قراءة مضامين صحف أوروبا الشرقية الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

تناولت الصحف الصادرة اليوم الإثنين بمنطقة شرق أوروبا قضايا ومواضيع متنوعة، من بينها المباحثات التي أجرتها بولونيا مع ليتوانيا ولاتيفيا وإيستونيا حول الأمن والسلم في المنطقة والتعاون الاقتصادي، واندلاع اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين في اليونان نظموا مسيرة ضد تنامي مشاعر القومية في أوربا، وانطلاق تصويت الجالية الروسية بالخارج برسم الانتخابات الرئاسية، وتخليد الذكرى ال80 لضم النمسا من قبل النظام النازي.

ففي بولونيا، ذكرت صحيفة (نيسالزينا) أن رئيس الوزراء البولوني ماتوسز موراوييكي أجرى محادثات الجمعة الماضية في فيلنيوس مع زعماء ثلاثة من دول البلطيق هي ليتوانيا ولاتيفيا وإيستونيا لمناقشة الأمن والسلم في المنطقة والتعاون الاقتصادي ، فضلا عن القضايا الأوروبية الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

وأضافت أن هذه المباحثات تناولت كذلك قضايا الاتحاد الأوروبي بما في ذلك السوق الداخلية ، ومستقبل ميزانية الاتحاد الأوروبي بعد عام 2021 ، والهجرة وقضايا حرية التنقل في الاتحاد الأوروبي.

وقالت الصحيفة إن المسؤول البولوني قال إن بلاده مستعدة للدخول في المشروع الهام لربط شبكات الكهرباء في دول البلطيق مع الشبكة الأوروبية مضيفة أن الدول الثلاث ستعارض أي عقوبات أوروبية ضد بولونيا بسبب ملف إصلاح القضاء في وارسو والذي تعتبره المفوضية الأوربية مخالفا لمقومات دولة القانون.

صحيفة"أونيه" ذكرت أن رئيس وزراء لاتفيا، ماريز كوسينسكيس دعا بولونيا لمواصلة المفاوضات مع المفوضية الأوروبية بشأن إصلاح القضاء مضيفا أن دول البلطيق تتقاسم وجهة النظر تلك.

وقالت الصحيفة إن الاجتماع شدد على تقوية التعاون في الجهة الشرقية لحلف شمال الأطلسي.

وفي اليونان ذكرت (كاثيمنيري) أن جماعات فوضويين من اليونان ومنطقة البلقان اشتبكوا مع شرطة مكافحة الشغب يوم السبت في مدينة ثيسالونيكي شمال البلاد بعد أن نظموا مسيرة ضد تنامي مشاعر القومية في أوربا.

وأضافت الصحيفة أن المتظاهرين وعددهم نحو الألفين غالبيتهم قدموا من دول البلقان المجاورة دخلوا في مواجهات مع الشرطة التي طاردتهم مستخدمة الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية قبل أن يتحصنوا في جامعة أرسطو حيث يمنع القانون اليوناني على قوات الأمن دخول الحرم الجامعي.

واعتبرت الصحيفة أن تنامي المشاعر القومية في المنطقة أذكته مؤخرا التوترات بين اليونان ومقدونيا حول تغيير اسم الأخيرة والمظاهرات التي عرفها البلدان وأحرقت فيها الأعلام ورفعت شعارات قومية.

صحيفة (تا نيا) ذكرت أن مسيرة السبت في ثيسالونيكي جاءت بعد أن قام نشطاء من اليمين المتطرف بإحراق مباني يستخدمها الفوضويون عقب مسيرة يناير الماضي احتجاجا على استخدام اسم مقدونيا من قبل الجارة الشمالية لليونان.

صحيفة (تو فيما) ذكرت أن أمن المواطنين لا يتعلق فقط بالتعامل مع الجريمة المنظمة ، وهي مشكلة ، ولكنها تتعلق أيضا بالعنف والفوضى في المجتمع اليوناني.

وأضافت الصحيفة أن مطلب الأمن ليس يساريا أو يمينيا ، بل حاجة اجتماعية عالمية ، تتحمل الدولة واجبها ومسؤوليتها في حمايتها.

وفي روسيا، اهتمت صحيفة (إزفيستيا) بالانتخابات الرئاسية المقبلة وكتبت أن افراد الجالية الروسية بمدينة ساكرامينتو بولاية كاليفورنيا الأمريكية أدلوا السبت بأصواتهم برسم الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 مارس الجاري، مشيرة إلى أن عملية التصويت جرت في أجواء هادئة.

وأضافت الصحيفة، نقلا عن القنصلية العامة للاتحاد الروسي في ولاية سياتل، أن عملية التصويت التي تمت في المركز الثقافي الروسي بالمدينة استمرت لمدة خمس ساعات، مشيرة إلى أنه سيتم افتتاح مراكز أخرى للاقتراع في التمثيليات الروسية بكل من واشنطن ونيويورك وسياتل وهيوستن يوم إجراء الاقتراع.

وسجلت الصحيفة أن عملية تصويت مماثلة، برسم الانتخابات المقبلة، جرت أيضا بمدينة روستوك الألمانية بالمركز الثقافي الدولي المحلي، ولم تعرف تسجيل أي حوادث تذكر خلال عملية الاقتراع.

صحيفة (أرغومنيتي إي فاكتي) أبرزت، من جهتها، تأكيد رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي لشؤون رابطة الدول المستقلة ليونيد كلاشنيكوف أن تصريحات الزعيم السابق للحركة المتطرفة "القطاع الأيمن"، المحظورة في روسيا ، دميتري ياروش، "بامتلاك أوكرانيا القدرة على الاستيلاء على عدد من المناطق الروسية ، مجرد هراء ولا يصدقها عقل".

وقالت الصحيفة إنه سبق لياروش أن صرح لوسائل الإعلام الأوكرانية أن بمقدور كييف الاستيلاء على عدد من الأراضي الروسية من بينها كوبان وروستوف على نهر الدون وفورونيج، مؤكدة أن سكان شبه جزيرة القرم أحسنوا الاختيار بالانضمام إلى روسيا سنة 2014.

وفي النمسا، أفادت صحيفة (دير ستاندار) في مقال لها أن الاحتفالات المخلدة للذكرى ال 80 لعملية "أنشلوس" في فيينا لسنة 1938 التي ترمز لضم النمسا من قبل حكومة ألمانيا النازية بزعامة أدولف هتلر، بدأت نهاية الأسبوع الماضي ، مشيرة لى أن منظمي هذا الحدث يراهنون على الانخراط الواسع للشباب في هذه العملية.

وأضافت الصحيفة أن ما يميز احتفالات هذه السنة عن سابقاتها هو أنها تقام في الشوارع والفضاءات العامة، ويتم الترويج لها بشكل واسع على الهواتف الذكية.

من جهتها، كتبت صحيفة (داي بريس) أن وسائل التواصل الاجتماعي انخرطت بدورها في هذا الحدث من خلال تسليط الضوء على ابرز اللحظات والمحطات التي ميزت هذا الحدث التاريخي.

وأضافت الصحيفة أن الإذاعة العمومية (أو 1) ستواكب بدورها هذا الحدث ابتداء من اليوم الإثنين من خلال عرض برنامج قصير مدته 5 دقائق بعنوان "حدث منذ 80 سنة" وذلك قبل كل نشرة إخبارية، مشيرة إلى أن البرنامج سيستند بالأساس على أرشيف الإذاعة النمساوية الذي تم العثور عليه سنة 2016 ببرلين، بعدما كانت تخفيه الإدارة النازية.