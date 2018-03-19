عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الاثنين ..

* أخبار اليوم:

- العنصر يبدأ "تسخينا انتخابيا" قبيل مؤتمر حزبه. دعا الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، امحند العنصر، "الحركيات" و"الحركيين" إلى الانخراط بقوة في إعداد تصور حزب "السنبلة" حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية لحل مشاكل المغاربة، حيث شدد في كلمة خلال ترؤسه بفاس للمؤتمر الجهوي الأول لحزبه، قبل المؤتمر الوطني ال13، على أن اللقاء الجهوي بفاس ومكناس، الذي تعقبه لقاءات بباقي الجهات مع مناضلات ومناضلي الحزب"، لا ينعقد استعدادا للمؤتمر الوطني فقط، وإنما استجابة لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإنجاح النموذج التنموي الجديد، ونظام الجهوية المتقدمة، وتعزيز الاهتمام بساكنة العالم القروي. ومحمد حصاد يعود إلى الحزب، ويحرص على الحضور والظهور بمعية باقي المرشحين المفترضين لخلافة العنصر بالأمانة العامة للحركة الشعبية.

- العثماني يقر بعرقلة الحكومة: لكن يدعو إلى الاطمئنان. حافظ رئيس الحكومة، الأمين العام للعدالة والتنمية، على خطابه الداعي إلى الاطمئنان وعدم التصعيد، في التجمع الافتتاحي الأول الذي ترأسه يوم السبت ضمن المؤتمرات الجهوية لحزب المصباح، داعيا إلى عدم تضخيم التراجعات السياسية والحقوقية التي يعرفها المغرب. واعتبر العثماني محاولات العرقلة التي تتعرض لها الحكومة "أمرا عاديا"، مشبها إياها بالعرقلة التي تحدث داخل مجالس الجماعات المحلية.

* المساء:

- وجه عبد اللطيف الحموشي، المدير العام لمديرية العامة للأمن الوطني، تعليمات جديدة لمختلف ولاة الأمن ورؤساء المناطق بجميع مدن المملكة، تدعوهم إلى ضرورة تطوير وتأهيل أماكن الاحتفاظ المخصصة لإيداع الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية. وطالبت مراسلة الحموشي بتجهيز فضاءات الوضع رهن الحراسة النظرية بمعدات وتجهيزات وأفرشة تراعي شروط الأمن والسلامة، وتحسين ظروف الإيداع.

- بريد المغرب يتحرك قانونيا لاسترجاع أمواله المسحوبة خطأ. بعد أيام من الخطأ التقني، الذي كبد مؤسسة "بريد المغرب" خسائر مالية مهمة، وبعد أن فشلت الرسائل النصية القصيرة في إعادة المبالغ المالية المسحوبة بسبب الخطأ المعلوماتي، علمت الصحيفة أن محامي المؤسسة وجه رسائل إنذار شديدة اللهجة إلى الزبناء الذين قاموا بسحب مبالغ من أرصدتهم من أجل مطالبتهم باسترجاعها تحت طائلة إجبارهم على إرجاعها مع تعويض "بريد المغرب" عن الأضرار المالية والمعنوية التي أصابتها جراء هذا الفعل.

* الصباح:

- فضيحة معدات "دياليز" فاسدة. أنقد وزير الصحة، أناس الدكالي، مرضى القصور الكلوي بجهات المغرب من مضاعفات خطيرة بسبب استعمال معدات وأدوات فاسدة في عمليات تصفية الدم، سواء بالمراكز التابعة للمستشفيات العمومية أو المراكز الخاصة، أو التابعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وتوصل المديرون الجهويون مؤخرا برسالة من مديرية التوقعات التابعة للوزارة تطلب منهم على وجه السرعة التحرك لتجميع عدد كبير من المعدات والأدوات المستعملة في عمليات تصفية الدم، وإعادتها إلى مصلحة تدبير المخزون الكائنة بالبيضاء.

- ساهمت التساقطات المطرية الأخيرة، التي عرفتها البلاد في وفرة مواد كلئية لتغذية القطيع، خاصة في صنفي الأبقار والأغنام، دون أن يعني ذلك حسب متخصصين، عدم الحاجة إلى الأعلاف المركبة الضرورية لعملية التسمين، في إطار مزاوجة تروم تجويد إنتاج اللحوم والحليب. وأكد المختصون أن تربية القطيع في نمط الفلاحة العصرية تحتم على المربين اللجوء إلى وحدات علف مركبة في الوجبات الغذائية المقدمة إلى القطيع، لأنها غنية بالبروتينات والفيتامينات.

* الأحداث المغربية :

- وزير خارجية صربيا يؤكد على احترام وحدة الدول. أشاد النائب الأول للوزير الأول، وزير الشؤون الخارجية بصربيا، إيفيكا دازيش، بجدية المقاربة المغربية في التعاطي مع النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. وأكد دازيش، خلال مباحثات أجراها مع رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، على تطابق وجهات نظر البلدين حول أهمية احترام الوحدة الترابية للدول، مشيدا بعلاقات الأخوة والصداقة التي تجمع بلاده والمغرب وكذا بالمستوى الجيد للتعاون البرلماني المغربي الصربي.

- يواجه نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الذي يطمع في الاستمرار في منصب الأمين العام لحزب "الكتاب"، وتمديد ولاياته لتصل لثلاث على التوالي، معارضة تبدو في كثير من الأحيان صامتة لكنها معارضة للولاية الثالثة. وكشفت مصادر داخل الحزب أن القانون الأساسي للحزب لا يمنع الترشح لولاية ثالثة، لذلك فإن ما صرح به نبيل بنعبد الله في اجتماع اللجنة المركزية لا يعدو أن يكون "لعبا على الكلمات"، حيث أكد أن الأمر محسوم، وأن نقاش الولاية الثالثة لا يوجد له محل في حزب التقدم والاشتراكية.

* العلم:

- أعلن معهد الأبحاث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة عن الشروع في تركيب أولى محطات شحن السيارات الكهربائية بباحات الاستراحة في الطرق السيارة، وذلك في الطريق السيار طنجة-أكادير. وأوضح بلاغ للمعهد أنه "سيتم العمل على إنشاء أول شبكة رائدة لمحطات الشحن على مستوى باحات الاستراحة، وذلك على رأس كل 60 كلم".

- ركود سوق السيارات المستعملة يعود إل سعر المحروقات وتدهور الدخل، وارتفاع الضريبة على السيارات. أكد أحد المقاولين الذاتيين، يملك وكالة بيع وشراء السيارات المستعملة، أن الحركة التجارية لهذا القطاع كانت تتسم قبل أشهر برواج مهم يتمثل في بيع أربع سيارات كل شهر، بمعدل واحدة في الأسبوع، لكن انقلب كل شيء وأصبح في أحسن الأحوال بيع سيارة واحدة في ثمانية أسابيع. والسبب يعود إلى ارتفاع سعر المحروقات، وتكاليف إضافية أخرى مثل الماء والكهرباء والإنترنت، إضافة إلى ارتفاع الضريبة على السيارات.

* رسالة الأمة:

- أعلن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، أن الأغلبية الحكومية تمارس عملها في إطار من التماسك، وذلك من خلال إعطاء الأولوية لمصلحة البلاد، مبرزا أن حزبه متشبث بالتحالف الحكومي الذي يقوده. وأوضح السيد العثماني، الذي كان يتحدث في افتتاح المؤتمر الجهوي لحزب العدالة والتنمية لجهة سوس ماسة، الذي التأم يوم السبت ببلدية الدشيرة الجهادية بعمالة إنزكان آيت ملول، أنه بالرغم من بعض المشاكل، التي تعد صعبة في بعض الأحيان لكنها عادية في جميع البلدان، فإن المغرب يواصل بكل ثقة وحزم مسيرته التنموية وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

- ترأس محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، اجتماعا بالرباط، لتقديم الخلاصات الأولية للدراسة المتعلقة بإعداد استراتيجية ومخطط عمل للاقتصاد الاجتماعي التضامني، بحضور جميلة المصلي، كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي. وأكد السيد ساجد، خلال الاجتماع، على أهمية هذا القطاع من خلال المكانة التي يحتلها في البرنامج الحكومي، وكذلك باعتباره قطاعا أفقيا تتداخل فيه عدة قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية ووكالات للتنمية، ونسيج تعاوني وتعاضدي هام.

* بيان اليوم:

- أكد رئيس لجنة ترشيح المغرب لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2026، مولاي حفيظ العلمي، يوم السبت بالدار البيضاء، أن "المغرب بلد يحترم قواعد اللعب" وأنه سيقوم بحملته "وفقا للضوابط المعمول بها". وأضاف السيد العلمي، خلال ندوة صحفية عقدها عقب تقديم المغرب مؤخرا الملف التقني لاستضافة مونديال 2026 أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في زيوريخ، أن الغلاف المالي المخصص لتنظيم المونديال سيصل إلى 8ر15 مليار دولار ضمنها 2ر3 مليار دولار سيتم رصدها من قبل القطاع الخاص، مستعرضا في هذا الصدد المكتسبات التي سيتم تحقيقها على مستوى البنيات التحتية وفرص الشغل والدينامية الشاملة في حال اختيار المغرب.

- أصدر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري قرارا يقضي بوقف بث خدمة "شذى إف إم" خلال التوقيت الاعتيادي لبرنامج "دين ودنيا" لمدة أسبوعين على خلفية جواب لضيف البرنامج تضمن إخلالا بالمنظومة القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولاسيما تلك المتعلقة بكرامة المرأة، وبالضوابط المتعلقة بعدم وصم المرضى والتي قد تؤدي إلى عزوف النساء عن الكشف المبكر عن هذا المرض وما قد يشكل ذلك من خطر على صحتهن وحياتهن.

* الاتحاد الاشتراكي:

- تأسيس جمعية شبكة المحامين لمغاربة العالم. عقدت جمعية شبكة المحامين المغاربة المقيمين بالخارج، يوم السبت بالرباط، جمعها العام التأسيسي، الذي شهد حضور كل من الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، عبد الكريم بنعتيق، ووزير العدل، محمد أوجار، والرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي. وأوضح بنعتيق، بهذه المناسبة، أنه "في ظل العولمة الجارفة لم يعد مقبولا ألا نجمع رأسمالنا البري ليخدم التنمية والاستثمار في الوطن الأم".

- أكد خوان موارغا، مدير مركز الدراسات المغاربية للأمريكيتين، الذي يتخذ من العاصمة الشيلية سانتياغو مقرا له، أن انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف تشكل مصدر قلق بالغ، داعيا إلى التنديد بها. وقال موارغا، في تصريح صحفي على هامش مشاركته في المنتدى الاجتماعي العالمي، "إننا قلقون جدا بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، واختطاف النساء والتجنيد القسري للأطفال في انتهاك صارخ لنظام الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية».

* لوماتان:

- الدار البيضاء ستصبح الموجه الإفريقي للمجموعة الكويتية "إنترناشيونال تورنكاي سيستمز" الرائدة على صعيد الشرق الأوسط في مجال الحلول التكنولوجية المتقدمة المخصصة لسوق التمويل التشاركي. وتتوفر هذه المجموعة، التي تتواجد بالمغرب منذ سنة 2017، على مرجعين: دار الأمان، والبنك الأخضر. وأكد سفيان عمري، مدير المبيعات بالمجموعة على صعيد إفريقيا أن "الفكرة تتمثل في إنشاء مكتب إقليمي بالدار البيضاء لخدمة السوق المحلية أولا، ثم إفريقيا الغربية والوسطى"، مشيرا إلى "أننا نستهدف بشكل رئيسي البلدان الناطقة بالفرنسية في المنطقة، لكن غانا ونيجيريا تظلان دولتين بإمكانيات هائلة بالنسبة لنا".

- الحوار الاجتماعي ينتقل إلى السرعة القصوى على أمل التوصل إلى اتفاق قبل عيد العمال، الذي يصادف الفاتح ماي من كل سنة. وهكذا، ستعقد لجان "القطاع الخاص" و"تحسين الدخل" و"القطاع العام"، على التوالي، اجتماعات يومي والثلاثاء والأربعاء. ومن المقرر، أن تتقدم النقابات، خلال هذه الاجتماعات، بمقترحاتها.

* ليكونوميست:

- من واشنطن العاصمة، قدم نيكولاس بلانشي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المغرب، تشخيصا جيدا عن الاقتصاد المغربي. فلأول مرة تطهير المالية العامة يقلب منحنى مديونية الخزينة. ويظل هدف احتواء عجز الميزانية في أقل من 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي أمرا في المتناول. كما أن معدل النمو قد يتسارع من 4 إلى 5 بالمئة بحلول سنة 2021.

- درابور، المتخصصة في استغلال الرمال البحرية، تتوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ مع وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك لتجديد تراخيصها. لكن هذه المرة، يتعين على الشركة الالتزام بالمقتضيات التنظيمية الجديدة، خاصة قوانين المقالع والموانئ.

* أوجوردوي لو ماروك:

- أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن الحكومة تعمل على معالجة قضية المباني الآيلة للسقوط بشكل استباقي بهدف تجنب تعرض المواطنين القاطنين بتلك المساكن للضرر. وذكر السيد الخلفي بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس كان قد أعطى توجيهات صارمة لمعالجة هذه القضية لتجنب وقوع ضحايا بفعل التقصير أو عدم التدخل بشكل استباقي.

- تغيير كبير مرتقب على مستوى قانون الجنسية، حيث سيصبح بإمكان المرأة المغربية منح جنسيتها إلى زوجها الأجنبي. هذا ما أعلنته وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي. وللحصول على الجنسية المغربية، يتعين على الزوج الأجنبي الإقامة بشكل منتظم مع أسرته بالمغرب لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

* لوبينيون:

- في قائمة من 156 بلدا، احتل المغرب المركز 85 في تصنيف "وورلد هابينيس 2018" (السعادة في العالم)، الصادر مؤخرا. وقد تم اعتماد العديد من المعايير لاستصدار هذا التصنيف، من بينها الناتج الداخلي المحلي للفرد، والدعم الاجتماعي، والأمل في حياة صحية، وحرية الاختيار، والكرم.

- نوهت الحكومة البريطانية بالتدابير التي اتخذها المغرب في السنوات الأخيرة "للرد على الانشغالات المرتبطة بحقوق الإنسان"، مشيرة في هذا الصدد إلى الإنجازات الأخيرة المتعلقة بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب. أشار الوزير البريطاني المكلف بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أليستر بيرت، إلى أن مصادقة الرباط على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب يمثل أحد الإنجازات في مجال احترام حقوق الإنسان، إضافة إلى إصلاح القضاء العسكري، الذي لا يمكن بموجبه مقاضاة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.

* ليبيراسيون:

- المغرب يضع خطة وطنية جديدة للماء للسنوات الثلاثين القادمة. والهدف: تجنيب البلاد المشاكل الناجمة عن ندرة مياه الشرب والري. وجاء هذا الإعلان على لسان رئيس الحكومة. لكن هل يتعلق الأمر فعلا بخطة جديدة قيد الإعداد؟ فإذا كانت الإجابة بنعم، فماذا عن تلك التي قدمتها اللجنة الوزارية للماء في فبراير 2015 ؟ وماذا عن الخطة الوطنية للماء المذكورة في تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الحكامة من خلال التدبير المندمج للموارد المائية في المغرب، والتي تعود إلى سنة 2014؟ فهل نتحدث عن نفس الخطة الموجودة خلال السنوات الأخيرة؟ أم هو بالأحرى إصلاح للخطة الوطنية للماء؟

- في محاولة لتنويع مخاطبيهم بالأقاليم الجنوبية، أجرى ممثلو الاتحاد الأوروبي بالمغرب محادثات مع محجوب السالك، مؤسس حركة خط الشهيد المعارضة لقيادة البوليساريو. وخلال هذا الاجتماع، أكد السالك أن "قيادة جبهة البوليساريو لا تمثل الصحراويين". كما حذر الاتحاد الأوروبي من إجراء مفاوضات مباشرة مع البوليساريو، مسجلا أن "قيادة البوليساريو لن تتردد في تحويل التعويضات المالية لصالحها، كما عملت ذلك مع المساعدات الإنسانية الدولية".

* البيان:

- أكد الرئيس الشرفي والمؤسس لمنتدى (كرانس مونتانا)، جان بول كارترون، مساء يوم السبت بالداخلة، أن مشاركة 49 بلدا إفريقيا في هذا المنتدى تعكس "انخراطا إفريقيا شاملا" في سياسات جلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تنمية القارة. وحسب كارترون، فإن البلدان المشاركة في هذا الحدث الدولي "تأتي لدعم ما يقوم به المغرب في إفريقيا"، مشيرا إلى أن كرانس مونتانا أضحى فضاء أمثل للحوار ويجعل من جوهرة الجنوب نموذجا متميزا للتنمية ليس فقط في إفريقيا، ولكن بالنسبة لكافة البلدان المنخرطة في التعاون جنوب-جنوب.

- أكد الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، أن المغرب يعتبر "قوة إفريقية" وعودته إلى أسرته المؤسساتية "مهم جدا" بالنسبة لإفريقيا. وقال الرئيس الفرنسي الأسبق، خلال منتدى كرانس مونتانا، "إن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي تعتبر أمرا مهما بالنسبة للمملكة، التي تطمح في أن تصبح جسرا بين أوروبا وإفريقيا، وكذلك بالنسبة لإفريقيا، حيث انضم إليها عضو يتوفر على اقتصاد حداثي، وفي نفس الوقت هو بلد ديمقراطي يتمتع بالاستقرار".