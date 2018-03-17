عناوين الأسبوعيات الفرنكوفونية في أكشاك المملكة

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي أبرز عناوين الصحف الأسبوعية ..

* لافي إيكو:

- معدل التضخم بالمغرب يعد من بين أضعف المعدلات في العالم. ومع ذلك، فإن بعض المنتجات والخدمات سجلت ارتفاعا مهولا ما بين 2007 و2017. ويتعلق الأمر بالمنتجات الغذائية والتعليم.

* فينونس نيوز إيبدو:

- إبرام اتفاقية شراكة بين وزارتي الاقتصاد والمالية والنقل. وبمقتضى ذلك، يلتزم الطرفان بتنفيذ نظام للتبادل الآلي للوثائق والبيانات. والهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية التي تدخل في صميم اختصاصهما، لاسيما الإجراءات الجمركية، والتصديق، وتسجيل العربات، والترخيص بالنقل البري الدولي للبضائع.

* لوكانار ليبيري:

- بعد "أكسفورد بيزنس"، يأتي الدور على صندوق النقد الدولي للإشادة بالسياسة الاقتصادية لحكومة العثماني. وأكدت المؤسسة المالية الدولية، في تقريرها لعام 2017 حول المغرب، أن الاقتصاد الوطني سجل نموا سنة 2017 بنسبة 4.4 بالمئة، ومن المتوقع أن يتباطأ ليصل إلى 3.1 بالمئة سنة 2018. وعلى المدى المتوسط، وبحلول سنة 2022، سيصل إلى 4.5 بالمئة وفقا لتوقعات جديدة. وبخصوص السنة الحالية، سيصل التضخم إلى 1.3 بالمئة.

* لانوفيل تريبون:

- تفويت رأسمال شركة التأمين "سهام" لمجموعة "سانلام" الجنوب إفريقية لا يمثل عملية جيدة جدا فحسب، وإنما تعبيرا عن إرادة المملكة لتأكيد "انفتاح اقتصادها عل فاعلين أجانب، أفارقة وعرب وأوروبيين أو من جهات أخرى من العالم". وعلى الرغم من أن الشركات المغربية الكبرى تنخرط أكثر فأكثر في إفريقيا أو في بقاع أخرى من العالم، فإن السوق المغربية المحلية تظل، بالمقابل، مفتوحة في وجه المستثمرين الذين يبحثون عن فرص للتنمية، والذي أدركوا جيدا المؤهلات الكبرى التي تزخر بها المملكة، لاسيما موقعها الجغرافي، القريب من أوروبا، وسوقها التي تشتمل على 500 مليون مستهلك.

* لوبسيرفاتور المغرب وإفريقيا:

أطلقت الوكالة الخاصة طنجة المتوسط بتعاون مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بورصة للشحن. وتهدف هذه الأرضية الرقمية الجديدة، المرتقبة منذ سنة 2003 من قبل الدولة ومهنيي النقل واللوجيستيك، إلى تقليص وقت البحث عن حل للنقل أو الشحن.

* شالانج:

- ماذا بعد قرارات المجلس الأعلى للحسابات ؟ أبانت هذه المؤسسة عن مكانتها خلال السنوات الماضية، لأنها في نظر وسائل الإعلام والسياسيين، وحتى بالنسبة للمواطن البسيط، سلاح في مواجهة التدبير السيء للمالية العمومية. وكلما أصدر هذا المجلس وثيقة ما، فالرأي العام ينتظر باهتمام التدابير المتخذة، وخصوصا أمام المحاكم التي تقرر في الشأن الجنائي. وتريد الأغلبية أن ترى تدابير ملموسة، خصوصا تقديم "المذنبين" أمام قاضي الجنايات.

* تيل كيل:

- حكومة العثماني تكمل في الخامس من أبريل المقبل عامها الأول في السلطة. لكن انتشرت في الآونة الأخيرة، على نطاق واسع، إشاعات حول تنظيم انتخابات سابقة لأوانها. وبدأت هذه الإشاعات بعدما نشر موقع إلكتروني مقالا زعم فيه أنه سيتم تنظيم انتخابات بعد المؤتمر الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، مستندا في ما كتب إلى الأنشطة المكثفة التي قام بها حزب التجمع الوطني للأحرار مؤخرا. ومما لا ريب فيه أن هذه القضية استأثرت باهتمام خاص لدى قيادات الأحزاب السياسية بما فيها حزب العدالة والتنمية، وإن لم يفصح عنها بشكل رسمي.

* لوروبورتير:

- دعا المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، خلال اجتماع عقده متصرفو المؤسسات العمومية والجماعات الترابية والغرف المهنية، إلى تنظيم إضراب وطني يوم 29 مارس الجاري، رفضا لتدهور وضعية الوظيفة العمومية.

* لوتون:

- المغرب وقطر يسرعان من عملية تعزيز علاقاتهما التجارية. ويسعى البلدان إلى إحداث خط بحري تجاري مباشر، حسب ما أعلنت كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، رقية الدرهم، عقب مباحثات مع وزير الاقتصاد والتجارة القطري الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني.

* ماروك إيبدو:

- أفاد مكتب الصرف بأن تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة نحو المغرب سجلت انخفاضا بنسبة 10.8 في المائة نهاية شهر فبراير الماضي، لتصل إلى 2.8 مليار درهم، مقابل 3.1 مليار درهم سنة قبل ذلك. وعزا المكتب، في نشرة حول المؤشرات الأولية للمبادلات الخارجية لشهر فبراير 2018، ذلك إلى ارتفاع النفقات بأزيد من مليار سنتيم، بنسبة أهم من المداخيل (زائد 660 مليون درهم).