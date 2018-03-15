عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الخميس ..

* أخبار اليوم:

- كشفت كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، رقية الدرهم، أول أمس الثلاثاء بالرباط، حصيلة المغرب في مجال حماية المستهلك خلال سنة 2017، حيث قالت إنه تم إنجاز 28 ألفا و450 عملية مراقبة في 2300 نقطة بيع، أسفرت عن ضبط نحو 8200 مخالفة، كما تمت مراقبة 220 موقعا متاجرا عبر الإنترنت. وأضافت السيدة الدرهم، في كلمة خلال انطلاق الدورة الثامنة للأيام الوطنية للمستهلك تحت شعار "أي استراتيجية وطنية لتعزيز حماية المستهلك المغربي"، أنه تم تنفيذ برنامجي مراقبة يتعلقان أساسا بمنتجات النسيج والآلات الكهرومنزلية، اللذين أسفرا خلال السنة الماضية، عن مراقبة 836 مؤسسة، تتعلق أساسا بالأسواق الكبرى ومحلات البيع بالتقسيط والمحلات المتخصصة.

- بعد أقل من أسبوع من لجوء رئيس جماعة "بوحلو" بإقليم تازة إلى الاعتصام بداخل مكتبه بمقر الجماعة، احتجاجا على التدخلات المستمرة للقائد ممثل السلطة المحلية في اختصاصاته كرئيس، فاجأه تسعة مستشارين من معارضيه بتقديمهم استقالتهم الجماعية من عضوية المجلس الذي يضم 17 عضوا انتخبوا في الانتخابات الجماعية لشتنبر 2015. وكشفت معلومات أن المستشارين التسعة، المنتمين إلى حزبي الاتحاد الاشتراكي والاستقلال، قدموا استقالاتهم احتجاجا على طريقة تدبير الرئيس، المنتمي لجبهة القوى الديمقراطية، لشؤون الجماعة بشكل انفرادي، دون إشراكهم في المقررات التي تهم الجماعة وسكانها، خصوصا في الشق المتعلق ببرامج التنمية المحلية ومعالجة اختلالات البنيات التحتية.

* المساء:

- اعمارة يتسلم تقريرا أسودا عن مقالع الرمال. كشفت مصادر موثوقة أن عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل، أمر مباشرة بعد اطلاعه على هذا التقرير، بتشكيل لجنة مصغرة أعدت تقريرا آخرا عن الوضعية البيئية لبعض الشواطئ التي تخضع لاستغلال مفرط خارج الضوابط القانونية ودفتر التحملات الذي بموجبه حصلت شركات على رخصة الاستغلال، مشيرة إلى أن التقرير البيئي توصل إلى معلومات خطيرة جدا. ومن بين الخروقات التي تضمنها التقرير جرف الرمال أضعاف كميات المسموح بها، إضافة إلى عدم غسلها مما يجعلها مختلطة بالملح مما يعرض مستعمليها إلى الخطر.

- الصحة النفسية لحراس السجون تقلق التامك. كشفت مصادر أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تستعد لإطلاق مباريات التوظيف عن طريق التعاقد مع مجموعة من الأطباء والأخصائيين النفسيين سيعززون لجنة مركزية تضم أطرا من المندوبية، مهمتها التوجيه والدعم النفسي للموظفين، من خلال تنظيم ورشات ولقاءات تحسيسية. ويأتي هذا الإجراء بعد تسجيل، في صفوف موظفي السجون، حالات سوء استخدام السلاح الوظيفي جراء أزمات نفسية.

* الصباح:

- رؤساء جماعات يستنجدون بالعثماني. منح رئيس الحكومة الغطاء السياسي لرؤساء البلديات لإبعاد شبح المتابعات القضائية التي راج أنها ستفتح قريبا، بناء على افتحاصات قضاة المجالس الجهوية للحسابات. واشتكى رؤساء جماعات من تداول معطيات حول متابعة عدد منهم بناء على "شكايات كيدية". والعثماني يؤكد استعداد الحكومة لمعالجة كل ما يعيق التطبيق السليم لتدبير الشأن المحلي، ودعم الديمقراطية المحلية واللامركزية، للمساهمة في تقوية دور مؤسسة الجماعة المحلية ورئيسها.

- أقرت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، بتعرض النساء في القرى والبوادي المغربية إلى عنف متعدد الأبعاد، أكثر من نظيراتهن بالمدن، رغم التقدم المسجل في مجال تمكين النساء من حقوقهن. وأبرزت السيدة الحقاوي، خلال مائدة مستديرة بمقر الأمم المتحدة، أنه بالإضافة إلى العنف الجسدي والنفسي والاجتماعي الذي تعانيه كافة النساء بالعالم، تعاني المرأة القروية بسبب العنف الاقتصادي، حيث أنها تشتغل في الفلاحة والزراعة وتربية المواشي بنسبة 93 بالمئة، غير أن أكثر هاته الأعمال التي تقوم بها غير مؤدى عنها، باعتبارها تدخل ضمن استغلاليات عائلية أو مرتبطة بدخل الأسرة، وليس بدخلها الخاص.

* الأحداث المغربية :

- رصد المجلس الأعلى للحسابات اختلالات خطيرة في التدبير الإداري والمالي لوزارة الشباب والرياضة ومختلف مصالحها. وذكرت "مصادر موثوقة" أن المجلس الأعلى أمد الوزير رشيد الطالبي العلمي بخلاصة تقريرين من أجل الرد عليهما، حيث أشار الأول إلى أن نمط الحكامة المعتمد في تدبير شؤون الوزارة تقليدي ومتجاوز ويتعين إعادة النظر فيه بشكل شامل، في حين أشار التقرير الثاني إلى اختلالات مالية خطيرة في بعض الحالات تخص بعض الصفقات المالية تصل قيمتها الإجمالية إلى 55 مليار سنتيم.

- وضع قرار عبد القادر اعمارة بعدم تمكين شركة "داربور" من تجديد رخصة جرف الرمال في شاطئ المهدية، نشاط هذه الشركة التي زاولت عمليات جرف وبيع الرمال المستخرجة من أعماق البحار، خارج الخدمة. قرار وزير النقل والتجهيز واللوجستيك، تم تبريره بنص المادة 30 من القانون رقم 27.13، الذي منع استغلال رمال الجرف في عمق لا يتعدى 20 مترا، فيما رمى قرار الوزير عبد القادر اعمارة كرة اللهب بين يدي الوكالة الوطنية للموانئ، التي اعتبرها قراره المختصة، وفقا لنص المادة 20 من القانون نفسه المتعلق بالمقالع، مضيفا أن القانون المذكور يخولها صلاحية صيانة وإصلاح الموانئ بما في ذلك جرف الرمال لتوسعة مداخلها.

* العلم:

- ساهمت التساقطات المطرية التي عرفها المغرب خلال الأسابيع الأخيرة في تحسن الظروف المصاحبة للموسم الفلاحي. وأفاد بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بأن التساقطات ذات الطبيعة العامة التي سجلت خلال الأسابيع الأخيرة، مكنت من سد العجز المسجل في التساقطات المطرية منذ انطلاق الموسم الفلاحي، حيث سجلت بذلك فائضا نسبته 4 بالمئة مقارنة مع سنة عادية، مضيفا أن المعدل الوطني لحصيلة التساقطات المطرية بلغ 281,2 مليمترا.

- وجد المغرب نفسه مرغما طرفا في بوادر حرب تجارية بين أمريكا وشركائها التجاريين خاصة بأوروبا، وتهم التجارة الخارجية للصلب والألمنيوم التي تعد الصناعة المغربية من المصدرين لها ولو بنسب محتشمة. وتعد السوق الأمريكية منفذا مهما لصادرات المغرب من منتجات الصلب والحديد، حيث تصل إلى 30,4 آلاف طن سنويا بقيمة تناهز 1,5 مليون دولار. وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد وقع الخميس الماضي، قرارا بفرض رسوم جمركية نسبتها 25 بالمئة على واردات الصلب و10 بالمئة على واردات الألمنيوم من جميع دول العالم، مستثنيا كلا من المكسيك وكندا.

* رسالة الأمة:

- تقرير رسمي: سنة 2026 ستسجل أكبر عملية إحالة على التقاعد لموظفي الدولة .. من المنتظر أن تشهد سنة 2026 نسبة عالية من حيث موظفي الدولة المدنيين المحالين على التقاعد والذين سيبلغون 17 ألفا و191 موظفا، وهو ما يعادل نسبة 3,8 بالمئة من أعداد الموظفين، البالغ عددهم حتى متم دجنبر 2016، 450 ألفا و999 موظفا. ووفقا لمعطيات صادرة عن وزارة الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة، تضمنها تقرير حول "الموظفون المدنيون بالإدارات العمومية"، فإنه يتوقع خلال السنة الحالية أن يصل عدد الموظفين المحالين على التقاعد 13 ألفا و780 موظفا، لينخفض العدد خلال سنتي 2019 إلى 11 ألفا و85 و2020 إلى 10 آلاف و80، قبل أن يرتفع من جديد سنة 2021 ليبلغ 13 ألفا و589 متقاعدا.

- أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، السيد ناصر بوريطة، أول أمس الثلاثاء بالرباط، مباحثات مع وفد برلماني نيجيري، يزور المغرب حاليا، ويقوده السيد صامويل أوكون إيكون، رئيس لجنة العلاقات البرلمانية الدولية بالمؤسسة التشريعية النيجيرية. وأوضح السيد إيكون في تصريح للصحافة، أن المحادثات همت على الخصوص الإسهامات والمبادرات التشريعية التي من شأنها تأمين وضمان تنفيذ مختلف الاتفاقات التي تجمع بين البلدين. وقال .. "عقدنا اجتماعا تمحور حول تدارس الإسهامات التشريعية التي يمكن أن نقوم بها بهدف تأمين وضمان تنفيذ مختلف الاتفاقات والبروتوكولات التي تم التوقع عليها بين بلدينا".

* بيان اليوم:

- أبرز البنك الافريقي للتنمية أن أداء الاقتصاد المغربي مكن منطقة شمال إفريقيا من تحقيق ثاني أفضل نسبة نمو على الصعيد القاري بنسبة 9ر4 بالمئة مسبوقة بمنطقة شرق إفريقيا (9ر5 بالمائة). وجاء في تقرير حول "الآفاق الاقتصادية في إفريقيا سنة 2018"، خصص لشمال إفريقيا وتم تقديمه يوم الاثنين بتونس العاصمة، أن هذا الأداء "يعود إلى تطور نسبة النمو في المغرب التي انتقلت من 2ر1 بالمائة سنة 2016، إلى 1ر4 بالمائة سنة 2017 مدفوعة بارتفاع الإنتاجية الفلاحية ومستفيدة من موسم الأمطار الجيد فضلا عن التأثير الإيجابي لمخطط المغرب الأخضر".

- ميزانية المكتب الوطني للسكك الحديدية لسنة 2018 تتوقع تحقيق رقم معاملات بقيمة 3,88 مليار درهم. أكد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، خلال افتتاح المجلس الإداري للمكتب، أنه، بالإضافة إلى هذه الأرباح، فإن "ميزانية سنة 2018 تتوقع تحقيق استثمارات تناهز 6,8 مليار درهم، منها 1,4 مليار درهم مخصصة لمشروع الخط فائق السرعة، و5,4 مليار درهم لمواصلة تحديث الشبكة السككية".

* الاتحاد الاشتراكي:

- نبه صندوق النقد الدولي إلى أن التأخر في تنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية الرئيسية بالمغرب، قد يؤدي إلى تقليص الهامش المالي في المستقبل، ما من شأنه المساهمة في التوترات الاجتماعية، التي تؤثر سلبا على القطاع الخارجي (كالسياحة مثلا)، معتبرا أن سياسة مرونة سعر الصرف، يمكن أن تؤدي إلى ضغوط على السوق، مع احتمال إضعاف الحسابات الخارجية. وقال الصندوق، في تقرير حول الوضع الماكرو-اقتصادي للمغرب برسم مارس 2018، إن آفاق اقتصاد المغرب على المدى المتوسط لا تزال مواتية، حيث من المتوقع أن يبلغ النمو 4,5 بالمئة بحلول عام 2021، داعيا المملكة إلى اتخاذ إصلاحات مالية وهيكلية لتجنب التوترات الاجتماعية.

- رئيس مجلس النواب: المغرب والشيلي يرتبطان بعلاقات ممتازة تشمل العديد من المستويات. أكد رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، الذي مثل يوم الأحد الماضي، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في حفل التنصيب الرسمي للرئيس الشيلي الجديد سيباستيان بينيرا، أن مباحثاته مع الساكن الجديد بقصر "لامونيدا" الرئاسي شكلت مناسبة لإبراز جودة العلاقات الممتازة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية الشيلي. وقال السيد المالكي، إن "جلالة الملك منحني شرفا عظيما بتمثيل جلالته في حفل التنصيب الرسمي للرئيس الشيلي"، مبرزا أن مباحثاته مع هذا الأخير يوم السبت الماضي بسانتياغو، شكلت مناسبة للتطرق للعديد من المواضيع من ضمنها "تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية".

* لوماتان :

- مرحلة جديدة نحو رقمنة وتبسيط المساطر المرتبطة بالتجارة الخارجية .. ابتداء من فاتح أبريل، سيطلق الشباك الوحيد المغربي لتبسيط مساطر التجارة الخارجية (بورتنيت) خدمة جديدة للبرمجة الإلكترونية لعمليات نقل الحاويات على مستوى المحطات المينائية. وحسب (بورتنيت)، فإن هذه الأداة الجديدة تتيح أخذ المواعيد عن بعد بين المورد والفاعل بالمحطة المينائية. وستشكل هذه الأداة دعامة عملياتية كبيرة للتنافسية تمنح نظم الخدمات اللوجيستية والنظم المتصلة بالتجارة الخارجية قدرة كبيرة على الاستباق، والفاعلية، والتحكم في التكاليف وتتبع العمليات التجارية على الصعيد الدولي.

- بشائر خير بالنسبة للسنة الفلاحية 2017-2018.. أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بأن التساقطات ذات الطبيعة العامة التي سجلت خلال الأسابيع الأخيرة، مكنت من سد العجز المسجل في التساقطات المطرية منذ انطلاق الموسم الفلاحي، حيث سجلت بذلك فائضا نسبته 4 بالمئة مقارنة مع سنة عادية، مضيفة أن المعدل الوطني لحصيلة التساقطات المطرية بلغ 281,2 مليمترا.

* ليكونوميست:

- تفاجأ عدد من شركات كراء السيارات بأحكام تلزمهم بأداء غرامات مرتبطة بمخالفات ارتكبها زبناء غير مقيمين، معتبرين أن هذه الغرامات لا تقع تحت مسؤولياتهم. وطالبت الفيدرالية المغربية لوكلاء كراء السيارات بدون سائق، بإحداث نظام في الزمن الفعلي، من شأنه تحصيل الغرامات بشكل فوري، لحساب الخزينة.

- الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية تتطلع إلى المشاركة في إرساء نموذج اقتصادي مستدام يتلاءم مع السياقين المغربي والإفريقي. وتتمثل التحديات الجديدة، التي يتوجب على المدير الجديد للوكالة، سعيد ملين وفريقه، رفعها من أجل تنزيل المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية (2018-2021)، في استقطاب فاعلين وطنيين ودوليين، وتكثيف انخراط الأبناك والمؤسسات المالية، وتعزيز التحسيس والتكوين، وتوسيع دائرة الوكالة في كافة الجهات.

* أوجوردوي لوماروك:

- الملف المرتبط بالتأمين الإجباري على المرض بالنسبة للمستقلين يتأخر نتيجة للإعفاءات الوزارية .. من المرتقب أن ينعقد في أبريل المقبل، اجتماع للجنة التقنية الوزارية بهدف تسريع وتيرة تعميم هذا النظام. وذكر مصدر مقرب من الملف برئاسة الحكومة أن "هذا الاجتماع سيمكن من بلورة رؤية أفضل"، مضيفا أنه بعد نشر القانون بالجريدة الرسمية في يوليوز 2017، لم يتبق سوى المراسيم التطبيقية، على أن يعقب اجتماع اللجنة مفاوضات مع المهنيين.

- أفاد مكتب الصرف بأن المبادلات الخارجية للمغرب تميزت بتفاقم العجز في الميزان التجاري بنسبة 19,2 في المئة متم فبراير 2018، ليصل إلى حوالي 32,193 مليار درهم، مقابل أزيد من 27 مليار درهم قبل سنة. وأوضح مكتب الصرف، الذي نشر المؤشرات الأولية للمبادلات الخارجية لشهر فبراير 2018، أنه خلال الشهرين الأولين من 2018، بلغت الواردات 74,934 مليار درهم، بارتفاع قدره 12,5 في المئة، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 8 في المئة لتناهز 42,741 مليار درهم.

* البيان:

- تطلق وزارة الداخلية برنامجا رقميا وطنيا خاصا بالجماعات الترابية والسلطات المحلية، من خلال إحداث منصة إلكترونية عامة وناجعة لتلقي ودراسة ومعالجة ومنح جميع أنواع الرخص وتتبع المعاملات. وأوضحت المديرية العامة للجماعات المحلية، في بلاغ أمس الأربعاء، أن الهدف من هذه المنصة الإلكترونية، التي سيتم تنزيلها في إطار عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص، هو توفير خدمات آنية وسريعة لجميع المستعملين، تتسم بالوضوح والشفافية في معالجة الطلبات والمعاملات وتتبع جميع مراحلها على شبكة الإنترنت، حيث ستغطي في مرحلة أولى المساطر المتعلقة بالتعمير والأنشطة ذات الطابع الاقتصادي لكي يتم تعميمها تدريجيا لتشمل باقي المساطر.

- أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة الرباط سلا القنيطرة، السيد عبد القادر بن بخالد، أول أمس الثلاثاء بالرباط، ضرورة تحديد معايير دنيا للجودة تخضع لها منتوجات السوق المغربية من أجل احترام شروط الوقاية والسلامة والاستعمال الجيد. وأبرز السيد بن بخالد، خلال إطلاق الدورة الثامنة للأيام الوطنية للمستهلك، أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب ملتزم، في ما يخص احترام مصالح الزبناء والمستهلكين، بالسهر على سلامة المنتوجات والخدمات وصحة المستهلكين وتوفير معلومات دقيقة وواضحة حول مكونات وسلامة استعمال وصيانة وتخزين المنتوجات.

* لوبينيون:

- أشادت الأمم المتحدة بالتقدم الذي أحرزه المغرب في مجال تمكين النساء القرويات من امتلاك الأراضي. ونوه المدير الإقليمي للمنطقة العربية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، محمد الناصري، في مداخلة له في اجتماع رفيع المستوى حول "التمكين الاقتصادي للمرأة القروية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، بـ"الانجازات الكبرى" التي حققها المغرب في هذا المجال. وأبرز خلال هدا الاجتماع الذي أدار أشغاله السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أن المغرب "استطاع وضع إطار يتيح للمرأة القروية المطالبة بنصيبها في الميراث في الأرض".

- أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن القطاع الفلاحي يعرف تطورا إيجابيا يعزى إلى التحسن المستمر للظروف المصاحبة للموسم الفلاحي. وأعربت الوزارة، في بلاغ صدر في أعقاب اجتماع عقده الوزير عزيز أخنوش مع المسؤولين المركزيين والجهويين لقطاع الفلاحة من أجل تقييم سير الموسم الفلاحي الحالي، عن ارتياحها، لأن التساقطات ذات الطبيعة العامة التي تهاطلت خلال الأسابيع الأخيرة، مكنت من سد العجز المسجل في التساقطات المطرية منذ انطلاق الموسم الفلاحي، حيث حققت فائضا نسبته 4 في المئة مقارنة مع سنة عادية.

* ليبيراسيون:

- تم تتويج بوابة التشغيل العمومي التابعة لوزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، من طرف وكالة المغرب العربي للأنباء، وذلك خلال حفل ترأسه الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، السيد محمد بنعبد القادر، بحضور المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء، السيد خليل الهاشمي الإدريسي. وتوج موقع التشغيل العمومي (www.emploi-public.ma)، الذي أنجزته الوزارة، كأحد أفضل المواقع الإلكترونية في مجال توفير الخدمات العمومية تبعا لاستطلاع الرأي الذي أنجزته وكالة المغرب العربي للأنباء برسم سنة 2017، في صنف "إنترنت وشبكات اجتماعية".

- كشفت المعطيات التي أصدرها المندوبية السامية للتخطيط أن مؤشر الإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني، باستثناء تكرير البترول، سجل ارتفاعا، خلال الربع الأخير من سنة 2017، بنسبة 2.6 في المئة، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة السابقة. وعزت المندوبية، في مذكرة إخبارية حديثة، هذه الزيادة بالأساس إلى ارتفاع مؤشر إنتاج الصناعات الكيميائية (5.2 بالمئة)، وصناعة الملابس والفرو (8.7 بالمئة).