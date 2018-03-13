عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء..

* أخبار اليوم:

- زلزال مرتقب سيطيح برؤساء جماعات. كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية تستعد لكشف اللائحة النهائية لرؤساء الجماعات الذين سيتم عزلهم، بناء على تقارير المفتشية العامة، وتقارير أعدها قضاة المجلس الأعلى للحسابات، والتي كشفت تورط رؤساء جماعات في اختلالات شابت تسيير هذه الجماعات، من أبرزها خروقات في الصفقات العمومية.

- جسر جوي جديد بين طنجة والأندلس. يبدو أن طموح إنجاز "جسر جوي مروحي" يربط بين مدينة طنجة والأندلس، في أقل من 15 دقيقة، أصبح أقرب من أي وقت مضى، إذ كشفت معطيات أنه من المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ شهر يونيو المقبل. وأبرزت مصادر مطلعة أن شركة "هيليتي" للنقل يمكن أن تدشن في يونيو المقبل خطين مروحيين، الأول بين طنجة والجزيرة الخضراء، والثاني بين مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، حسب صحيفة "بويبلو" السبتاوية. وأوضحت المصادر أن الشركة توصلت مؤخرا بمروحية سريعة للربط بين طنجة والجزيرة الخضراء، مبرزة أن قدرتها الاستيعابية تترواح ما بين 11 و15 يوميا.

* المساء:

- وزارة اعمارة ترفض تجديد ترخيص أكبر شركة لمقالع الرمال بالمغرب بسبب خروقات بيئية. في خطوة مفاجئة، أوقف عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، تجديد رخصة استخراج رمال الجرف والاحتلال المؤقت للملك العمومي البحري بمصب وادي سبو لشركة "درابور"، أكبر شركات استغلال مقالع الرمال بالمغرب. وعلل اعمارة، الذي واجه انتقادات حادة من قبل الجمعيات البيئية بسبب استنزاف الملك البحري، القرار بـ"أنه لا يمكن تجديد رخص جرف الرمال، لأن القانون رقم 13.27 المتعلق بالمقالع يمنع جرف الاستغلال في أعماق بحرية تقل عن 20 مترا من مستوى الصفر الهيدروغرافي، أما فيما يخص الترخيص لجرف الرمال داخل أحواض ومدخل الميناء، فهو من اختصاص الوكالة الوطنية للموانئ التي أوكلت لها مهمة صيانة أحواض ومداخل الموانئ، بما في ذلك الترخيص بجرف الرمال اللازم لهذا الغرض".

- عمم محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مذكرتين إصلاحيتين على جميع سجون المملكة، حث خلالهما، بلغة صارمة، جميع المدراء على ضرورة "منع إدخال الساعات اليدوية" أيا كان نوعها، نظرا لتسجيل ضبط ساعات يدوية مزودة بكاميرات رقمية عالية الدقة تستعمل لتوثيق ما يجري ويدور داخل المعاقل وتسريبها على شكل أشرطة يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن العديد من الساعات اليدوية كانت تتيح لأصحابها إمكانية التخابر الهاتفي.

* الصباح:

- فضيحة معدات طبية بوزارة الصحة. فجر إلياس العماري، رئيس جهة طنجة تطوان، ورؤساء المجالس المنتخبة، فضيحة مدوية في وجه المصالح الخارجية لوزارة الصحة، وفق ما أكدته مصادر، اتهمت الوزارة بعقد صفقات مغشوشة لشراء معدات ومستلزمات وتجهيزات طبية مختلفة مشكوك في جودتها، لتزويد مختلف المستشفيات والمراكز الصحية بالشمال. وأكدت المصادر أن المسؤولين الجهويين لوزارة الصحة اقتنوا معدات طبية قيل إنها من الصين الشعبية منخفضة الأسعار، لذلك تعرضت للإتلاف بعد مرور سنة واحدة على اقتنائها، وذلك في ظل تراخ حكومي في التصدي لإغراق الأسواق المغربية بمعدات تتسبب في الموت أحيانا.

- أكد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن الحديث عن انتخابات سابقة لأوانها، كلام لا يتجاوز حد من يكتبه، مؤكدا أن هذا الخبر غير صحيح ولا يقوم على أساس. وقال العثماني، في كلمة خلال اجتماع المكتب التنفيذي للهيئة المشرفة على تدبير عمل منتخبي الحزب بالجماعات الترابية والغرف المهنية، إنه كلما نجح المغاربة في الاستحقاقات الانتخابية وشكلوا الحكومة، يجدون من يتخصص في نشر الإشاعات لأجل إسقاط الحكومة، وضرب الاستقرار السياسي للبلاد، داعيا الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية والتأكد مما يسرب لوسائل الإعلام الهادف إلى تبخيس عمل المؤسسات الدستورية.

* الأحداث المغربية :

- قرر المكتب الجامعي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية تأجيل الإضراب الوطني المرتقب بالقطاع، وإتاحة الفرصة للخروج من الاحتقان، الذي عمر طويلا بقطاع الجماعات الترابية لسنوات، عبر جولة الحوار التي ستنطلق غدا الأربعاء، وذلك إذا توفرت، تقول الجامعة، لدى وزارة الداخلية الجدية والمسؤولية في الاستجابة لانتظارات شغيلة القطاع.

- أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، أنه لم يتوصل بأي طلب لقاء من "النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي"، قبل إعلانها عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة، وبالتالي فلم تتم برمجة أي لقاء مع هذه النقابة. وذكر بلاغ للوزارة، ردا على ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص "فشل الحوار مع النقابات القطاعية"، أنه خلافا لما يتم تداوله، من أخبار "غير صحيحة"، فإن الحوار مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بقطاع التربية الوطنية اتسم بالإيجابية وروح المسؤولية.

* العلم:

- أصدر المجلس الأعلى للحسابات قرارات صادرة عن غرفة التأديب المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية، همت البت في مسؤولية 16 مسؤولا وموظفا برسم سبع قضايا تتعلق بمؤسسات عمومية وشركات للدولة، سبق للنيابة العامة لدى المجلس أن قررت المتابعة بشأنها. بالإضافة إلى هذه القرارات، هناك كذلك قراران سبق لنفس الغرفة أن أصدرتهما خلال سنة 2013 وتم تأجيل نشرهما في إطار المجموعة الأولى، لكون القضيتين كانتا آنذاك رائجتين استئنافيا أمام هيئة الغرف المشتركة بالمجلس الأعلى للحسابات.

- تتجه المديرية العامة للضرائب، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، لتشديد مراقبة الاحتيال والتهرب الضريبي؛ إذ أصدرت مذكرة إخبارية تفصل من خلالها عددا من النقط المتعلقة بسياسة المراقبة الضريبية. وقالت المديرية العامة للضرائب إنها تهدف، من خلال هذه المذكرة الإخبارية، إلى ضمان حقوق الخزينة وتعزيز شروط العدالة الضريبية والمنافسة الشريفة بين الفاعلين الاقتصاديين في المملكة.

* رسالة الأمة:

- قطر تجدد دعمها لمغربية الصحراء .. وتوقع 11 اتفاقية مع المملكة. توجت أشغال اللجنة العليا المغربية - القطرية المشتركة في دورتها السابعة بالتوقيع، يوم الاثنين بالرباط، على 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرامج عمل، تهم المجالات الفلاحية والتجارية والنقل والإسكان والقطاع المالي والمصرفي والتعليمي والإعلام والشباب والصناعة التقليدية، وذلك برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، ورئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.

- بيع شركة "سهام للتأمين" سيدر على خزينة الدولة موارد مهمة. ذكر موقع "بورصة الدار البيضاء" أن تسعير سندات رأسمال "سهام للتأمين" استؤنفت يوم 9 مارس الجاري، تبعا لطلب الهيئة المغربية لسوق الرساميل، واستنادا إلى القوانين ذات الصلة بالبورصة والقيم، أي يوما واحدا بعد تفويت شركة التأمين "سهام" بالكامل إلى مجموعة "سانلام" الشريك الجنوب إفريقي بعد عدة أشهر من المحادثات، وتحولها إلى صندوق استثماري إفريقي. وبدأت شركة "سهام" تنمية نشاطها الاستراتيجي بإفريقيا سنة 2010 وتتواجد اليوم بـ26 بلدا، وذلك عبر 35 شركة تأمين وبمقتضى هذه العمليات يرجع الفصل لـ"سهام" في استقطاب استثمارات أجنبية بلغت 1.7 مليار دولار منذ سنة 2012.

* بيان اليوم:

- احتل جواز السفر المغربي المرتبة 72 عالميا في التصنيف الذي أصدرته الشركة الاستشارية الدولية للإقامة والمواطنة "أرتون كابيتال" للعام 2018، واحتل الرتبة الثامنة على الصعيد العربي. وتصنيف "أرتون كابيتال" يرتب جوازات السفر في العالم، من خلال عدد البلدان التي يمكن دخولها بدون تأشيرة. وحسب المؤسسة المتخصصة فقد احتلت ألمانيا المرتبة الأولى عالميا، حيث يمكن جوازها سفرها من دخول 177 دولة.

- قال وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة، يوم الجمعة بالرباط، إن 33,33 في المئة من مناصب الوظيفة العمومية العليا بالوزارة تشغلها نساء. وأوضح عمارة، خلال حفل تكريم موظفات الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن نسبة النساء اللائي تتولين مناصب المسؤولية داخل الوزارة تبلغ 21,5 في المئة.

* الاتحاد الاشتراكي:

- دعا السيد عبد الكريم بنعتيق، الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أفراد الجالية المغربية المقيمة بألمانيا إلى التعبئة من أجل المساهمة في المشروع المجتمعي والدينامية التنموية التي يعرفها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وقال السيد بنعتيق خلال لقاءين تواصليين عقدهما نهاية الأسبوع الماضي مع أفراد الجالية المغربية المقيمة بألمانيا في كل من مدينتي فرانكفورت (السبت) ودوسلدورف (الأحد)، إنه لا يمكن تصور المستقبل في غياب كفاءات وطاقات مغاربة العالم، الذين تمكنوا من فرض حضورهم ومن التعايش في بلدان المهجر.

- دعا نوفل الملهوف، مدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بالنيابة، أطباء القطاع الخاص وأرباب المصحات الخاصة إلى الجلوس حول طاولة للحوار رفقة باقي المهنيين المختصين من أجل نقاش جدي، لتحليل ودراسة الكلفة الحقيقية للعلاجات بالمغرب، قصد تحديد قيمة الخدمات الصحية الفعلية. وقد لقيت هذه الدعوة ترحيبا في أوساط عدد من المهنيين، في حين قلل البعض الآخر من أهميتها، معتبرين أن خطوة من هذا القبيل لن تكون ذات جدوى.

* لوماتان:

- تحتضن مدينة فاس اليوم، اللقاء الإخباري الثاني حول طلب المشاريع الثاني في إطار صندوق الشراكة للتعليم من أجل قابلية التشغيل. ويتوخى هذا اللقاء، الذي ينظم من قبل هيئة تحدي الألفية، تحسيس الفاعلين التقنيين والماليين الراغبين في الانضمام لهذا الصندوق، الذي رصد له غلاف مالي ناهز 4,6 ملايين دولار.

- نظمت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أمس بالرباط، ورشة دراسية لتفعيل "الصندوق الأزرق لحوض الكونغو". وبهذه المناسبة، تم توقيع مذكرة تفاهم من قبل كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، نزهة الوافي، ووزيرة السياحة والبيئة بجمهورية الكونغو، والمنسقة التقنية للجنة المناخ بحوض الكونغو، أرليت سودان-نونو، من أجل إطلاق إنجاز هذه الدراسة.

* ليكونوميست:

- سنويا يستقر العديد من المتقاعدين الفرنسيين نهائيا بالمغرب. الأمر الذي يطرح مسألة إقامتهم الجبائية. ويعتبر المتقاعدون الفرنسيون، الذين يعيشون في المغرب، وليس لهم سوى عائد المعاش الذي يتوصلون به من فرنسا، مقيمون جبائيون مغاربة.

- قريبا، هيكلة جديدة في مجال الملاحة الجوية. والهدف مواكبة تسريع وتنمية نظم القطاع وتحقيق انسجام بين مختلف حلقات السلسلة الصناعية. والتحدي يكمن في مواكبة مخطط التسريع الصناعي لتحقيق الأهداف المسطرة بحلول سنة 2020. وأولويات قطاع الطيران تتمثل في خلق 23 ألف منصب شغل، مقابل أزيد من 15 ألفا الموجودة حاليا.

* أوجوردوي لوماروك:

- إصلاح صندوق تقاعد البرلمانيين يعود إلى نقطة الصفر. فقد احتكم بعض البرلمانيين السابقين إلى مقتضيات الدستور لرفض شرط رفع سن التقاعد إلى 65 سنة من أجل الحصول على المعاشات. وعبر هؤلاء البرلمانيون السابقون عن تشبثهم بمبدأ عدم رجعية القوانين. كما عبر العديد منهم عن استعدادهم للاحتجاج أمام البرلمان إذا تم اعتماد هذا الإصلاح بأثر رجعي.

- المغرب يعزز موقعه بشمال إفريقيا. فقد تمكنت المملكة خلال سنة 2017 من تعزيز مساهمتها في نمو الناتج الإجمالي المحلي الإقليمي، حيث تعزز بأزيد من 7 نقاط، أي بحصة تصل إلى 11.9 بالمئة مقارنة ب4.7 بالمئة سنة 2016، وهو ما كشف عنه البنك الإفريقي للتنمية في تقريره حول الآفاق الاقتصادية لمنطقة شمال إفريقيا.

* البيان:

- استطاع المركز (المنتزه) الوطني للنقوش الصخرية، الذي يضطلع بمهام التوثيق والدراسة والمحافظة على التراث الأثري المتجذر، جرد أكثر من 400 موقع موزعة على العديد من المناطق على صعيد التراب الوطني. وذكر بلاغ لوزارة الثقافة والاتصال أن المركز أشرف أيضا على عدة برامج للتحريات الأثرية والبحث العلمي، وساهم كذلك في تنفيذ برامج بحث بمناطق طاطا وطانطان والحوز وأوسرد وغيرها.

- بين 2009 و2017، تقدم المغرب بثلاثين رتبة، حيث انتقل من الرتبة 131 إلى الرتبة 101 في مجال "الحصول على القروض". ويستند هذا الترتيب إلى معيار "اتساع المعلومة حول القروض"، إذ أنه بين 2008 و2017، ربح المغرب ست نقاط، حيث انتقل من 1 إلى 7، وهي النقطة ذاتها الممنوحة لدول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وتعكس هذه الأرقام التنزيل الناجح لنظام "مكتب القروض" الذي وضعه بنك المغرب.

* لوبينيون:

- تنطلق اليوم، الدورة الثامنة للأيام الوطنية للمستهلك، التي تنظمها وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، بشراكة مع فدراليات وجمعيات حماية المستهلك. وتروم هذه الأيام الوطنية تمكين كافة الأطراف المعنية من تقديم اقتراحات من شأنها الارتقاء بمعايير حماية المستهلك المغربي وتحسين إطار الثقافة الاستهلاكية الوطنية.

- يشارك وفد من المجلس الوطني لحقوق الإنسان من 13 إلى 17 مارس الجاري في سلفادور دي باهيا بالبرازيل، في المنتدى الاجتماعي العالمي. وحسب المنظمين، فإن هذا اللقاء العالمي يهدف إلى التفكير في حلول مشتركة للإنسانية في إطار من التضامن والديمقراطية واحترام التنوع، تمكن من معالجة أسباب مختلف أشكال العنف والتفاوتات الاجتماعية والجهوية.

* ليبيراسيون:

- أكد الرئيس الشيلي المنتخب، سبستيان بينيرا، أن الوحدة الترابية للمغرب مبدأ ثابت في بلاده. وأشار السيد بينيرا، خلال حفل تنصيبه الذي حضره رئيس المجلس، السيد الحبيب المالكي، بالعاصمة الشيلية سانتياغو، إلى أن هناك مجالات مهمة لدى الطرفين يمكن أن تكون مدخلا لشراكة مثمرة وفعالة كالمجال الفلاحي والسياحي، كما نوه بريادة المغرب في مجال الطاقات المتجددة.

- أفاد المكتب الوطني للسكك الحديدية بأن مشروع القطار فائق السرعة الذي سيربط طنجة بالدار البيضاء يمر حاليا بالمراحل الأخيرة للمصادقة على مختلف مكوناته. وأشار المكتب إلى أنه بدأ في شهر فبراير الماضي سلسلة أخيرة من الاختبارات الديناميكية شملت مجمل منشآت الخط فائق السرعة بعد إيصاله مسبقا بالتيار العالي في 6 يناير الماضي، مضيفا أن هذه الاختبارات تهدف إلى التحقق من توافق المعدات المتحركة وبنياتها التحتية كاملة، مع أنظمة التزويد الكهربائي، والتشوير، والاتصالات، والربط بين محطات طنجة والقنيطرة.