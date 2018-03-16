عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الجمعة ..

* أخبار اليوم:

- اعترف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى الخلفي، بضعف التمويل العمومي المخصص لفائدة الجمعيات، موضحا أنه يتراوح ما بين 15 و20 بالمئة، من أصل أكثر من 150 ألف جمعية ومنظمة مدنية، ونصف مليون متطوع ومتطوعة. وقال الخلفي، الذي كان يتحدث خلال ندوة نظمها بيت الصحافة بطنجة، حول موضوع "الإعلام والمجتمع المدني، من أجل ديمقراطية تشاركية"، إن "النسبة الغالبية من الهيئات الجمعوية تشتغل بإمكاناتها وقدراتها الذاتية، وبتضحيات أفرادها".

- بعد انتشار أخبار عن سعي المبعوث الأممي إلى الصحراء، الألماني هورست كوهلر، للدفع بمفاوضات مباشرة بين المغرب والبوليساريو، حول موضوع الصحراء، خاصة بعد لقاء لشبونة الأخير، كشف وزير الخارجية ناصر بوريطة، في لجنة الخارجية بمجلس النواب، أن موضوع المفاوضات المباشرة "تروجه كل من الجزائر والبوليساريو"، نافيا أن يكون كوهلر طرح هذا الموضوع. وشدد بوريطة، على أن المغرب "يرفض المفاوضات المباشرة مع البوليساريو"، معتبرا أن الحل لا يمكن أن يتم بدون الأخذ بعين الاعتبار الفاعلين الحقيقيين في الملف.

* المساء:

- احتلال مسؤولين كبار لمساكن فاخرة بمئات الملايين يحرج أمزازي. يواجه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، سعيد أمزازي، تحديا حقيقيا في قضية إفراغ كبار مسؤولي الوزارة من المساكن الإدارية المحتلة بشكل مخالف للقانون، بعد أن تجنب عدد من الوزراء تصفية هذا الريع منذ إعلان وزير التربية الوطنية الأسبق، محمد الوفا، عن لائحة محتلي السكنيات التي ضمت أسماء بارزة، بعضها لا علاقة له بقطاع التعليم. وحسب مصادر مطلعة، فإن أمزازي، الذي لم يتردد في توجيه رسائل وإنذارات بالإفراغ لأكثر من 750 موظفا من مدراء وحراس عامين ومقتصدين وأعوان وأطر إدارية، لم يحرك ساكنا في ملف احتلال كبار مسؤولي الوزارة، الممارسين والمتقاعدين، لمساكن إدارية فاخرة وفي مواقع ذات جاذبية تجعل قيمتها المالية تتجاوز في بعض الأحيان المليار سنتيم.

- مزورو أختام الدولة أمام القضاء. أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على محكمة الاستئناف بالرباط شبكة إجرامية وصفت بـ"الخطيرة" متابعة من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية في النصب والاحتيال مع التزوير في وثيقة رسمية والتزوير في وثائق إدارية وصناعة أختام الدولة". وأسفرت عملية اعتقال أفراد العصابة عن حجز مجموعة من الوثائق والملفات المهنية الخاصة بالموثقين والعدول، إضافة إلى آلية تقليدية للكتابة، تمكنهم من إنجاز عقود وفق شكليات تحترم طريقة الكتابة الخاصة بالعقود القديمة.

* الصباح:

- يستعد العديد من الوزراء لاختيار كتاب عامين جدد لملء المناصب الشاغرة. وينتظر أن يختار وزراء تم تعيينهم أخيرا في حكومة العثماني كتابا عامين جددا، خصوصا في الصحة والإسكان والسياحة والثقافة. ومن بين الشروط التي تسمح بالتباري على منصب كاتب عام لإحدى الوزارات، أن يراكم المترشح، على أقل تقدير تجربة 10 سنوات من العمل في الوظيفة العمومية أو القطاع الخاص، من بينها على الأقل، شغل منصب مدير مركزي لمدة أربع سنوات.

- أكد مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للسلطة القضائية والرئيس الأول لمحكمة النقض، أن أسرة العدالة تعيش مرحلة انتقالية تأسيسية حاسمة يتطلع فيها إلى استرداد الثقة وإيجاد آليات تخول تقوية روح الفريق داخل المحاكم، وتحصين الذات حتى يكون الجميع في مستوى التحديات والالتزامات. وأشار فارس، في كلمته بمناسبة انعقاد الملتقى الوطني الرابع للمسؤولين الإداريين، إلى أن ما يلزم هو اعتماد التشاركية والحوار ودمقرطة العمل المؤسسي دون مزايدات والارتكاز على آليات الإنصات والحوار، مع تفعيل صريح لمبدأ المسؤولية والمحاسبة دون تساهل أو محاباة أو استثناء.

* الأحداث المغربية :

- الحموشي يعاقب أمنيين بسبب الغش. قرر المدير العام للأمن الوطني توقيع عقوبات تأديبية مع الإقصاء التلقائي لخمسة مرشحين من موظفي الشرطة، الذين اجتازوا المباراة المهنية الداخلية لضباط الأمن برسم سنة 2017. وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ أمس الخميس، أن هذا القرار يأتي تدعيما لإجراءات النزاهة والشفافية في مختلف المباريات المهنية التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني، وتوطيدا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحات والمرشحين.

- كلية الطب .. شبح سنة بيضاء. قرر الأطباء الأساتذة مقاطعة امتحانات الأسدس الثاني بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، تعبيرا عن استيائهم من تنصل الجهات المسؤولة من التزاماتها بحل مشاكلهم. وندد هؤلاء الأساتذة، خلال جمعهم العام، بما وصفوه سياسة "الآذان الصماء" التي تنهجها الحكومة في التعامل مع النقص الحاد في عدد الأساتذة وعدد الأطباء المقيمين في بعض الاختصاصات، والذي سيؤدي إلى سنة بيضاء، وغياب أية إرادة حقيقية لحل معضلة الخصاص، الذي يتفاقم سنة بعد سنة.

* العلم:

- حمل المشاركون في ندوة حول "تعويم الدرهم وانعكاسه على أسعار المحروقات"، المنظمة مؤخرا من طرف رابطة أرباب ومسيري محطات الوقود بجهة طنجة تطوان الحسيمة المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية لأرباب وتجار محطات توزيع الوقود بالمغرب، الحكومة مسؤولية ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب، بسبب إقدامها على تعويم صرف الدرهم. وعبر أنس عدة، رئيس الرابطة بجهة طنجة تطوان، خلال هذا اللقاء، الذي احتضنته غرفة التجارة والصناعة والخدمات بتطوان، عن تخوف العاملين بالقطاع من انعكاس هذا القرار على أسعار المحروقات وعلى القدرة الشرائية للمواطنين.

- يعرف القطاع الفلاحي تطورا إيجابيا يعزى إلى التحسن المستمر للظروف المصاحبة للموسم الفلاحي. وأوضحت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في بلاغ صدر في أعقاب اجتماع عقده الوزير الوصي على القطاع عزيز أخنوش بالرباط، مع المسؤولين المركزيين والجهويين لقطاع الفلاحة من أجل تقييم سير الموسم الفلاحي الحالي، أن التساقطات ذات الطبيعة العامة التي سجلت خلال الأسابيع الأخيرة، مكنت من سد العجز المسجل في التساقطات المطرية منذ انطلاق الموسم الفلاحي، حيث سجلت بذلك فائضا نسبته 4 في المئة مقارنة مع سنة عادية. وأضاف الوزير أن المعدل الوطني لحصيلة التساقطات المطرية بلغ 281,2 مليمترا، مذكرا بأن العجز من حيث التساقطات كان يقدر، عند انطلاق موسم الزرع، بما نسبته 61 في المئة.

* رسالة الأمة:

- أكد وزير العدل، محمد أوجار، أن فتح خطة العدالة في وجه المرأة المغربية يعد استحقاقا كبيرا لأنه فتح في وجهها مهنة (العدول) ظلت بحكم العرف حكرا على الرجل، وتأكيدا على أن العدالة ليست صفة حكمية مقصورة على الرجل. وأوضح السيد أوجار، خلال يوم دراسي، نظمه المنتدى المغربي للشباب والعدالة الاجتماعية بشراكة مع وزارة العدل حول "ممارسة المرأة لخطة العدالة"، أن ممارسة المرأة لخطة العدالة ستشكل قيمة مضافة لهذه المهنة وإغناء للرصيد التاريخي والحضاري الذي تتميز به البلاد، وكذا خطوة أخرى على درب تعزيز حضور المرأة في كافة المجالات المؤسساتية والسياسية والاجتماعية والثقافية والقانونية والحقوقية.

- مؤشر "الانتقال للطاقة" .. المغرب يتسيد الدول الإفريقية والعربية. لقيت المشاريع والمخططات التي يقوم بها المغرب للنهوض بمجال الطاقة، ترحيبا واستحسانا من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث صنفه في صدارة الدول الإفريقية والعربية في مؤشر الانتقال للطاقة، وفي المرتبة 47 ضمن قائمة الدول، التي اتخذت تدابير لتحسين الانتقال إلى الطاقة، وذلك من أصل 114 شملها التصنيف على المستوى العالمي.

* بيان اليوم:

- قال وزير الشباب والرياضة، رشيد الطالبي العلمي، إن هناك فراغات قانونية في تنظيم قطاع الشباب والرياضة، وأن هذا المرفق العام لم ينتج من النصوص إلا قانون الشباب والعمل الجمعوي، ومشروع قانون التخييم الذي يوجد حاليا لدى الأمانة العامة للحكومة. وذكر السيد الطالبي العلمي، خلال لقاء تواصلي نظمته مؤسسة الفقيه التطواني حول موضوع "السياسة الجديدة المندمجة للشباب"، أن القوانين التي تؤطر عمل الوزارة غير موجودة، مؤكدا على أنه عازم على إطلاق هذا الورش الخاص بإعادة تنظيم الوزارة رغم ما يمكن أن يصاحب ذلك من انتقادات، ومشددا على أنه من غير الطبيعي أن تبقى هذه الوزارة دون تنظيم أو تأطير قانوني.

- أكد سفير المغرب بفرنسا، شكيب بنموسى، أن المغرب يواصل بدون انقطاع، بناء نموذج للتنمية، كفيل بإحداث تحول اقتصادي واجتماعي عميق، ضمن أفق للنمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي، والاستدامة. وذكر بنموسى، الذي كان يتحدث خلال اجتماع لأعضاء مجلس منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول برنامج التنمية المستدامة في أفق 2030، أن المغرب أدرج بالفعل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في إطار مرجعي اقتصادي واجتماعي، كرسه دستور 2011، وفي إطار الجهوية المتقدمة، والإصلاحات المؤسساتية التي أطلقت في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن المملكة تولي في إطار استراتيجياتها الوطنية والقطاعية، الأولوية لمكانة الشباب والأطفال.

* الاتحاد الاشتراكي:

- أشاد النائب الأول للوزير الأول، وزير الشؤون الخارجية بصربيا، إيفيكا دازيش، أمس الخميس بالرباط، بجدية المقاربة المغربية في التعاطي مع النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. وأكد السيد دازيش، خلال مباحثات أجراها مع رئيس مجلس النواب السيد الحبيب المالكي وحضرتها سفيرة صربيا بالرباط، على تطابق وجهات نظر البلدين حول أهمية احترام الوحدة الترابية للدول، مشيدا بعلاقات الأخوة والصداقة التي تجمع بلاده والمغرب وكذا بالمستوى الجيد للتعاون البرلماني المغربي الصربي.

- نوه الوزير الأول المالي، سوميلو بوبيي مايغا، بالشراكة التي تربط مالي والمغرب في مجال تكوين الأئمة، عبر تعزيز التعاون وتبادل التجارب، لمواجهة التحديات الراهنة، خاصة ما يتعلق بمحاربة التطرف. وأشار السيد مايغا، خلال زيارة قام بها لمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات، إلى أن المملكة المغربية تظل الوجهة الأولى للتكوين بالنسبة للأئمة الماليين، مجددا التعبير عن شكره للمغرب الذي مكن حوالي 500 من الأئمة الماليين من الاستفادة من تكوين شرعي مبني على قيم الإسلام السمح والمعتدل.

* لوماتان :

- انعقد، يوم الأربعاء بمقر وزارة الداخلية، اجتماع للجنة قيادة البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والحضرية لمدينة تطوان، جرى خلاله الاطلاع على تقدم إنجاز مختلف المشاريع المبرمجة في إطار هذا البرنامج الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في شهر أبريل 2014 ويغطي الفترة 2014-2018، والذي رصد له غلاف مالي تناهز قيمته 5ر5 ملايير درهم. وشكل هذا الاجتماع، الذي ترأسه وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت وحضره وزراء وممثلو كافة القطاعات المعنية والهيئات والمؤسسات العمومية، مناسبة استعرض خلالها الوزراء وممثلو القطاعات المعنية بالأرقام درجة تقدم أشغال المشاريع المبرمجة بمدينة تطوان، وكذا رصد مختلف الإكراهات التي تعترض تنفيذ بعض المشاريع وسبل تدارك التأخر المسجل في إنجازها.

- التعليم الرقمي ووضع إطار قانوني يعتبران من ضمن الإجراءات الاستباقية لحماية القاصرين على شبكة الأنترنت. وفي هذا السياق، نظمت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يوم الأربعاء الماضي، ندوة حول "حماية المعطيات الشخصية والقاصرين على شبكة الأنترنت"، بشراكة مع مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة. وكانت هذه الندوة مناسبة لتسليط الضوء على الجرائم الإلكترونية التي تستهدف القاصرين، ومدى امتداد هذه الظاهرة في المغرب، وكذا دور حماية المعطيات الشخصية للوقاية من المخاطر التي تترتب على ذلك.

* ليكونوميست :

- خبراء من مجموعة العمل المالي في زيارة للمغرب إلى غاية 20 مارس الجاري من أجل الاطلاع على التدابير المتخذة من أجل محاربة تبييض رؤوس الأموال وتمويل الإرهاب. وفي خلال ذلك، وجهت الهيئة المغربية لسوق الرساميل إلى المتدخلين في السوق مشروعا لمراجعة الترسانة القانونية الحالية. ويتضمن هذا المشروع ما لا يقل عن 44 مادة جديدة وتحديدا للمتطلبات خاصة في مجال تحديد الزبناء.

- أفادت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بأن قيمة التزوير والمنتوجات المقرصنة من المغرب تبلغ 1,27 مليار دولار. وكشفت المنظمة، في تقرير نشرته أمس الخميس، أن المغرب يحتضن "صناعة" مزدهرة للتزوير، ويعد مستوردا كبيرا للمنتجات المزورة. ويمس هذا التزوير كافة القطاعات: النسيج والساعات والأحذية والجلد ومنتجات التجميل والهواتف النقالة وأجهزة السيارات وغيرها.

* أوجوردوي لوماروك :

- منذ تعميمه في 2012، لازال نظام المساعدة الطبية "راميد" يستقطب مستفيدين جدد. فحسب الأرقام الأخيرة الصادرة عن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، فإن عدد الأشخاص المسجلين بالنظام بلغ 11 مليونا و866 ألفا و735 مستفيدا متم يناير 2018، يمثلون 4 ملايين و806 ألف و335 أسرة. وبلغ معدل إنجاز "الراميد" 146 في المئة متم يناير 2018. وفي المقابل، وصل عدد حاملي بطائق الولوج المجاني للعلاجات إلى 7 ملايين و420 ألفا و722 مستفيدا.

- تم مؤخرا بموسكو، التوقيع على اتفاقية شراكة بين شركة الخطوط الملكية المغربية وشركة خطوط سيبيريا الجوية ستتيح للناقل الجوي المغربي توسيع شبكته أكثر بالسوق الروسية. وستمكن هذه الاتفاقية الموقعة مع خطوط سيبيريا الجوية، شركة الخطوط الملكية المغربية من تعزيز رحلاتها انطلاقا من روسيا نحو مركزها المتواجد بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، في اتجاه جميع وجهاتها بإفريقيا وأمريكا.

* البيان:

- تعقد لجنة القطاع الخاص للحوار الاجتماعي، الاثنين المقبل، اجتماعها الثاني في إطار الحوار الاجتماعي-جولة أبريل. وحسب بلاغ لوزارة الشغل والإدماج المهني، اتفق أطراف اللجنة خلال اجتماع انعقد أول أمس الثلاثاء، بحضور وزير الشغل والإدماج المهني، السيد محمد يتيم، وممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب وممثلين عن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، على موافاة الوزارة بمقترحات بخصوص نقط جدول الأعمال ومنهجية العمل والبنود التي تحظى بالأولوية في أفق عقد الاجتماع الثاني للجنة.

- قال المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، إن ميزانية المكتب لسنة 2018 تتوقع تحقيق رقم معاملات بقيمة 3,88 مليار درهم. وأوضح السيد الخليع، خلال افتتاح المجلس الإداري للمكتب، أن "ميزانية سنة 2018 تتوقع تحقيق رقم معاملات بقيمة 3,88 مليار درهم واستثمارات تناهز 6,8 مليار درهم، منها 1,4 مليار درهم مخصصة لمشروع الخط فائق السرعة، و5,4 مليار درهم لمواصلة تحديث الشبكة السككية".

* لوبينيون:

- افتتحت المجموعة الإسبانية المتخصصة في تصنيع مكونات السيارات (تيكنيا) وحدة إنتاج جديدة تابعة لها بمدينة طنجة جاءت لتعوض وحدتها الموجودة بنفس المدينة، والتي انطلق تشغيلها منذ عام 2010. وقالت المجموعة الإسبانية (تيكنيا)، في بيان لها، إن افتتاح هذه الوحدة الإنتاجية الجديدة بمدينة طنجة يهدف بالأساس إلى تقديم خدمات أفضل للعملاء مع الرفع من الطاقة الإنتاجية وتجميع قطع غيار السيارات بوحدتها الواقعة بنفس المدينة.

- التمست نيجيريا والسودان من المغرب مراجعة عرضهما الطوعي بشأن وضعية المرأة، وذلك على هامش الدورة الـ62 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة التي تتواصل أشغالها بنيويورك. وقالت وزيرة المرأة والتنمية الاجتماعية في نيجيريا، عائشة الحسن، في تصريح صحفي، إن اختيار المغرب يعكس في المقام الأول "علاقة الصداقة الجيدة التي نقيمها مع المغرب" منوهة بالإنجازات التي حققتها المملكة في النهوض بوضعية المرأة.

* ليبيراسيون:

- وقع المغرب وصربيا اتفاقيتي تعاون في مجالي التكوين الدبلوماسي والثقافة، كما اتفقا على عقد الدورة الثانية للجنتهما المختلطة بالمملكة، وذلك قبل متم السنة الجارية. ويتعلق الأمر باتفاقية تعاون بين الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية والأكاديمية الدبلوماسية لوزارة الشؤون الخارجية بجمهورية صربيا، وبرنامج للتعاون في مجالات الثقافة، التعليم العالي، البحث العلمي، التربية، الاتصال، وسائل الإعلام، الشباب والرياضة لسنوات 2018، 2019 و2020.

- أفاد مكتب الصرف أن تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة نحو المغرب سجلت انخفاضا بنسبة 10.8 في المئة نهاية شهر فبراير الماضي، لتصل إلى 2.8 مليار درهم، مقابل 3.1 مليار درهم سنة قبل ذلك. وعزا المكتب، في نشرة حول المؤشرات الأولية للمبادلات الخارجية لشهر فبراير 2018، ذلك إلى ارتفاع النفقات بأزيد من مليار سنتيم، بنسبة أهم من المداخيل (زائد 660 مليون درهم). وأضاف المصدر ذاته أن مداخيل المغاربة المقيمين بالخارج سجلت ارتفاعا بـ18.9 في المئة، محققة 10.5 مليار درهم خلال شهر فبراير 2018.