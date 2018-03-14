عرض لأبرز اهتمامات اليوم في الصحف الأوروبيّة

هسبريس - و .م .ع

تناولت الصحف الصادرة اليوم الأربعاء ببلدان أوربا الغربية عدة قضايا تركزت بالخصوص حول إقالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوزير الخاريجة ريكس تيلرسون وتعيين المدير الحالي لوكالة الاستخبارات الأمريكية (سي أي إي) مايك بومبيو خلفا له والنقاش الحاد بإسبانيا حول معاشات المتقاعدين بالإضافة إلى انتخاب البرلمان الالماني انغيلا ميركل كمستشارة والانتقادات التي يوجهها حزبا ( حركة خمس نجوم و رابطة الشمال ) بإيطاليا لقواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي إلى جانب العثور على أحد اللاجئين الروس وقد فارق الحياة بلندن في ظروف غامضة .

ففي بلجيكا، اهتمت الصحف برهانات تعيين المدير الحالي لوكالة الاستخبارات الأمريكية (سي أي إي) مايك بومبيو وزيرا للشؤون الخارجية خلفا لريكس تيلرسون الذي أقاله الرئيس دونالد ترامب.

وكتبت (لوسوار) في عمود لها يحمل عنوان " العالم يمكن أن يشعر الآن بالخوف أكثر " أن " العالم، الذي لم يكن أصلا في حاجة لترامب على رأس البيت الأبيض، يشعر بالخوف أكثر بعد وصول أحد الصقور على رأس الدبلوماسية الأمريكية ".

وأعربت الجريدة عن أسفها لرحيل ريكس تيلرسون معتبرة ذلك " خبرا سيئا من أجل التوازن العالمي الذي يعاني من مجموعة من الاختلالات منذ وصول دونالد ترامب للبيت الأبيض ".

من جانبها، اعتبرت (ليكو) أن العاصفة التي ضربت إدارة ترامب حملت معها ريكس تيليرسون، مشيرة إلى أنه بعد أشهر من الإشاعات حول رحيل بدا وشيكا في أكثر من مرة، فإن الرجل القوي لإيكسونموبيل الذي وجد صعوبة في إيجاد مكان له بواشنطن تم تحطيمه بتصريح دونالد ترامب قال فيه " كاي بومبيو مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية سيصبح كاتب الدولة، سيقوم بعمل رائع ! شكرا لريكس تيليرسون للخدمات التي قدمها".

وبالنسبة، ل(لاليبر بلجيك)،فإن ذهاب ريكس تيلرسون ينضاف إلى التغييرات التي وقعت في أقل من أربعة عشر شهرا انفصل خلالها البيت الأبيض عن مستشار الأمن القومي مايكل فلاين، والكاتب العام رينس بريبوس والناطق الرسمي شين سبايسر والمسؤول عن الموظفين روب بورتير ومديرة التواصل هوب هيكس، دون أن ننسى القطيعة مع ستيف بانون مهندس انتصار انتخابات 2016 " معتبرة أن استقالة وزير العدل جيف سيشيونز " ليست إلا مسألة وقت فقط ".

وفي إسبانيا ركزت الصحف على قضية إقالة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تليرسون وكذا على النقاش المحتدم بالبرلمان حول موضوع معاشات المتقاعدين .

وقالت صحيفة ( البايس ) إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استخدم ( تويتر ) للإعلان عن عزل وزير خارجيته الذي يعتبر أحد آخر " الأصوات المعقولة " في الإدارة الأمريكية.

وكتبت الصحيفة أنه تم استبدال تليرسون من قبل رئيس وكالة الاستخبارات المركزية مايك بومبيو وهو أحد الصقور الذي ينتمي إلى القطاع الأكثر تطرف ا في اليمين الأمريكي مشيرة إلى أن تليرسون أكد أنه لا يعرف الأسباب التي كانت وراء إقالته.

ومن جهتها كتبت صحيفة ( إلموندو ) أن مايك بومبيو العضو السابق عن ولاية كانساس يشكل أحد أعمدة حركة ( تيا بارتي ) المحافظة التي انطلقت عام 2010 وتعكس الاختلافات العميقة بين الجمهوريين الذين ينقسمون إلى عدة اتجاهات وتيارات سياسية .

وأشارت الصحيفة إلى أنه سيتم تعويض مايك بومبيو في إدارة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بجينا هاسبل كأول امرأة ستتقلد هذه المسؤولية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية وهي أيضا شخصية تعرضت لانتقادات شديدة لمسؤوليتها المحتملة في اعتماد الأساليب الأكثر وحشية المستخدمة من طرف الوكالة .

أما صحيفة ( لاراثون ) فأكدت أن ماريانو راخوي رئيس الحكومة الإسبانية يواجه اليوم الأربعاء نقاشا سيكون صعبا وحادا بمجلس النواب ( الغرفة السفلى للبرلمان ) بشأن معاشات التقاعد بعد المظاهرات الكبرى التي نظمت مؤخرا من أجل التنديد بتدهور القدرة الشرائية للمتقاعدين .

وأوضحت الصحيفة أن راخوي استعد لإجراء هذا النقاش الساخن في مواجهة المعارضة وسيسلط الضوء على حقيقة يعرفها الجميع وهي أنه رغم تدهور القدرة الشرائية للمتقاعدين بسبب ارتفاع نسبة التضخم فإن معاشات التقاعد الإسبانية تظل من بين أعلى المعدلات في العالم .

أما الصحافة الألمانية فاهتمت بانتخاب البرلمان الالماني انغيلا ميركل كمستشارة وبتعيين وزير خارجية جديد في الولايات المتحدة.

وكتبت صحيفة "دي فيلت" أن البرلمان الالماني (بوندستاغ) سينتخب على الأرجح أنغيلا ميركل اليوم كمستشارة، مؤكدة أن عددا ليس بالقليل من الإيطاليين والإسبان والبريطانيين والبولنديين والهنغاريين سوف ينظرون بإعجاب مثير للحسد إلى ألمانيا ، التي نجحت في النهاية حتى في الوضع الصعب، في التوصل إلى حكومة مستقرة، حكومة تجسد بثقة نظاما سياسيا غير منهار ولكن لا يزال قويا ، حكومة تجمع بين الاستمرارية والتجديد في أعضائها ، والتي يتعين عليها أن تظهر الآن أن المشاكل التي تواجه ألمانيا وأوروبا قابلة للحل.

وكتبت صحيفة "زود فيست بريسه" انه في الحزب الديمقراطي المسيحي ، يتم التساؤل حول من سيخلف أنغيلا ميركل. وفي الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري ، فإن انتخابات الولاية المقرر إجراؤها في الخريف تدفع الحزب إلى اليمين في اتجاه حزب البديل اليميني الشعبوي وتوسع الفجوة مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي بدوره مطالب بان يثبت أنه لا يفقد توجهه، "تحت معطف "موتي" الطويل".

وأكدت الجريدة انها ليست نقطة بداية سهلة للسنوات الثلاث والنصف القادمة ، ولكنها ليست أكثر تعقيدا من التشكيلات التي تعمل بموجبها ديمقراطيات أخرى و منذ عقود .

ومن جهة أخرى ، علقت صحيفة "فرانكفورتر روند شاو" على تنحية وزير الخارجية الامريكي قائلة إن الامر أصبح مثيرا للارتباك ، الآن وبعد أن ترك المستشار الاقتصادي لترامب البيت الأبيض على خلفية الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات الصلب والاليمنيوم، يقوم الرئيس الامريكي بتنحية وزير خارجيته ريكس تيلرسون.

واشارت اليومية الى أن "دونالد ترامب يقوم بتغيير فريقه بسرعة كبيرة لدرجة أنه لا يكون هناك متسع من الوقت لاقامة حفل الوداع ، لكن ترامب يشعر وكأنه قائد حرب تجارية وصانع صفقة مع كوريا الشمالية في أوج قوته. وانصبت تعاليق وتحليلات الصحف بإيطاليا على انتقاد حزبا حركة خمس نجوم و رابطة الشمال لقواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي.

وكتبت صحيفة (كوريري ديلا سيرا) أن رئيس رابطة الشمال ماثيو سالفيني و زعيم حركة خمس نجوم لويجي دي مايو انتقدا بشدة أمس الثلاثاء، قواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي ، حيث شددا على ضرورة تغييرها لأنها تعيق تحقيق النمو في إيطاليا .

ونقلت اليومية عن سالفيني ودي مايو قولهما إن سقف 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كحد أقصى لعجز الميزانية الذي يوصي به الاتحاد الأوروبي، أضر بالاقتصاد الوطني. واعتبر سالفيني أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ الاتحاد الأوروبي "مدمر".

وأضافت أن دي مايو من جانبه ، شدد على وجوب مراجعة قواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي ، وقال"بصفتي رئيسا للوزراء مستقبلا، أول زيارة سأقوم بها ستكون لبروكسيل" ، من أجل الدفاع عن مصالح الإيطاليين ، كما "يجب على الاتحاد الأوروبي أن يتبني تدابير لحماية الاقتصاد الوطني.

أما صحيفة (لاستامبا) فكتبت في مقال بعنوان "الملاذات الضريبية في الاتحاد الأوروريي، أي تداعيات ؟" أنه في ظل غياب الشفافية الضريبية تواصل حكومات الاتحاد الأوروبي فقدان الإجماع وتقويض مصداقية مشروع التكامل الأوروبي، مضيفة أنه بغض النظر عن تغير توجهات المواقف الوطنية ، هناك إمكانية حقيقية لخلق برلمان مناهض لأوروبا في عام 2019.

وأعتبرت أن تظافر الممارسات الاحتيالية مع الثغرات التشريعية تسمح بالتهرب الضريبي بكل سهولة" ، مؤكدة على أهمية اعتماد مسارات جديدة ، و القيام بما هو صحيح لطمأنة المواطنين ، بدءا بمحاربة المتهربين من الضرائب .

واعتبرت صحيفة (لاريبو بليكا) أن التحالفات المحتملة لتشكيل ائتلاف حكومي هي "رهان صعب للغاية" ، مشيرة إلى تصريح زعيم حركة خمس نجوم الذي قال أمام الصحافة الأجنبية أمس الثلاثاء، نحن منفتحون على الحوار بشأن القضايا التي تؤثر إيجابا على إيطاليا ، لكن لم تتقدم أي قوة سياسية بمقترحات في الوقت الحالي."

ونقلت اليومية عن دي مايو قوله " نحن لا نرغب في تشكيل فريق حكومي مختلف عن ذلك الذي عبرت عنه الإرادة الشعبية التي تبقى مقدسة وكذلك محاور برنامجنا"، مضيفا ان أكثر من 32 في المائة من الإيطاليين صوتوا على رئيس وزراء، وبرنامج وفريق حكومي تم تشكيله قبل إجراء الانتخابات"، وبالتالي لم تعد هناك حاجة للأغلبية .

أما في بريطانيا فركزت الصحف على العثور على أحد اللاجئين الروس وقد فارق الحياة بلندن في ظروف غامضة وكذا على وفاة عالم الفيزياء الفلكية البريطاني الشهير ستيفن هوكينغ .

وأكدت صحيفة ( دايلي تلغراف ) أن جثة نيكولاي غلوشكوف ( 68 عاما ) تم العثور عليها ليلة الاثنين في منزله مشيرة إلى أن هذا الأخير كان صديقا حميما لبوريس بيريزوفسكي الذي توفي بدوره في عام 2013 .

وأضافت الصحيفة أن شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية هي التي تكفلت بالتحقيق حول ظروف وأسباب هذه الوفاة بسبب العلاقات التي كان يقيمها الضحية مع عدة جهات مؤكدة أنه لم يتم لحد الآن اكتشاف أية علاقة بين وفاة غلوشكوف وقضية تسمم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال .

وحول نفس الموضوع سلطت صحيفة ( دايلي مايل ) الضوء على حياة نيكولاي غلوشكوف الذي منح اللجوء السياسي في المملكة المتحدة في عام 2010 مشيرة إلى أن غلوشكوف الذي كان مسؤولا تنفيذيا سابقا في شركة ( إيروفلوت ) في التسعينيات حكم عليه غيابيا بالسجن لمدة ثماني سنوات في مارس 2017 من قبل المحكمة الروسية مع دفع مبلغ 20 مليون دولار لشركة الطيران التي كان قد قام بسرقتها وتهريب أموالها إلى حسابات بنكية في سويسرا .

أما صحيفة ( الأندبندنت ) فتحدثت عن عالم الفيزياء الفلكية البريطاني الشهير ستيفن هوكينغ الذي توفي اليوم الأربعاء عن عمر يناهز 76 عاما في منزله في كامبريدج .

وأشارت إلى أن عبقريته العلمية وإعاقته الجسدية المميزة جعلت من ستيفن شخصية عالمية معروفة مضيفة أنه نشر في عام 1988 كتابه " قصة قصيرة عن الوقت " قبل أن يكرس حياته لفك أسرار وألغاز الكون .

وبدورها اهتمت الصحف البرتغالية بتمثيلية النساء في السياسة وتعيين المدير الحالي لوكالة الاستخبارات الأمريكية (سي أي إي) وزيرا للشؤون الخارجية

و كتبت صحيفة (دياريو دي نوتيسيا) أن الحكومة ستجبر الأحزاب السياسية على إشراك المزيد من النساء المنتخبات ، لكن في الوقت الحالي لدى الأحزاب تحفظات وشكوك حول المقترحات التي صادق عليها مجلس الوزراء بمناسبة اليوم العالمي للمراة يوم ثامن مارس.

وأضافت اليومية ان الحزب الاشتراكي وكتلة اليسار متفقان ، لكن الحزب الشيوعي، مبدئيا، "ضد قانون تكافؤ الفرص ". فيما القوى السياسية الأخرى لاتزال تنتظر النص.

وأشارت إلى أن النص الذي لم يتم بعد عرضه على البرلمان ، رفع الجهاز التنفيذي الاشتراكي عتبة التمثيلية من 33,3 في المائة إلى 40 في المائة، وكعقوبة على عدم تطبيق مقتضيات هذا النص يتم" رفض لائحة المرشحين التي لا تستوفي الشروط".

وعلى صعيد آخر ، تطرقت صحيفة (بوبليكو) إلى تعيين المدير الحالي لوكالة الاستخبارات الأمريكية (سي أي إي) مايك بومبيو وزيرا للشؤون الخارجية خلفا لريكس تيلرسون الذي أقاله الرئيس دونالد ترامب.

وأضاف أن قائد السياسية الخارجية الأمريكية الجديد يعتبر من ضمن الخصوم الرئيسيين لهيلاري كلينتون كما دافع عن تقنيات التعذيب التي تستخدمها وكالة الاستخبارات الأمريكية ، بالإضافة إلى تجميع مكالمات وكالة الأمن القومي.

وذكرت صحيفة (نوتيسيا) أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن تعيين النائبة الحالية لرئيس (سي أي إي) غينا هاسبل التي كانت مديرة سجن في التايلاند ، حيث كان إرهابيون مشتبه فيهم يخضعون للتعذيب.

وفي فرنسا قالت صحيفة ( ليبراسيون ) في مقال تحت عنوان " الولايات المتحدة : دقت ساعة تلرسون" أن الطلاق بين الرجلين استهلك منذ وقت طويل، مشيرة الى ان ترامب لم يكن يخفي رغبته لدى تشكيله لفريقه الحكومي، في تعيين رئيس (تيكسان) لتسيير الدبلوماسية الامريكية.

واضافت الصحيفة انه بعد مرور لن يذكره التاريخ، لقصر مدته، انتهت مغامرة تلرسون بوزارة الخارجية الثلاثاء بتغريدة بسيطة على تويتر، مبرزة ان الظروف الدقيقة التي ادت الى هذا الاضراب داخل محيط الرئيس تظل غامضة.

وذكرت الصحيفة ان ترلرسون الذي كان تأثيره ضئيلا، كما كان معزولا دخل الادارة، وسحبت منه العديد من الملفات الرئيسية ( الشرق الاوسط – المكسيك) من قبل صهر الرئيس جاريد كوشنير، رفض تقديم استقالته.

من جهتها اكدت صحيفة (لوفيغارو) ان الاشاعات حول مغادرته وزارة الخارجية كانت منتشرة الى درجة اصبح معها يطلق عليه (ريكسيت)، مبرزة ان افق اللقاء بين الرئيس الامريكي والزعيم الكوري الشمالي المقرر الى غاية شهر ماي، اثير كأحد اسباب تغيير الفريق .

واضافت الصحيفة ان الخلافات مع روسيا التي هدد تلرسون من جديد " بعزلها" يمكن ايضا ان يفسر هذا القرار المفاجىء.

من جانبها، كتبت صحيفة "تريبيون دو جنيف" السويسرية تحت عنوان "تغريدة مبتذلة تكفي لقيام ترامب بتنحية وزير خارجيته" ، والتي من خلالها ينهي الرئيس الامريكي خلافاته مع تليرسون ، وهو قرار تم تقديمه على أنه ارتياح بالنسبة لهذا الأخير.

وأشارت اليومية الى أن وزير الخارجية الجديد لم يخف أبدا رفضه للاتفاق النووي مع إيران.

من جانبها، أشارت صحيفة "فانت كاتر اور" الى أن التوترات بين الرئيس الامريكي ووزير الخارجية، قد أصبحت واضحة لدرجة أن رحيله كان لا مفر منه.

وأضافت الصحيفة ان"ريكس تليرسون كان يقوم بجولة في افريقيا ومن الواضح أنه لم يكن على علم بنوايا ترامب عندما أعلن عن استعداده للقاء دكتاتور كوريا الشمالية كيم غونغ أون".

وتساءلت صحيفة " لوتون" ما إذا كان هذا التغيير على رأس الشؤون الخارجية مرتبطا بالمفاوضات القادمة مع بيونغ يانغ أو مع الخلافات بين ترامب ورئيس الدبلوماسية.