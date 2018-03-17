عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم السبت..

* أخبار اليوم:

- خسرت خزينة الدولة أكثر من 40 مليار سنتيم كانت ستستخلصها كرسوم تسجيل بعد صفقة بيع فرع التأمينات لمجموعة "سهام" للعملاق الجنوب إفريقي "سانلام". وكان مشروع القانون المالي لسنة 2018 قد نص على إعفاء تفويتات الأسهم أو حصص المشاركة في الشركات بهدف تشجيع إعادة هيكلة الشركات وتعزيز رأسمالها. ومولاي حفيظ العلمي يقول إن "الإعفاء من رسوم التسجيل لا يهم البائع".

- حقوقيون وقضاة يرصدون قصور قانون مكافحة العنف في حماية النساء. أبرزت المداخلات، التي ميزت الندوة التي نظمتها بطنجة جمعية كرامة لتنمية المرأة، حول "قراءة في قانون محاربة العنف ضد النساء"، الذي نشر مؤخرا بالجريدة الرسمية، أن القانون المذكور لم تتوفر فيه شروط الاستقلالية المنتظرة وإنما هو بمثابة ملحق للقانون الجنائي. وتابعت أن هذا القانون أغفل بعض الإشكاليات المطروحة أمام القضاء الأسري، مثل سرقة الوثائق الشخصية باعتبارها أحد أشكال العنف الجنسي، مشيرة إلى أن هذا القانون كان يمكن أن يتعزز أكثر بضمانات الحماية القبلية من العنف.

* المساء:

- عقوبات أمنية بسبب الغش في امتحانات الشرطة. عصفت عقوبات تأديبية ب11 من موظفي الشرطة، من بينهم عميد وضابط شرطة ممتاز، بعد رصد حالات غش وتقصير في حراسة قاعات الامتحان، التي احتضنت المباراة المهنية الداخلية لضباط الأمن برسم سنة 2018. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن لجنة تصحيح الامتحانات كانت قد رصدت تطابقا كبيرا في الأجوبة التي تضمنتها أوراق الاختبار الخاصة بالمرشحين، بشكل يؤكد وجود حالة للغش، وهو ما استدعى إقصاء هؤلاء المرشحين تلقائيا، وإصدار عقوبة التوبيخ في حقهم مع الحرمان من التعويضات لمدة شهرين.

- لهذه الأسباب يرفض البرلمانيون السابقون مقترح إصلاح نظام المعاشات. أكد محمد حنين، رئيس المجلس المغربي للبرلمانيات والبرلمانيين السابقين، أن مقترح إصلاح نظام المعاشات يضرب في العمق مبدأ أساسيا هو عدم رجعية القوانين، كما أنه يمس ببعض المكتسبات. وتابع أن هذا الإصلاح، في حال اعتماده، يؤدي إلى خرق الدستور، خاصة الفصل السادس لأنه لا يمكن المس بالحقوق المكتسبة، مشيرا إلى "أننا اقترحنا أن يختار البرلمانيون بين استرجاع اشتراكاتهم وبين الحفاظ على هذه الحقوق والانخراط في الإصلاح الجديد، وهذا ما يضمن التوازن بين الحقوق المكتسبة ومبدأ رجعية القوانين".

* الصباح:

- كشفت تقارير أنجزت على مستوى رفيع، بقيادة مفتشين بالمفتشية العامة للإدارة الترابية، عن تورط رؤساء جماعات، ومستشارين وموظفين في المجالس الجماعية والإقليمية بالمتاجرة في بيع "بونات الغازوال". ورصد "رادار" المفتشية العامة للإدارة الترابية تحويل الفصول المخصصة للوقود من قبل بعض رؤساء الجماعات، إلى مجال للبيع والشراء، في بعض محطات البنزين، باتفاق مسبق مع أربابها، أو بعض المستخدمين، الذين يحولون "البونات" إلى نقود، وهي الأموال التي يوظفها العديد من المنتخبين "الكبار".

- بدا محمد يتيم، وزير التشغيل والإدماج المهني، متفائلا بشأن جولات الحوار الاجتماعي التي انطلقت الثلاثاء الماضي، مؤكدا إرادة الحكومة الراسخة في إنجاحه وجعله منتجا. وثمن يتيم الإرادة الجماعية التي عبرت عنها الحكومة والشركاء الاجتماعيون والاقتصاديون لإنجاح جولة الحوار الحالية، والتي تهدف إلى التوصل إلى اتفاق ثلاثي الأطراف على مدى ثلاث سنوات. ولا تخفي العديد من الأوساط النقابية تخوفها من اصطدام الإرادة المعبر عنها، بالنقطة المالية، والتي تهم مطلب رفع الأجور والتعويضات، والتي تواجهها الحكومة دوما بمبرر غياب الإمكانيات الكافية.

* الأحداث المغربية :

- أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن "المغرب من البلدان الإفريقية التي يحدوها طموح كبير وإرادة أكيدة، لتمكين إفريقيا من تولي زمام أمورها والتحكم في مصيرها"، مضيفا أنه "ليس من قبيل المصادفة أن يجعل المغرب من التعاون جنوب-جنوب رافعة لانبثاق إفريقيا جديدة واثقة من قدراتها ومتطلعة إلى المستقبل". وقال جلالة الملك، في رسالة سامية إلى المشاركين في الدورة الرابعة لمنتدى (كرانس مونتانا) التي تحتضنها مدينة الداخلة، إن "هذا التوجه يستمد أساسه من التزام دستوري ض م ن بأحرف من ذهب في الوثيقة المرجعية الأسمى للمملكة"، التي يلتزم فيها المغرب بـ"تقوية علاقات التعاون والتضامن مع الشعوب والبلدان الإفريقية، ولاسيما مع بلدان الساحل وجنوب الصحراء، وتقوية التعاون جنوب-جنوب".

- بعد إقرار حق المرأة المغربية في منح جنسيتها لأطفالها الناتجين عن زواج مختلط، يقبل المغرب على "ثورة اجتماعية" أخرى، تتعلق بحق حمل الجنسية المغربية للمتزوجين من مواطنات مغربيات. وسيسمح الانتقال الجديد، الذي أعلنت عنه بسيمة الحقاوي وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، يوم الأربعاء الماضي، خلال النشاط الموازي رفيع المستوى حول "تعزيز المساواة بين الجنسين في قوانين الجنسية" بنيويورك، للمغربيات بمنح جنسياتهن لأزواجهن الأجانب، في خطوة من شأنها الدفع نحو المساواة في منح الجنسية المغربية بين النساء والرجال المغاربة على حد سواء.

* العلم:

- كشفت مفوضية الاتحاد الإفريقي أن رئيسها موسى فكي سيقدم خلال أسابيع مقترحات الاتحاد الإفريقي لحل قضية الصحراء. وذكر بيان للمفوضية أن موسى فكي سيتشاور مع الرئيس الحالي للاتحاد، الرواندي بول كاغامي، قبل إصدار تقرير يتضمن مقترحات الاتحاد الإفريقي كمساهمة لحل النزاع في إطار المقررات والقرارات ذات الصلة للاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن للأمم المتحدة.

- قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن الحكومة بصدد وضع مخطط وطني للماء سيمتد إلى غاية 2050، لتجنيب البلاد مشاكل ندرة المياه، سواء الصالحة للشرب، أو تلك المخصصة للسقي، وذلك انسجاما مع ما جاء في قانون الماء الذي يفرض ذلك. وأشار رئيس الحكومة، خلال ترؤسه لمجلس الحكومة أول أمس الخميس، إلى أن أمطار الخير التي تهاطلت على المغرب في الآونة الأخيرة، مكنت من تحقيق نسبة ملء السدود بمعدل 59 في المئة، مبرزا أن استمرار الأمطار، خلال الفترة المقبلة، سيمكن من رفع هذه النسبة إلى 65 في المئة.

* رسالة الأمة:

- انطلقت صباح أمس الجمعة بمدينة الداخلة، أشغال منتدى (كرانس مونتانا)، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك بمشاركة أزيد من ألف مشارك من مستوى رفيع، يمثلون أكثر من 100 دولة، إلى جانب ممثلين لأهم المنظمات الدولية والإقليمية. وباستقبالها لهذا الحدث الدولي، الذي يستمر إلى غاية 20 مارس الجاري، تعزز مدينة الداخلة جاذبيتها كوجهة متميزة لاحتضان أكبر التظاهرات الدولية، مكرسة بذلك الإشعاع الدولي لجوهرة الجنوب.

- على الرغم من الإجراءات التي اتخذت لإصلاح أنظمة التقاعد، إلا أن التقرير السنوي لـ"هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي" لعام 2016، كشف عن أرقام مقلقة حول استمرار "تدهور المعامل الديموغرافي" (نسبة عدد المساهمين النشيطين مع عدد المتقاعدين) لأهم أنظمة التقاعد الأساسية، خاصة أنظمة القطاع العام. التقرير المذكور، والذي نشر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، أكد أن "المعامل الديموغرافي سيواصل انخفاضه"، مستندا في ذلك على نتائج الدراسات "الإكتوارية" على مدى 50 سنة المقبلة، التي أنجزتها الهيئة، وكذا على بعض الفرضيات المستنتجة من التطورات الديموغرافية والاقتصادية والمالية لأنظمة التقاعد.

* بيان اليوم:

- أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان، فاطنة الكحيل، يوم الجمعة بتامسنا، أن تنمية المدن الجديدة والأقطاب الحضرية الكبرى والمناطق الجديدة للتعمير تتطلب تعزيز التقائية السياسات العمومية، لتمكين هذه الأقطاب من دعم توازن الشبكة الحضرية والتحكم في النسيج الحضري بالمدن الكبرى والاستجابة للحاجيات السكنية وتوفير مستويات أفضل من الخدمات الاجتماعية والاقتصادية. وأوضحت السيدة الكحيل، خلال ترؤسها لأشغال الدورة الثانية لمنتديات الالتقائية الجهوية التي تنظمها مجموعة العمران حول موضوع "المشاريع الحضرية الكبرى: مجالات للالتقائية السياسات العمومية وعوامل للتنمية الجهوية المندمجة والمستدامة" على هامش الدورة السادسة لمهرجان تامسنا، أن انسجام السياسات العمومية يعد مبدأ أساسيا في الالتزامات الدولية التي انخرط فيها المغرب، خاصة تلك المتعلقة بإعادة النظر في النظم الحضرية قصد تحقيق رؤية مشتركة لمستقبل أفضل وأكثر استدامة.

- خاض التقنيون والتقنيات بمختلف القطاعات العمومية وشبه العمومية والجماعات الترابية، أول أمس الخميس، إضرابا وطنيا احتجاجا على "عدم فتح الحوار مع الهيئة الوطنية للتقنيين من طرف الحكومة، في الوقت الذي يتم فيه إجراء حوارات قطاعية وفئوية أخرى ويتم الاستجابة لمطالب عدة منها". وتطالب الهيئة بتعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، بما يحصن إطارها ويكفل توفير الظروف الملائمة للعمل والعيش الكريم، والعمل على الرفع من أجور هذه الفئة، وإقرار نظام تعويضات منصف وعادل في إطار العدالة الأجرية، وإصلاح منظومة الترقية وإلغاء الامتحانات الشفوية المهنية.

* الاتحاد الاشتراكي:

- أكد الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، عبد الكريم بنعتيق، أن المغاربة جميعهم، بمن فيهم مغاربة العالم، مدعوون إلى الانخراط في المشروع التنموي الكبير الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بإصرار وثبات ليأخذ المغرب مكانته اللائقة به على جميع المستويات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. وأضاف السيد بنعتيق، في كلمة خلال افتتاح الملتقى الأول للكفاءات المغربية بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن المغرب يحتاج كل الكفاءات أينما وجدت، باعتبارها رأسمالا بشريا كبيرا، لا بد من استثماره لأجل خدمة المصالح العليا للبلاد.

- أعلنت وزارة الثقافة والاتصال أن فريقا دوليا من علماء الآثار وعلوم الجينات عثر على آثار جينات تعود ل15 ألف سنة، هي الأقدم بإفريقيا بعد إجراء أبحاث على هياكل بشرية عثر عليها مؤخرا بمغارة الحمام بتافوغالت بالمغرب الشرقي إلى جانب لقى أثرية تعود إلى العصر الحجري القديم. وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن فريقا دوليا اكتشف بمغارة الحمام بتافوغالت أقدم آثار لجينات الانسان العاقل بإفريقيا والمؤرخة ب 15 ألف سنة، مشيرة إلى أن نتائج هذه الأبحاث التي نشرتها المجلة الأمريكية "علوم" بينت وجود روابط قديمة مع إفريقيا جنوب الصحراء وخاصة غرب إفريقيا ومع الشرق الأوسط.

* لوماتان:

- الرسالة السامية الموجهة إلى المشاركين في الدورة الرابعة لمنتدى (كرانس مونتانا) التي افتتحت أشغالها يوم الجمعة بالداخلة. جلالة الملك .. "أبعاد التعاون جنوب -جنوب، الذي يرسي المغرب دعائمه، تتجسد في مجموع الإشكاليات ذات الصلة باستقرار القارة الإفريقية وتنميتها، والتي تعد الهجرة أحد تجلياتها".

- تميزت المعاملات ببورصة الدر البيضاء خلال سنة 2017 ببروز الأشخاص الذاتيين المغاربة، الذي حققوا حجم أنشطة تضاعفت للسنة الثانية على التوالي، محققين 8 مليارات درهم في الشراء، و7.8 مليار في البيع.

* البيان:

- أفاد بلاغ لعمالة إقليم جرادة أن التحريات والأبحاث التي باشرتها مصالحها، بخصوص تداول بعض المواقع الالكترونية والصفحات على شبكات التواصل الاجتماعي أخبارا كاذبة وتضليلية مفادها وفاة شاب في ال16 من عمره، يوم الأربعاء الماضي بمدينة جرادة، جراء حادثة دهس تعرض لها من قبل عربة تابعة للقوات العمومية، أكدت أنه "لم تثبت نهائيا تسجيل أية حالة وفاة من هذا القبيل".

- قال سفير المغرب بإيطاليا، حسن أبو أيوب، إن المملكة المغربية تؤكد على ضرورة تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أوصت بإيجاد حلول بديلة لتمويل مستدام (للأنروا). وأوضح السيد أبو أيوب، في تصريح صحفي، على هامش مشاركته في مؤتمر الأنروا للمانحين، الذي عقد بمقر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، إن المغرب يساند الأشقاء الفلسطينيين في الظرفية الحالية، مذكرا بالدور الرائد الذي يضطلع به صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في دعم القضية الفلسطينية وحماية القدس الشريف.

* لوبينيون:

- أفادت دراسة، قدمت نتائجها بالدار البيضاء حول اتجاهات سوق الهواتف الذكية، أن هذه الهواتف شكلت أول مصدر للرواج عبر الإنترنت خلال 2017، حيث بلغ معدل استخدام الهاتف النقال للولوج إلى الإنترنت 70 في المئة. وأوضحت الدراسة، التي أنجزها موقع "جوميا" المتخصص في التجارة الالكترونية قصد توفير قاعدة معطيات حول استخدامات الهواتف الذكية في المعاملات التجارية على الخصوص، أن الهاتف المحمول يعتبر أيضا أول منفذ إلى الإنترنت في العام الحالي، إذ أن 42 في المئة من المغاربة يلجون الإنترنت عبر هواتفهم المحمولة.

- أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن قوات الأمن تعاملت مع المظاهرات والاحتجاجات في مدينة جرادة بمستوى عال من ضبط النفس والتحفظ، وفي إطار احترام القانون. وأوضح السيد الخلفي، في لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن الوقائع المصورة من جانب المحتجين أنفسهم لا تعتبر تظاهرا سلميا ولا ممارسة في إطار القانون.

* ليبيراسيون:

- أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، أن سياسة الدولة في مجال عدم التركيز الإداري تمثل ورشا استراتيجيا مهيكلا. وأبرز السيد بنعبد القادر، خلال عرض أمام مجلس الحكومة خصص للتداول في الخطوط العريضة لسياسة الدولة في مجال عدم التركيز الإداري، أن هذا المجال يمثل "ورشا استراتيجيا مهيكلا، يهم مجال تنظيم الإدارة وتجويد حكامتها، وتحديث بنية الدولة، وإعادة صياغة علاقتها بمكوناتها الأساسية بما يضمن مواكبة دينامية الجهوية المتقدمة".

- قرر المدير العام للأمن الوطني توقيع عقوبات تأديبية مع الإقصاء التلقائي لخمسة مرشحين من موظفي الشرطة، الذين اجتازوا المباراة المهنية الداخلية لضباط الأمن برسم سنة 2017. وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أن هذا القرار يأتي تدعيما لإجراءات النزاهة والشفافية في مختلف المباريات المهنية التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني، وتوطيدا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحات والمرشحين.