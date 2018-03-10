عناوين الأسبوعيات الفرنكوفونية في أكشاك المملكة

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي أبرز عناوين الصحف الأسبوعية الصادرة بالمملكة..

* لافي إيكو :

- الصناعة وقطاع البناء والأشغال العمومية يشهدان دينامية في مجال خلق فرص الشغل. فمنذ 2015، أحدث القطاعان على التوالي، 10 آلاف و18 ألفا و400 منصب شغل في المتوسط. أما الفلاحة، التي كانت أول مشغل في البلاد، فقد تخلت عن مكانها لصالح قطاع الخدمات، تحت وطأة الارتفاع القوي في الإنتاجية والتقلبات المناخية المرتبطة بالتساقطات المطرية. وعلى الرغم من كونها أول القطاعات في مجال التشغيل، فإن قطاع الخدمات عانى خلال الأربع سنوات الأخيرة، من تباطؤ في النمو.

* فينونس نيوز إيبدو :

- التمويلات الصغرى : في انتظار الإصلاح، المخاطر تكبح جماح النمو. ويضم القطاع حاليا أزيد من مليون زبون و200 ألف شخص جديد يلجون سنويا إلى القروض الصغرى. كما أن تكلفة المخاطر بالنسبة للقطاع تحوم حول نسبة 2,8 بالمئة خلال سنة 2017. وحققت مؤسسات التمويلات الصغرى نموا متواضعا نتيجة لهذه المخاطر.

* لوكانار ليبيري :

- المجلس الأعلى للحسابات يرصد الاختلالات التي شابت عملية تسيير الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية. فقد رصد قرار للمجلس حول الشركة نفقات تتعلق بتغطية المصاريف الشخصية للمدير العام للشركة، في إطار مهمات في الخارج، على الرغم من حصوله على التعويضات عن التنقل المستحقة.

* تيل كيل :

- صنف تقرير صادر عن "ماكينزي غلوبال رانكينغ"، البنوك المغربية ضمن الأسواق البنكية الخمس الرائدة على مستوى القارة الإفريقية في ما يتعلق بالنمو، وتحقيق أرباح ناهزت 1,2 مليار دولار. فبتحقيق 18 مليار دولار على مستوى القارة الإفريقية، فإن هذا التقسيم يظل غير متساو، إذ أن ثلاثة أرباع نسبة نمو عائدات الأبناك مركزة في 10 بلدان فقط.

* شالانج :

- قطاع العقار .. مجموعة العمران تواصل تصحيح أوصولها التجارية. وحسب الإدارة العليا للمجموعة، فقد تمت تسوية ما لا يقل عن 64 في المئة من الرسوم العقارية، فيما تهم 36 في المئة ما مجموعه 115 ألفا و819 رسما عقاريا. من جهة أخرى، تسعى المجموعة إلى استثمار ما يقارب 5,7 مليار درهم سنة 2018

* لوروبورتير:

- شدد محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة، على ضرورة "إحاطة" النواة الصلبة، المكونة من كبار الموظفين والمسؤولين الحكوميين السامين، بـ"نواة من الخبراء من خارج إدارتنا، لمساعدتنا بفضل كفاءاتهم وخبرتهم، في تنفيذ الأوراش الإصلاحية المتعلقة بالوظيفة العمومية". وأوضح السيد الحجوي، في حديث للأسبوعية، أن "الإدارة لا ينبغي أن تظل منغلقة على نفسها، بل يتعين أن تنفتح".

* لانوفيل تريبون:

- اقترحت الحكومة على المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا فتح حوار ثلاثي الأطراف بهدف التوصل إلى اتفاق على مدى ثلاث سنوات. وقال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن المفاوضات المتعلقة بهذا الاتفاق ينبغي أن تنطلق في أقرب الآجال.

* لوبسيرفاتور المغرب إفريقيا:

- أكد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة، ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، في مقابلة مع الصحيفة، أنه "لا توجد أي مشكلة مع أي أحد داخل الحكومة"، كما أنه "ليس هناك حكومة برأسين. فكل واحد يتحمل مسؤولياته، لكن من الطبيعي جدا أن ندافع عن أفكارنا ومشاريعنا، حتى لو لم ترق البعض".

* لوتون :

- يمكن للمغرب أن يستفيد من خياراته الاقتصادية، خاصة في ما يتعلق بمخطط التسريع الصناعي. وعبرت (أكسفورد بيزنيس غروب)، في تقريرها السنوي الجديد "المغرب 2018"، الذي نشر مؤخرا، عن تفاؤلها بشأن المستقبل الاقتصادي للمملكة.