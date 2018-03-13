إطلالة على أبرز الصحف الصادرة بأمريكا الجنوبيّة

هسبريس - و.م.ع

اهتمت الصحف الصادرة ببلدان أمريكا الجنوبية بجملة من المواضيع، من أبرزها العلاقات الأرجنتينية الشيلية، ومشاركة الرئيس الأمريكي في قمة الأمريكتين الثامنة بالبيرو، والمباحثات بين الرئيسين البرازيلي، ميشال تامر، والأرجنتيني ماوريسيو ماكري، وتنصيب سيباستيان بينيرا رئيسا جديدا للشيلي، والانتخابات التشريعية في كولومبيا.

ففي الأرجنتين، توقفت الصحف المحلية عند مواضيع من أبرزها العلاقات الأرجنتينية الشيلية، و الاجتماع المرتقب بين الحكومة و الاتحاد الصناعي الأرجنتيني.

و هكذا، كتبت يومية "كلارين" أن الرئيس ماوريسيو ماكري أجرى مباحثات مع نظيره الشيلي الجديد، سيباستيان بينيرا، قبل حفل تنصيب الأخير بمقر الكونغريس بمدينة فالباريسو، داعيا إلى إطلاق مشاريع مشتركة لتحسين التكامل بين البلدين، لا سيما في المجال الطاقي.

و أضافت أن ماكري وبينيرا اتفقا على عقد لقاء في 24 أبريل المقبل بالعاصمة بوينوس أيريس، موردة تأكيد الرئيس الأرجنتيني "أن كل الظروف اللازمة متوفرة لإرساء تكامل أكبر، والرفع من مستوى التعاون وعدد الرحلات الجوية، وتعزيز التكامل الطاقي" بين البلدين الجارين.

و من جهتها، و تحت عنوان "ماكري يخفض التوتر مع رجال الأعمال و يطالب بالتنافسية"، أوردت يومية "لاناسيون" أن الشعار المشترك بين الحكومة و الاتحاد الصناعي الأرجنتيني، خلال اللقاء الذي سيجمعهما، هو خفض حدة المواجهة بينهما.

و أشارت إلى أن الحكومة تعتزم دعوة الاتحاد الصناعي إلى إطلاق دينامية أكبر بالقطاع من أجل التغلب على مشاكل المنافسة التي تشمل مختلف جوانب الإنتاج، مبرزة أنها لا تعتزم تغيير خريطة الطريق الخاصة بها في هذا القطاع.

و نقلت الصحيفة عن مصدر من الحكومة قوله إن الاتحاد بحاجة إلى أخذ زمام المبادرة، وعدم الاكتفاء برفع مطالبه.

و بالبيرو، تركزت اهتمامات الصحف حول تأكيد مشاركة دونالد ترامب في قمة الأمريكتين الثامنة بليما، و نمو الصادرات البيروفية خلال السنة الماضية.

و هكذا، كتبت يومية "لاريبوبليكا" أن البيت الأبيض أكد مشاركة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في قمة الأمريكتين الثامنة التي ستنعقد بالعاصمة ليما يومي 13 و 14 أبريل المقبل، مشيرة إلى أن ترامب سيجري مباحثات على هامش القمة مع نظيره البيروفي ، بيدرو بابلو كوشينسكي.

و أضافت اليومية، استنادا إلى بلاغ للبيت الأبيض، أن هذه الزيارة "توضح عزم الرئيس (ترامب) على تعميق علاقات بلاده التاريخية مع شركائها في المنطقة وتعزيز التزامها المشترك بتحسين أمن و ازدهار شعوب الأمريكتين"، موضحة أن الأمر يتعلق بأول زيارة يقوم بها ترامب إلى أمريكا اللاتينية.

و من جهتها، أوردت يومية "إل كوميرسيو"، بناء على معطيات للبنك المركزي البيروفي، أن قيمة صادرات البلد الجنوب أمريكي السنوية حققت خلال السنة الماضية نموا بلغ 21.4 بالمائة، ليكون بذلك أعلى معدل يسجل بمنطقة أمريكا اللاتينية.

و ذكرت الصحيفة أنه بحسب منظمة التجارة العالمية فقد تجاوز نمو الصادرات البيروفية المعدل السنوي بالمنطقة الذي بلغ 13.8 بالمائة.

وفي البرازيل، توقفت الصحف عند المباحثات بين الرئيسين البرازيلي، ميشال تامر، والأرجنتيني ماوريسيو ماكري، بالشيلي، وإصابة عشرات الأشخاص خلال حفل بأحد الأحياء العشوائية بريو دي جانيرو، وإضراب قطاع البريد.

وكتبت "أو إيستادو دي ساو باولو" أن الرئيسين البرازيلي والأرجنتيني، أجريا على هامش مشاركتهما في حفل تنصيب الرئيس الشيلي الجديد، سيباستيان بينيرا، مباحثات تمحوت حول سبل إرساء تحالف بين السوق المشتركة الجنوبية "الميركوسور" والاتحاد الأوروبي.

وأضافت أن قائدي البلدين تطرقا ل "التحالف بين الميركوسور والاتحاد الأروبي الذي شهد تقدما".

وأوردت تأكيد الرئيس البرازيلي أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي والميركوسور سيعقدون اجتماعا في أقرب وقت بهذا الشأن، متوقعا أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق بينهما بهذا الخصوص.

وسلطت "أو غلوبو" الضوء على إصابة 76 شخصا ليلة السبت-الأحد، خلال حفل نظم بحي فيلا كروزيرو العشوائي شمال ريو.

وأضافت اليومية أن هذه الإصابات سجلت إثر موجة من الهلع تسبب فيها إطلاق للنار خلال الحفل.

وذكرت "فولها دي ساو باولو" أن موظفي بريد البرازيل "كوريوس" سيضربون عن العمل احتجاجا على تعديل مخطط التغطية الصحة الذين كانوا يستفيدون منه، وإغلاق بعض الوكالات البريدية وتسريح العمال.

وأوضحت اليومية، استنادا إلى جمعية مهنيي البريد، أن 21 من ولايات البلاد والعاصمة الفدرالية ستشارك في هذه الحركة الاحتجاجية.

وفي الشيلي، استحوذ تنصيب سيباستيان بينيرا رئيسا جديدا للبلاد على اهتمامات الصحف المحلية الصادرة اليوم.

وكتبت "إل ميركيريو" أن اليميني بينيرا أدى اليمين الدستورية رئيسا جديدا للبلاد ضمن ولاية جديدة بعد أربع سنوات من حكم وسط اليسار.

وأضافت أن بينيرا، الذي سبق أن تولى مقاليد الحكم في بلاده في الفترة ما بين 2010 و 2014، تقلد وشاح الرئاسة من قبل الرئيسة المنتهية ولايتها ميشال باشليت في حفل التنصيب بمقر الكونغريس بفالباريسو على المحيط الهادي.

وأبرزت "لا تيرسيرا" أن العديد من قادة الدول بالمنطقة حضروا حفل أداء القسم من ضمنهم الرئيس البرازيلي ميشال تامر والمكسيكي إينريكي بينيا نييتو، والبوليفي إيفو موراليس، والأرجنتيني ماوريسيو ماكري.

وأفادت "أمبيتو فينانسيرو" أن بداية الولاية الثانية لبينيرا على رأس البلاد تزامنت مع اتجاه أسعار النحاس، المصدر الرئيسي للمداخيل الشيلية من الصادرات، نحو الارتفاع وهو ما يعزز من مداخيل البلد الجنوب أمريكي وينعش اقتصاده.

ويعد بينيرا، الذي كان يمتلك قناة تلفزيونية وناديا لكرة القدم، واحدا من أكبر الأغنياء بالبلاد بثروة قدرت سنة 2017 ب 2.7 مليار دولار.

وأشارت يومية "لا تيرسيرا" إلى أن ساكن قصر لا مونيدا الجديد لا يتوفر على أغلبية بالبرلمان وسيكون بحاجة إلى إرساء تحالفات لقيادة البلاد.

ومنذ تسعينيات القرن الماضي، باتت الشيلي، التي طبعتها حقبة ديكتاتورية بينوشي، تمثل قطبا للاستقرار السياسي والدينامية الاقتصادية بالمنطقة.

وفي كولومبيا، تركزت اهتمامات الصحف المحلية على الانتخابات التشريعية التي نظمها البلد الجنوب أمريكي وارتفاع الاستثمارات الأجنبية الخاصة سنة 2017.

وسلطت مختلف الصحف الضوء على الانتخابات التشريعية التي جرت بكولومبيا لانتخاب 108 من أعضاء مجلس الشيوخ، و 172 نائبا بمجلس النواب، لولاية تمتد لأربع سنوات.

وذكرت اليوميات الكولومبية أنه لم يسجل أي حادث يذكر خلال هذه الانتخابات، مضيفة أنها المرة الأولى في تاريخ البلاد التي يشارك فيها حزب "فارك" المنبثق عن حركة "القوات المسلحة الثورية لكولومبيا" المنحلة، في هذه الاستحقاقات.

وتناقلت تثمين الرئيس خوان مانويل سانتوس "المشاركة المكثفة" في هذه الاستحقاقات دون تقديم أرقام محددة بهذا الخصوص، مرجحة فوز أحزاب اليمين بهذا الاستحقاق بناء على ما جاء في استطلاعات الرأي الأخيرة.

وأوردت أنه بالتوازي مع الانتخابات التشريعية، نظم الائتلافان اليميني "التحالف الموسع من أجل كولومبيا"، واليساري "الاندماج الاجتماعي من أجل السلام"، انتخابات داخلية منفصلة لتحديد مرشحي هما في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وأفادت "بورتافوليو"، استنادا إلى أرقام للجمعية الكولومبية لصناديق الرأسمال الخاص، بتسجيل ارتفاع في حجم الاستثمارات الأجنبية الخاصة في كولومبيا.

وأضافت أن استثمارات الصناديق الأجنبية الخاصة عرفت ارتفاعا في العام الماضي لتصل إلى 14 مليار دولار ضمن ارتفاع ب 18.8 في المائة مقارنة مع 2016.