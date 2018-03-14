قراءة في عناوين صحف منطقة أمريكا الشمالية

هسبريس - و.م.ع

تمحور اهتمام الصحف الصادرة بأمريكا الشمالية ،على الخصوص، حول خلاصات تحقيق لجنة الاستخبارت بمجلس النواب الامريكي بشأن الادعاءات بتدخل روسي في الانتخابات الرئاسية لسنة 2016، وقضية مراقبة الاسلحة النارية في الولايات المتحدة، ومفاوضات تجديد اتفاق التبادل الحر لأمريكا الشمالية.

وذكرت صحيفة (واشنطن بوست) ان الاعضاء الجمهوريين في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الامريكي التي تحقق في المزاعم بتدخل روسي في الانتخابات الرئاسية لسنة 2016، اعلنت انها لم تعثر على اي دليل يفيد ب"تواطؤ" بين فريق دونالد ترامب الانتخابي وروسيا.

وافادت الصحيفة ان الامر يتعلق بخلاصات تقرير اعدته اللجنة دون مساهمة أي عضو من الحزب الديمقراطي، مشيرة الى ان اللجنة لم تستنتج سوى "سوء تقدير " وبضعة لقاءات " غير ملائمة" بين أعضاء حملة ترامب الانتخابية والروس، "لكن لاشيء يوحي بوجود تواطؤ".

في موضوع آخر، كتبت ( نيويورك تايمز ) ان الرئيس دونالد ترامب تراجع عن موقفه المعلن حول تشديد المراقبة على الاسلحة النارية غداة حادث اطلاق النار في فلوريدا الشهر الماضي، وذلك تحت ضعط لوبي الاسلحة في الولايات المتحدة.

ووفقا للصحيفة فقد أحجم الرئيس الامريكي عن تقديم الدعم السياسي للإجراء الرامي الى رفع السن القانوني لاقتناء السلاح ، مسجلة أن هذا الامر يبدو جليا داخل الحزب الجمهوري على الرغم من الدعم الشعبي الذي يحظى به هذا الاجراء في أوساط الامريكيين.

صحيفة ( وول ستريت جورنال) اهتمت من جانبها، بقرار الرئيس ترامب تعطيل صفقة اندماج بين شركتي "برودكوم" المتواجدة في سنغافورة و"كوالكوم" الامريكية المتخصصتين في صناعة المعالجات الدقيقة، وذلك لدواعي تتعلق بالامن القومي.

ووفقا للصحيفة، وقع دونالد ترامب مرسوما يوقف عملية الاندماج التي تقدر قيمتها ب 117 مليار دولار بناء على توصيات اللجنة الامريكية للاستثمارات الاجنبية.

في كندا، أفادت صحيفة (لابريس) أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الكندي جوستين تروردو على أهمية الاسراع بإنهاء مفاوضات تجديد اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية.

وذكرت الصحيفة أن ترودو اتصل بترامب خلال جولة في مصانع الألمنيوم في منطقة ساغوناي ، مضيفة أنه سمع مباشرة من الرئيس الأمريكي ما مفاده أن الولايات المتحدة تسعى الى إبرام اتفاقية تجارية جديدة في غضون أسابيع قليلة بسبب الاستحقاقات الانتخابية المتعددة التي ستشهدها البلدان الثلاثة التي يشملها الاتفاق.

صحيفة (لو جورنال دو مونريال) ، ذكرت أن ترودو أثار مرة أخرى مسألة الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم خلال مكالمته الهاتفية الاثنين مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

واوردت الصحيفة ان ترودو أشار إلى إعفاء كندا من الرسوم على واردات الصلب والألومنيوم التي أعلن عنها الرئيس ترامب الأسبوع الماضي ، وأكد أنه من الضروري الحفاظ على سلاسل التجارة المفيدة للطرفين لحماية الوظائف والأعمال التجارية على جانبي الحدود.

في المكسيك، أوردت (لاخورنادا) خبر إلقاء القبض على مشتبه به في قضية اختفاء 43 طالبا ، مشيرة إلى أن الشخص الموقوف لعب دورا "حاسما" في هذه القضية.

صحيفة (إل سول دي ميخيكو) أفادت بأن ولاية كاليفورنيا الامريكية شهدت الاثنين مظاهرات عشية زيارة للرئيس دونالد ترامب هي الأولى لهذه الولاية الاكثر كثافة من حيث عدد السكان.

وتحت عنوان "مظاهرة في سان دييغو عشية زيارة ترامب لكاليفورنيا" ، كتبت الصحيفة أن نحو 200 شخص تطاهروا وسط مدينة سان دييغو تنديدا بهذه الزيارة وشجبوا سياسة الرئيس ترامب المناهضة للهجرة في هذه المدينة المتاخمة للحدود مع المكسيك.