هذه أبرز اهتمامات الصحف في المنطقة المغاربية

هسبريس - و.م.ع

اهتمت الصحف المغاربية الصادرة اليوم الاثنين، على الخصوص، بتداعيات الأزمة الاقتصادية في تونس، وكذا بالأزمة التي يشهدها حزب جبهة القوى الاشتراكية الجزائري. ففي تونس اعتبرت صحيفة "الشروق" أن "الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية التي تزداد سوءا وفق كل المؤشرات، ما هي إلا انعكاس للأزمة السياسية التي ت غرق الجميع وتعيق الحكومة عن تقديم حلول ناجعة وسريعة تعيد الأمل وتجعل المواطن يرى النور في نهاية النفق".

وأضافت الصحيفة في افتتاحيتها، أنه "مع الشهور والأعوام ... تصبح الملفات الاقتصادية والاجتماعية وكل مناحي الحياة بالنسبة للعمل الحكومي عبارة عن حقول تجارب تتسع فيها دائرة الرداءة"، معتبرة أن "اجتماع الأطراف الموقعة على اتفاق قرطاج يوم غد بدعوة من رئيس الدولة فرصة أخيرة لإنقاذ البلاد ووضع الوصفة الملائمة لمعالجة أورامها الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة".

وأضافت أنه يفترض أن "تتعاطى الأحزاب مع هذه الفرصة بإيجابية وبنكران ذات وبانحياز واضح وصريح لمصلحة الوطن مع ما سيستتبع ذلك من انحياز للكفاءة والاقتدار على حساب الانتماءات والألوان الحزبية".

من جهتها، تطرقت صحيفة "الصباح الأسبوعي"، إلى تأكيد نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل خلال أشغال الهيئة الإدارية للاتحاد، أمس أن "الأزمة التي تمر بها تونس خلال السنوات الأخيرة، أزمة سياسية بامتياز، مشددا على ضرورة العمل على إيجاد السبل الكفيلة لتجاوز هذه المرحلة".

وأشارت الصحيفة إلى أن اجتماع أشغال الهيئة الإدارية للاتحاد تناول وضعية المؤسسات العمومية وكيفية الدفاع عنها، حيث جدد الطبوبي تأكيداته السابقة المتمثلة في كون القطاع العام خطا أحمر وأن الاتحاد منفتح على الإصلاح حالة بحالة بعيدا عن منطق البيع.

وأبرزت صحيفة "البيان" من جانبها، أن الاقتصاد التونسي يواجه جملة من التحديات والرهانات الصعبة أبرزها تفادي التصنيفات الدولية السلبية، مشيرة إلى أن الواقع يحمل مؤشرات سلبية آخرها ما أعلن عنه البنك المركزي الأسبوع الماضي بتراجع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى نحو 4.6 مليار دولار ما لا يغطي أكثر من 80 يوما من قيمة واردات البلاد.

ونقلت الصحيفة عن وزير التجارة الأسبق محسن حسن قوله إن "الوضع الاقتصادي التونسي يتسم بصعوبات كثيرة تتطلب حلولا وإجراءات عاجلة وناجعة"، معتبرا أن المؤشرات الاقتصادية الراهنة على غرار تراجع معدل النمو السنوي إلى 1.5 في المائة خلال الست سنوات الماضية مقابل 5 في المائة ما قبل الثورة إلى جانب مستوى قياسي في حجم التضخم بلغ 7.1 في المائة في شهر فبراير الماضي...، "تدق ناقوس الخطر بالنسبة للبلاد".

وأكد الوزير السابق في هذا الإطار أن الخروج من هذه الأزمة يتطلب "مواصلة الإصلاحات الاقتصادية الكبرى، وتحسين مناخ الأعمال ومواصلة إصلاح الجباية والقطاع البنكي، مضيفا أن "من شروط الخروج من الوضع الاقتصادي الصعب التركيز على بوابتي الاستثمار والتصدير".

ونقلت الصحيفة عن المحلل الاقتصادي وليد بن صالح قوله "إن المؤشرات الاقتصادية الراهنة تدل على أزمة اقتصادية معقدة"، معتبرا أن "تراجع احتياطي العملة الصعبة للبلاد نتيجة حتمية ومباشرة لتراجع التصدير وخاصة المواد ذات القيمة على غرار الفوسفاط الذي تعطل إنتاجه وبالتالي تصديره لمدة أشهر".

وأضاف أن "الاقتصاد التونسي وصل إلى ذروة الأزمة، وهو ما يتطلب الاهتمام أكثر بعجلة التصدير والتحكم في الواردات خاصة المحروقات التي أصبحت تكلف الدولة التونسية أموالا باهظة"، مسجلا، في السياق نفسه، أن "تراجع احتياطي العملة الصعبة، وإن اعتبر مؤشرا سلبيا للغاية، فإن أسبابه يمكن التحكم فيها خاصة على مستوى التصدير والاستيراد".

ومن جهتها تطرقت صحيفة "الأسبوع المصور" إلى اجتماع يوم غد الثلاثاء بين الموقعين على "وثيقة قرطاج"، الذي قالت إن التحضير له تم بين رئاسة الجمهورية واتحاد الشغل، مشيرة إلى وجود حديث عن إدخال "تغيير جذري على تركيبة الحكومة وذلك في ظل تراجع مذهل لجميع المؤشرات الاقتصادية، وآخرها انهيار احتياطي العملة الصعبة".

وأضافت أن اجتماع قرطاج قد يفضي إلى "الإعلان عن حكومة خلاص وطني" تجمع كفاءات غير متحزبة.

وفي الجزائر، كتبت صحيفة (ليكسبريسيون) أن جبهة القوى الاشتراكية، أقدم أحزاب المعارضة، يعيش منذ أشهر قليلة، بل وحتى سنوات، على وقع حالة تمزق أخذت أبعادا خطيرة، على اعتبار أن الحزب يوجد في مأزق بسبب الاستقالات داخل هيئته الرئاسية.

وأوضحت الصحيفة أن هناك انقساما بين القاعدة والهيئة بشأن تنظيم مؤتمر عادي يتوفر على كافة الصلاحيات ومؤتمر استثنائي لا يمكن له سوى استكمال عدد الأعضاء الذين ينقصون الهيئة الرئاسية على أساس اقتراح قائمة توافقية.

وبحسب الصحيفة، فقد تم التوصل في نهاية المطاف إلى توافق حول عقد مؤتمر استثنائي يوم 20 أبريل المقبل، والتهييئ للمؤتمر العادي المرتقب تنظيمه مطلع سنة 2019، مبرزة أنه قبل التوصل إلى هذه النتيجة، عمق أعضاء المجلس الوطني الانقسامات التي تؤثر سلبا على الإرث الذي تركه الراحل الحسين آيت أحمد والذي قد ينهار ويفقد الحزب معالمه التاريخية وينحرف عن مساره جراء الانقسامات داخل إدارته الوطنية.

من جهتها، تساءلت صحيفة (ألجيري باتريوتيك)، عما إذا كان حزب جبهة القوى الاشتراكية سينجح في الخروج سالما من معركة القيادة هذه، دون أضرار جانبية، وذلك عقب العديد من الأحداث التي تمكن الحزب من الصمود بعدها، ولكنه مع ذلك خرج منها هشا جراء انسحاب العديد من أطره، الذين لم يشاطروا، بما في ذلك على عهد رئيسه الكاريزماتي، الراحل الحسين آيت أحمد، "التوجهات والتموقعات التي يصعب القبول بها أحيانا".

وذكرت بأنه إبان رئاسة الحسين آيت أحمد، تمكن الحزب من اجتياز العراقيل، الناتجة عن الصراعات والانقسامات الداخلية بين الرئيس والنواب، الذين كانوا كثرا، أو التي يقف وراءها الحكم، الذي يميل إلى خنق أي معارضة ذات مصداقية، وقادرة على مقارعته، مشيرة إلى أن رحيل الزعيم التاريخي للحزب فتح المجال للتنافس بين أشخاص ذوي توجهات متضاربة.

أما صحيفة (لوسوار دالجيري) فترى أنه إذا كان أنصار علي العسكري قد نجحوا في انتزاع قرار عقد مؤتمر استثنائي، مرتقب يوم 20 أبريل المقبل، فإن انتخاب قائمة توافقية من خمسة أعضاء تضم الأعضاء الحاليين بالهيئة الرئاسية زرع الشك وسط هؤلاء الأنصار أنفسهم.

وأضافت الصحيفة أن السؤال الذي يطرح بحدة يتمثل في ما إذا كان علي العسكري المستقيل من هذه الهيئة يوجد ضمن هذه القائمة التوافقية للهيئة الرئاسية الحالية، موضحة أنه لم تصدر أي معلومة متعلقة بهذه القضية عن المجلس الوطني لجبهة القوى الاشتراكية.

من جانبه، كتب الموقع الالكتروني (كل شيء عن الجزائر) أنه بعيدا عن الأسباب التي دفعت علي العسكري إلى الاستقالة، والتي وعد بالكشف عنها خلال الدورة المقبلة للمجلس الوطني، فإنها (الاستقالة) تعيد طرح قضية نجاعة هذا النمط في التسيير بالنسبة لحزب سياسي.

بدورها كتبت صحيفة (الوطن) أن حزب جبهة القوى الاشتراكية، الذي يشهد أزمة قد تكون لها انعكاساتها، منذ الاستقالة المفاجئة لعلي العسكري من الهيئة الرئاسية، اختار في النهاية عقد مؤتمر استثنائي يوم 20 أبريل المقبل، عقب التئام مجلسه الوطني في دورة استثنائية أمس الأحد.

وتابعت الصحيفة أنه تم التوصل إلى توافق بين مختلف أطراف إدارة الحزب قصد تجاوز الأزمة، غير أن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كان هذا التوافق سيصمد في أفق امتحان يوم 20 أبريل.