسافيا، في تغريدة على حسابها ب"تويتر"، أن خط باريس-الداخلة اجتاز فترة تجريبية ستنتهي نهاية مارس الجاري، وسيتم تدريجيا فتح إمكانية حجز تذاكر به ابتداء من أبريل المقبل.

- بلاغ اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال: لقاء لشبونة، بين الوفد المغربي والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، هورست كوهلر، جاء ليصحح العديد من المغالطات التي يروج لها خصوم وحدتنا الترابية، وليؤكد على مسار التسوية السياسية لقضية الصحراء المغربية في إطار الأمم المتحدة. وارتياح لإشراك سيدي حمدي ولد الرشيد، وينجا الخطاط، بصفتهما المؤسساتية المنبثقة عن الاختيار الديمقراطي وصناديق الاقتراع في تمثيل ساكنة أقاليمنا الصحراوية في هذا اللقاء، وهي المنهجية التي ستساهم في تقوية فعالية ونجاعة الدبلوماسية المغربية.

* رسالة الأمة:

- جدد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، التأكيد مرة أخرى على استعداد المملكة المغربية وضع التجربة التي راكمتها في مجال محاربة الإرهاب رهن إشارة الدول العربية الشقيقة، وذلك من أجل تكثيف التعاون وتقاسم الخبرات في هذا المجال. وأكد السيد لفتيت، أمام الدورة الـ35 لمجلس وزراء الداخلية العرب، يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أنه لا يمكن لأية دولة الإدعاء أنها تستطيع محاربة ظاهرة الإرهاب والجريمة العابرة للقارات بشكل فردي دون الحاجة إلى تعاون وثيق وفعال بين مختلف الأطراف.

- أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن الحكومة حرصت على إعطاء انطلاقة للحوار الاجتماعي، وفق أرضية صلبة وبإرادة قوية، على أساس أن تشرع اللجن في عملها في القريب العاجل بعد الاتفاق على المضامين. وأبرز رئيس الحكومة، في افتتاح المجلس الحكومي، أن الجولة الأخيرة "ليست نهاية الحوار الاجتماعي، بل هي نهاية جولة، وبداية آفاق جديدة لحوار اجتماعي نحو مغرب أفضل".

* بيان اليوم:

- أكد الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، أن الأحزاب السياسية مدعوة للعمل على بلورة رؤية واضحة للإشكاليات المطروحة وتقديم حلول لها، وتطوير العرض السياسي والتنظيمات السياسية وذلك من أجل تجاوز إشكالية العزوف وخاصة في صفوف الشباب. وأوضح السيد بركة، الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء لمناقشة موضوع "أي تموقع لحزب الاستقلال في المشهد الحزبي والسياسي المغربي الحالي"، أن "الإشكال الحقيقي اليوم يتعلق بالمصداقية والوفاء بالالتزامات"، مشددا في هذا السياق، على أن "ربط القول بالفعل هو أساس عمل حزب الاستقلال في المستقبل، كما قام به في الماضي".

- تشارك المملكة المغربية في أشغال الدورة الثامنة للمنتدى العالمي للماء، الذي سينعقد هذه السنة من 18 إلى 23 مارس الجاري بمدينة برازيليا البرازيلية، وذلك تحت شعار "تقاسم الماء". وتعتزم المملكة، مرة أخرى، الإسهام بشكل قوي في أشغال هذا المنتدى عبر مشاركة وفد رسمي سيترأسه رئيس الحكومة، كما أن المغرب سيكون حاضرا على مستوى المعرض العالمي للماء بمدينة برازيليا، حيث سيمكن "رواق المغرب" بمساحة تناهز 324 مترا مربعا من تسليط الضوء على تجربة المغرب في مجال تدبير الموارد المائية، وذلك عبر العديد من الندوات التي سيحتضنها.

* الاتحاد الاشتراكي:

- دعت كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، رقية الدرهم، أمس الأربعاء بمراكش، إلى ضرورة تخصيص مزيد من الأنشطة لصالح مجالات جديدة وواعدة، من شأنها الرفع من مستويات التجارة البينية للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وتصميم برامج جديدة موجهة لفائدة فئة الشباب والمرأة في المجالين الاقتصادي والتجاري.

- أصدرت الرابطة المحمدية للعلماء، يوم السبت بالرباط، "مشروع دليل المواكبة من أجل مضمون آمن وأمان رقمي لفائدة الأطفال واليافعين"، خلال ورشة تكوينية متخصصة حول "الناشئة والشباب في المصفوفة الرقمية المعاصرة". ويهدف المشروع، الذي أشرفت عليه الرابطة بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" وبدعم من السفارة اليابانية، والمندرج ضمن أنشطة وحدة "الفطرة الناشئة" التابعة للرابطة، إلى تعزيز قيم التسامح والوسطية والاعتدال في صفوف الناشئة.

* لوماتان :

- ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب، اليوم الخميس بمركز الندوات محمد السادس بمراكش، مراسم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة. وعبرت سمو الأميرة عن اعتزازها بقرار منظمة التعاون الإسلامي بتعيين سموها "سفيرة للنوايا الحسنة في مجال تمكين المرأة، والدفاع عن قيم الأسرة ومؤسسة الزواج، ومكافحة زواج القاصرات". كما ترأست سموها حفل التوقيع على اتفاقيتين بين الاتحاد الوطني لنساء المغرب، من جهة، وكل من النيابة العامة والوكالة المغربية للتعاون الدولي من جهة أخرى.

- أشاد مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، في دورته الـ149 المنعقدة، يوم الأربعاء بالقاهرة، بالدور الذي يضطلع به صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في الدفاع عن المدينة المقدسة. وأكدت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، مونية بوستة، التي شاركت في الاجتماع، أن أشغال هذه الدورة، تطرقت إلى العديد من القضايا التي تهم المنطقة العربية والأزمات التي تعيشها وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

* ليكونوميست :

- "سهام" تعتزم التحول إلى "تجمع" للمستثمرين. فقد سلك مولاي حفيظ العلمي منعطفا استراتيجيا في مجموعته من أجل تحويلها إلى صندوق استثماري موجه للقارة الإفريقية. وستسعى المجموعة إلى الاستثمار في مهن استراتيجية من قبيل التعليم والصحة وغيرها، وكذا قطاعات جديدة إلى جانب شركاتها المتخصصة في التأمين التي فوتتها لشريكها الجنوب إفريقي (سانلام) بغلاف مالي بلغ 10 ملايير دولار.

- نشرت المديرية العامة للضرائب، أمس الخميس، مذكرة إخبارية حذرت فيها من بعض السلوكات التي تنتهجها بعض المقاولات للتهرب من أداء الضريبة على القيمة المضافة. وحسب إحصائيات رسمية، فإن ثلثي المقاولات تصرح بنتائج وهمية من أجل التهرب من تأدية الضرائب.

* أوجوردوي لوماروك :

- رحب صناع الدفاتر المغاربة بالخلاصات الأولية التي نشرتها كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية حول استقصاء يهم الواردات من الدفاتر المستقدمة من تونس. وكشفت النتائج الأولية عن وجود ممارسات أضرت بقطاع الإنتاج الوطني، حسبما أعلن عنه عدد من المنتجين في بلاغ مشترك عمم أمس الخميس.

- إجراءات تأديبية في حق مسؤولين وأطر المديرية الإقليمية للصناعة والتجارة بمراكش، من أجل الغياب غير المبرر خلال ساعات العمل. وذكرت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي أن مندوبها الإقليمي الذي يشغل المنصب بالنيابة ورئيس مصلحة الصناعة تم إعفاؤهما من مهامهما، فضلا عن إجراءات عقابية في حق الأطر الذين لم يبرروا غياباتهم. وأمر مولاي حفيظ العلمي المصالح المركزية والخارجية للوزارة بإحداث نظام مركزي لتسجيل الحضور.

* البيان:

- دعت اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب - الاتحاد الأوروبي، المنعقدة يومي الثلاثاء والأربعاء ببروكسيل، إلى تعزيز مكتسبات الشراكة الثنائية. كما حثت اللجنة على تعزيز هذه الشراكة لبناء فضاء مشترك للتنمية والازدهار والأمن والسلام في إطار حسن الجوار.

- حصل البرنامج المغربي (جيني) "جيل تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التعليم" وهو مبادرة وطنية تتوخى إدماج تكنولوجيا الإعلام والاتصال، من أجل تحسين الولوج إلى جودة التربية بالمدارس الابتدائية والإعدادية، أمس الأربعاء على جائزة اليونسكو - الملك حمد بن عيسى آل خليفة 2017، للابتكار. وتسلم الجائزة، التي كافأت في الوقت نفسه مبادرة التعلم المترابط بالهند (برنامج كليكس)، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، خلال حفل رسمي نظم بمقر اليونسكو.

* لوبينيون:

- نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال بمنتدى وكالة المغرب العربي للأنباء: المجلس الوطني للحزب سيقرر قريبا في موقع حزب الاستقلال بالنظر إلى الحكومة. وانطلاقا من ذلك التقييم، "سنرى هل نستمر في المساندة أم نصطف في المعارضة البناءة".

- رصدت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أزيد من 1.9 مليار درهم لإنجاز أكثر من 6800 مشروع مدر للدخل والشغل لفائدة النساء. ومكنت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من إنجاز أكثر من 44 ألف مشروع، استفاد منها 10.3 مليون شخص، 50 بالمائة منهم بالوسط القروي، وأزيد من 4.2 مليون امرأة.

* ليبيراسيون:

- المنظومة الصناعية لمجموعة (رونو المغرب) تفي بوعودها. والنتائج الإيجابية الأولى لهذا المشروع الهام، الذي يعد ثمرة اتفاقية موقعة في أبريل 2016 بين الدولة المغربية والمجموعة الفرنسية، تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تأتي لتؤكد ذلك. وأبرز وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم الحصيلة المرحلية للمنظومة الصناعية لرونو، أن المنظومة الصناعية لمجموعة (رونو المغرب) حققت نتائج جد مهمة، وهي ماضية قدما لبلوغ الأهداف المحددة لها في أفق 2023.

- يشكل إنتاج مختلف الاستغلاليات الفلاحية بمنطقة حوض اللوكوس المتخصصة في زراعة الفواكه الحمراء الصغيرة حوالي 80 في المائة من الإنتاج الوطني الإجمالي. وأبرزت أرقام المديرية الجهوية للفلاحة بطنجة - تطوان - الحسيمة أن قطاع الفواكه الحمراء الصغيرة، التي تشمل كلا من توت الأرض وتوت العليق والعنب الأزرق، عرف نموا ملحوظا منذ ظهوره بمنطقة اللوكوس، معتبرة أن هذا النمو راجع إلى الموقع الجغرافي والظروف المناخية ووفرة الموارد المائية واليد العاملة المؤهلة وتقنيات الإنتاج المحكمة، وتمركز بعض الشركات الأوربية المتخصصة في المغرب، فضلا عن المساعدات المقدمة لتشجيع الاستثمارات في هذا القطاع ضمن مخطط المغرب الأخضر.