إطلالة على أبرز الصحف الصادرة بأمريكا الجنوبيّة

هسبريس - و.م.ع

سلطت الصحف الصادرة ببلدان أمريكا الجنوبية،الضوء على محاور تشمل ،على الخصوص، التقرير السنوي الأول لأداء الحكومة الأرجنتينية، و التحقيقات المتواصلة حول العلاقات المزعومة بين الرئيس البيروفي و شركة "أوديبريشت"، وحجم انتشار الحمى الصفراء بالبرازيل، والخلاف بين الشيلي وبوليفيا حول طلب هذه الأخيرة الحصول على منفذ نحو المحيط الهادي، وحصيلة جرائم القتل في حق "القادة الاجتماعيين" المحليين بكولومبيا.

ففي الأرجنتين، توقفت الصحف المحلية عند مواضيع من أبرزها تقديم رئيس الحكومة التقرير السنوي الأول لأداء الحكومة أمام مجلس النواب، و نسبة التضخم خلال شهر فبراير.

وهكذا، كتبت يومية "كلارين" أن رئيس الحكومة، ماركوس بينيا، أكد خلال تقديمه للتقرير المذكور أن الربع الحالي من العام الجاري هو السابع من نوعه، على التوالي، الذي يحقق فيه اقتصاد البلاد نموا، مبرزا أن الاقتصاد حقق خلال العام الفارط نموا بواقع 8 ر2 بالمائة و يتوقع أن يسجل عند متم السنة الجارية 3 بالمائة.

وفيما يتعلق بالأسعار، واحدة من القضايا الاقتصادية التي عادة ما تستخدمها المعارضة لمهاجمة الحكومة، قال رئيس هذه الأخيرة إن معدل "التضخم في العام الماضي كان أقل مما كان عليه سنة 2016، و خلال السنة الجارية سيكون أقل من 2017".

وأشارت اليومية إلى أن بينيا أكد أن "سنوات عديدة من الركود و التدهور و عدم التركيز على السياسات الهامة لا يمكن تجاوزها بين عشية و ضحاها".

ومن جهتها، أفادت يومية "إل كرونيستا"، بناء على أرقام للمعهد الوطني للإحصاء، أن نسبة التضخم بلغت خلال فبراير الماضي 4ر2 بالمائة لتصل إلى 2ر25 بالمائة خلال اثني عشر شهرا، مبرزة أن هذه الأرقام كانت متوقعة من قبل المحللين الاقتصاديين.

وأضافت أن إقليم بوينوس أيريس يأتي في مقدمة الأقاليم التي سجلت أعلى ارتفاع في الأسعار خلال الشهر الثاني من السنة الجارية بنسبة 6 ر2 بالمائة، يليه إقليم لابامبا ب 3ر2 بالمائة.

وبالبيرو، تركزت اهتمامات الصحف على نفي نائب الرئيس إجراء أي محادثات مع أحزاب المعارضة، و كذا التحقيقات المتواصلة حول العلاقات المزعومة بين رئيس الجمهورية و شركة "أوديبريشت"، وحجم صادرات البلاد خلال السنة الجارية.

وهكذا، كتبت يومية "لاريبوبليكا" أنه بعد حالة عدم اليقين الناجمة عن صمته حيال الأزمة التي تعيشها حكومة الرئيس بيدرو بابلو كوشينسكي، أكد النائب الأول للرئيس، مارتين فيزكارا، أنه لم يجري محادثات مع أي حزب سياسي لينفي بذلك كل التكهنات حول تحالفه المحتمل مع "حزب القوة الشعبية".

وكتبت اليومية أن فيزكارا أجرى محادثة بشأن الوضع الحالي مع الرئيس قبل ثلاثة أسابيع، وأكد أنه لم يجتمع مع أي شخص من أي حزب سياسي.

ومن جهتها، أفادت يومية "البيرو 21" أن مكتب المدعي العام استدعى ثمانية شهود في إطار التحقيقات الجارية لمعرفة ما إذا كانت للرئيس كوشينسكي أية مسؤولية عن الأموال التي تلقتها شركتا فيرست و ويسفيلد كابيتال من شركة البناء البرازيلية "أوديبريشت".

وذكرت اليومية أن رئيس الجمهورية يؤكد أن شريكه الشيلي، خيراردو سيبولفيدا، هو من كان يدير الشركتين عندما كان يشغل منصبا عموميا.

وفي الشق الاقتصادي، أوردت "لاخيستيون" أن وزارة التجارة الخارجية والسياحة تسعى إلى الرفع من إجمالي قيمة الصادرات البيروفية لتصل إلى 50 مليار دولار خلال السنة الجارية.

ونقلت عن وزير التجارة الخارجية والسياحة، إدواردو فيريوس، قوله إن برامج تنمية وتطوير التجارة الخارجية تركز، على الخصوص، على الانفتاح وتحسين القدرة التنافسية للصادرات.

وفي البرازيل، توقفت الصحف عند انتشار الحمى الصفراء ببعض مناطق البلاد، وموقع البلد الجنوب أمريكي ضمن مؤشر السعادة العالمي.

وأفادت "جورنال دو برازيل"، استنادا إلى نشرة وبائية صادرة عن وزارة الصحة، بتسجل 920 حالة إصابة مؤكدة بالحمى الصفراء منذ يوليوز الماضي، من ضمنها 300 إصابة كانت قاتلة.

وأضافت أن عدد الوفيات التي تسببت فيها الحمى الصفراء بلغت 300 حالة ما بين فاتح يوليوز الماضي و13 مارس الجاري، مقابل 610 حالة إصابة مؤكدة و196 حالة وفاة سجلت في الفترة التي سبقت الفترة المذكورة.

وأوردت اليومية أنه تم الإبلاغ عن 3483 حالة إصابة بالحمى الصفراء مشتبه بها، 769 من ضمنها كانت موضوع تحقيق خلال الفترة المذكورة، مضيفة أن ميناس غيرياس تصدرت قائمة الولايات الأكثر تضررا من هذا الوباء (130 حالة وفاة) تليها ساو باولو (120 وفاة) وريو دي جانيرو (49 وفاة).

وسجلت "أو إيستادو دي ساو باولو" فقدان البرازيل لست مراتب ضمن مؤشر السعادة العالمي لتحتل بذلك المرتبة ال 28 بهذا الخصوص.

ووفقا لتصنيف الأمم المتحدة للدول الأكثر سعادة، انتقلت البرازيل من المرتبة ال 22 الى ال 28 خلال 2018 ضمن هذه اللائحة التي تصدرتها فنلندا التي تعتبر "البلد الأكثر سعادة في العالم".

وأضافت اليومية أن بوروندي احتلت المرتبة الأخيرة (156) ضمن هذا المؤشر الذي يعتمد على تنقيط استطلاع للرأي يسبر مواقف الساكنة المحلية يقوم بإنجازه معهد غالوب وورلد بول وكذا الناتج الداخلي الخام للفرد والبرامج الاجتماعية ومتوسط العمر المتوقع عند الولادة والحريات الاجتماعية وكرم الساكنة ومعدل الفساد.

وفي الشيلي، تركزت اهتمامات الصحف على المرافعات المرتقبة أمام محكمة العدل الدولية بلاهاي إثر طلب بوليفيا الحصول على منفذ نحو المحيط الهادي، وتوقيف رئيس نادي كولو كولو بمدينة كلاما والمباريات الودية التي سيخوضها المنتخب الشيلي لكرة القدم.

وأفادت "إل ميركيريو" بأن الرئيس الشيلي، سيباستيان بينيرا، قد عقد اجتماعا بقصر لا مونيدا الرئاسي مع الرؤساء السابقين، إدواردو فريي وريكاردو لاغوس وميشال باشليت، بشأن المرافعات المقررة أمام محكمة العدل الدولية الأسبوع القادم بلاهاي عقب مطالبة بوليفيا بمنفذ نحو المحيط الهادي.

وأوضح بينيرا أن الاجتماع تمحور حول تحليل واستعراض مشاكل الدولة، مؤكدا وحدة البلاد وقوة الأدلة التي يقوم عليها الموقف الشيلي بهذا الخصوص سواء تعلق الأمر بالجانب القانوني أو الوقائع التاريخية.

وقد وضعت بوليفيا دعوة أمام محكمة العدل الدولية حول ضرورة التفاوض من أجل حصولها على منفذ نحو المحيط الهادي بعدما فقدت خلال حربها مع الشيلي نهاية القرن التاسع عشر أي اتصال بالمحيط الهادي.

وأفادت "أولتيماس نوتيسياس" بتوقيف رئيس نادي كولو كولو لكرة القدم، أنيبال موسا، بمدينة كالاما شمال البلاد، بعد شجار مع عمدة جهة انتوفاغاستا، ماركو أنطونيو دياز، بأحد الفنادق.

وأضافت اليومية، استنادا إلى إفادة الشرطة وشهود عيان، أن مشادة كلامية وتدافعا نشبا بين موسا، ودياز الذي كان يتواجد بكلاما لحضور إحدى فعاليات المدينة، مشيرة إلى أن رئيس نادي كولو كولو جرى توقيفه بعد الحادث قبل مثوله أمام الادعاء العام.

وتوقفت "لا ناثيون" عند إعلان مدرب المنتخب الوطني الشيلي لكرة القدم، رينالدو رويدا، عن لائحة اللاعبين الذين جرى استدعاؤهم للمشاركة في المبارتين الوديتين المقرر خوضهما أمام السويد والدنمارك، مشيرة إلى أن رويدا استدعى على الخصوص اللاعبين الشيليين البارزين في الخارج.

وفي كولومبيا، توقفت اليوميات عند حصيلة عمليات التصفية التي استهدفت "زعماء اجتماعيين" محليين وتوقيف ديبلوماسية كولومبية سابقة بتهمة الاتجار في البشر.

وسجلت "إل تييمبو"، استنادا الى تقرير للادعاء العام تم تقديمه بحضور الرئيس خوان مانويل سانتوس، تواصل عمليات تصفية القادة الاجتماعيين بالبلد الجنوب أمريكي.

وأضافت أنه منذ 2016، تم اغتيال 160 زعيما اجتماعيا بكولومبيا ، 50 في المائة منهم جرى كشف ملابسات الجرائم التي ذهبوا ضحيتها.

وأشارت إلى أن 49 من هؤلاء كانوا ينتمون الى حركة "القوات المسلحة الثورية لكولومبيا" المنحلة.

و في موضوع آخر كشفت "إل كولومبيانو" عن توقيف ديبلوماسية كولومبية سابقة بتهمة الانتماء لشبكة للاتجار في البشر.

وتواجه الديبلوماسية السابقة، التي كانت تعمل بالقنصلية الكولومبية بجمهورية الدومينيكان، تهم منح تأشيرات مزورة للدخول لعدد من الدول وفقا لليومية التي أوضحت أن توقيف هذه المتهمة يرفع الى ثلاثة عدد المعتقلين (من ضمنهم سيناتور) على خلفية هذه القضية.