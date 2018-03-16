جولة في صحف أوروبا الشرقية الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

تناولت الصحف الصادرة اليوم الجمعة في منطقة شرق أوربا قضايا ومواضيع متنوعة، من بينها اعتقال ثلاثة اشخاص يشتبه فى تورطهم فى اغتيال رئيس الوزراء البولونى السابق، وتطورات الأزمة الحالية بين لندن وموسكو على خلفية اتهام الحكومة البريطانية لروسيا بتسميم ضابط الاستخبارات الروسية السابق، وأعمال العنف والمـظاهرات التي تعرفها عدد من المدن والبلدات باليونان احتجاجا على الأوضاع الاجتماعية المتردية بالبلاد، وموقف الحكومة النمساوية من رفع سن التقاعد.

ففي بولونيا، شكل موضوع اعتقال ثلاثة اشخاص يشتبه فى تورطهم فى اغتيال رئيس الوزراء البولونى السابق بيتر جاروشيفيتش وزوجته فى عام 1992 اهتمام الصحف.

وكتبت صحيفة (رزيتشبوسبوليتكا) أن العناصر الثلاثة أعضاء في ما يسمى "عصابة الكاراتيكا“ المتخصصة في السطو على المساكن الخاصة بالأثرياء يعتقد أنهم متورطون في اغتيال رئيس الوزراء الشيوعي السابق بيوتر جاروشيفيتش (1970-1980) وزوجته قبل 25 سنة.

ونقلت عن وزير العدل أن اثنين منهم اعترفا بتورطهم في القتل، في حين أن الثالث والذي يعتقد أنه المنفذ الرئيسي للجريمة يرفض الإدلاء بشهادته.

صحيفة (بروست) تساءلت من جانبها عما إذا كان الأمر يتعلق بكشف تاريخي يزيح الغموض الذي أحاط بتلك الجريمة التي وقعت في ضواحي وارسو، مضيفة أن الأمر يتعلق بتحقيق تاريخي لأن الوفاة الغامضة تلك ظلت لسنوات مثار تساؤلات وتكهنات.

وقالت ان السرقة هي على ما يبدو السبب الرئيسي في ارتكاب جريمة القتل من قبل هذه العصابة التي كانت تضم تسعة أفراد محترفين.

ونقلت الصحيفة عن ابن رئيس الوزراء القتيل ترحيبه بالتوصل الى هذه النتائج لكنه نفى استبعاد العوامل السياسية في تنفيذ الجريمة كما شكك في أن تكون السرقة الدافع وراء القتل.

ونقلت الصحيفة عنه قوله "لقد فعلت كل شيء للتأكد من عدم نسيان هذه القضية. من المسلم به أن اعتقال المشتبه بهم الثلاثة هو اختراق في التحقيق ، ولكن من السابق لأوانه تحديد دوافع الجريمة“.

وفي اليونان تناولت الصحف أعمال العنف والمـظاهرات التي تعرفها عدد من المدن والبلدات احتجاجا على الأوضاع الاجتماعية المتردية بسبب سياسة التقشف وأوضاع اللاجئين في الجزر أو تعبيرا عن تذمر عام مثل ما قوم به حركات الفوضويين.

وكتبت (كاثيمنيري) أن جماعات الفوضويين الذين يزعمون سعيهم لتغيير النظام القائم نفذوا يوم الخميس عددا من الهجمات في أثينا وثيسالونيكي استهدفت إدارات ومباني حكومية مضيفة أنهم ألقوا طلاء على محاضر في جامعة بيرايوس ونثروا أوراقا في الجامعة للاحتجاج على"الاضطهاد الذين يعيشه حركات الفوضييين".

ومضت الصحيفة أن جماعات أخرى أتلفت واجهات بنكين في أثينا يوم الخميس فيما اقتحم آخرون مقرا للحزب الحاكم سيريزا في ثيسالونيكي وأتلفوا عددا من المكاتب للاحتجاج على اعتقال مناضالين منهم.

صحيفة ( تو فيما) ذكرت أن عشرات اللاجئين السوريين والعراقيين تظاهروا ليل الأربعاء في مخيم موريا بجزيرة ليسفوس للتنديد بسوء ظروف الإقامة وتأخر بحث ملفات اللجوء فيما تسلق آخرون أعمدة كهربائية مهددين باللانتحار.

وأضافت الصحيفة أن عمدة الجزيرة دعا السكان الى احتجاج عام لمطالبة الحكومة المركزية بنقل اللاجئين الى البر اليوناني الرئيسي وإنهاء معاناتهم في الجزر التي تستقبل حاليا أزيد من 13 ألف مهاجر في ظروف صعبة.

صحيفة (إيثنوس) ذكرت أن مسلسل المظاهرات التي لا ينتهي متواصل بشدة وسط أثينا حيث تظاهر المئات تعبيرا لرفض عمليات بيع العقارات متعثرة سداد قروضها للبنوك بالمزاد العلني مضيفة ان المظاهرة انتهت بعد إطلاق الشرطة الغازات المسلية للدموع .

وفي روسيا، تناولت الصحف الأزمة الحالية بين لندن وموسكو على خلفية اتهام الحكومة البريطانية لروسيا بتسميم ضابط الاستخبارات الروسية السابق سيرغي سكريبال واتخاذها مجموعة من العقوبات ضد موسكو من بينها طرد 23 دبلوماسيا روسيا من المملكة المتحدة وتعليق الاتصالات الثنائية مع موسكو..

وكتبت صحيفة (كوميرسانت) أنه قد يتم اتخاذ إجراءات جديدة ضد روسيا على المستوى الدولي، على خلفية هذه الأزمة، لاسيما من قبل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مشيرة في المقابل إلى أن موسكو تعهدت بالرد على هذا "الاستفزاز" البريطاني بتدابير انتقامية سيتم الإعلان عنها قريبا.

وقالت الصحيفة إن قرار إجبار 23 دبلوماسيا روسيا معتمدا على مغادرة بريطانيا في غضون مهلة لا تتجاوز أسبوعا، تعتبر أكبر عملية طرد من نوعها للدبلوماسيين الروس العاملين في بريطانيا منذ ثلاثة عقود، و"ستساهم في إضعاف القدرات الاستخبارية الروسية في المملكة المتحدة خلال السنوات المقبلة ".

وأضافت الصحيفة أن الحكومة البريطانية قررت، بسبب التطورات الأخيرة، تعليق الاتصالات الثنائية مع روسيا على أعلى مستوى وإلغاء الدعوة التي سبق توجيهها لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لزيارة لندن، إضافة إلى تعزيز الأمن القومي للبلاد باتخاذ جملة من التدابير من بينها تعزيز مراقبة الطائرات الخاصة وتشديد التدابير على الحدود.

من جهتها، أفادت صحيفة (إزفيستيا)، نقلا عن مصادر دبلوماسية مطلعة، أن روسيا سترد بالمثل على العقوبات البريطانية ، حيث ينتظر أن تصدر قرارا بطرد 23 دبلوماسيا بريطانيا من روسيا "وقد يكون رد الفعل الروسي أكثر تعقيدا نظرا لخطورة الاتهامات الموجهة لها من قبل بريطانيا".

وقالت الصحيفة إن المقترحات المتعلقة بالتدابير الروسية تجاه لندن ستوضع قريبا على طاولة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي سيقرر بشأنها، مشيرة إلى أن عدد الدبلوماسيين البريطانيين المعنيين بقرار مغادرة روسيا قد يكون أكبر بكثير من 23 دبلوماسيا.

وفي النمسا، ذكرت صحيفة (داي بريس) أن وزيرة الشؤون الاجتماعية ، بيات هارتنغر كلاين (اليمين المتطرف) ، استبعدت أمس الخميس في تصريح للصحافة رفع سن التقاعد القانوني إلى 67 سنة بدل 65 سنة حاليا ، وذلك طيلة ولاية الحكومة الحالية التي تمتد خمس سنوات والتي تولت مهامها في دجنبر الماضي، مضيفة أن الوزيرة لم تستبعد إمكانية إبقاء سن التقاعد الحالي بعد سنة 2023.

وأضافت الصحيفة أن السيدة هارتنجر كلاين رحبت بالاتفاق الذي تم التوصل إليه حول مراجعة المذكرة الأوروبية المتعلقة بإلحاق العمال التي تهدف إلى تسهيل توفير الخدمات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي واحترام التنافس الشريف وحقوق العمال الملحقين، فضلا عن ضمان تعويضات وشروط تنافسية وعادلة بين الشركات المشغلة للعمال والشركات المحلية في بلدان الاستقبال، مشيرة إلى أن الوزيرة النمساوية سجت أن بلادها تعد واحدة من البلدان الأكثر تضررا من مسألة الإغراق في الأجور بمنطقة الاتحاد الأوروبي.

من جهتها، تطرقت صحيفة (سالسبورغر ناشريتشتن) للتوقعات التي أعلن عنها الخميس المعهد المركزي للأرصاد الجوية التي تشير إلى الانخفاض المتوقع لدرجات الحرارة إلى ما دون صفر درجة مائوية الأحد المقبل في معظم أنحاء النمسا، وتسجيل تساقطات ثلجية خلال الأسبوع المقبل، مضيفة أن موجة البرد هاته لا تسجل عادة في هذه الفترة من الموسم. وأضافت الصحيفة، نقلا عن المصدر ذاته، أن عودة درجات الحرارة إلى مستوياتها المعهودة قد تتأخر بعض الشيء.