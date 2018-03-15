إطلالة على أبرز الصحف الصادرة بأمريكا الجنوبيّة

هسبريس - و.م.ع

أولت الصحف الصادرة ببلدان أمريكا الجنوبية، اهتماماتها الرئيسية لمحاور من أبرزها إطلاق الحكومة الأرجنتينية لمخطط يرمي تطوير شبكة السكك الحديدية على مستوى العاصمة بوينوس أيريس وضواحيها، وموافقة القضاء على توجيه طلب إلى واشنطن لتسليم الرئيس البيروفي الأسبق، أليخاندرو توليدو، والانتخابات الرئاسية البرازيلية المقبلة، وتشديد العقوبات المطبقة على جرائم قتل النساء بالبرازيل، وتولي مدير الشرطة الشيلية الجديد لمهامه وتدمير العديد من نقاط العبور السرية على حدود كولومبيا مع فنزويلا.

ففي الأرجنتين، توقفت الصحف المحلية عند مواضيع من أبرزها إطلاق الحكومة لمخطط تطوير شبكة السكك الحديدية، و رفض القضاء الإفراج عن نائب كاتب تنسيقية الأشغال العمومية الفيدرالية السابق.

وهكذا، كتبت يومية "إل أمبيتو فينانسييرو" أن الحكومة الأرجنتينية أطلقت مخططا لتطوير شبكة السكك الحديدية من أجل ربط العاصمة، بوينوس أيريس، بضواحيها، في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، باستثمارات أولية تقدر بأزيد من ملياري دولار.

وأضافت الصحيفة أن هذا المشروع السككي مستوحى من أنفاق باريس وبرلين، و سيتطلب استثمارات إجمالية تزيد عن 14 مليار دولار.

وأشارت إلى أنه بحسب الحكومة فإن هناك ما بين 15 و 20 مستثمرا أو مجموعة من المستثمرين الذين أبدوا اهتماما واضحا بالانضمام إلى الشطر الأول من أشغال بناء هذا المشروع، الذي سينطلق خلال السنة الجارية و يقوم على الربط بين خطوط روكا وسان مارتين وميتري.

ومن جهتها، أفادت يومية "كلارين" أن القضاء رفض طلبا للإفراج عن نائب كاتب تنسيقية الأشغال العمومية الفيدرالية السابق، كارلوس سانتياغو كيرشنر، كان قد تقدم به دفاعه.

وأضافت أن غرفة النقض الجنائية أكدت قرار غرفة الاستئناف الوطنية التي كانت قد رفضت إمكانية إطلاق سراح سانتياغو كيرشنر، المتهم بجرائم فساد.

وبالبيرو، تركزت اهتمامات الصحف حول موافقة القضاء على طلب تسليم الرئيس البيروفي الأسبق، أليخاندرو توليدو، المتهم بقضايا فساد، والتوقعات بشأن صادرات البلاد خلال السنة الجارية، و وفاة الكاتب لويس لوايزا.

وهكذا، كتبت يومية "لاريبوبليكا" أن محكمة العدل العليا وافقت على طلب تسليم الرئيس البيروفي الأسبق، أليخاندرو توليدو، المقيم بالولايات المتحدة، في إطار التحقيقات الجارية حول تورطه في قضايا فساد.

وأشارت إلى أن المحكمة صوتت بالإجماع لصالح الطلب الذي تقدم به القاضي ريتشارد كونسيبسيون كاروانشو، و ذلك على اثر اتهام توليدو بجرائم تتعلق باستغلال النفوذ و تبييض الأموال.

ويواجه توليدو تهمة تلقي رشوة قدرها 20 مليون دولار من "أودبريشت" عندما كان يشغل منصب رئيس الجمهورية (2001-2006)، مقابل حصول الشركة على صفقة بناء الشطرين الأول والثاني من طريق "إنتيروسيانيكا".

ومن جهتها، أفادت يومية "إل كوميرسيو" بأن مركز التجارة الخارجية التابع لغرفة التجارة بليما توقع أن تصل قيمة صادرات البلد الجنوب أمريكي عند متم السنة الجارية إلى سقف 48 مليار دولار، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 9 بالمائة مقارنة مع العام الماضي، و ذلك بفضل الأداء الجيد المرتقب لقطاعي التعدين و الفلاحة.

وأضافت أن هذه التقديرات ستتجاوز قيمة الصادرات المسجلة سنة 2012 (356ر46 مليار دولار)، و التي تعتبر رقما قياسيا خلال السنوات العشرين الماضية.

وفي الشق الثقافي، توقفت اليوميات المحلية عند وفاة الكاتب البيروفي لويس لوايزا بباريس عن عمر ناهز 83 سنة، إثر مضاعفات صحية على مستوى الكبد.

وأضافت أن لوايزا، الذي رأى النور سنة 1934 بالعاصمة ليما، يعتبر واحدا من أكبر الأدباء البيروفيين، وتبقى قصص "البخيل"، و رواية "جلد الثعبان" من أبرز مؤلفاته.

وفي البرازيل، اهتمت الصحف بنتائج استطلاع للرأي حول الانتخابات الرئاسية المقبلة وقرار مجلس الشيوخ بتشديد العقوبات المطبقة على جرائم قتل النساء.

ونشرت "أو غلوبو" نتائج استطلاع للرأي أنجزه مركز "إيبوبي" بطلب من الكونفدرالية الوطنية للصناعة يبرز أن 20 في المائة من البرازيليين متفائلون بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة مقابل 44 في المائة الذين أبدوا تشاؤما تجاهها.

وكتبت أن هذا الاستطلاع، الذي سبر مواقف ألفي شخص ب 127 بلدية في الفترة ما بين 7 و10 دجنبر الماضي، يظهر أن أبرز أسباب إبداء التشاؤم بشأن هذه الانتخابات تتعلق بالفساد (30 في المائة) وفقدان الثقة في الحكومة (19 في المائة).

وأضافت أن من أبدوا تفاؤلا حول الاستحقاقات المقبلة أوردوا دوافعهم بهذا الشأن، موضحة أن من بينها إمكانية التغيير (32 في المائة) والأمل في التصويت الشعبي (19 في المائة) والتحسن العام الذي شهدته وضعية البلاد (11 في المائة)، ومؤكدة أن 70 في المائة من المستطلعة آراؤهم لا يصدقون الوعود الانتخابية.

وسلطت "جورنال دو برازيل" الضوء على مصادقة مجلس الشيوخ على إجراءات جديدة تشدد العقوبات السجنية المطبقة على جرائم قتل النساء، موضحة أن المجلس أدرج تواجد أطفال وأباء الضحايا خلال ارتكاب الجريمة كعنصر يدفع إلى التشديد من العقوبات المفروضة على من يرتكب هذه الأعمال.

وأشارت إلى أن هذا النص الجديد قد أحيل على مجلس النواب، مضيفة أن عدد ضحايا جرائم قتل النساء بلغ 2795 امرأة سنة 2017 مقابل 2904 سنة 2016.

وفي الشيلي، توقفت اليوميات المحلية عند تولي مدير الشرطة الشيلية الجديد لمهامه وجولة الرئيس الجديد بالعاصمة وأداء بورصة سانتياغو.

وكتبت "إل ميركيريو" أن مدير الشرطة الشيلية الجديد، الجنرال خوليو بينيدا، شرع في تولي مهامه بإجراء دائرة تلفزيونية مغلقة (فيديو كونفيرانس) مع مختلف موظفي هذا الجهاز الأمني بالبلاد.

وأوضحت اليومية أن تنظيم هذه الدائرة التلفزيونية المغلقة شارك في جزئها الأول ضباط الشرطة الذين يسهرون على ادارة مفوضيات الشرطة بالعاصمة، فيما شمل الجزء الثاني منها أزيد من 20 الف شرطي عبر أرجاء البلاد، مبرزة أن بينيدا تطرق بالمناسبة الى استقالة سلفه ودعا عناصره الى العمل بإخلاص لصالح المواطن.

وتطرقت "لا ناثيون" للجولة التي أجراها الرئيس الشيلي سيباستيان بينيرا بسانتياغو وجرى نقلها بشكل مباشر على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأضافت أن هذه الجولة شملت العديد من محاور المدينة غير المعروفة بشكل جيد من قبل المواطنين وتحدث مع المارة بالشارع.

وأفادت "لا تيرسيرا" أن بورصة سانتياغو قد اختتمت تداولات بداية الأسبوع بتسجيل ارتفاع ب 29ر0 في المائة على مستوى مؤشرها الرئيسي إيبسا الذي يشمل اهم الشركات المدرجة بهذه السوق المالية.

وفي كولومبيا، توقفت الصحف عند تدمير العديد من نقاط العبور السرية على حدود البلاد مع فنزويلا، والاستثمارات الأجنبية المباشرة بالبلد الجنوب أمريكي.

وأفادت "إل تييمبو" بتدمير 19 نقطة عبور على الحدود مع فنزويلا، موضحة أن هذه العملية تندرج في إطار الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز مراقبة الأمن على الحدود بين البلدين.

وأضافت أن هذه الممرات التي تمتد أحيانا على مسافة 143 كلم على جانبي الحدود بين البلدين، بمثابة بوابة لأنشطة عصابات الاتجار في المخدرات وشبكات تهريب السلاح والأشخاص، مشيرة إلى توقيف 14 شخصا مؤخرا كانوا يحاولون الدخول الى كولومبيا عبر نقاط عبور سرية.

وذكرت "إل تييمبو"، استنادا إلى تقارير لمصالح الاستخبارات، أن 100 نقطة عبور سرية قد تم إحصاؤها إلى حدود الآن، مشيرة إلى أن 67 نقطة بين كوكوتا وفيلا ديل روساريو بفنزويلا قد تم تدميرها بين 2015 و2018.

وتطرقت "بورتافوليو" للنمو الذي شهدته الاستثمارات الأجنبية المباشرة بكولومبيا، موضحة أن هذه الأخيرة من ضمن الدول الأكثر استقطابا للاستثمارات الأجنبية بالمنطقة.

وأضافت الصحيفة، استنادا إلى وزارة التجارة والصناعة والسياحة، أن كولومبيا استقطبت خلال العام الجاري استثمارات أجنبية مباشرة أنجزتها 24 دولة، مشيرة إلى إطلاق 160 مشروعا منذ بداية العام الجاري.

وأفادت بأن قطاعات النقل والاتصالات استقطبت استثمارات ب 465ر3 مليار دولار يليها قطاع المحروقات ب 3.458 مليار دولار.