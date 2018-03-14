عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الأربعاء ..

* أخبار اليوم:

- شركات المحروقات ربحت 7 ملايير درهم على حساب المستهلك. في الوقت الذي لم يعلن فيه بعد مجلس النواب عن تاريخ عرض تقرير اللجنة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات. وكشفت معطيات دقيقة حول حجم أرباح شركات المحروقات، بعد إلغاء نظام الدعم وتحرير الأسعار في دجنبر 2015، أنه في ظل تحرير الأسعار وغياب مراقبة مجلس المنافسة، تمكنت هذه الشركات من مراكمة أرباح إضافية على حساب المستهلك تقدر بنحو 80 بالمئة من الربح الإضافي. ويتضح من هذه المعطيات أن الفرق بين ثمن الغازوال من السوق الدولية مع احتساب جميع الرسوم والتكاليف، وسعر بيعه للعموم، بعد قرار التحرير، ارتفع إلى ما فوق درهمين في اللتر الواحد.

- العثماني يقدم خطته لنزع فتيل الاحتقان مع الأطباء. أوضح بلاغ للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء أن اللقاء التواصلي الذي جمع أعضاء هذه الأخيرة، على الخصوص، برئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ووزير الصحة، أناس الدكالي، ركز على إجراء التشاور بين الطرفين لمعالجة مطالب أطباء القطاع العام والحر خدمة لمهنة الطب وحماية لصحة المواطنين وحقهم في الولوج إلى العلاج. وقدم رئيس الحكومة، خلال هذا الاجتماع، خطة همت 10 محاور تشمل على الخصوص، وضعية أطباء القطاع العام، والموافقة على تفعيل الفصل 30 من القانون الإطار 34/09 المتعلق بمنح العلاجات والخريطة الصحية، والتغطية الصحية لأطباء القطاع الحر، والوقت الطبي المعدل داخل المرافق العمومية، والتكوين الطبي المستمر، والتعريفة الوطنية، ومعالجة أعطاب الطب الشرعي.

* المساء:

- فتحت السلطات الأمنية بالقنيطرة تحقيقا فوريا في حادث سقوط مجموعة من الأعمدة الكهربائية، أول أمس، بشارع "محمد ديوري" أحد الشوارع الرئيسية بعاصمة الغرب، مما تسبب في سقوط جريحين وتخريب ما يقارب 10 سيارات. وحسب مصادر مسؤولة، فإن الحادث لم يسفر عن وقوع وفيات، بعد سقوط مفاجئ لعدد من الأعمدة الكهربائية، بلغ عددها 14 عمودا للإنارة العمومية، حيث نجا سكان المدينة من فاجعة، على اعتبار أن الشارع الذي شهد سقوط الأعمدة الحديدية يتوسط العشرات من الإقامات السكنية والمقاهي والمؤسسات الخاصة، بينها أبناك ومعاهد تعليمية ومصحة خاصة.

- حذر صندوق النقد الدولي، في أحدث تقرير له، المغرب من مجموعة من المخاطر، التي اعتبر أنها تؤثر على تحسن معدلات النمو بالمغرب، وعلى رأسها اعتماد المملكة على القطاع الفلاحي، إلى جانب تحذيره من ارتفاع معدلات البطالة، فيما دعا إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات والإصلاحات للرفع من معدلات النمو، وتجاوز هذه المخاطر عبر اتخاذ جملة من الإحصاءات، من ضمنها وضع نظام لتدبير وتقييم الاستثمارات العمومية، وتشجيع شراكة القطاع العام والخاص.

* الصباح:

- ساعات إضافية لأطر الموانئ ب400 مليون سنتيم. خصصت الوكالة الوطنية للموانئ ما يناهز 400 مليون سنتيم من أجل تكوين أطرها بالخارج. وأعلنت عن طلب عروض لاختيار مقدم الخدمات الذي سيتكفل بالمهمة. وحددت الكلفة لإنجاز الخدمة في 3 ملايين و870 ألف درهم، وسيتم فتح الأظرفة في 3 أبريل المقبل. وأفادت مصادر بأن الوكالة تعتزم إرسال 40 إطارا إلى سنغافورة من أجل التكوين في عدد من المجالات التي تدخل في إطار تدبير الموانئ.

- جطو يتعقب الموظفين الأشباح. أفردت تقارير المجلس الأعلى للحسابات مذكرات ملاحظات خاصة بالعمل الإداري في الجماعات تضمنت رصدا دقيقا لخارطة الموظفين الأشباح، وبيانا مفصلا لأساليب التستر عليهم وطرق التحايل في السجلات، ينتظر أن تورط رؤساء حاليين وسابقين. ومن خلال رصد لوائح الموظفين والأعوان التابعين للجماعات المستهدفة وقوائم تحويلات أداء الأجور والتعويضات وفحص بيانات الحضور، تبين لقضاة المجلس الأعلى للحسابات أن عددا كبيرا من المساعدين التقنيين لا يحضرون إلى الجماعة مع أنهم يتوصلون بأجور شهرية تتراوح بين 2600 و4200 درهم.

* الأحداث المغربية:

- رفضت تنسيقية البرلمانيين السابقين خطة الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، لإصلاح صندوق معاشات البرلمانيين الذي يدبره صندوق الإيداع والتدبير. وسجل ممثلو الأمة السابقون في بلاغ، أنهم لا يتحملون مسؤولية إفلاس صندوق التقاعد، مضيفين أن المقاربة المعتمدة، والرامية لسن قانون جديد لمراجعة نظام تقاعد البرلمانيين بشكل جذري، لإعادة التوازن المالي للصندوق، تعتبر الكلفة المالية أهم من الكلفة السياسية والدستورية لاحترام دولة الحق والقانون. وأشاروا إلى أن الخطة المتوافق حولها تنطلق من مقاربة تبخيسية تعتبر أن تقاعد البرلمانيين لا يعد سوى ريعا غير مشروع.

- تخوض النقابة الوطنية للتعليم العالي إضرابا وطنيا لمدة 48 ساعة، وذلك يومي 14 و15 مارس الجاري، بكل مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث، وذلك احتجاجا على ما أسمته النقابة "الصمت الحكومي غير المبرر من أجل الاستجابة للملف المطلبي للأساتذة الباحثين ودفاعا عن الجامعة العمومية". وعبرت النقابة عن استعدادها للتصعيد في حالة استمرار الوزارة الوصية في تجاهل مطالبها، وعدم الدخول في حوار جدي ومسؤول.

* العلم:

- تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تحتضن مدينة الداخلة في الفترة من 15 إلى 20 مارس الجاري، للسنة الرابعة على التوالي، أشغال منتدى كرانس مونتانا، بحضور أزيد من ألف مشارك من مستوى رفيع، يمثلون أكثر من 100 دولة، سيشاركون في هذا الحدث الدولي الذي أضحى، بشكل نهائي ولا رجعة فيه، موعدا هاما يهتم بإفريقيا، وبالخصوص بالتعاون جنوب-جنوب. ويمثل انعقاد الدورة الحالية للمنتدى العالمي المرموق صفعة مدوية للوبي الانفصالي، وردا قويا ومباشرا على كل المزاعم والمغالطات، التي سبق وأن روجتها الجزائر بـ"القمة الإفريقية" الأخيرة من أجل التشويش على تنظيم التظاهرة الدولية وإفشالها.

- توجت أشغال اللجنة العليا المغربية-القطرية المشتركة في دورتها السابعة بالتوقيع، يوم الاثنين بالرباط، على 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرامج عمل، تهم المجالات الفلاحية والتجارية والنقل والإسكان والقطاع المالي والمصرفي والتعليمي والإعلام والشباب والصناعة التقليدية. وجدد الجانب القطري، خلال انعقاد هذه اللجنة، دعمه لمغربية الصحراء، مشددا على أن أي حل لهذا النزاع الإقليمي لا يمكن أن يكون إلا في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية والوطنية.

* رسالة الأمة:

- قضت المحكمة الدستورية، أول أمس الاثنين، بدستورية القانون التنظيمي رقم 17.21 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12، المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور. وأكدت المحكمة، في قرارها رقم (71/18 م.د)، أن القانون التنظيمي المذكور ليس فيه ما يخالف الدستور، كما أمرت بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.

- قال محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، إن 50 بالمائة من موظفي قطاع السياحة نساء، يشغل 20 بالمائة منهن مناصب المسؤولية. وأكد ساجد، خلال لقاء تواصلي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، نظم أول أمس الاثنين، على ضرورة توفير كل الأجواء التي من شأنها الرفع من مكانتها وتواجدها داخل المؤسسات.

* بيان اليوم:

- نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، أن تكون جريمة سرقة سيارة بالعنف، التي يتم تداولها عبر تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة، قد تم تسجيلها بمدينة الرباط أو في أية مدينة مغربية أخرى. وأكدت المديرية في بلاغ لها أنها قامت بإجراء خبرات تقنية مع تحليل للآثار التكنولوجية، فاتضح لها بأن الشريط المنشور يوثق لجريمة وقعت خارج المغرب، وتحديدا في دولة البرازيل في شهر فبراير المنصرم، وأن وسائل الإعلام البرازيلية، بما فيها القنوات التلفزية، قد خصصت روبورتاجات ومقالات عديدة لهذه الواقعة الإجرامية.

- أكدت مؤسسة (البريد بنك) أن تحويل مبالغ مالية مهمة إلى حسابات زبنائه يتعلق بعطب تقني مس بعض الشبابيك الإلكترونية لدقائق معدودة، الشيء الذي مكن بعض الزبناء من سحب مبالغ تفوق أرصدتهم. وأكد البنك في بلاغ، أنه تفاعل مع هذه الواقعة التي تمت ليلة يوم الأحد الماضي، حيث قام فريق بتولي الأمر بسرعة فائقة، أعادت الأمور إلى وضعها الطبيعي ومكنت الزبناء من استعمال خدمات الشبابيك الإلكترونية بكل أمان في نفس الليلة.

* الاتحاد الاشتراكي:

- صندوق النقد الدولي يتوقع تباطؤ النمو في المغرب بنسبة 3.1 بالمئة خلال سنة 2018، وينبه إلى ارتفاع البطالة والتضخم وزيادة أسعار المواد الغذائية. وعزت هذه المؤسسة المالية الدولية، في تقريرها حول الوضع الماكرو اقتصادي للمغرب برسم مارس 2018، تباطؤ النمو إلى التأثير السلبي للموسم الزراعي الذي حقق نموا كبيرا سنة 2017، ما مكن من الوصول إلى 4.5 بالمئة على المدى المتوسط.

- تم تتويج بوابة التشغيل العمومي التابعة لوزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، من طرف وكالة المغرب العربي للأنباء، وذلك خلال حفل ترأسه الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، السيد محمد بنعبد القادر، بحضور المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء السيد خليل الهاشمي الإدريسي. وتوج موقع التشغيل العمومي (www.emploi-public.ma)، الذي أنجزته الوزارة، كأحد أفضل المواقع الإلكترونية في مجال توفير الخدمات العمومية تبعا لاستطلاع الرأي الذي أنجزته وكالة المغرب العربي للأنباء برسم سنة 2017، في صنف "أنترنيت وشبكات اجتماعية". ووقع الاختيار على هذا الموقع ضمن نتائج استطلاع الرأي السنوي للوكالة لدى مختلف وسائل الإعلام الوطنية، بشأن الشخصيات المغربية الإثني عشرة التي بصمت سنة 2017 بمسارها المهني ومبادراتها المواطنة في مختلف المجالات.

* لوماتان:

- حظيت الصانعات التقليديات، أمس الثلاثاء، بحفل تكريمي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. ونظمت كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي حفلا تكريميا اعترافا بمجهوداتهن وتضحياتهن. كما تم بالمناسبة، إطلاق مبادرة "الصحفيات شريكات الصانعات التقليديات" بهدف تشجيع الإعلام على الاهتمام بهذه الفئة من الساكنة.

- تبدو اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عازمة، أكثر من أي وقت مضى، على تطبيق القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية. وكشفت حصيلة عمل اللجنة أن حوالي 640 هيئة، تمت مراقبتها، تعاونت مع مراقبي اللجنة وأخذت بعين الاعتبار مجموع التوصيات، كما هو الشأن بالنسبة للهيئات التي قدمت ضدها شكايات. وبعد وضع حد لهذه الخروقات والأضرار الناجمة عنها، تمت معالجة 90 بالمئة من الشكايات.

* ليكونوميست:

- قانون "فاتكا" .. الأبناك ووكالات التأمين ملزمة من الآن فصاعدا، بتزويد الإدارة الجبائية الأمريكية بالمعلومات المتعلقة بالحسابات والتدفقات المالية الخاصة بالأشخاص، الذين يحملون صفة دافعي الضرائب بالولايات المتحدة الأمريكية. وتهم هذه المعلومات رصيد الحسابات المفتوحة بالمغرب قبل فاتح يوليوز 2014، والتي يبلغ مجموعها أزيد من 50 ألف دولار بالنسبة للأشخاص الذاتيين وأزيد من 250 ألف دولار بالنسبة للأشخاص المعنويين.

- أكد امحند لعنصر، رئيس جمعية رؤساء المجالس الجهوية، أنه بالنظر إلى الاختصاصات التي منحت للجهات، فإن هذه الأخيرة محتاجة إلى موارد بشرية "مؤهلة" و"كفؤة". وشدد، في مقابلة مع الصحيفة، على ضرورة "معالجة مشكل تحديد الاختصاصات" والتعبئة من أجل "استقطاب المستخدمين" في الجهات.

* أوجوردوي لوماروك:

- يبدو أن مصير شركة "درابور"، أكبر شركات استغلال مقالع الرمال بالمغرب، لا يزال مجهولا. فقد رفضت وزارة التجهيز تجديد رخصة الشركة لاستخراج رمال الجرف. وأكد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، للصحيفة، أن عقد الاستغلال المتعلق باستخراج الرمال من مصب وادي سبو سينتهي في مايو المقبل، إلا أن الوزير لم يعط أية تفاصيل حول تجديده.

- أكد ستيفان أندرسون، الحائز على جائزة الأمم المتحدة للمناخ، يوم الثلاثاء بالدار البيضاء، أن المغرب يصنف عالميا ضمن البلدان الأوائل التي اعتمدت التكنولوجيا الحديثة من أجل تحسين النجاعة الطاقية. وركز السيد أندرسون، في فيديو مسجل، قدم خلال الدورة الثالثة للقاءات الإفريقية حول النجاعة الطاقية، على ريادة المغرب بشأن بروتوكول مونريال، مبرزا أن السياسة المعتمدة في مجال النجاعة الطاقية تجعل من المملكة "بلدا رائدا على الصعيدين الإفريقي والعالمي".

* البيان:

- حظيت مساهمة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مشروع لإعادة تأهيل مقابر اليهود المغاربة في الرأس الأخضر، بإشادة عالية خلال حفل أقيم في نهاية هذا الأسبوع بمنطقة نورث بيثيسدا (ولاية ميريلاند) بضواحي واشنطن العاصمة. وخلال هذا الحفل الذي استضافه كنيس السفارديم (ماجن ديفيد)، بدعم من سفارتي المملكة المغربية والرأس الأخضر، وبحضور دبلوماسيين وأعضاء من الطائفة اليهودية الأمريكية خاصة المنحدرة من المغرب، عبر المشاركون عن تقديرهم البالغ وعرفانهم لجلالة الملك للعناية الكريمة التي يوليها لصيانة والحفاظ على التراث اليهودي في المغرب وكذا في الخارج.

- دعا السيد عبد الكريم بن عتيق، الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أفراد الجالية المغربية المقيمة بألمانيا إلى التعبئة من أجل المساهمة في المشروع المجتمعي، والدينامية التنموية التي يعرفها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وقال السيد بن عتيق، خلال لقاءين تواصليين عقدهما نهاية الأسبوع الجاري مع أفراد الجالية المغربية المقيمة بألمانيا في كل من مدينتي فرانكفورت (السبت) ودوسلدورف (الأحد)، إنه لا يمكن تصور المستقبل في غياب كفاءات وطاقات مغاربة العالم الذين تمكنوا من فرض حضورهم ومن التعايش في بلدان المهجر.

* لوبينيون:

- أطلقت وزارة الاقتصاد والمالية تطبيقا محمولا للهواتف الذكية "إم إي إف نيوز"، وذلك في إطار استراتيجية التواصل وسياسة الانفتاح على المحيط الخارجي. وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا التطبيق الجديد، المصمم باللغتين العربية والفرنسية، سيمكن من إعلام المستخدمين بمستجدات الوزارة، خاصة من خلال باب "الرئيسية" و"البلاغات"، بالإضافة إلى باب "المنشورات" الذي يهم مجموعة من الوثائق التي تهم قانون المالية، وتقارير ودراسات عن الاقتصاد الوطني والمالية العامة والإحصائيات والمراجعة المؤسسية "المالية"، مشيرة إلى أن هذه المعلومات ستكون متاحة في الوقت الفعلي على نظام الإشعار.

- البحث العلمي نشاط أساسي للتنمية الاقتصادية في المغرب، وتحسين أدائه وقدرته التنافسية الدولية. وجميع المسؤولين الحكوميين المعنيين ومكونات المجتمع المدني متفقون على هذه النقطة. وهناك 19 جامعة في البلاد بمختبراتها، وأكثر من 14 ألف أستاذ باحث، وخمسة مراكز أبحاث، لكن التقارير السنوية لأنشطتها البحثية غير كافية.

* ليبيراسيون:

- انطلقت يوم الاثنين بمعهد تكنولوجيا الصيد البحري بالعرائش، أشغال دورة تدريبية إقليمية في مجال الصيد البحري لفائدة ثمانية أطر ومسؤولين أفارقة، وذلك في إطار تعاون ثلاثي الأطراف بين المغرب واليابان وبلدان إفريقيا الفرنكفونية. ويستفيد من التدريب، المنظم بتعاون بين قطاع الصيد البحري والوكالة اليابانية للتعاون الدولي حول "تدبير نقط التفريغ المجهزة وتطوير الأنشطة الملحقة"، مسؤولون من ثمانية بلدان إفريقية ناطقة بالفرنسية، ويتعلق الأمر بكل من بنين والكاميرون وكوت ديفوار والغابون وغينيا ومدغشقر وموريتانيا والسينغال، بهدف تعزيز قدراتهم في مجال تدبير نقط التفريغ إداريا وتنظيميا، وبحث مقاربات وخطط تهيئة المصايد، وجمع ومعالجة البيانات الإحصائية حول المصايد، ومواكبة الصيادين.

- أفاد بنك المغرب، في نشرته الخاصة بالمؤشرات الأسبوعية، بأن الدرهم انخفض بنسبة 0,5 في المئة مقابل الأورو، وارتفع بـ1 في المائة مقابل الدولار، خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح و7 مارس 2018. وأبرز البنك المركزي أنه لم يتم إجراء أي مناقصة في سوق بيع العملات، مشيرا إلى أن صافي الاحتياطات الدولية بلغ 235,5 مليار درهم في 2 مارس 2018، ما يشكل انخفاضا بنسبة 0,3 في المائة مقارنة مع الأسبوع الماضي وتراجعا بنسبة 5,5 في المئة على أساس سنوي.