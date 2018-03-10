اهتمامات الصحف الاقتصادية الأسبوعية في المملكة

هسبريس - و.م.ع

شكلت أسعار المواد البترولية وأداء قطاع السيارات ووضع سوق الشغل أبرز المواضيع التي تناولتها الصحافة الاقتصادية الأسبوعية الصادرة اليوم الجمعة.

وفي تحليلها لقطاع المواد البترولية بالمغرب، بعد سنتين من تحرير السوق، سلطت أسبوعية (شالنج) في ملف بعنوان "كيف قام النواب بتشريح أسعار المواد البترولية"، الضوء على نتائج تقرير أعدته لجنة برلمانية، اهتمت بالمنافسة في القطاع والممارسات التي تحدد الأسعار.

وأشارت الأسبوعية إلى أن النواب أبرزوا في تقرير من 78 صفحة عدم وجود صلة بين الأسعار الدولية التي ظلت متحكم فيها نسبيا ومستقرة، مقارنة بما كان عليه الوضع سابقا، ومستوى الأسعار في السوق المحلية.

كما أشارت اللجنة إلى غياب مراقبة على تطورات الأسعار في السوق الدولية وتأثيرها على الأسعار المحلية، مؤكدة على ضرورة أن تسمح الحكومة لمجلس المنافسة بالقيام بدوره في مراقبة السوق ورصد وتحليل بيانات سوق المواد البترولية وتفادي ترسيخ ممارسات منافية للتنافسية أو الاحتكار.

من جهتها، اهتمت أسبوعية (فينانس نيوز) بقطاع السيارات، الذي يعد أكبر مصدر منذ بضع سنوات بقيمة 70 مليار درهم، مشيرة إلى أن هذه الصناعة التي تواصل جذب العديد من الشركات ومصنعي المعدات، تشهد ازدهارات مطردا لفائدة التصنيع بالمملكة.

وتطرقت الأسبوعية في هذا السياق للحصيلة المرحلية للمنظومة البيئية لشركة "رونو" ، التي قدمها مؤخرا مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي وفابريس كامبوليف، مدير العمليات بمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط والهند وإيران للمجموعة، والتي تسلط الضوء على أن هذه المنظومة البيئية وممونيه بذلوا جهدا استثماريا بقيمة 815 مليون أورو، مع توفير 14000 منصب شغل مباشر وغير مباشر.

من جهة أخرى، سلطت الأسبوعية الضوء على المعيار "إي إف إر إس "9 ، الذي دخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2018، مشيرة إلى أن الأبناك المغربية بصدد بلورة آخر التقنينات لتنفيذه في الأجل المحدد.

ورأت أن على المؤسسات البنكية نشر حساباتها الموحدة للربع الأول من سنة 2018، من خلال دمج هذا المعيار الذي يقلب بالكامل طريقة تشكيل المخصصات، مضيفة أن المصادر المصرفية المغربية تؤكد أن التأثيرات السلبية المتوقعة ستتراوح بين 10 و 20 نقطة أساس على نسب الملاءمة.

من جانبها، ركزت أسبوعية (لافي إيكو) اهتمامها على سوق الشغل، مشيرة إلى أن قطاعي الصناعة والبناء والأشغال العمومية استعادا ديناميتهما من حيث خلق فرص الشغل، وهما القطاعان اللذان خلقا منذ سنة 2015، على التوالي 10 آلاف و 18 ألف و400 منصب شغل في المتوسط، سنويا.

وأوضحت الأسبوعية، أن القطاع الفلاحي، الذي يعتبر أول مشغل في البلاد، ترك مكانه لقطاع الخدمات، بفعل الارتفاع القوي للإنتاجية وتقلبات حجم التساقطات المطرية، مشيرة إلى أنه على المدى البعيد، يبدو أن إيجاد وظائف في قطاع الخدمات سيعرف بعض التباطؤ، "من شأنه أن يجعل من الممكن التفكير في أنه ربما لم يكن هناك إعادة تغيير حقيقي للوظائف على مستوى القطاع، بين الزراعة والخدمات".