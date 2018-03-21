عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الأربعاء ..

* الاتحاد الاشتراكي:

- أجرى رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، مباحثات مع سفير جمهورية مصر العربية بالمغرب، أشرف إبراهيم، تمحورت حول سبل تعزيز العلاقات التاريخية القائمة بين البلدين. وحسب بلاغ لمجلس النواب، فقد أكد أشرف إبراهيم، خلال هذا اللقاء، أن "موقف جمهورية مصر العربية من قضية الصحراء المغربية موقف واضح لا لبس فيه"، مضيفا أن "الموقف الرسمي والواقعي لمصر يؤكد على الوحدة الترابية للمملكة".

- نقابة التعليم العالي تطالب الحكومة بالجلوس إلى طاولة الحوار للتداول في القضايا التي تهم التعليم العالي والبحث العلمي في إطارها الشمولي، كما تم الاتفاق على ذلك في البلاغ المشترك الموقع في 13 أكتوبر 2017. وحملت النقابة الحكومة مسؤولية الاستخفاف بالمخاطر التي تهدد الاستقرار والسلم الاجتماعي.

* أخبار اليوم:

- بسبب دعوتها إلى المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، وتفاقم الضغوط عليها داخل الرابطة المحمدية للعلماء، أقدمت أسماء المرابط، الطبيبة والباحثة في الفكر الإسلامي، في خطوة مفاجئة، على تقديم استقالتها من رئاسة مركز الدراسات والأبحاث في القضايا النسائية في الإسلام، مخلفة بذلك جدلا واسعا وسط الرأي العام حول خلفيات هذه الخطوة.

- دراسة: 127 ألف من المغاربة حصلوا على الجنسية الإسبانية في خمس سنوات. وكشفت هذه الدراسة، التي أعدتها الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج،أن 89 بالمائة من المغاربة بإسبانيا يتوفرون على الإقامة الطويلة الأجل، فيما يشكل الحائزون على إقامة قصيرة الأمد 11 بالمائة فقط، بينما وصل عدد المغاربة الحاصلين على الجنسية الإسبانية خلال سنة 2015 إلى 19 ألفا و904، منهم 11 ألفا و827 رجلا. وأشار المصدر ذاته إلى أن 22 بالمائة من مغاربة إسبانيا عاطلون عن العمل.

* المساء:

- صادرات الصناعة التقليدية تواصل تطورها الإيجابي، وفاس والدار البيضاء تستحوذان على حصة الأسد. كشفت معطيات صادرة عن وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، أن صادرات الصناعة التقليدية واصلت أداءها الجيد إذ بعد أن سجلت نموا خلال السنة الماضية بنسبة 32.5 في المائة، حققت خلال يناير وفبراير الماضيين نسبة تطور فاقت 15.8 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الفارطة. وتمكنت مدينة فاس من مضاعفة صادراتها أربع مرات، فيما واصلت الدار البيضاء تصدرها لباقي المدن بحصة 50 بالمائة من رقم معاملات التصدير، تليها مدينة مراكش.

- نقابة صناعة البترول والغاز تطالب بفتح تحقيق في أسباب انهيار "لاسامير". طالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الدولة بحماية وتطوير الصناعات الوطنية، والحد من "مسلسل إغلاق المقاولات وتشريد العمال، وتشجيع البطالة"، كما طالبت بالمساعدة في استئناف عاجل لمصفاة المحمدية لنشاطها الطبيعي والحرص على إنقاذ المساهمات المتعددة التي توفرها صناعات تكرير البترول لفائدة المغرب والمغاربة. كما دعت إلى فتح تحقيق شامل في أسباب سقوط شركة "لاسامير" وضياع مصالح البلاد، ومحاسبة كل الأشخاص والجهات المتورطة في ذلك.

* الصباح:

- تحركت المفتشية العامة للمالية، بتنسيق مع المديرية العامة للضرائب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية والمسح الطوبوغرافي، ضد تلاعبات جديدة في عقود السكن الاجتماعي، بعدما توصلت بتقارير تفيد لجوء منعشين عقاريين إلى عقود إضافية، تتيح التربح عبر مشاريع وبرامج تستفيد من دعم الدولة. ويتعلق الأمر بعقود تراوحت قيمتها ما بين 50 ألف درهم و150 ألفا، فرضها منعشون على زبناء بعد توقيع عقود التملك الأصلية، واستكمال الإجراءات الخاصة باقتناء السكن، في سياق عرض للاستفادة من أشغال نهائية.

- تحرير أسعار الدواء خارج الضوابط. كشفت مصادر مطلعة فضيحة جديدة في مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة بعد السماح بتسويق دواء في "النوار"، موضحة أن الأمر يتعلق بعقار لمعالجة داء التهاب الكبد الفيروسي "سي" ظهر في السوق بشكل مفاجئ، محدد التسمية والسعر دون أن يمر عبر الجريدة الرسمية، وفق الضوابط الواردة في المرسوم المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم. * الأحداث المغربية:

- عقد مجلس بنك المغرب، أمس الثلاثاء، اجتماعه الفصلي الأول برسم سنة 2018، وقام المجلس بتقييم التقدم المحرز في تنفيذ إصلاح نظام الصرف الذي شرع فيه في 15 يناير من هذه السنة. وفي هذا الصدد، أخذ علما بالظروف الجيدة التي يجري فيها الإصلاح والتجاوب الإيجابي للأسواق والترحيب الذي لقيه من طرف المؤسسات المعنية، سواء الوطنية منها أو الدولية.

- في الوقت الذي حل فيه قضاة جطو بالمستشفيات العمومية بجهة الدار البيضاء لافتحاص جميع المشاريع والوثائق، أصدر المكتب الجهوي لجهة الدار البيضاء سطات للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بلاغا ينتقد فيه تدهور القطاع الصحي بالجهة. وألقى بلاغ المكتب الضوء على تردي الخدمات الصحية وسوء التسيير بالجهة، منددا بما وصفه بـ"التسيير غير المسؤول والمبتذل الذي بدأت تظهر توابعه في بعض المندوبيات أهمها ما يحدث من خروقات في مستشفى الحي الحسني ومندوبية البرنوصي-آنفا.

* العلم:

- أشرف رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، أول أمس الاثنين ببرازيليا، على تسليم جائزة الحسن الثاني العالمية الكبرى للماء في نسختها السادسة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في شخص أمينها العام، أنخيل غوريا. وتم تسليم جائزة الحسن الثاني العالمية الكبرى للماء خلال حفل تم تنظيمه بمناسبة افتتاح الدورة الثامنة للمنتدى العالمي للماء الذي تتواصل أشغاله إلى غاية 23 مارس الجاري تحت شعار "تقاسم الماء".

- تنظم المندوبية الجهوية لوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي يوم 21 مارس الجاري بالرباط، لقاء جهويا حول حماية المستهلك في موضوع "أي استراتيجية وطنية لتعزيز حماية المستهلك المغربي". وأوضح بلاغ للوزارة أن هذا اللقاء، الذي ينظم بشراكة مع جمعيات حماية المستهلك وكل الفعاليات الجهوية المعنية، يندرج في إطار المجهودات التي تقوم بها الوزارة من أجل إعلام المستهلك وتحسيس الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وأصحاب القرار من إداريين ومنتخبين، بالمقتضيات الواردة في القانون رقم 08-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.

* رسالة الأمة:

- أصدر المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية بواشنطن، أمس الثلاثاء، تقريره السنوي حول السياسة الغذائية العالمية برسم سنة 2018، والذي تناول أرقاما بخصوص المغرب تهم اكتفاءه الذاتي من الغذاء، حيث يستورد فقط 10 بالمائة من حاجياته الغذائية ضمن دول منطقة "مينا". واستعرض التقرير القضايا والتطورات الرئيسية في السياسة الغذائية للسنة الماضية التي بلورها كبار الباحثين وصانعو السياسات والممارسون في المشهد السياسي من أجل الحد من الجوع والفقر واستشراف منظور سنة 2018.

- حلت مدينة الرباط في صدارة المدن المغربية في ما يتعلق بجودة المعيشة، خلال سنة 2018، فيما احتلت مدينة الدار البيضاء المرتبة الثانية، حسب التقرير الصادر عن مكتب الاستشارة البريطاني (ميرسر). وحسب التقرير، حصلت العاصمة الإدارية للمغرب على هذه المرتبة، نتيجة حلولها في المرتبة السادسة عربيا و117 عالميا من بين أحسن المدن للعيش في العالم، في حين احتلت العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، المركز 124، ضمن قائمة شملت 231 مدينة حول العالم.

* بيان اليوم:

- المغرب في المرتبة 85 في تصنيف السعادة عالميا، الذي أصدرته شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، والذي شمل 156 دولة. وجاء المغرب ثالثا في تصنيف دول المغرب العربي، خلف كل من ليبيا المصنفة في المرتبة 70 عالميا، والجزائر التي حلت في المرتبة 84 عالميا، فيما تقدمت على تونس في المركز 111 عالميا وموريتانيا في المركز 126 عالميا.

- صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، بعد إدخال عدد من التعديلات عليه. ويهدف مشروع القانون تطوير التكفل بالغير، عبر استحضار الحاجة المجتمعية لأنماط أخرى للتكفل (كالتكفل خارج فضاء المؤسسة أو التكفل عن بعد والتكفل بعوض)، اعتمادا على المقاربة الحقوقية في تقديم الخدمات، وإلى توسيع سلة هذه الخدمات لتشمل وضعيات قانونية أخرى في إطار الأدوار الجديدة التي تراهن هذه المؤسسات على تقديمها في مجال العمل الاجتماعي، كالإسعاف الاجتماعي، والوساطة الاجتماعية، والترويض والتأهيل وإعادة التأهيل وغيرها.

* لوماتان :

- تم أمس الثلاثاء، توقيع اتفاقية شراكة بين الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة ومؤسسة الثقافات الثلاث للبحر الأبيض المتوسط، تروم تعزيز اندماج المهاجرين وتشجيع التلاقح الثقافي. وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعت على هامش الدورة الثانية للمنتدى المغربي الإسباني (20-21 مارس) المنظمة حول موضوع " العيش المسترك"، إلى مواصلة تعميق علاقات التعاون القائمة بين الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج والمؤسسة من أجل تحقيق مزيد من التقارب والعيش المشترك بين الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا عموما ومنطقة الأندلس على وجه الخصوص.

- أفادت الخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن حالة التحملات وموارد الخزينة أفضت إلى تسجيل فائض في الميزانية بلغ 4,8 مليار درهم في متم شهر فبراير 2018، مقابل 4,4 مليار درهم سنة قبل ذلك. وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر فبراير 2018، أن المداخيل العادية ارتفعت بـ7,9 في المائة لتصل إلى 32,5 مليار درهم.

* ليكونومست :

- أغلب الشباب يعارضون هجرة المواطنين المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى المغرب .. هذا ما كشفه استطلاع أنجزته الصحفية مطلع السنة الحالية. وتتحدث آخر التقديرات الرسمية عن حوالي 80 ألف مهاجر من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى المغرب (تشمل مهاجرين نظاميين وآخرين غير شرعيين). وتعتبر أغلب الآراء المستطلعة أن هذه الظاهرة تساهم في تنامي مشاعر انعدام الأمن، في حين ترى أخرى أن تدفقات الهجرة تشكل منافسة تتجسد في سوق الشغل.

- نشرت المديرية العامة للضرائب مذكرة توضيحية حول المعالجة الضريبية للسكن الاجتماعي الذي تم اقتناؤه عن طريق التمويل التشاركي. وأوضح المدير القانوني لإحدى الأبناك أن "المصالح الضريبية كانت تتبع منطق التأويل الصارم للنصوص السارية ولم تكن تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المرابحة". الأمر الذي كان يضر بالزبناء الذين كانوا يختارون التمويل ويكبح المعاملات في السكن الاجتماعي.

* أوجوردوي لوماروك :

- أعلن بنك المغرب، أمس الثلاثاء، أن مجلسه قرر الإبقاء على المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2,25 في المائة دون تغيير. فيما أفادت توقعات بنك المغرب بأن يرتفع التضخم على المدى المتوسط مع بقائه في مستويات معتدلة ليصل إلى 1,8 في المائة سنة 2018 ، لا سيما نتيجة الزيادة في الأسعار المقننة، وأن يعود إلى 1,5 في المئة سنة 2019.

- تباين الآراء بشأن جدول أعمال الجلسة البرلمانية الاستثنائية المقبلة بين الفاعلين السياسيين والمؤسساتيين .. ويتعلق الأمر بالحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب. ففي الوقت الذي ترغب الحكومة في تسريع المصادقة على مشروع الكتاب الخامس من مدونة التجارة ومشروع القانون المتعلق بالتكوين المستمر، تؤكد الباطرونا رفضها لمضمون الإصلاح.

* البيان:

- أدارت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (هاكا) مائدة مستديرة بالأمم المتحدة حول "حرية التواصل والمساواة بين الجنسين" بحضور أربع شبكات دولية لتقنين الإعلام. ومكن هذا الاجتماع، الذي عقد في إطار اللجنة ال62 للأمم المتحدة حول وضعية المرأة، من دراسة المفاهيم والمقاربات وأدوات التحليل والعمل، من أجل فهم أفضل لقضية المساواة بين الجنسين في الإعلام.

- أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الذي ترأس الوفد المغربي المشارك في الدورة الثامنة للمنتدى العالمي للماء، التي تحتضنها برازيليا، أن إشكالية الماء حظيت على الدوام باهتمام بالغ في المغرب. وقال السيد العثماني، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لهذا المنتدى المتواصلة أشغاله إلى غاية 23 مارس الجاري، إن المغرب عمل على الدوام على تعزيز سياسة وطنية مائية استشرافية وحكيمة، تتأسس على تعبئة الموارد المائية.

* لوبينيون:

- يحتل المغرب المرتبة 77 في قائمة تضم 116 دولة في مؤشر التطور الرقمي ل"أويلر هيرميس". وحصلت المملكة على درجة متدنية قدرها 33.1 نقطة على 100، لتفقد بذلك مرتبة واحدة مقارنة مع تصنيف سنة 2017. يقيس هذا المؤشر قدرة البلد على تمكين الشركات من الوسائل اللازمة لتأمين تحولها الرقمي، تحقيق الازدهار في الاقتصاد العالمي الذي يشهد ثورة رقمية.

- تحسنت قيمة الدرهم المغربي مقابل الأورو بنسبة 0,23 في المائة، ومقابل الدولار بنسبة 0,07 في المائة، خلال الفترة ما بين 8 و14 مارس 2018، حسب المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب. وأوضح بنك المغرب أن صافي الاحتياطات الدولية استقر في 232,9 مليار درهم، بانخفاض نسبته 0,2 في المائة مقارنة مع الأسبوع الذي قبله، و5,2 في المائة على أساس سنوي، مضيفا أنه خلال الفترة ذاتها، لم تتم أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

* ليبيراسيون:

- سلط الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، يوم الاثنين بمقر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بباريس، الضوء على الجهود المبذولة من قبل المغرب من أجل النهوض بالحكامة الشاملة والديمقراطية التشاركية. واستعرض بنعبد القادر الذي يقود وفدا مغربيا هاما خلال أشغال اجتماع لجنة قيادة مبادرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بعض الآليات القانونية، التي تم وضعها بالمملكة من أجل ضمان مشاركة المواطنين، في مسلسل اتخاذ القرار، وإعداد السياسات العامة، وتنمية البلاد.

- بلغ الحجم الإجمالي للمبادلات في السوقين المركزية والمالية، خلال الربع الأخير من سنة 2017، ما مجموعه 27.32 مليار درهم، أي بانخفاض قدره 1 مليار درهم مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، وفقا للهيئة المغربية لسوق الرساميل.