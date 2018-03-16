عرض لأبرز اهتمامات اليوم في الصحف الأوروبيّة

هسبريس - و .م .ع

ركزت الصحف الصادرة اليوم الجمعة ببلدان أوربا الغربية على الدعم الذي يقدمه الغرب للمملكة المتحدة ضد موسكو في قضية تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال بإنجلترا بالإضافة إلى الدعوة التي أطلقتها النقابات بفرنسا من أجل الإضراب ابتداء من الاسبوع المقبل بالشركة الوطنية للسكك الحديدية وكذا مخطط الحكومة الإسبانية من أجل المصادقة على مشروع ميزانية 2018 إلى جانب الوضع في سوريا والمشاورات التمهيدية للأحزاب لانتخاب رئيسي مجلسي النواب والمستشارين بإيطاليا.

ففي بلجيكا، اهتمت الصحف " بدعم الغرب للمملكة المتحدة ضد موسكو في قضية تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال بإنجلترا.

وأبرزت صحيفة ( لوسوار ) في مقال يحمل عنوان " حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي يرصون الصفوف وراء لندن " عزم الأوروبيين والحلفاء " عدم التخلي عن بريطانيا لوحدها في مواجهة روسيا التي تتهمها بتسميم الجاسوس الروسي السابق ".

ومن جانبها، علقت ( ليكو ) على هذه القضية حيث كتبت على صفحتها الأولى تحت عنوان " العودة إلى الحرب الباردة "، أن الغرب أبان عن اتحاده ضد موسكو، مشيرة إلى ردود فعل المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة الذين اتهموا روسيا بتسميم الجاسوس الروسي، وكذا حلف شمال الأطلسي حيث اعتبر أمينه العام ينس ستولتينبيرغ أن هذا الهجوم ضد بلد حليف هو " عمل خطير ".

بدورها، تساءلت ( لاليبر بلجيك) عن نجاعة العقوبات التي تقررت ضد روسيا بعد ضم هذه الأخيرة لجزر القرم والعنف شرق أوكرانيا، قبل أيام عن إجراء الانتخابات الرئاسية الروسية، معتبرة أن هذه العقوبات لم تحقق الأهداف المنشودة من قبل الأوروبيين.

وفي فرنسا شكلت دعوة النقابات الى الاضراب ابتداء من الاسبوع المقبل بالشركة الوطنية للسكك الحديدية، من اجل الدفاع على النظام الاساسي للسككيين، ابرز اهتمامات الصحف.

وكتبت صحيفة (لوفيغارو) أن المسافرين الذين يعتزمون أخذ القطار في الأسابيع المقبلة، قد لا يستفيدون من الخدمة العامة على الطريقة الفرنسية، معتبرة أنه يتعين على الزبناء الذين سيعانون في هذه المعركة الرامية الى الدفاع عن النظام الأساسي للسككيين التحلي بكثير من العزم والإرادة.

وأضافت الصحيفة أن هذا النظام الأساسي الموروث من حقبة القطار البخاري، ساهم بشكل كبير في تدهور تنافسية الشركة الوطنية للسكك الحديدية، مشيرة إلى أنه بتواطؤ السلطات العمومية مر قرن دون حدوث أي شيء، على الرغم من تطور الكفاءات ورقمنة الشركة، وظل بالتالي كل شيىء جامدا.

من جهتها اعتبرت صحيفة ( ليبراسيون) أن هناك إشارات مقلقة في ملف الشركة الوطنية للسكك الحديدية بالنسبة للحكومة التي يتعين عليها أخذه مأخذ الجد.

وقالت الصحيفة إن الحكومة لم تقم قط بتحقيق وحدة نقابية بين الإصلاحيين والمعارضين، بل عملت على توحيد أطر وقاعدة الشركة الوطنية للسكك الحديدية.

وأشارت إلى أنه في المعركة المقبلة للرأي العام التي يتم التحضير لها، تبدو الحكومة في وضع سيىء، مشيرا الى أن حججها للدفاع عن الإصلاح يجب أن تملأ بعض نقاط الضعف .

أما في إسبانيا فتطرقت الصحف إلى مخطط الحكومة الإسبانية من أجل المصادقة على مشروع ميزانية 2018 بالإضافة إلى ردة فعل القوى الغربية اتجاه روسيا المتهمة بالقيام بتسميم جاسوس سابق فوق التراب البريطاني بغاز للأعصاب .

وكتبت صحيفة ( البايس ) أن الحكومة الإسبانية ترى أن الطريق أصبحت معبدة من أجل المصادقة على مشروع قانون المالية 2018 حتى بدون الحصول على الأغلبية المطلقة بمجلس النواب مشيرة إلى أنه ستتم الموافقة على هذا المشروع خلال انعقاد مجلس الوزراء يوم 27 مارس دون البحث عن دعم حزب الوسط ( سيودادانوس ) أو الحزب الوطني الباسكي الذي كانت مساندته ضرورية من أجل المصادقة على الميزانية خلال السنوات الماضية .

وأضافت الصحيفة أن الحكومة " ستتحمل خطر محاولة الموافقة على مشروع قانون المالية دون أن يكون هناك اتفاق مع الحزب الوطني الباسكي أو حزب ( سيودادانوس ) " مشيرة إلى أن السلطة التنفيذية تعتقد أن الأمور قد تغيرت وأن هذين الحزبين " أظهرا استعدادهما وانفتاحهما على المفاوضات أثناء دراسة هذا المشروع بالبرلمان " .

وفي موضوع آخر قالت صحيفة ( إلموندو ) إن الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا عبرت عن دعمها لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي اتهمت موسكو بالوقوف " وراء أول هجوم بغاز للأعصاب يقع في أوربا منذ الحرب العالمية الثانية " مشيرة إلى أن القوى الغربية اعتبرت أن تسميم الجاسوس سيرغي سكريبال وابنته يوليا في سالزبوري يشكل " هجوما على سيادة المملكة المتحدة ".

ومن جهتها، أكدت صحيفة (أ بي سي) أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقوم في مواجهته للقوى الغربية " بدراسة رده على المملكة المتحدة بكل هدوء " مضيفة أن " البعض يعتقد أنه يخطط لضربة قوية ضد لندن بينما يعتقد آخرون أن بوتين لن يرد قبل الانتخابات الرئاسية الروسية " .

وفي سويسرا ، علقت الصحف اليومية على الأزمة الدبلوماسية بين موسكو ولندن على خلفية تسميم جاسوس روسي سابق في بريطانيا.

وقالت صحيفة ( لوتون ) في مقال تحت عنوان "فخ فلاديمير بوتين"، إنه يمكن التساؤل عن الدوافع وراء محاولة الاغتيال هذه قبل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الروسية، معتبرة أنه ليس هناك أي عنصر يدعم أطروحة أن الهجوم بواسطة غاز الأعصاب تمت بلورته بهدف عرقلة انتصار بوتين في الانتخابات.

من جانبها، اعتبرت صحيفة "فانت كاتر أور" أن روسيا فقدت السيطرة على غاز "نوفيتشوك" على الأقل ، وهو أكثر سمية من غاز السارين الذي استخدمه قبل بضع سنوات نظام بشار الأسد في المناطق المتمردة في سوريا.

وفي الوقت نفسه، ذكرت اليومية بأن موسكو والرجل القوي في الكرملين نفسه لم يخفيا أبدا المعاملة التي يعتزمان تخصيصها للخونة المحتملين.

وكتبت صحيفة "تريبيون دو جنيف" أن إدارة ترامب استغلت الأزمة الحالية مع روسيا للإعلان عن سلسلة من العقوبات ضد أفراد وكيانات روسية ، كرد رسمي على تدخل موسكو في الانتخابات الرئاسية سنة 2016.

وأضافت اليومية ان "هذه التدابير ، التي وصفت بالخجولة جدا من قبل الديمقراطيين ، تم اتخاذها بعد عدة أشهر من المماطلة التي غذت تساؤلات حول الإرادة الحقيقية لدونالد ترامب للوقوف في وجه موسكو.

وبالبرتغال، اهتمت الصحف أساسا بالوضع في سوريا ، لاسيما في الغوطة الشرقية والأزمة بين المملكة المتحدة وروسيا عقب تسميم جاسوس روسي سابق فوق التراب البريطاني وكتبت صحيفة (بوبليكو) أن الآلاف من المدنيين بدؤوا في الفرار أمس الخميس من الغوطة الشرقية نحو المناطق التي يسيطر عليها الجيش ضمن أكبر عملية نزوح منذ أن شرعت قوات دمشق وحلفائها ( الروس ) قبل شهر في الهجوم من أجل استعادة المنطقة. وسجلت اليومية أن الحرب المدنية دخلت أمس الخميس سنتها الثامنة على التوالي في غياب كامل لآفاق إنهاء النزاع في المستقبل القريب ، مشيرة إلى أن النزاع كلف أرواح 465 ألف شخص على الأقل و أجبر أزيد من 5,5 مليون مدني على النزوح.

وأوردت صحيفة (دي نوتيسيا) شهادة لمتخصصة برتغالية في علم النفس ماريا بالها، التي كانت في حلب في 2013 تعمل مع أطباء بلا حدود، تحكي فيها أنها عاينت في العديد من المدن السورية أوضاع " تتكرر الآن " في الغوطة الشرقية.

في مقال بعنوان الحلفاء يشكلون جبهة مشتركة ضد روسيا، كتبت صحيفة (دياريو دي نوتيسيا) أن فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة انضموا أمس الخميس إلى الولايات المتحدة، واستنكروا في إعلان مشترك محاولة اغتيال العميل الروسي السابق وألقوا بالمسؤولية على روسيا.

وفي بريطانيا واصلت الصحف اهتمامها بقضية الجاسوس الروسي السابق الذي تم تسميمه هو وابنته فوق التراب البريطاني بغاز الأعصاب وكذا التضامن والدعم الذي عبر عن الغرب بصفة عامة اتجاه المملكة المتحدة.

وسلطت صحيفة (التايمز) الضوء على الجبهة الموحدة التي تشكلت من القوى الغربية التي أكدت تضامنها مع لندن في مواجهة روسيا حول مسألة تسميم العميل المزدوج السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا يوم 4 مارس واللذان لا يزالان يرقدان في المستشفى بسالزبوري جنوب إنجلترا في وضعية صحية حرجة .

وأضافت الصحيفة أن كلا من لندن وبرلين وباريس وواشنطن أصدرت بيانا مشتركا أكد على مسؤولية موسكو في هذه القضية وطالب الكرملين بتقديم معلومات حول البرنامج المسمى ( نوفيتشوك ) الذي أنتج بواسطة علماء روس ـ حسب فيل ميرزايانوف وهو أحد الخبراء الروس الذي لجأ إلى الولايات المتحدة الأمريكية ـ مجموعة من غازات أعصاب أظهرت فعاليتها منذ عقد الثمانينيات.

ومن جهتها، قالت صحيفة (دايلي تلغراف) إن المخابرات البريطانية تعتقد أن المادة السامة التي استخدمت ضد الجاسوس الروسي السابق كانت مخبأة في حقيبة ابنته يوليا سكريبال قبل أن تغادر موسكو .

وأشارت إلى أن رجال المخابرات البريطانيين يعملون على نظرية أن المادة السامة أدخلت في قطعة من الملابس أو منتج تجميلي أو في هدية تم فتحها بالمنزل في سالزبوري مما يعني أن الابنة يوليا سكريبال تم استخدامها عمدا للوصول إلى والدها.

أما صحيفة ( دايلي إكسبريس ) فأكدت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا مجلس الأمن القومي إلى الاجتماع " مما يعني أن تدابير الانتقام ردا على العقوبات البريطانية لن تتأخر " .

وذكرت الصحيفة بأن الوزيرة الأولى البريطانية تيريزا ماي كانت قد أعلنت يوم الأربعاء عن طرد 23 دبلوماسيا روسيا مع تجميد الاتصالات الثنائية مع روسيا التي اعتبرتها مسؤولة عن تسميم الجاسوس السابق سكريبال وابنته مشيرة إلى أن عملية الطرد هذه تعد أهم عملية منذ الحرب الباردة.

أما في إيطاليا فتواصل الصحف اهتمامها بمشاورات الأحزاب التمهيدية لانتخاب رئيسي مجلسي النواب والمستشارين.

وكتبت صحيفة (لاريبوبليكا) أنه لفهم ما يمكن أن يحدث في 23 مارس اليوم الذي سيتم فيه انتخاب رئيسي مجلسي النواب والشيوخ، نحتاج إلى التركيز على المحادثات الجارية بين ريناتو برونيتا عن حزب فورتسا إيطاليا (اليمين المتطرف) ونواب حركة خمس نجوم دانيلو تونينيلي وجوليا جريلو، والتي يتشبث فيها الشعبويون برئاسة مجلس النواب بمبرر أن لديها أكبر عدد من النواب .

وأضافت أن رئاسة مجلس النواب ستسمح بتمرير مضامين برنامج خمس نجوم مستثمرا في ذلك الانقسام الداخلي لتحالف اليمين واليمين المتطرف بشأن مشاورات رابطة الشمال مع الشعوبين والتي يعارضها زعيم فورتسا إيطاليا سيلفيو برلسكوني . من جانبها، أشارت صحيفة (كوريري ديلا سيرا) إلى أن نائب الأمين العام للحزب الديمقراطي ماوريتسيو مارتينا أكد على ضرورة إسناد رئاسة مجلسي البرلمان لشخصيات عرفت بالكفاءة وتحظى بالاحترام.

ونقلت عن مارتينا قوله "نحن ندعو الذين فازوا إلى ضمان أن يعهدوا برئاسة مجلسي النواب والشيوخ إلى أشخاص من ذوي الكفاءة يتمتعون باحترام عميق للمؤسسات الدستورية".

وأشارت صحيفة (لاستامبا) إلى أن برلسكوني يحاول استقطاب نواب حركة خمس نجوم التي أكدت انه للحيلولة دون انتقال البرلمانيين إلى أحزاب أخرى بعد انتخابهم ستقترح، كما وعدت بذلك سابقا، مشروع قانون يقيد البرلماني بالبقاء بالحزب الذي انتخب فيه.

ومن جهتها، اهتمت الصحف الالمانية بالعلاقة المتوترة بين الغرب وروسيا في ضوء محاولة اغتيال الجاسوس المزدوج السابق سيرغي سكريبال بواسطة غاز الاعصاب.

وذكرت صحيفة "فرانكفورتر الغماينه تسايتونغ" أن رؤساء دول وحكومات القوى الكبرى في الغرب والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، ألقوا باللوم على روسيا في هذا الهجوم.

وأكدت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا أمس الخميس دعمها لبريطانيا معلنة مسؤولية روسيا عن تسميم الجاسوس الروسي السابق في انجلترا.

واعتبرت الصحيفة أن هذا التماسك مهم وضروري ، بالرغم من أن دور أميركا ، لم يعد للأسف بديهيا. ولكن في حالة كهذه ، يجب أن تكون لندن قادرة على الاعتماد على شركائها، مضيفة انه من الواضح أن الرئيس الروسي بوتين يعتقد أنه لا يمكنه تحقيق "إعادة احياء" روسيا إلا من خلال معارضة الغرب ومؤسساته.

وكتبت صحيفة "فيست فاليشن ناخرشتن" أن " الحرب الباردة عادت ، ليس فقط منذ أمس ، تريد روسيا أن تلعب دورها على المسرح العالمي - لكن هذا لا يكفي بالنسبة للرئيس الروسي مبرزة أنه يريد أن يقسم الغرب، لكن يتعين إيقاف هذا من خلال الحوار مع موسكو من جهة والإعلانات الصريحة من جانب آخر.

وترى صحيفة "زشسيشه تسايتونغ" أنه من الأفضل للحكومة الالمانية أن تتصرف بحكمة وتعقل، مشيرة الى أن الصراع البريطاني الروسي بالنسبة لوزير الخارجية الجديد هو فرصة أيضا له لإثبات أنه يملك المؤهل السياسي للتصرف بذكاء في أزمة وأن يقرر لما فيه مصلحة المانيا. وهذا لا يمكن أن يدخل في اطار دورة أخرى من العقوبات ضد روسيا لأن التدابير العقابية السابقة لم تجد نفعا، ولكن فقط الحقت الضرر.

أما صحيفة "اوسنابروكر تسايتونغ " فتحدثت عن انتقاد موسكو للتصريحات التي أدلى بها وزير الدفاع البريطاني غافن ويليامسون، واصفة إياها بأنها "سخيفة ".

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم وزارة الدفاع في موسكو ايغور كوناشنكوف مساء أمس الخميس قوله إنه من الواضح أن التصريحات الفجة لوزير الدفاع البريطاني تشكل آخر الأسلحة المتبقية للقوات البريطانية، مضيفا لقد أثبتت فقط أن ادعاءات لندن لا يجب أن تؤخذ على محمل الجد.