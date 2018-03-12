عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الاثنين ..

* أخبار اليوم:

- يستعد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لإلغاء العمل بنظام المراقبة الطبية التلقائية، الذي يلجأ إليه كلما قدم أحد الأجراء ملفا للتعويض اليومي عن المرض أو الحادثة. والقرار الذي سبق أن صادق عليه المجلس الإداري للصندوق، سيتضمنه مشروع مرسوم يرتقب أن يصدر قريبا، والذي ينص على حذف العمل بالمراقبة الطبية التلقائية، والتي تعرقل الاستفادة الفورية من التعويضات اليومية في حال الغياب عن العمل بسبب مرض أو حادث.

- حزب التقدم والاشتراكية يحتوي "ضائقته المالية" بتقليص عدد المؤتمرين. قرر الحزب حصر أعضاء مؤتمره الوطني العاشر، الذي سينعقد أيام 11 و12 و13 ماي المقبل، في 1000 مؤتمر فقط. وتعليقا على هذا القرار، شدد خالد الناصري، عضو الديوان السياسي للحزب، أن الهدف من المؤتمر "لا يكمن في تحويله إلى مهرجان خطابي واسع، ولكن غايتنا أن يكون المؤتمر انطلاقة جديدة للعمل الحزبي، تأخذ بعين الاعتبار الهفوات التي يمكن أن تبرز هنا وهناك، والمسؤولية التاريخية الملقاة على عاتق الحزب".

* المساء:

- الأساتذة الباحثون يتهمون الدولة بـ"التخلي" عن تمويل التعليم العالي العمومي مقابل دعم مؤسسات أخرى ذات طابع ربحي على حساب المال العام، حسب بلاغ للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، في الوقت الذي قرر فيه الأساتذة الباحثون الاحتجاج يوم الثلاثاء أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تنديدا بما يطال أجورهم من اقتطاعات تحت ذريعة "إصلاح صندوق التقاعد"، وبسبب تقهقر أجورهم في سلم الأجور.

- مربو الأبقار يسكبون الحليب في الشارع احتجاجا على أثمنة تسويق منتوجهم من طرف الشركات الكبرى، التي تسببت لهم في مشاكل تعوق عملهم، وتؤثر على أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية وتهدد عيشهم وقوتهم. واعتصم عدد من أصحاب مزارع الأبقار أمام مقر التعاونية بجماعة "عيد دفالي" حاملين لافتات تدين إقدام إحدى الشركات المحتكرة لقطاع الحليب الطازج على تقويم حليب التعاونية بـ2.18 درهم للتر الواحد، في حين حددت ثمن حليب الضيعات الكبرى في 4.30 درهم للتر الواحد. واعتبروا هذا التقويم مؤامرة ضد قطاع الفلاحة التضامني، غايتها التخلص من حليب الفلاحين الصغار والمتوسطين.

* الصباح:

- تحقيقات تفجر فضائح وثائق التعمير. اتسعت دائرة التحقيقات الإدارية في العمالات والأقاليم المعنية بحملة الإحالة على المجالس التأديبية، لتشمل المصالح والأقسام المكلفة بتدبير مجال التعمير، خاصة في أحزمة ضواحي المدن الكبرى، إذ ينتظر أن تفجر اللجان المركزية فضائح تهدد بسقوط رجال سلطة ومنتخبين حاليين وسابقين بتهمة إضفاء الشرعية على البناء العشوائي. وكشفت مصادر أن اللجان وقفت على خروقات خطيرة، خاصة من خلال فحص الملفات المتعلقة بالتجزئات، إذ تبين لأعضائها غياب الوثائق المنصوص عليها في القانون رقم 12.90 في مقدمتها ملفات الطرق والتجهيزات المختلفة، كما هو منصوص عليه في المادة 4 من القانون رقم 90.25 المتعلق بالتجزئات والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، التي تفرض تسليم رخصة التجزيء بناء على طلبات من المعنيين بالأمر مصحوبة بالمستندات الفنية المتعلقة بإنجاز الطرق ومختلف شبكات الماء والصرف الصحي والكهرباء.

- كتاب دولة في "الشوماج". رفض أربعة وزراء في حكومة سعد الدين العثماني منح اختصاصات لكتاب الدولة يديرون بعض القطاعات على "الورق"، لكن عمليا من يتولى التوقيع على القرارات والملفات "الكبرى" هم الوزراء الكبار الذين يشرفون على أكثر من قطاع مهم. واستنادا لمعلومات حصلت عليها الصحيفة، فإن بعض كتاب الدولة اشتكوا، أخيرا، إلى رئيس الحكومة من الإقصاء الممنهج الممارس عليهم من قبل وزراء القطاعات، وحرمانهم من العديد من الاختصاصات، بيد أن تظلماتهم لم يكن لها صدى وظلت طي الكتمان، ما أبقاهم في وضعية "عطالة حكومية".

* الأحداث المغربية :

- قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن الفساد يعيق التقدم والتنمية، وله تكلفة مالية في فقدان نقاط من الناتج الداخلي الخام. وأشار العثماني، الذي كان يتحدث مساء الجمعة الماضي بملحقة رئاسة الحكومة، أمام طلبة أول فوج ماستر الكشف والوقاية من الجريمة المالية التابع لكلية الحقوق بعين الشق الدار البيضاء، إلى أن "الكشف عن الفساد يحتاج إلى خبرات وإلى رؤية واضحة استراتيجية تشارك فيها جميع الجهات، لأن هذا الورش يفرض الاستمرار، والتوقف يعني السقوط".

- من المرتقب أن يعود المغرب من جديد إلى التوقيت الصيفي خلال شهر مارس الجاري. ويتعين على المغاربة، ابتداء من الثانية صباحا ليوم 25 من هذا الشهر إعادة ضبط ساعاتهم من خلال تقديم ستين دقيقة. ويتزامن التوقيت الصيفي لهذه السنة، مع تطور لافت، يتعلق بتصويت البرلمان الأوروبي ضد الانتقال إلى التوقيت الصيفي، مقابل الإبقاء على نظام توقيت موحد بدول الاتحاد الأوروبي.

* العلم:

- عقدت المدرسة الحسنية للأشغال العمومية (الدار البيضاء)، يوم السبت، النسخة الأولى لملتقى المقاولة الناشئة، الذي شكل مناسبة لتبادل التجارب من أجل تعزيز روح المبادرة في أوساط الشباب. وشكل هذا الملتقى، الذي نظمته جمعية المقاولة الناشئة للمدرسة، فرصة لتقديم شهادات لشباب نجحوا في إنشاء مقاولات ساهمت في منح أفق واعد لحياتهم المهنية.

- ارتفاع أسعار الخضر والفواكه والأسماك بالأسواق يثقل كاهل المستهلكين .. عادت أسعار الخضر والفواكه إلى الارتفاع بأسواق العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، وذلك ما بين درهم ودرهمين، إلى جانب ارتفاع مهول شهدته أثمنة الأسماك، مما أثار حفيظة المواطن المغربي الذي استغرب هذه الزيادة على الرغم من التساقطات المطرية الأخيرة.

* رسالة الأمة:

- معاشات النواب .. برلمانيون سابقون يرفضون الرفع من سن تقاعدهم ويهددون بالتوجه للقضاء. في وقت تقترب فيه الأغلبية والمعارضة من تبني قانون جديد، من شأنه أن ينهي "أزمة" معاشات أعضاء مجلس النواب، خرج عدد من البرلمانيين السابقين ليعبروا عن رفضهم الشديد لـ"ربط الاستفادة من المعاشات ببلوغهم سن 65 سنة"، معلنين استعدادهم لتنظيم أشكال احتجاجية والتوجه للقضاء إن تطلب الأمر ذلك، من أجل استرداد الاقتطاعات التي كانت تطال تعويضاتهم والمحددة في 2900 درهم شهريا، جاء ذلك خلال تأسيس المجلس المغربي للبرلمانيات والبرلمانيين القدامى، أول أمس السبت بالرباط.

- استطاع المركز (المنتزه) الوطني للنقوش الصخرية، الذي يضطلع بمهام التوثيق والدراسة والمحافظة على التراث الأثري المتجذر، جرد أكثر من 400 موقع موزع على العديد من المناطق على صعيد التراب الوطني. وذكر بلاغ لوزارة الثقافة والاتصال أن المركز أشرف أيضا على عدة برامج للتحريات الأثرية والبحث العلمي، وساهم كذلك في تنفيذ برامج بحث بمناطق طاطا وطانطان والحوز وأوسرد وغيرها.

* بيان اليوم:

- في الاجتماع الثالث للجنة التحضيرية الوطنية للمؤتمر الوطني العاشر لحزب التقدم والاشتراكية .. نبيل بنعبد الله يؤكد أن الحزب مطالب بالتجند وتقوية هياكله للمساهمة في إعادة الثقة للعمل السياسي. وشدد الأمين العام للحزب على أن "الواقع السياسي المغربي مر"، وأن الحزب مطالب بالتجند وتقوية هياكله، معتمدا على الصرامة والشفافية، للمساهمة في إعادة الثقة للعمل السياسي.

- وزير الثقافة والاتصال في افتتاح الدورة التاسعة عشرة للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة : ضرورة تكثيف الجهود للحفاظ على مكتسبات القطاع السينمائي واستكمال ما تبقى من المشاريع عن طريق مقاربة تشاركية. وأشار الوزير، في الكلمة التي ألقاها مساء الجمعة الماضي بمناسبة افتتاح فعاليات المهرجان، إلى أن هذه الجهود يجب أن تأخذ بعين الاعتبار المنظومة القانونية، سيما وأن هذا القطاع يعرف العديد من المستجدات ويواجه جملة من التحديات التي تتطلب مواكبتها.

* الاتحاد الاشتراكي:

- أكد الرئيس الشيلي المنتخب، سبستيان بينيرا، أول أمس السبت بالشيلي، أن الوحدة الترابية للمغرب مبدأ ثابت في بلاده. وأشار السيد بينيرا، خلال حفل تنصيبه الذي حضره رئيس المجلس، السيد الحبيب المالكي، بالعاصمة الشيلية سانتياغو، إلى أن هناك مجالات مهمة لدى الطرفين يمكن أن تكون مدخلا لشراكة مثمرة وفعالة كالمجال الفلاحي والسياحي، كما نوه بريادة المغرب في مجال الطاقات المتجددة.

- استطاع سعر صرف الدرهم أن يجتاز امتحان المرونة بنجاح خلال الشهرين الأولين من دخول نظام مرونة الصرف حيز التطبيق. فخلال الثمانية أسابيع الماضية عرف سعر العملة الوطنية استقرارا نسبيا حول سعره المرجعي، الذي بقي محددا على أساس سلة عملات تتكون بنسبة 60 بالمئة من اليورو و40 بالمئة من الدولار. وخلال هذه المرحلة لم تتجاوز تذبذبات سعر الدرهم الحدود المرسومة، والمحددة في نطاق (+/-) 2,5 بالمئة حول سعره المرجعي، الشيء الذي يؤشر على أن قيمة الدرهم توجد في وضعية متوازنة نسبيا.

* لوماتان :

- أقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مساء أمس الأحد بالرباط، مأدبة عشاء على شرف رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري، الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب، ترأسها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني. حضر هذه المأدبة رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماش، ومستشارو صاحب الجلالة السادة الطيب الفاسي الفهري، وعمر عزيمان، وعمر القباج، وياسر الزناكي، وعبد اللطيف المنوني، وعدد من أعضاء الحكومة، وفاعلون اقتصاديون وعدد من سامي الشخصيات.

- حسم رئيس جامعة غينيا بيساو لكرة القدم موقف بلاده من التصويت للمغرب لاستضافة مونديال 2026 .. وقال رئيس جامعة غينيا بيساو، في حديث خص به الجريدة، إن "جامعة بلاده ستصوت للمغرب لاستضافة كأس العالم عام 2026"، مؤكدا أن "ترشيح المغرب قبل كل شيء، هو ترشيح إفريقي (...) وعندما نتحدث عن المغرب، فإننا نتحدث عن إفريقيا برمتها".

* ليكونوميست:

- تركز النقابات على الرفع من الأجور وتحسين المداخيل. فقد جعلت النقابات من هذين المطلبين إحدى الرهانات الأساسية في مناقشاتها المقبلة خلال الحوار الاجتماعي مع الحكومة. ويبدو أن المفاوضات ستكون عسيرة أمام الإكراهات الميزانياتية للدولة.

- "الباطرونا" ممتعضة من النسخة النهائية من مشروع القانون حول التكوين المستمر، الذي سيناقش بمجلس المستشارين خلال جلسة استثنائية مرتقبة يوم 20 مارس الجاري. ويبدو الرهان كبيرا: فالمغرب مطالب على وجه الاستعجال بالمصادقة على قانون حول التكوين المستمر قبل متم أبريل المقبل، وإلا سيفقد المغرب حوالي 160 مليون دولار تمولها وكالة حساب تحدي الألفية (100 مليون دولار) والاتحاد الأوروبي (60 مليون دولار).

* أوجوردوي لوماروك:

- الحوار الاجتماعي الجاري بين الحكومة والنقابات المركزية الأكثر تمثيلية لم ينجح في التخفيف من التوتر في بعض القطاعات الحيوية. ويتعلق الأمر بالصحة والتعليم العالي. ودعت النقابة الوطنية للتعليم العالي إلى إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس المقبلين، للمطالبة برفع أجور الأساتذة الباحثين ورفض عمل الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي.

- تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، يوم الجمعة الماضي، من توقيف أربعة مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 20 و 43 سنة، من بينهم شاب وخطيبته وطبيب داخلي متدرب بالمركز الاستشفائي الجامعي، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالفساد والإجهاض والمشاركة. وحسب المديرية العامة للأمن الوطني، فإن مصالح الأمن كانت قد عاينت بتاريخ 4 مارس الجاري جثة جنين عثر عليها بفضاء خلاء بممر النخيل بمدينة مراكش، الأمر الذي فتحت بشأنه بحثا قضائيا أظهر أن الأمر يتعلق بعملية إجهاض قام بها الطبيب لفائدة فتاة حملت من علاقة جنسية غير شرعية مع خطيبها.

* البيان:

- ارتفع المخزون المائي بسدود المملكة إلى 52 في المئة بعد أن كان في حدود 38 في المائة، بكمية ملء تفوق 8 ملايير متر مكعب. وأبرزت كاتبة الدولة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، في عرض أمام مجلس الحكومة حول تطور المخزون المائي، أن عددا من المناطق أصبحت تتوفر على حاجياتها من الماء الصالح للشرب بعد أن كانت مهددة.

- استعرض وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أمام الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب التي انعقدت بالجزائر، الاستراتيجية الشمولية المتعددة الأبعاد التي اعتمدتها المملكة المغربية في مواجهة الخطر الإرهابي. وفي هذا الصدد، ذكر وزير الداخلية بأن هذه الاستراتيجية تتقاطع فيها الأبعاد القانونية والاجتماعية والدينية، لتشمل أيضا محاربة التطرف داخل المؤسسات السجنية من خلال برامج تسعى إلى المراجعة الفكرية لبعض المتابعين في قضايا الإرهاب وإعادة إدماجهم وتشجيعهم على الانخراط الفعلي في المجتمع.

* لوبينيون:

- يشارك أزيد من ألف مشارك من مستوى رفيع، يمثلون أكثر من 100 دولة، في منتدى كرانس مونتانا، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمدينة الداخلة في الفترة من 15 إلى 20 مارس الجاري، والذي سيخصص لإفريقيا والتعاون جنوب – جنوب. ويساهم منتدى كرانس مونتانا بشكل واضح في إشعاع مدينة الداخلة ومجموع المنطقة، والتي أضحت في حد ذاتها نموذجا للرؤية والعمل المهيكل لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

- وقعت وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، اتفاقية شراكة من أجل تعزيز التعاون بين إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وكتابة الدولة المكلفة بالنقل، في مجال التبادل المعلوماتي للوثائق والمعطيات. وذكر بلاغ لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أن الطرفين يلتزمان، بموجب الاتفاقية، بتفعيل منظومة تبادل معلوماتي للوثائق والمعطيات بهدف تسهيل وتبسيط المساطر الإدارية التابعة لاختصاصاتهم الحصرية، في ما يتعلق بالإعفاء من الرسوم الجمركية والمصادقة وترقيم السيارات وتراخيص النقل الدولي الطرقي للبضائع.

* ليبيراسيون:

- أشادت الدبلوماسية الأسترالية بمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب، واعتبرته "مبادرة جيدة" من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم للنزاع المفتعل حول مغربية الصحراء. وأكد مدير إدارة شمال إفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية الاسترالية، ماثيو نيوهاوس، عقب المباحثات التي أجراها مع كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، مونية بوستة في إطار الاجتماع الثالث للمشاورات السياسية بين الرباط وكانبيرا، دعم بلاده لجهود الأمم المتحدة لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

- تم الإعلان بالدار البيضاء عن المقاولات المتوجة في برنامج "أفضل مشغل بالمغرب برسم سنة 2018"، المنظم سنويا بمبادرة من المعهد الأمريكي "بيست كومباني غروب". جرى ذلك خلال حفل نظم بالمناسبة تتويج نخبة من الشركات المغربية والمتعددة الجنسية العاملة بالمغرب، التي تتيح أفضل بيئة للشغل، ولها دراية أفضل في استقطاب متعاونيها. ويعتمد برنامج "أفضل مشغل بالمغرب برسم سنة 2018"، في تقييمه لأداء المقاولات، على ثمانية معايير، تهم بيئة العمل والمناخ الاجتماعي والرواتب والامتيازات الاجتماعية والريادة ونظم التسيير وتدبير الكفاءات والانخراط لفائدة المجتمع.