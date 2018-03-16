عرض لأبرز اهتمامات الصحف في المنطقة المغاربية

هسبريس - و.م.ع

اهتمت الصحف المغاربية الصادرة اليوم الجمعة، على الخصوص، بتجدد الحديث في تونس عن مستقبل حكومة يوسف الشاهد، والجدل بشأن أسعار العربات السياحية المجمعة بالجزائر، وبالاستحقاقات الانتخابية المقبلة في موريتانيا.

ففي تونس قالت صحيفة "الشروق" إن حصيلة عمل حكومة يوسف الشاهد منذ سنة ونصف السنة "ليست بالصورة الكارثية التي يروج لها عبر خطابات الإثارة والسعي إلى التشنج"، مسجلة في المقابل أن الأمن قد تعزز وهو أغلى المكاسب، وبدأ تحقيق استدامة السلم الاجتماعي التي تتوطد كل يوم ومعها تعود الثقة إلى نفوس المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين".

وأضافت الصحيفة في افتتاحيتها أن البلاد "واصلت توجهها الديمقراطي وتهيأت لأهم استحقاق انتخابي محلي، الانتخابات البلدية، وفي ذلك تأكيد على سلامة وحيوية عملية الانتقال السياسي"، معتبرة أن "مثل هذه الانجازات إن لم تكن بالباهرة، فهي ليست بالقليلة أو بالتي يستهان بها، خصوصا إذا اعتبرنا الظروف الصعبة التي يعمل فيها يوسف الشاهد".

وقالت الصحيفة إن "السؤال اليوم هو: أي رئيس حكومة قادر أن يحقق أفضل مما حققه يوسف الشاهد في ظل غياب السند السياسي الداعم، واعتراض النقابات، وعدم اكتراث أرباب العمل، وانعدام قيمة العمل، وغياب الإنتاج؟".

وفي المقابل رأت صحيفة "الصباح"، من جانبها، أن "المتأمل في المشهد السياسي منذ بداية السنة على الأقل يتأكد أن أيام يوسف الشاهد على رأس الحكومة باتت معدودة"، مضيفة أن "سحب البساط من تحت أقدام الشاهد وحكومته أصبح أمرا واقعا خاصة أن النظر في مستقبل البلاد وأولويات الفترة القادمة وأهم الإصلاحات والإجراءات التي يجب اتخاذها للخروج من الأزمة، أحيل إلى اللجنة التي تم تشكيلها" بعد اجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج مؤخرا.

واعتبرت الصحيفة في افتتاحيتها، أن اجتماع وثيقة قرطاج الذي أشرف عليه رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي "أفقد الشاهد آخر حزام سياسي داعم له ولحكومته"، مضيفة أن "عدم الإطاحة بيوسف الشاهد في الوقت الراهن لا يعني الإبقاء على حكومته، بل إن التعديل الوزاري الشامل سيفرض عليه فرضا بتعلة ضخ دماء جديدة في الحكومة".

ولاحظت أن "الانتخابات البلدية - إن كتب لها أن تجري - ستسفر حتما عن مشهد سياسي جديد تتغير وفقه موازين القوى".

ومن جهتها سجلت صحيفة "المغرب" أن رئيس الحكومة التونسي علق على المواقف التي تؤكد فشل حكومته والداعية إلى تعديل الحكومة بالتأكيد أن هذه الأخيرة "تعمل دون حسابات وتجاذبات سياسية"، مضيفا أن "الإشكال لا يتعلق بالحكومة أو بالأشخاص ولكن بمنظومة كاملة".

وأشارت إلى أن الشاهد دعا أيضا إلى الأخذ بعين الاعتبار عامل الوقت لتدارك الوضع الاقتصادي الصعب الذي يتطلب العمل بعيدا عن المزايدات والضغوطات"، مؤكدا أن الحكومة أعطت الأولوية للقيام بالإصلاحات الجذرية والعمل على التحكم في المالية العمومية.

ومن جهتها قالت صحيفة "الصحافة اليوم" إن "إقرار يوسف الشاهد بنفسه بعدم وجود استقرار سياسي لافتا إلى أن ذلك من شأنه أن يؤثر على الاستثمار...، يؤكد أن أزمة تونس هي أزمة حكم ويجب التعامل معها على هذا الأساس".

وأضافت الصحيفة في افتتاحيتها أن "المعضلة الأشد تتمثل في أن تعقيدات الشأن العام تشي بأن البلاد مرشحة لمزيد من التوترات السياسية والاجتماعية"، مشيرة إلى أنه "في ظل وضع كهذا "تبدو غالبية اتجاهات الرأي العام في حالة ترقب لأن تكون المخرجات التي ستقدمها لجنة قرطاج في مستوى الاجتماع" الذي عقده الموقعون على الوثيقة مؤخرا.

وخلصت الصحيفة إلى القول إن "تونس لن تتمكن من الخروج من الأزمة السياسية الحالية إلا من خلال الشروع في التمهيد لخارطة سياسية جديدة بناء على شرعية مفهوم الوحدة الوطنية بمعناها الواسع لا بمعناها السياسوي"، معتبرة أن "الأزمة عميقة وما انفكت تأخذ نسقا تصاعديا ولا يمكن إخمادها إلا من خلال قطيعة مع السياسات السابقة".

وفي الجزائر، ذكر الموقع الإلكتروني (كل شيء عن الجزائر)، في مقال بعنوان "عربات.. صنع في بلادي: لماذا تنشر الحكومة الأسعار؟"، بأن وزارة الصناعة والمناجم نشرت، أول أمس الأربعاء، أسعار العربات السياحية المجمعة بالجزائر عند الخروج من المصنع.

وأوضح أن الأمر لا يتعلق بأسعار البيع التي تبقى عموما مرتفعة، فالسيارات المصنعة يتم بيعها بعد ذلك للموزعين الذين يطبقون هوامش الأرباح.

وبحسب الموقع الالكتروني، فإن أسعار السيارات "صنع في بلادي" توجد في صلب جدل حاد، مبرزا أنه وخلافا لوعود السلطات والفاعلين، تبقى أسعار العربات المصنعة بالجزائر مرتفعة نسبيا، وهو ما يحول دون وصول شرائح واسعة من السكان إليها، وذلك على الرغم من الامتيازات الضريبية الممنوحة من قبل الدولة للفاعلين.

ونقل الموقع عن حسيبة مقراوي، المديرة العامة للتنمية الصناعية والتكنولوجية بوزارة الصناعة والمناجم، قولها إنه يتعين على مركبي السيارات القيام بمجهود، ولا ينبغي أن ننسى أنهم يتمتعون بامتيازات ضخمة، وينبغي عليهم تخفيض الأسعار. وأقرت بأن الأسعار لم تنخفض بالفعل، غير أن هذا الانخفاض سيتحقق بشكل تدريجي بالتزامن مع الإدماج المحلي.

من جهتها، كتبت صحيفة (الوطن) أنه يبدو أن الحكومة، ومن خلال وزارة الصناعة والمناجم، قررت الانتقال إلى الفعل، في ما يخص مراقبة أسعار العربات التي يتم تجميعها محليا.

وأكدت أنه يتعين مع ذلك الأخذ بعين الاعتبار العوامل التي تمكن الوكلاء التجاريين لهذه الشركات من إعادة تشكيل هامش ربحها، ملاحظة أنه بالنسبة لبعض النماذج "عند الخروج من المصنع" وتلك الممارسة في السوق، يبقى الفارق المسجل (الهامش الخام) جد مرتفع نسبيا.

من جانبها، تساءلت صحيفة (ليبيرتي) عما إذا كانت الحكومة ستتصدى للتجاوزات، موضحة أنه إذا كانت بعض الهوامش مبررة بسبب التكاليف واللوجيستيك، فإن هوامش أخرى تقارب "التعسف الناجم عن الندرة والمضاربة والفوضى".

بدورها، ذكرت صحيفة (درنيير أنفو دالجيري) أن أسعار العربات الجديدة أثرت مباشرة على سوق العربات المستعملة، مبرزة أن هذه الأخيرة ارتفعت بشكل صاروخي، خلافا لانتظارات الجزائريين الذين ساورهم الاعتقاد بأن تركيب العربات محليا سيؤدي إلى انخفاض الأسعار. وقالت إن "العكس هو الذي حدث على اعتبار أن أسعار العربات تضاعفت تقريبا".

وبالنسبة للصحيفة "يتعين انتظار انخفاض في الأسعار سواء بالنسبة للعربات الجديدة أو بالنسبة لتلك المستعملة، اللهم إذا فرض المتعهدون قانونهم وأبقوا على أسعارهم. ويتعلق الأمر بتحد بالنسبة للحكومة التي يتعين عليها أن تخفض أسعار العربات أو على الأقل مراقبتها".

وفي موريتانيا، اهتمت الصحف، على الخصوص، بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ممثلة في الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية. وكتبت الصحف، في هذا الصدد، أن لجنة متابعة نتائج الحوار السياسي الشامل الأخير حددت شهري غشت وشتنبر القادمين موعدا لإجراء هذه الانتخابات، وتركت للحكومة تحديد التوقيت المناسب لها خلال النصف الأخير من شهر غشت أو النصف الأول من شهر شتنبر.

وأوضحت أن اللجنة شددت على ضرورة أن يكتمل إجراء الانتخابات قبيل الدورة البرلمانية التي ستنعقد بداية شهر أكتوبر القادم، في حين تركت تحديد تاريخ الاستحقاقات للحكومة حسب الظروف، مضيفة أن اللجنة دعت في ختام اجتماعها، أول أمس، الحكومة إلى ضمان تنظيم مختلف الاستحقاقات في هذا الظرف الزمني ليتسنى للهيئات الجديدة ممارسة مهامها وفقا للقانون.

وأشارت إلى أن لجنة مشتركة بين الأغلبية وأحزاب المعارضة المحاورة اجتمعت، أول أمس، لوضع آلية لتشكيل اللجنة المستقلة للانتخابات.

وعلى صعيد متصل، ذكرت الصحف أن مجلس الوزراء صادق، أمس الخميس، على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية (البرلمان)، موضحة أن هذا المشروع يهدف إلى تحيين عدد النواب على إثر التقطيع الإداري الأخير الذي استحدث مقاطعتي غابو وبنشاب في ولايتي كيديماغا وإينشيري، على التوالي، وعليه سيصبح عدد نواب الجمعية 157 نائبا بدلا من 155 نائبا في الوقت الحالي.

وتحدثت الصحف عن دخول موريتانيا أجواء حملة انتخابية سابقة لأوانها، موضحة أنه على مستوى الأغلبية، سارع النظام إلى تهيئة الحزب الحاكم (الاتحاد من أجل الجمهورية) من خلال تشكيل لجنة وزارية لتصحيح مساره السياسي، وفتح باب الانتساب إليه تمهيدا لمؤتمره القادم.

وأضافت أنه إذا كانت المعارضة المحاورة ستشارك بقوة في الانتخابات، حيث بدأت التحضير لاختيار مرشحيها، فإن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة في المرحلة الراهنة هو هل ستشارك أحزاب المعارضة الراديكالية في الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية المقبلة؟

واعتبرت أن هذه الاستحقاقات ستشكل تحديا كبيرا لمحور المقاطعة، فإما أن تشارك أحزابه، وبذلك تكون قد رضخت لما تمادت في رفضه سابقا، وهو ما سيعرضها لانتقاد قواعدها التي سترى في ذلك فرصة للندم على تفويت فرص الانتخابات الماضية، رغم أن شروط اللعبة لم تتغير، فالمتغير الوحيد هو موقف أحزابها، وإما أن تقرر أحزاب المعارضة الراديكالية الثبات على موقف المقاطعة، و"بذلك ستدفع ثمنا غاليا بمخالفتها لقوانين الأحزاب التي تعرضها للحل في حال عدم مشاركتها في الانتخابات لفترات متتالية"، مشيرة إلى أن "الانتخابات المقبلة سيكون لها ما بعدها على مستوى الخارطة السياسية" بالبلاد.