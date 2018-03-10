رابطة الصحافة الرياضية تثمن مجهودات أمال لكعيدا

هسبورت ـ عمر الشرايبي*

نظمت لجنة الإعلاميات بالرابطة المغربية للصحافة الرياضية، في أحد فنادق مدينة الدار البيضاء، ندوة حول "تمثيلية المرأة في الهيئات الرياضية المحلية والوطنية.. أية آليات قانونية إجبارية؟"، في إطار البرنامج السنوي للرابطة، وتخليدا للذكرى 18 لتأسيسها، وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة المقترن بثامن مارس من كل سنة.

وشكلت المناسبة فرصة للاحتفاء بعدة وجوه إعلامية نسائية في الميدان الإعلامي الرياضي، في مقدمتها الزميلة الصحافية أمال لكعيدا من جريدة "هسبورت الإلكترونية، باعتبارها من الصحافيات المتألقات على مستوى الإعلام الرياضي.

ويأتي التكريم في ظرفية واجهت فيها الزميلة عدة مضايقات من قبل بعض المدبرين الرياضيين وهي تقوم بتأدية مهامها المهنية، كما كشفت عن ذلك لحظة تسلمها درع "المحبة والوفاء"، منوهة في الآن ذاته بالدور الذي تلعبه أسرتها الصغيرة في دعمها من أجل مواصلة المسار المتميز في رحاب مهنة المتاعب.

في سياق مرتبط، احتفت الرابطة بإعلاميات المغرب المتميزات، على غرار دنيا سراج، المذيعة الرياضية في محطة "راديو مارس"، وسهام البوش، مقدمة برامج على قناة "الرياضية"؛ فضلا عن بعض المسيرات الرياضيات، ويتعلق الأمل بكل من بشرى حجيج، رئيسة الجامعة الملكية المغربية للكرة الطائرة، وحكيمة بنشريفة، مسيرة داخل الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى.

وتميز الحفل أيضا بعروض حول واقع الرياضة النسوية بالمغرب، وما يميزها من معيقات وإكراهات تقف حاجزا منيعا أمام المرأة المغربية للإقبال من جهة على ممارسة الرياضة في ظروف مشجعة ومحفزة، تحفظ لها الكرامة وتتوافق مع مبدأ المناصفة الذي ينص عليه الدستور، ومن جهة أخرى لولوج مراكز التسيير والقرار من بابها الواسع، وبصورة تعكس مكانة المرأة وما تمثله من قيمة باعتبارها نصف المجتمع.

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