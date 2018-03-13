قراءة في مضامين أبرز الصحف بأمريكا الشمالية

هسبريس - و.م.ع

اهتمت الصحف الصادرة بأمريكا الشمالية بالمعارضة الجمهورية لقرار الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية مرتفعة على واردات الصلب والألمنيوم ، وتداعيات الموقف الأمريكي إزاء مفاوضات تجديد اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية على العلاقات بين واشنطن وأوتاوا.

وكتبت صحيفة (ذ هيل ) أن قرار الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية مرتفعة على واردات الصلب والألمنيوم كان له تأثير سلبي على قيادة الحزب الجمهوري وأغلبيته في الكونجرس.

وبعدما ذكرت بأن مسؤولي الحزب الجمهوري كانوا دائما ملتفين حول الرئيس حتى وإن كانت لهم وجهات نظر مختلفة بشأن عدد من القضايا ، مثل التجارة، اعتبرت الصحيفة أن إعلانه عن هذه الإجراءات الحمائية كان بمثابة ضربة قوية لعدد من المسؤولين المنتخبين المعروفين بدعمهم للتجارة الحرة وبكونهم حلفاء للرئيس في الكونغرس.

وفي السياق ذاته ،كتبت (بوليتيكو) أن السناتور الجمهوري في ولاية أريزونا ،جيف فلاك ، يعتزم تقديم مشروع قانون لإلغاء هذه الإجراءات ، قائلا إن الكونجرس " لا يمكن أن يكون متواطئا مع إدارة ترامب التي تقودنا نحو كارثة اقتصادية".

واعتبر فلاك ،وفقا للصحيفة، أنه من الصعب على الأغلبية الجمهورية الحصول على ما يكفي من الأصوات لتمرير هذا القانون ،غير أنه أكد أنه "يجب عليها أن تحاول مع ذلك"، مشيرا إلى إلغاء الكونغرس سنة 1970 ، للرسوم التي فرضها الرئيس السابق جيمي كارتر على النفط.

في موضوع آخر ، ذكرت صحيفة (واشنطن بوست) أن إدارة الرئيس ترامب ستقدم الدعم للولايات الأمريكية التي ترغب في تدريب المعلمين أو موظفي المدارس على التعامل مع الأسلحة ، من أجل منع عمليات القتل مثل تلك التي أدت إلى مقتل 17 شخصا في فلوريدا الشهر الماضي.

في كندا ، كتبت ( بريس) أنه في الوقت الذي تمارس فيه الولايات المتحدة الضغط على مفاوضات تحديث اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية ، أكدت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند أن بلادها لن تذعن للمضايقات الأمريكية.

من جانبها ، ذكرت صحفية (لوسولاي) أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ربما يكون قد أعفى كندا من الرسوم المفروضة على الصلب والألمنيوم ، مسجلة أن الشكوك ماتزال قائمة حول تفعيل هذا القرار ونطاقه الزمني.

وافادت الصحيفة أن رئيس الوزراء جوستين ترودو ، المدرك للمخاوف التي تنتاب ارباب هذه الصناعة والعاملين بها ، سيقوم بحر الأسبوع الجاري بجولة "لإظهار دعم حكومة أوتاوا لعمال الصلب والألمنيوم ".

في المكسيك، أوردت صحيفة (لاحورنادا) خبر انفجار عبارة كانت راسية على الرصيف في بلايا ديل كارمن ، وهو منتجع سياحي في شبه جزيرة يوكاتان في جنوب شرق المكسيك ، مما أدى إلى إصابة 25 شخصا من ضمنهم عدد من السياح، مشيرة إلى أن المدعي العام للجمهورية أكد أن لاصلة للحادث بالجريمة المنظمة أو العمل الارهابي.

وذكرت الصحيفة أن أزيد من 900 عنصر من الأقسام السبعة للشرطة الاتحادية قد تم نشرهم في ولاية كوينتانا رو لتعزيز عمليات المراقبة وحماية الفنادق والمناطق السياحية.

صحيفة (إكسكيلسيور) أفادت أن الرئيس انريكي بينيا نييتو شارك في حفل التنصيب الرسمي لرئيس الشيلي الجديد سيباستيان بينيرا ، مضيفة أن هذا الاخير تقلد منصبه خلفا للرئيسة الاشتراكية المنتهية ولايتها ميشيل باشيليه.

على صعيد آخر، اهتمت (إل سول دي ميخيكو)بالانتخابات التي أجريت في كوبا ، مشيرة إلى أن الكوبيين اختاورا ممثليهم في الجمعية الوطنية ، التي ستتولى الشهر المقبل اختيار خلف الرئيس راؤول كاسترو وبالتالي طي صفحة من التاريخ السياسي للبلاد.