إطلالة على أبرز الصحف الصادرة بأمريكا الجنوبيّة

هسبريس - و.م.ع

اهتمت الصحف الصادرة ببلدان أمريكا الجنوبية بمواضيع من أبرزها تأكيد الحكومة الارجنتينية مواصلة البحث عن الغواصة "سان خوان" المفقودة منذ أشهر، وقبول الكونغرس مناقشة ملتمس عزل الرئيس البيروفي على خلفية تهم بالفساد، و طلب بوليفيا للبيرو بالتراجع عن قرارها القاضي باستبعاد مشاركة الرئيس الفنزويلي في قمة الأمريكتين بليما، وتصفية مستشارة بلدية بريو دي جانيرو وقرار السلطات البرازيلية بمنح الإقامة الدائمة للمهاجرين الفنزويليين، وتدارس مشروع الدستور الشيلي الجديد أمام البرلمان، واستئناف محادثات السلام بين الحكومة الكولومبية وحركة "جيش التحرير الوطني" المسلحة، وتوقيف مواطن كوبي بتهمة التخطيط لتفجير ببوغوتا.

ففي الأرجنتين، توقفت الصحف المحلية عند مواضيع من أبرزها دعم المديرة العامة لصندوق النقد الدولي لحكومة ماوريسيو ماكري، و تأكيد الحكومة مواصلة البحث عن الغواصة "سان خوان".

و هكذا، كتبت يومية "إل أمبيتو فينانسييرو" أن المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، عبرت عن دعمها القوي للسياسة التدريجية لحكومة الرئيس ماوريسيو ماكري، و اعتبرت أن الحكومة "تواجه مشكلة العجز المالي بالكثير من القرارات و بشكل جوهري ومتواصل".

و نقلت اليومية نفي لاغارد، خلال اجتماع نظمته جامعة توركواتو دي تيا وشارك فيه وزير المالية نيكولاس دوخوفني، أن تكون زيارتها الحالية للأرجنتين تهدف إلى تنزيل خطة لصندوق النقد الدولي بالبلد الجنوب أمريكي، مبرزة أنها لا تعتزم في إطار هذه الزيارة التفاوض مع الحكومة حول برنامج ما أو إقراضها أموالا.

و من جهتها، أفادت يومية "إل ديا" بأن الحكومة ستواصل البحث عن الغواصة "سان خوان"، و ذلك بعد أربعة أشهر من اختفائها، مشيرة إلى أن وزير الدفاع، أوسكار أغواد، شدد على أن "البحث سيستمر بهدف تحديد موقع الغواصة".

وذكرت الصحيفة، استنادا إلى المسؤول الأرجنتيني، أن البلد الجنوب أمريكي يواصل البحث عن "سان خوان" باستعمال إمكانياته المتوفرة لدى البحرية، فضلا عن السفينة الروسية "يانتار".

و بالبيرو، تركزت اهتمامات الصحف على قبول الكونغرس مناقشة ملتمس عزل الرئيس على خلفية تهم بالفساد، و طلب بوليفيا للبيرو بالتراجع عن قرارها القاضي باستبعاد مشاركة الرئيس الفنزويلي في قمة الأمريكتين بليما.

و هكذا، كتبت يومية "لاريبوبليكا" أن الكونغرس البيروفي، وافق على مناقشة ملتمس عزل رئيس الجمهورية، بيدرو بابلو كوشينسكي، و ذلك على خلفية علاقاته المزعومة مع شركة البناء البرازيلية "أوديبريشت" المتورطة في قضايا فساد.

و أضافت أن 87 عضوا بالكونغرس صوتوا لصالح مناقشة ملتمس إقالة كوشينسكي، مقابل رفض 15 برلمانيا وامتناع 15 آخرين عن التصويت.

و أشارت اليومية إلى أن رئيس الكونغرس، لويس غالاريتا، كشف أن البرلمان سيعقد يوم 22 مارس الجاري جلسة عمومية لمناقشة طلب إقالة رئيس البلاد، و هو ثاني ملتمس يقدم ضد كوشينسكي في ظرف ثلاثة أشهر.

و من جهتها، أفادت يومية "البيرو 21" أن الرئيس البوليفي، إيفو موراليس، طلب من نظيره البيروفي، إلغاء سحب الدعوة الموجهة إلى الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، للمشاركة في قمة الأمريكتين التي ستنعقد بالعاصمة ليما في أبريل المقبل.

و أضافت أن موراليس اعتبر، في رسالة موجهة إلى كوشينسكي، أن استبعاد فنزويلا من القمة يتعارض مع أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وإعلان أمريكا اللاتينية و الكاريبي منطقة سلام.

و أبرزت الصحيفة أن الرئيس البوليفي أكد أن الإجراء الذي اتخذته الحكومة البيروفية "يتعارض مع الأسس القانونية والسياسية التي تقوم عليها قمم الأمريكتين".

وفي البرازيل، سلطت الصحف الضوء على تصفية مستشارة بلدية بريو دي جانيرو حينما كانت عائدة من تجمع يطالب بالنهوض بأوضاع النساء ذوات البشرة السوداء وقرار السلطات البرازيلية بمنح الإقامة الدائمة للمهاجرين الفنزويليين.

وكتبت "أو غلوبو" أن مئات الاشخاص قد تجمعوا وسط مدينة ريو للتعبير عن غضبهم إثر تصفية المستشارة البلدية، مارييل فرانكو، وسائقها، موضحة أن هؤلاء المتظاهرين طالبوا بمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم.

وكشفت اليومية، استنادا إلى العناصر الأولية للتحقيق في الحادث، أن منفذي عملية اغتيال المنتخبة التي تنتمي إلى حزب الاشتراكية والحرية بوسط المدينة، قد أطلقوا على الضحية الرصاص من سيارة كانت قريبة من سيارتها، مشيرة إلى أن الرئيس ميشال تامر وصف عملية الاغتيال ب "غير المقبولة" واعتبرها "استهدافا للديمقراطية ودولة القانون".

وأوردت "جورنال دو برازيل" إعراب مكتب الأمم المتحدة بالبرازيل عن "صدمته" بشأن هذا الاغتيال، ومطالبته بفتح تحقيق دقيق لإحالة المسؤولين عن هذا الاغتيال على العدالة.

وكشفت "فولها دي ساو باولو" أن الحكومة البرازيلية قد رخصت للفنزويليين المقيمين منذ نحو سنتين بالبرازيلين بطلب الإقامة الدائمة، مشيرة إلى إقرار السلطات لإجراءات تسهل إقامة الفنزويليين بالبرازيل.

وفي الشيلي، تطرقت اليوميات المحلية لعدد من المحاور أبرزها تدارس مشروع الدستور الجديد أمام البرلمان وإدانة المتهم الرئيسي في التفجير الذي شهده مترو سانتياغو سنة 2014 وعودة فريق كولو كولو لكرة القدم بتعادل سلبي من بوليفيا في إطار بطولة "كوبا ليبيرتادوريس".

وذكرت "إل ميركيريو" أن الحكومة قررت إحالة مشروع الدستور الجديد، الذي سيحل محل الدستور الذي فرض على البلاد سنة 1980 من قبل ديكتاتورية أوغوستو بينوشي (1973-1990)، على البرلمان.

وأوضحت أن هذا القرار كانت قد وقعت عليه الرئيسة السابقة ميشال باشليت في 06 مارس الجاري، أي قبل 5 أيام من انقضاء ولايتها الرئاسية في ال 11 من الشهر ذاته، تاريخ تولي الرئيس سيبستيان بينيرا.

وأشارت إلى أن هذا الإعلان جاء على لسان وزير الداخلية، أندريس شادويك، الذي أبرز أن إدخال تعديلات على هذه الوثيقة يمكن أن يكون ضروريا "ولكن عبر آلية الحوار".

وكتبت يومية "لا تيرسيرا" أن خوان فلوريس ريكيلمي، المتهم الرئيسي والوحيد في التفجير الذي شهده في 2014 مترو سانتياغو، قد أدين ب 23 عاما من السجن.

وعادت اليومية بقرائها إلى التفجير القوي الذي شهدته في شتنبر 2014 المنطقة التجارية إيسكويلا ميليتار بخط الميترو الأكثر استقطابا للركاب والذي أسفر عن إصابة 29 شخصا.

وأوردت "لا ناثيون" أن نادي كولو كولو لكرة القدم قد تمكن من الحصول على نقطة واحدة ببوليفيا بعد تعادله بهدف لمثله مع نادي بوليفار ضمن المجموعة "ب" برسم اليوم الثاني من بطولة "كوبا ليبيرتادوريس".

وأضافت أن نادي بوليفار الذي يحتل المرتبة الثانية بالمجموعة بنقطتين سيواجه أتليتيكو ناتيونال، متصدر المجموعة بست نقاط، فيما سيتواجه كولو كولو ، الثالث بنقطة واحدة، بأرضية ملعبه نادي إيكواتورينيس دي دولفين.

وفي كولومبيا، أولت اليوميات اهتماماتها على الخصوص لاستئناف محادثات السلام بين الحكومة وحركة "جيش التحرير الوطني" المسلحة، وتوقيف متطرف كوبي بتهمة التخطيط لتفجير ببوغوتا.

وسلطت مختلف الصحف المحلية الضوء على انطلاق جولة جديدة من محادثات السلام بين الحكومة وحركة "جيش التحرير الوطني" المسلحة بكيتو (الإكوادور)، بعد شهرين من تعليق الحوار بين الطرفين إثر موجة من التفجيرات التي أسفرت عن سقوط سبعة قتلى وأزيد من عشرين جريحا في صفوف قوات الأمن.

وكتبت الصحف أن هذه المحادثات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار يمهد الطريق أمام إبرام اتفاق سلام شامل، مضيفة أن هذه الجولة من المحادثات ستتواصل لغاية 18 ماي المقبل.

وأبرزت اليوميات المحلية أنه بينما رحب الرئيس الكولومبي، خوان مانويل سانتوس، باستئناف محادثات السلام، قال رئيس الوفد الحكومي المكلف بالمفاوضات، غوستافو بيل، إن نقطة ضوء تلوح في نهاية النفق يتعين أن تقودنا نحو وضع حد للنزاع المسلح مع الحركة من أجل إرساء سلام مستدام بالبلاد.

وأفادت "إل تييمبو" بتوقيف متشدد كوبي يوم الاثنين الماضي بتهمة التخطيط لتفجير ببوغوتا ضد رعايا أمريكيين.

وأوضحت اليومية، استنادا إلى الإدعاء العام، أن راوول غوتيريس سانشيس قد اعتقل في بيريرا وسط البلاد حيث كان يقوم بالإعداد لتفجير إرهابي بحي "المنطقة الوردية" الراقي ببوغوتا.

وأشارت إلى أن المتهم الذي وضع رهن الاعتقال ببوغوتا، يشتبه في تلقيه لتعليمات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتنفيذ تفجير باسم تنظيم "الدولة الاسلامية" الإرهابي.