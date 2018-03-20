عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء ..

* أخبار اليوم:

- مطالب بتشكيل لجنة استطلاعية برلمانية في جرادة. وجه برلمانيون من العدالة والتنمية طلبات إلى رئيس فريقهم، إدريس الأزمي، لتبني طلب تشكيل لجنة استطلاعية برلمانية على خلفية أحداث جرادة. كما يعتزم هؤلاء البرلمانيون، في هذا الصدد، توجيه سؤالين، كتابي وشفوي، إلى وزير الداخلية.

-11 في المائة من عقود الزواج في عام واحد كانت خاصة بالقاصرات. في الوقت الذي يسعى فيه المغرب إلى تقليص زواج القاصرات ووضع شروط صارمة للقيام بذلك، كشفت دراسة حديثة أن 11 بالمائة من عقود الزواج التي يتم إبرامها خاصة بالفتيات الأقل من 18 سنة، موضحة أن 16 في المائة من النساء، اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 20 و 24 سنة في المغرب، أبرمن عقد زواجهن الأول قبل سن 18 سنة، و 3 بالمائة منهن في سن 15، وذلك حسب إحصائيات 2016.

* المساء:

- تبديد المال العام يهدد رؤساء جماعات ومسؤولين بالعزل والمحاكمة. يواجه العشرات من رؤساء الجماعات الحضرية والقروية شبح العزل من مهامهم مع الإحالة على غرف جرائم الأموال، في ضوء خلاصات تقارير التفتيش التي أنجزتها جهات رقابية متعددة، صمنها المجلس الأعلى للحسابات، والمفتشيتان العامتان للداخلية والمالية، على لائحة تضم أسماء عدد من المسؤولين الجماعيين. وحسب مصادر متطابقة، فإن تبديد المال العام يبقى القاسم المشترك بين كل المعنيين بهذه القرارات. والأمر يتعلق بصرف مئات الملايين لإنجاز دراسات اتضح أنها كانت مجرد وسيلة لإغداق المال العام على بعض مكاتب الدراسات الوطنية والأجنبية.

- قناديل بحر سامة تجتاح شواطئ المتوسط وخبراء البيئة يحذرون. لفظت أمواج البحر بالسواحل المتوسطية عددا من قناديل البحر التي تعرف عند الباحثين في مجال البيئة ب"أرجل الجندي البرتغالي" أو "البارجة البرتغالية" ذات اللذغة الخطيرة التي تفضي في بعض الأحيان إلى حدوث حالات إغماء كاملة. ورصد عدد من المواطنين هذا النوع من قناديل البحر في مختلف شواطئ الحسيمة وتطوان والجبهة.

* الصباح:

- عدوى رخص الاستثناء" تصيب التعليم. كشفت وثائق لجوء مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالرباط سلا القنيطرة إلى طلب رخص الاستثناء من وزارة الاقتصاد والمالية لتمرير صفقات تحوم حولها "شبهات" أبرزها صفقة خاصة بحراسة المنشآت التابعة للوزارة بالجهة، والمدارس والمؤسسة التعليمية والإدارات. وحسب مراسلات بين مدير الأكاديمية ووزير الاقتصاد والمالية، فإن الأخير نبه مسؤول وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني إلى احترام القانون ومراعاة الضوابط المعمول بها في مجال الصفقات العمومية، حتى تحظى طلباته بالموافقة.

- كلفت المديونية العمومية خزينة الدولة 22 مليارا و 630 مليون، خلال الشهرين الأولين من السنة الجارية، 4.4 ملايير منها عبارة عن فوائد. وتمثل المديونية الداخلية أزيد من 91 بالمائة من المبلغ الإجمالي. وستصل الموارد المتأتية من الاقتراض الداخلي خلال السنة الجارية، إلى 43 مليار درهم بتراجع بناقص 8.51 في المائة، مقارنة بالنسبة الماضية، في حين سترتفع القروض الخارجية إلى 25 مليار درهم بزيادة ملياري درهم مقارنة بمستواها خلال سنة 2017.

* الأحداث المغربية :

- جوازات سفر إيطالية ب10 ملايين سنتيم. كشف تحقيق أمني شاركت فيه مصالح الأمن في العديد من دول الاتحاد الأوروبي، بتنسيق مع الشرطة الجنائية الدولية ونظيرتها الأوروبية، أن حوالي 400 جواز سفر إيطالي مسروق قد تم بيعه في المغرب مقابل 10 ملايين سنتيم للجواز الواحد. وكشفت التحقيقات الأولية أن مهاجرا مغربيا وزوجته وأحد عناصر الأمن الإيطاليين هم من يقفون وراء تسريب هذه الجوازات إلى المغرب وبيعها للراغبين في الهجرة إلى دول الاتحاد الأوروبي.

- المغاربة يتراجعون في سلم السعادة. تراجع ترتيب المغرب ضمن مؤشر السعادة عالميا برتبة واحدة في المركز ال85 عالميا، عوض 84 في السنة السابقة، وذلك حسب تقرير السعادة العالمي، الذي يحدد درجة السعادة في 156 دولة. وكان المغرب قد احتل الرتبة 90 سنة 2016، و92 سنة 2015، و99 سنة 2013.

* العلم:

- من المنتظر أن يخوض الأطباء إضرابا وطنيا اليوم الثلاثاء قد يشل المستشفيات العمومية، في ظل فشل الحكومة في إيجاد حل عاجل لهذه الفئة، حيث تعتزم النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام خوض هذا الإضراب الذي سينضم له الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان العاملون في كل المستشفيات العمومية، باستثناء المستعجلات، وهو ثاني إضراب خلال شهر مارس الجاري، بعد إضراب ثامن مارس.

- أفرجت شركة (شاريوت) البريطانية عن خريطة توضيحية لمكان بدء سفينتها العملاقة في عمليات التنقيب عن النفط والغاز بمنطقة "بئر الرباط 1" بالمحيط الأطلسي، وذلك في ظل قلة المعلومات الواردة عن الجانب المغربي. وكانت الشركة البريطانية قد كشفت عن بدء عمليات التنقيب عن النفط والغاز يوم الأربعاء 14 مارس 2016 في بئر الرباط 1، وأكدت الشركة في موقعها الرسمي أن أعمال الحفر ستستغرق قرابة 50 يوما.

* رسالة الأمة:

- من المرتقب أن تحسم الحكومة يوم الخميس المقبل في تاريخ الدورة الاستثنائية للبرلمان، التي تسعى لعقدها من أجل "تدارس مشاريع النصوص القانونية الجاهزة، والتي من بينها مشروع القانون المتعلق ب"الكتاب الخامس لمدونة التجارة" ومشروع القانون المتعلق ب"التكوين المستمر"، إضافة إلى مقترحات القوانين الجاهزة، والتي سبق للحكومة أن أبدت استعدادها للتفاعل الإيجابي معها. واللجن البرلمانية بالمجلسين تشرع في تدارس القوانين المتعلقة بها في أفق إحالتها على الجلسة العامة للمصادقة عليها.

- تفقد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، عزيز أخنوش، أول أمس الأحد، عددا من المشاريع التنموية الموجهة للعالم القروي بإقليم تزنيت، والتي رصد لإنجازها غلاف مالي يفوق 30 مليون درهم. وفي هذا السياق، قام السيد أخنوش، الذي كان مرفوقا بوزير الشباب والرياضة، رشيد الطالبي العلمي، ووالي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، وعامل إقليم تزنيت، في الجماعة الترابية ل"تاهلة"، بزيارة ورش بناء دار الطالب والطالبة، وورش بناء مركز سوسيو ثقافي، ومسبح جماعي، كما تفقد ورش إنجاز التطهير السائل، وبناء مقر جديد لهذه الجماعة الترابية.

* بيان اليوم:

- ساركوزي في منتدى كرانس مونتانا بالداخلة: الصحراء مغربية والجزائر مدعوة لفتح الحدود وبناء مستقبل مغاربي مشترك. عبر الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، عن أسفه لاستمرار الحدود مغلقة بين المغرب والجزائر، مؤكدا أن المغرب يتوق لفتح الحدود التي أغلقتها الجزائر منذ حوالي 25 سنة. وأكد أن إغلاق الحدود لا يخدم الشعبين المغربي والجزائري، داعيا إلى الاقتداء بالدول الأوروبية والعمل سويا من أجل بناء مستقبل ورؤية مشتركة بين الدول المغاربية. ووصف ساركوزي مقترح الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية ب"الجدي وذي مصداقية".

- صادرات المغرب من الطماطم تغزو الأسواق الأوروبية وتزعج الإسبان. وصلت حمولة صادرات المغرب من الطماطم إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال السنة الجارية إلى 285 مليون كلغ، محافظة بذلك على ريادة المغرب كأفضل منتج ومصدر للطماطم إلى أوروبا. وهو ما يبدو مزعجا للفلاحين الإسبان الذين عادوا لممارسة أساليب التضييق، ليس فقط على الطماطم بل أيضا على السلع الفلاحية المغربية المصدرة للفضاء الأوروبي.

* الاتحاد الاشتراكي:

- قامت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، بعين عودة (عمالة الصخيرات- تمارة)، بزيارة للمدرسة الإيكولوجية "المسجد"، وذلك بمناسبة الاحتفال بمرور اثني عشر سنة على برنامج المدارس الإيكولوجية، الذي يعتبر أحد الآليات الرائدة التي تعتمدها المؤسسة لجعل التربية على التنمية المستدامة جزءا لا يتجزأ من التعليم بالنسبة للأطفال. وتعتبر مدرسة "المسجد" نموذجا ناجحا بالنسبة لبرنامج "المدارس الإيكولوجية"، حيث أن التزام تلاميذها مكنها من الحصول منذ 2012 على علامة اللواء الأخضر، أفضل جائزة يمنحها البرنامج، مع تجديد هذه العلامة كل سنة.

- تنظم الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، وكتابة الدولة للهجرة والمهاجرين بإسبانيا، الدورة الثانية للمنتدى المغربي الاسباني، يومي 20 و 21 مارس الجاري بالرباط، حول موضوع "العيش المشترك". ويهدف هذا المنتدى، الذي سيعرف مشاركة وحضور مسؤولين حكوميين من البلدين، وممثلي بعض الهيئات الدبلوماسية بالمغرب وأكاديميين وخبراء وجمعيات المجتمع المدني، إلى ترجمة الاهتمام الذي يوليه البلدان لظاهرة الهجرة في مختلف أبعادها، فضلا عن الرغبة في تعزيز الشراكة والتعاون النموذجي القائم بين المملكتين المغربية والإسبانية.

* لوماتان:

- بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة السيد فلاديمير بوتين، وذلك بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لروسيا الاتحادية. ومما جاء في هذه البرقية "على إثر تجديد الشعب الروسي الصديق لثقته في شخصكم، بإعادة انتخابكم رئيسا لروسيا الاتحادية، يطيب لي أن أعرب لفخامتكم عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات، بموصول التوفيق في مهامكم السامية، لتحقيق ما ينشده بلدكم من اطراد التقدم والازدهار".

- شارك المغرب، أمس الإثنين بالعاصمة الرواندية كيغالي، في اجتماع المجلس التنفيذي للقمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي، والمخصصة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. ويكتسي هذا اللقاء أهمية قصوى بالنسبة لمستقبل إفريقيا، لأن إحداث منطقة حرة سيجعل من القارة أكبر اتحاد جمركي في العالم، منذ إحداث المنظمة العالمية للتجارة.

* ليكونوميست:

- ينغمس قطاع العقار في مشكل ضعف المبيعات، لا سيما بالنسبة للشقق الفاخرة. وهو ما أكدته دراسة حديثة لمؤسسة (كولييي أنترناسيونال) على مستوى مدينة الدار البيضاء، والتي أشارت، بالمقابل، إلى أن الشقق المتوسطة هي التي تستقطب أعدادا كبيرة على صعيد هذا القطاع. بينما يحظى وسط الدار البيضاء والمناطق النائية مثل زناتة وبوسكورة باهتمام المقاولين.

- دراسة حول ريادة الأعمال بالمغرب تكشف العقبات والصعوبات التي تواجه المقاولين. ورغم هذه الصعاب، فإن كبار السن هم الذين يحدثون أكبر عدد من المقاولات، حيث أن 54 في المائة من المقاولات أحدثت من قبل أشخاص تصل أعمارهم إلى 55 سنة فما فوق، و40 في المائة من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 45 و54 سنة. بينما تنخفض هذه النسبة إلى 6 في المائة بالنسبة للذين تصل أعمارهم إلى أقل من 25 سنة، و 9 في المائة للفئة العمرية ما بين 25 و 34 سنة.

* أوجوردوي لو ماروك:

- دينامية غير مسبوقة لصادرات منتجات الصناعة التقليدية. فبعد الرقم القياسي المسجل سنة 2017، والذي بلغ 32.5 بالمائة، تواصل هذه الصادرات تحقيق أرقام جيدة نحو السوق الدولية. والدليل أن القطاع سجل أداء جيدا في الشهرين الأولين من السنة الحالية. وحققت مبيعات القطاع على الصعيد الدولي تحسنا بنسبة 15.8 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

- العلاقات بين المغرب وإسبانيا تتعزز أكثر مع مرور السنين. كما يدل على ذلك التنظيم المشترك، وللمرة الثانية، من قبل الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، وكتابة الدولة الإسبانية المكلفة بالهجرة، للدورة الثانية للمنتدى المغربي-الإسباني، الذي سينعقد يومي 20 و21 مارس الجاري في الرباط. وينظم اجتماع هذه السنة حول موضوع "العيش المشترك". وتأتي هذه التظاهرة بعد نجاح المنتدى الأول، الذي تم تنظيمه يومي 19 و20 نونبر 2015 في مدريد.

* البيان:

- أكد وزير الصحة، أنس الدكالي، أن المغرب يعتبر نموذجا متميزا في مجال وضع برامج صحية لفائدة المهاجرين. وذكر السيد الدكالي، خلال جلسة مفتوحة حول "الأمن في مجال الصحة العمومية" انعقدت في إطار أشغال منتدى كرانس مونتانا، أن عدد المهاجرين عبر العالم يصل إلى أزيد من 240 مليون شخص، الأمر الذي دفع منظمة الصحة العالمية إلى دق ناقوس الخطر وحث الدول على وضع سياسات صحية تأخذ بعين الاعتبار المهاجرين.

- أطلق الاتحاد العام لمقاولات المغرب منصة الكترونية تحت عنوان "سي جي أوه إيم بيزنيس.ما" رغبة منه في فسح المجال للمزيد من فرص الأعمال بين الشركات الأعضاء. ويتعلق الأمر، حسب بلاغ للإتحاد، بشبكة اجتماعية تمكن الشركات من تسليط الضوء على أنشطتها وإبراز منتجاتها وخدماتها بشكل أكبر وكذا نشر أحداثها وبلاغاتها الصحفية فضلا عن العمل على إمكانية تقاسم وتحديد مختلف فرص الأعمال المتاحة.

* لوبينيون:

- السوق الألمانية تستعيد تدريجيا مكانتها بأكادير. وتحتل المركز الثالث بعد السوق المحلية، والسوق الفرنسية في المرتبة الثانية. وقد تم تسجيل زيادة ملموسة سنة 2016 من خلال 96 ألفا و600 سائح و660 ألفا ليلة سياحية، ثم 123 ألفا و400 سائح و920 ألفا و450 ليلة سياحية. ومع ذلك ، فإن المغرب لا يزال البلد الذي يستقبل أقل عدد من السياح الألمان على مستوى الحوض المتوسطي.

- تم انتخاب وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ضمن لجنة القيادة بالجمعية العامة للتحالف العالمي للمباني والبناء ضمن فئة "البلد"، والتي انعقدت يومي 19 و 20 فبراير المنصرم بدبي بالإمارات العربية المتحدة. وأفاد بلاغ للوزارة، بأنها شاركت كعضو في التحالف العالمي للمباني والبناء، في الجمعية العامة الأولى لهذا التحالف والتي عرفت تقديم الأنشطة الرئيسية للتحالف خلال سنتي 2016 و2017، وخطة عمله وميزانيته لسنتي 2018 و2019 وبرنامج مختلف مجموعات العمل لسنة 2018، بالإضافة إلى اعتماد استراتيجية تعبئة موارده .

* ليبيراسيون:

- يخوض العاملون بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء اليوم إضرابا للمطالبة، مرة أخرى، بإدماجهم في نظام واحد للمعاشات، في إشارة إلى الصندوق المغربي للتقاعد عوض النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد على غرار العاملين بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا في الرباط. وتم اتخاذ هذا القرار من قبل تنسيقية النقابات المحلية الخمس في 8 مارس.

- أفادت دراسة، قدمت نتائجها بالدار البيضاء حول اتجاهات سوق الهواتف الذكية، بأن هذه الهواتف شكلت أول مصدر للرواج عبر الإنترنت خلال 2017، حيث بلغ معدل استخدام الهاتف النقال للولوج إلى الإنترنت 70 في المائة. وأوضحت الدراسة، التي أنجزها موقع "جوميا" المتخصص في التجارة الالكترونية قصد توفير قاعدة معطيات حول استخدامات الهواتف الذكية في المعاملات التجارية على الخصوص، أن الهاتف المحمول يعتبر أيضا أول منفذ إلى الإنترنت في العام الحالي، إذ أن 42 في المائة من المغاربة يلجون الإنترنت عبر هواتفهم المحمولة.