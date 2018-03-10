عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم السبت ..

* أخبار اليوم:

- تواجه حكومة سعد الدين العثماني صعوبات في تفعيل أحد أبرز إصلاحاتها. فبعد صدور جميع النصوص التي تنهي محنة المغاربة مع إجراءات المصادقة على نسخ الوثائق، مازالت الإدارات تلزمهم بالتوجه إلى المقاطعات والانتظار في طوابير طويلة. وأكد مصدر حكومي مقرب من العثماني أن "الأمر أثار استياء كبيرا داخل الحكومة، وسنثيره في مجلس حكومي مقبل، لأنه لا يعقل أن تتقرر إصلاحات من هذا النوع ولا تنفذ".

- يعقد العديد من البرلمانيين السابقين لقاء اليوم السبت بمقر جهة الرباط لتدارس مشكل معاشاتهم المتوقفة. وأكدت فتيحة البقالي، عضو المجلس المغربي للبرلمانيين والبرلمانيات بمختلف الولايات التشريعية السابقة من مختلف الانتماءات السياسية، أن العديد من البرلمانيين طلبوا إدراج موضوع المعاشات في هذا اللقاء، بعدما تبين أن مختلف الفرق تتجه للتوافق على مقترح قانون يرفع سن تقاعد البرلمانيين إلى 65 سنة، وهو ما يرفضه معظم البرلمانيين السابقين. وقالت البقالي "لا يمكننا أن نساهم باقتطاعات في نظام التقاعد الحالي، ثم يريدون أن يطبقوا علينا نظام تقاعد جديد يرفع السن إلى 65 سنة"، متشبثة بمبدأ عدم رجعية القوانين.

* المساء:

- سعيد أمزازي يستنجد بالنيابة العامة لإفراغ مساكن التعليم "المحتلة". كشفت مصادر موثوقة أن وزير التربية الوطنية انتقل إلى السرعة القصوى في ملف إفراغ المساكن المحتلة، حيث يستعد خلال الأيام المقبلة لتوجيه مذكرة إلى محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، من أجل التسريع بالمساطر القضائية قصد إرغام مسؤولين وإداريين على مغادرة المساكن المحتلة.

- أزمة تهز أكبر نقابة بالمغرب وتضع قياديين في موقف حرج. أعلن بيان صادر عن الجامعة الوطنية لعمال وكالات توزيع الماء والكهرباء بالمغرب عدة قرارات اتخذها بتنسيق مع الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل وبموافقتها، مما وضع الأمين العام الميلودي مخاريق في موقف المساند لقيادي يواجه مزاعم بتبديد 17 مليار سنتيم، وتلاحقه شبهات في صفقات بقيمة 31 مليار سنتيم، قبل أن يتم التبرؤ من هذه الموافقة، كما جاء في البيان التوضيحي، الذي صدر عن أحد المكاتب النقابية.

* الصباح:

- نص الدستور الجديد في عدد من بنوده على آليات لمحاربة الفساد، وترسيخ قيم الشفافية والنزاهة والإنصاف، من أجل الحفاظ على الأموال العامة للدولة، كما أشار إلى العديد من المؤسسات التي تسهر على محاربة الفساد والرشوة والمحافظة على المنافسة الحرة وعلى وضع اجتماعي واقتصادي مناسب يضمن استقرار المؤسسات ويصون السلم الاجتماعي. وتشمل هذه الآليات الجوانب التشريعية والقضائية والمؤسسية. وعلى الرغم من كل هذه الإشارات القوية، إلا أن الواقع يؤكد أن دار لقمان على حالها أمام أزمة القيم التي يعانيها المجتمع والتي كرست فكرة أن كل شيء مباح وقابل لمنطق "البيع والشراء".

- انتقد محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، جهات تسعى إلى تبخيس عمل المؤسسات بالمغرب، وضرب المحطات النضالية للدولة والأحزاب والجمعيات على حد سواء، معتبرا ذلك أمرا غير مقبول. وشدد الصبار، في ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني للعلوم الأربعاء الماضي بسلا، على أن المغرب تطور حقوقيا مقارنة مع ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

* الأحداث المغربية :

- تعتزم صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب، التي عينت، أول أمس الخميس، سفيرة للنوايا الحسنة لمنظمة التعاون الإسلامي، رفع ملتمس إلى مقام جلالة الملك يتضمن مختلف الإشكالات التي تهم قضايا المرأة والطفل. وقالت صاحبة السمو الملكي، في خطاب بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، "بصفتي مناضلة تحمل هم المرأة والطفل، أقترح رفع ملتمس إلى مقام صاحب الجلالة، يتضمن مختلف الإشكالات المطروحة، ومقترحات معقولة لمعالجتها".

- من المرتقب أن تعيد تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، الجدل مرة ثانية، في ما يخص تقاعد البرلمانيين، الذي هدد غير ما مرة تماسك الأغلبية الحكومية، بعدما تم الإعلان عن إفلاس الصندوق قبل بداية الولاية التشريعية الحالية. الخلفي أكد، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، أن رئيس الحكومة "ما زال عند موقفه"، في إشارة إلى موقف سابق لسعد الدين العثماني من كون الحكومة لن تتحمل تكاليف تسوية الوضعية المالية لصندوق تقاعد وتأمين البرلمانيين.

* العلم:

- المجلس الأعلى للحسابات يلزم المسؤولين بغرامات ثقيلة .. فقد نشر المجلس يوم الثلاثاء الماضي، المجموعة الثانية من القرارات الصادرة عن غرفة التأديب، المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية خلال أكتوبر 2015، وعن غرفة استئناف أحكام المجالس الجهوية للحسابات في فبراير 2017، والتي عرت 18 مسؤولا وموظفا برسم 9 قضايا تتعلق بمؤسسات عمومية وشركات للدولة، سبق للنيابة العامة لدى المجلس أن قررت المتابعة بشأنها، بناء على طلبات صادرة عن هيئات الغرف القطاعية بالمجلس.

- التأم مربو الدواجن بجهة فاس-مكناس أول أمس لبحث واقع آفاق القطاع، وذلك بمبادرة من الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن. وأبرز رئيس الجمعية عزيز العربي، خلال هذا اللقاء، أهمية هذا القطاع ودوره في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أنه في سنة 2017، حقق القطاع رقم معاملات ناهز 30 مليار درهم، مقابل 20 مليار درهم في السنة التي قبلها.

* رسالة الأمة:

- كشفت شركة "إس دي إكس إنرجي" البريطانية المختصة في التنقيب والبحث عن البترول، أمس الجمعة، عن اكتشاف جديد للغاز الطبيعي في حقل يقع في منطقة الغرب، تحديدا في منطقة "سبو" بالقنيطرة. وأفادت الشركة، في بلاغ، بأن الاكتشاف الجديد حدد في بئر (ساه-2)، الذي بدأ فيه الحفر مؤخرا.

- حل الوزير الأول المالي، السيد سوميلو بوباي مايغا، أول أمس الخميس، بالمغرب في زيارة صداقة وعمل امتدت ليومين، حيث بحث مع نظيره المغربي سعد الدين العثماني السبل الكفيلة بتعزيز التعاون المثمر بين البلدين، وكذا قضايا السلم والأمن ومكافحة الإرهاب والتغير المناخي والهجرة غير الشرعية، كما وقع الطرفان بمناسبة هذه الزيارة، العديد من اتفاقيات التعاون في مجالات النقل واللوجيستيك والبنيات التحتية والتهيئة الهيدروفلاحية والتكوين المهني والتنمية المستدامة.

* بيان اليوم:

- ارتفع المخزون المائي بسدود المملكة إلى 52 في المئة بعد أن كان في حدود 38 في المئة، بكمية ملء تفوق 8 ملايير متر مكعب. وأبرزت كاتبة الدولة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، في إفادة قدمتها أمام مجلس الحكومة حول تطور المخزون المائي، أن عددا من المناطق أصبحت تتوفر على حاجياتها من الماء الصالح للشرب بعد أن كانت مهددة. وأضافت أن القطاع الحكومي المعني يتابع هذه الوضعية بدقة ويقدم معطياتها للعموم بشكل يومي، بحسب كل سد وكل منطقة، عبر موقع الوزارة على الانترنت.

- 47 حالة اختناق في حريق بمصحة خاصة بتطوان. تم إنقاذ العشرات من المرضى والأطر الطبية والتمريضية بعد أن حاصرتهم ألسنة النيران بمصحة خاصة شب بها حريق مهول أو أمس الخميس. وأفادت مصادر محلية بأن الحريق المهول، الذي اندلع بمصحة الريف الخاصة بمدينة تطوان، استدعى تدخل مختلف الأجهزة الأمنية والقضائية وفرق الإنقاذ. وأكدت مصادر طبية بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان، أن مستعجلات المستشفى استقبلت 47 حالة اختناق متفاوتة الخطورة، مبرزة أن 9 من بينهم من أطر المصحة، والباقي من المرضى وأفراد عائلاتهم.

* الاتحاد الاشتراكي:

- دعا رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، يوم الخميس بالرباط، إلى إضفاء مزيد من الدينامية على عمل مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية - المالية، وتكثيف التشاور والحوار بين برلمانيي البلدين. وأوضح بلاغ لمجلس النواب أن السيد المالكي أكد خلال مباحثات أجراها مع الوزير الأول المالي، سومايلو بوباي مايكا، أهمية الدبلوماسية البرلمانية في تقوية العلاقة بين البلدين وتنسيق المواقف والرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

- أعلنت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي عن اتخاذ إجراءات تأديبية في حق بعض مسؤولي وأطر المندوبية الإقليمية للصناعة والتجارة بمراكش، بسبب التغيب غير المبرر خلال ساعات العمل. وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه تمت مباشرة تحقيق من طرف المصالح المختصة للوزارة لدى المندوبية الإقليمية للصناعة والتجارة بمراكش، إثر نشر شريط فيديو يظهر تغيب موظفي المكاتب الكائنة بالمستوى السفلي للإدارة خلال ساعات العمل. وتم في هذا الإطار إعفاء كل من مندوب التجارة والصناعة بالنيابة ورئيس مصلحة الصناعة من مهامهما، كما سيتم اتخاذ عقوبات في حق الأطر الذين لم يبرروا تغيبهم.

* لوماتان :

- أطلقت الوكالة الخاصة طنجة المتوسط بتعاون مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أول أمس الخميس في الدار البيضاء، أول بورصة شحن رقمية في المغرب. وتأتي هذه الأرضية الرقمية الجديدة لتعزيز المكتسبات المحقق في مجال الاقتصاد الرقمي في المغرب، حيث تسمح بورصة الشحن بالبحث عن طلبات النقل للمشغلين بشكل سلس وتمكن العملاء من العثور على العروض التي تناسبهم.

- سلمت سفيرة جلالة الملك بالولايات المتحدة الأمريكية، للا جمالة العلوي، يوم الخميس بمقر الأمم المتحدة بنيويورك جائزة "الإنجاز" 2018 التي تمنحها جمعية نساء الأمم المتحدة للسلام، وذلك في حفل نظم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وتميز بحضور شخصيات مرموقة من عالم الفن والسينما والمال والأعمال. وفي كلمة ألقتها بهذه المناسبة، قالت للا جمالة العلوي إن "لي عظيم الشرف بأن أقدم هذه الجائزة المرموقة للسيدة برانسون، المرأة الرائعة التي عرفت بشكل خاص من خلال أعمالها الخيرية".

* لوبينيون :

- وكالة التنقيط "موديز" تبقي على التصنيف الائتماني للمغرب عند "ب 1". ففي تقريرها الجديد، أشارت وكالة التنقيط الأمريكية إلى أن هذا التصنيف يعكس تحولا هيكليا نحو صناعات تصديرية ذات قيمة مضافة أعلى وتطوير مالي. وفي المقابل، اعتبرت "موديز" أنه ما زالت هناك عدة إكراهات تعترض تنقيط المغرب.

- تعزز الاقتصاد الوطني أمس الخميس بالدار البيضاء، بميلاد أول بورصة شحن رقمية في المغرب أطلقتها الوكالة الخاصة طنجة المتوسط بتعاون مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بهدف تبسيط وتحسين المعاملات في مجال نقل البضائع. ويتعلق الأمر بسوق على شبكة الإنترنت تسمح للناقل بتحسين أسطوله من الشاحنات عن طريق الحد من الرحلات الفارغة أو التحميل غير الكامل. وتهدف هذه الأداة الإلكترونية، إلى جانب تعزيز المنافسة والشفافية، إلى تحسين وتطوير الجودة في قطاع نقل البضائع.

* البيان:

- أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن دعوة الحكومة إلى عقد دورة برلمانية استثنائية أملاه الأثر الوازن لمشروعي القانونين المتعلقين بالمقاولة والتكوين المستمر على تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني. وقال السيد الخلفي، في معرض جوابه على سؤال خلال ندوة صحفية، عقب انعقاد مجلس الحكومة، بخصوص دوافع استعجال عقد هذه الدورة البرلمانية الاستثنائية، "نحن إزاء مشروعين كبيرين لهما أثر وازن على سوق الشغل ومحاربة البطالة وتحسين الدخل وتحسين مناخ الأعمال"، مضيفا أن "هذه الأمور اقتضت منا التعبئة لإنجاح عقد هذه الدورة".

- قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن المرأة المغربية استطاعت منذ الاستقلال إلى اليوم أن تثبت جدارتها، حيث انخرطت في جميع الميادين وباتت مساهمة ومشاركة في كل نشاط إيجابي تعيشه المملكة. وأكد السيد العثماني، خلال افتتاحه الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الحكومة ملتزمة بتنزيل مقتضيات الدستور وبتنفيذ التوجيهات الملكية السامية، وبتطبيق مقتضيات البرنامج الحكومي الخاص بإخراج مزيد من البرامج المدعمة لوجود المرأة ولاستقلاليتها وضمان مساهمتها النشيطة في الحياة العامة.

* ليبيراسيون:

- قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، إن تمثيلية المرأة المغربية في الإدارة العمومية عرفت نموا واضحا بنسبة 40 في المئة من الموارد البشرية للدولة. وأضاف السيد بنعبد القادر أن مناصب المسؤولية التي تشغلها النساء عرف تطورا إيجابيا، مشيرا إلى أن النساء الموظفات توجدن في صلب الأوراش الإصلاحية لقطاعاتهن الوزارية.

- تحتضن مدينة الداخلة في الفترة من 15 إلى 20 مارس الجاري، للسنة الرابعة على التوالي، أشغال منتدى كرانس مونتانا، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حسب المنظمين، الذي أعلنوا أن أزيد من ألف مشارك من مستوى رفيع، يمثلون أكثر من 100 دولة، سيشاركون في هذا الحدث الدولي الذي أضحى، بشكل نهائي ولا رجعة فيه، موعدا هاما يهتم بإفريقيا، وبالخصوص بالتعاون جنوب-جنوب. وأكد المصدر ذاته أن "منتدى كرانس مونتانا يساهم بشكل واضح في إشعاع مدينة الداخلة ومجموع المنطقة، والتي أضحت في حد ذاتها نموذجا للرؤية والعمل المهيكل لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بالأقاليم الجنوبية للمملكة".