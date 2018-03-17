جولة في صحف أوروبا الشرقية الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

تناولت الصحف الصادرة اليوم السبت بمنطقة شرق أوروبا قضايا ومواضيع متنوعة، من بينها الإنفاق العسكري لدول حلف شمال الأطلسي في عام 2017 ، وتأكيد قبرص على رغبتها في استئناف المحادثات بشأن إيجاد تسوية للقضية القبرصية، وقرار بريطانيا منع ثلاثة مراقبين مستقلين من مراقبة الانتخابات الروسية، وإطلاق الحكومة النمساوية عملية واسعة لتوظيف الآلاف من عناصر الشرطة.

ففي بولونيا، تناولت الصحف ملف الإنفاق العسكري في العام 2017 وفقا للتقرير السنوي لمنظمة حلف شمال الأطلسي الصادر يوم الخميس وكتبت (فروست) أن بولونيا أنفقت 9ر1 في المائة من ناتجها الداخلي الإجمالي على الدفاع وهو رقم يقترب من مطالب الحلف لأعضائه بإنفاق من 2 في المائة على الأقل على المجال العسكري.

وقالت الصحيفة إن الإنفاق العسكري من جانب الأعضاء الأوروبيين في الحلف ازداد في عام 2017 ، ولكن أربعة فقط من دول التحالف بما في ذلك الولايات المتحدة واليونان والمملكة المتحدة وإستونيا قد حققت نسبة 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام على الدفاع.

صحيفة (نيزاليزنا) ذكرت من جانبها أنه على الرغم من ارتفاع الإنفاق في بولونيا بنسبة 18ر4 في المائة في عام 2017، وتحقيقها لنمو اقتصادي قوي فإن ميزانية الدفاع تراجعت لما دون 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام .

وذكرت الصحيفة أنه في قمة الحلف التي عقدت عقدت في ويلز في عام 2014 ، تعهد الحلفاء بأن تصل ميزانية الدفاع في بلدان الحلف 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عشر سنوات.

وفي اليونان، كتبت (إيثنوس) أن الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس أكد لمساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون الأوروبية ويس ميتشل التي تقوم حاليا بجولة في المنطقة أنه يريد استئناف المحادثات بشأن إيجاد تسوية للقضية القبرصية على الفور.

وأضافت أنه خلال الاجتماع الذي عقد الجمعة في نيقوسيا جرت مناقشة مستفيضة حول المشكلة القبرصية وتم تسليط الضوء على الأسباب التي أدت إلى انتهاء الجولة الأخيرة من المحادثات ووصولها إلى طريق مسدود.

وقالت الصحيفة إن القبارصة اليونانيين ينتظرون الآن رد القبارصة الأتراك على استئناف المفاوضات فيما تقترح نيقوسيا بخصوص موضوع الاكتشافات النفطية في الجزيرة والتي أثارت مؤخرا مشاكل مع الجانب التركي إنشاء صندوق وطني للهيدروكربونات يستفيد منه جميع القبارصة.

صحيفة (تا نيا) ذكرت أن وزير خارجية قبرص نيكوس خريستوذوليديس أجرى الخميس في روما "مناقشة بناءة ذات آفاق مسقبلية" مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وذلك في إطار الجهود الديبلوماسية الرامية للضغط على تركيا من أجل وقف عملياتها العدائية ضد الجزيرة وبالخصوص عرقلتها لعمليات الاكتشافات النفطية في المنطقة بدعوى حماية حقوق الأقلية التركية في شمال قبرص.

وأضافت أن الرد القبرصي على العدائيات التركية يتمثل في الدعوة لاستئناف المفاوضات من أجل توحيد الجزيرة المقسمة منذ العام 1974.

وفي روسيا، أفادت صحيفة (إزفيستيا)، نقلا عن مصادر برلمانية روسية، أن لندن منعت ثلاثة مراقبين بريطانيين مستقلين، كان مجلس الدوما الروسي (الغرفة السفلى للبرلمان) قد وجه لهم الدعوة لمراقبة الانتخابات الرئاسية الروسية المقررة غدا الأحد، من السفر إلى روسيا للقيام بمهامهم.

وقالت الصحيفة إن مجلس الدوما سبق له أن وجه الدعوة لنحو 250 مراقبا أجنبيا لمراقبة الانتخابات الروسية، لكن ثلاثة منهم لن يتمكنوا من الحضور بسبب تداعيات الأزمة الحالية بين لندن وموسكو على خلفية اتهام بريطانيا لروسيا بتسميم الجاسوس الروسي المزدوج السابق، سيرغي سكريبال، في إنجلترا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية بريطانية أنه "سيكون من الخطأ في ظل الظروف الحالية السماح لهؤلاء المراقبين بالذهاب إلى روسيا لمراقبة الانتخابات، لاسيما في ظل تجميد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وتعليق الاتصالات الثنائية بينهما".

صحيفة (نيزافيسمايا غازيتا) علقت، من جهتها، على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقالة وزير الخارجية ريكس تيليرسون، وتعويضه بمدير وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية مايك بومبيو، وقالت إن القرار "يأتي في لحظة غير مناسبة للبيت الأبيض".

وسجلت الصحيفة أن ترامب "لا يتوفر على استراتيجية واضحة المعالم في العديد من مجالات السياسة الخارجية ، وكان منزعجا بشدة من كون تيليرسون يعبر عن قناعاته ووجهة نظره الخاصة في العديد من القضايا الهامة، كما أنه لم يحدد حتى الآن الأوليات الرئيسية لسياسته الخارجية".

وأشارت إلى أن ترامب "قد يستغني قريبا عن مستشار الأمن القومي هيربيرت ماكماستر ويعوضه بجون بولتون ، السفير الأمريكي الأسبق لدى الأمم المتحدة، إضافة إلى عزمه التخلي عن خدمات كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي".

وفي النمسا، ذكرت صحيفة (داي بريس) أن وزير الداخلية هيربرت كيكل ( أقصى اليمين) أطلق أمس الجمعة بفيلز في النمسا العليا (200 كلم شمال فيينا) عملية لتوظيف عناصر الشرطة وتحسين صورة هذا الجهاز الأمني وجعلها أكثر جاذبية، مسجلة في هذا الصدد أن المرشحين الذين يضعون الوشم سيمنعون من اجتياز امتحان الشرطة.

وأضافت الصحيفة أن الوزير النمساوي أعلن عن توظيف الآلاف من عناصر الشرطة وعصرنة معداتها وآلياتها خلال السنوات الخمس المقبلة لمواجهة الجريمة وملء الفراغ الذي ستخلفه إحالة ما بين 800 و 900 شرطي على التقاعد سنويا، وقال إنه سيتم أيضا خلال الصيف المقبل إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز أكاديمية جديدة للشركة بفيلز، ستشيد على مساحة إجمالية تصل إلى 14 ألف و 700 متر، وستكلف غلافا ماليا إجماليا يناهز 5ر1 مليون أورو.

من جهتها، علقت صحيفة (كوريير) على استقالة رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو من منصبه نزولا عند ضغط المتظاهرين الذين طالبوا برحيله على خلفية فضيحة مقتل الصحفي الاستقصائي يان كوسياك، منذ حوالي أسبوعين، الذي كان بصدد إنجاز تقرير حول العلاقة التي تجمع بين حكومة البلاد والمافيا.

وتساءلت الصحيفة عما إذا كانت هذه الاستقالة ستجلب رياح التغيير للسياسة التي تنتهجها سلوفاكيا، مسجلة أنه "في بعض البلدان نجد مكونات المجتمع المدني أكثر تنورا من المسؤولين وصناع القرار".