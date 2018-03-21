عرض لأبرز اهتمامات الصحف المغاربية اليوم

هسبريس - و.م.ع

اهتمت الصحف المغاربية، الصادرة اليوم الأربعاء، بالجدل حول مراجعة دستور 2014 بتونس، وبالانتخابات الرئاسية بكل من الجزائر وموريتانيا.

ففي تونس، كتبت صحيفة (لابريس) أن تعديل دستور الجمهورية الثانية يحظى باهتمام جزء كبير من الطبقة السياسية، التي ترى أن هذه الوثيقة التي تم اعتمادها سنة 2014 تتضمن العديد من الثغرات والنقائص، والتي عرقلت السير الجيد للبلاد، وأوقفت المسلسل الديمقراطي في مختلف مراحل تقدمه.

واعتبرت الصحيفة أن الرئيس قايد السبسي، وأمام عدم استسلامه لكافة أولئك الذين يطالبون بتغيير الدستور، "يبقي على البلاد في حالة عدم استقرار قد لا يستوعبها ولا تعجب شركاءنا الدوليين".

وكشفت أن مبادرة الرئيس، في خطابه بمناسبة الذكرى الـ62 للاستقلال، للتفكير وبالتالي تطوير محتمل لقانون الانتخابات، قد تكون أكثر جدوى مما يبدو في الوهلة الأولى، لتمكين البلاد من السير قدما باتجاه تشكيل أغلبيات واضحة خلال الانتخابات المقبلة، ومن ثمة جعل حكمه أكثر سهولة.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس أعطى الأفضلية لخطاب تطبعه "العقلانية والهدوء" محدثا قطيعة مع الأجواء القاتمة والمتشائمة التي يسعى البعض إلى تغذيتها وإضفاء المصداقية عليها، مرجعا بذلك الثقة للشعب التونسي، وهو ما من شأنه أنه يجعله في مستوى السير قدما لرفع التحديات الكبرى المطروحة على البلاد اليوم.

من جهتها، كتبت صحيفة (لوتون)، تحت عنوان "السبسي يتمسك بمبادئه الأساسية"، أن يوم 20 مارس 2018، الذي صادف الذكرى الـ62 للاستقلال، خيب آمال الكثيرين ولم يشف غليل جميع أولئك الذين كانوا ينتظرون خطابا "مثيرا" حول تغيير سياسي وشيك قبل نهاية سنة 2019.

وعلقت الصحيفة بأن الباجي قايد السبسي فضل الحذر، الذي قد يعتبر البعض أنه "حذر مفرط" بالنظر إلى دقة اللحظة وانتظارات النخب والشعب في هذه الفترة التي تشهد صعوبات كبيرة على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

واعتبرت أن الرئيس، الذي تمسك بمرجعياته منذ تنصيبه وبمبادئه الأساسية باعتباره رجل قانون وله مسار دبلوماسي منذ عهد بورقيبة، ترك مع ذلك الباب مفتوحا، على النحو الذي أوصى به بعض المختصين في القانون الدستوري، لمراجعة نمط الاقتراع بالنسبة لجميع الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بعد الانتخابات البلدية التي تم الشروع في التهييء لها.

من جانبها، كتبت صحيفة (لوكوتيديان) أن الباجي قايد السبسي خاطب التونسيين، أمس الثلاثاء، بمناسبة الذكرى 62 للاستقلال، بنبرة متشائمة تسود البلاد حاليا والتي تتعارض بقوة مع الصورة اللامعة التي تتمتع بها تونس على الصعيد الدولي.

وبعد أن ذكرت بتصريح الرئيس بأنه لم يتبق سوى 20 شهرا من الولاية الرئاسية الحالية، تساءلت الصحيفة عما إذا كان الباجي قايد السبسي قد لمح إلى أنه غير مستعد للترشح لولاية ثانية.

كما تساءلت حول ما إذا كانت ثلاث سنوات صعبة جدا أمضاها على رأس الدولة وتميزت بعدد كبير من المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية، قد قضت على إرادته السياسية؟ ملاحظة أنه يمكن القول إن رئيس الدولة يبحث عن تهدئة الأوضاع، على أمل ترتيب البيت الداخلي.

وأوضحت أن رئيس الدولة يفكر في عمل استثنائي كفيل بمساعدة البلاد على الخروج من المأزق، مضيفة أن الأمر يتعلق بمراجعة قانون الانتخابات ونمط الاقتراع، وهو مشروع يتعين التسريع بإطلاقه بالنظر إلى حالة الانسداد السياسي القائمة بالبلاد منذ إجراء الانتخابات الأخيرة.

وفي الجزائر، ذكرت صحيفة (ليبيرتي) أن تأكيدات كل من قايد صالح رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني، بأن "الجزائر خط أحمر"، والرئيس بوتفليقة بأنه "من واجب الجميع المساهمة في هذه الحركة الديمقراطية التعددية مع جعل الجزائر والمصالح العليا لشعبها فوق الجميع"، تحمل في طياتها تحذيرا.

وتحت عنوان "الديمقراطية، الاستبداد والاستقرار"، كتبت الصحيفة أن الإنذار جاء في الرسالة الرئاسية بمناسبة ذكرى عيد النصر (19 مارس) على شكل توصية للفاعلين السياسيين عبر اقتراح يتمثل في أن "تعرف الساحة السياسية تنوعا وصراع البرامج، وسعي الجميع للوصول إلى سدة الحكم".

وقالت إن هذا الإنذار يثير الاستغراب حينما يصدر عن نظام اعتاد على التنديد بحاملي الأخبار السيئة التي تتنبأ بالكوارث الناجمة عن تدبيره، مسجلة أنه لا يبدو أن الوحدة الوطنية، والسيادة على مستوى القرار والوحدة الترابية للبلاد، مهددة على المدى القريب.

واعتبرت أنه إذا كان هناك شيء يمكنه أن يمس بركائز البلاد، فهو الطريقة التي يتم تسييرها بها منذ استقلالها، موضحة أن التاريخ يعلمنا ذلك، فاستمرار أمة ما يرتكز على الإرادة المشتركة لشعب ما ليعيش سويا فوق تراب ما.

من جهتها، اعتبرت صحيفة (الفجر) أنه ليس من شأن نظام حكم تمت صياغته لخنق صوت الشعب وفرض تعسف العشيرة لإعطاء الأفضلية ل"أسر" وممارسة الجهوية للتنكر للهويات وفرض وحدة الهوية، والإيديولوجيا، أن يضمن التماسك المستدام لمجتمع ما.

ولاحظت الصحيفة أنه، بكل تأكيد، "ليس التنوع وصراع البرامج وسعي الجميع للوصول إلى سدة الحكم" التي دعا إليها الرئيس بوتفليقة هي التي تخفي المخاطر التي تهدد استقرار البلاد، بقدر ما تتمثل في خلاف ذلك، أي في أحادية النمط الثقافي وغياب تعددية البرامج وإغلاق اللعبة السياسية، المفروضة من قبل نظامه.

من جانبها، كتبت صحيفة (الوطن) أن رئيس الدولة، الذي ستنتهي ولايته في أبريل 2019، تطرق في رسالته بمناسبة ذكرى عيد النصر إلى ضرورة صراع برامج الأحزاب السياسية، التي دعاها إلى المساهمة في حركة ديمقراطية.

واعتبرت الصحيفة أن هذا النداء إلى سباق نحو سدة الحكم يأتي بمثابة دعوة موجهة للأحزاب السياسية حتى تستعد للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في غضون سنة، مبرزة أن جملة رئيس الدولة تبقى غامضة ويمكن إعطاؤها أكثر من تأويل وأوضحت الصحيفة أن البعض يرون فيه إعلانا غير مباشر عن إرادته البقاء في الحكم، لأنه يطالب، في الوقت نفسه، الأحزاب السياسية بجعل المصالح العليا فوق الجميع، في حين يرى آخرون أن الأمر يتعلق بنداء لا يكشف بوضوح عن نوايا رئيس الدولة بخصوص الرئاسيات.

بدورها، كتبت صحيفة (ليكسبريسيون) أن الرئيس بوتفليقة، وحرصا منه على تعبيد الطريق وضمان المصداقية والشفافية ونزاهة كافة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وخاصة تلك المنتظرة سنة 2019، يؤكد أن الشرط الوحيد الذي سيميز المتسابقين نحو سدة الحكم يتمثل في قدرتهم على توحيد الصفوف والتشجيع على الانخراط في مشروعهم.

وقالت إنه بعد هذا التذكير الصادر عن الرئيس، فإن استجابة الأحزاب السياسية منتظرة بشكل فوري، مسجلة أن هذه الأخيرة بصدد الاستعداد للاستحقاق الانتخابي المقبل، دون كثير من الضوضاء، مبرزة أنه على مستوى حزب جبهة التحرير الوطني يسود نوع من الهدوء، بحسب أمينه العام، جمال ولد عباس، بينما اختار حزب التجمع الوطني الديمقراطي استغلال شبكة الانترنت، علما منه بالدور الكبير الذي يمكن أن تضطلع به الانترنت في الرهانات السياسية والمعارك الانتخابية.

وفي موريتانيا، اهتمت الصحف بالانتخابات الرئاسية لسنة 2019، مركزة على قضية خلافة الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وكذا على السيناريوهات المحتملة لتدبير هذا الاستحقاق.

وكتبت أنه "قبل حوالي عام على موعد الانتخابات الرئاسية، بدأت مسألة خلافة الرئيس، محمد ولد عبد العزيز، تطغى على نقاشات الموريتانيين، وذلك منذ أن أعلن عن عدم ترشحه لولاية ثالثة"، مبرزة أن عدة أسئلة تطرح حول هويات مرشحي الرئاسيات القادمة.

وأضافت أن قرار عدم الترشح لولاية ثالثة لاقى ترحيبا واسعا داخل الأوساط السياسية الموريتانية، خاصة المعارضة، صاحبته تساؤلات كبيرة حول هوية الخليفة المحتمل لولد عبد العزيز، وسط توقعات بأنه "لن يخرج عن الدائرة المقربة للرئيس".

وتابعت، في هذا السياق، أن مراقبين يتوقعون أن "تظل السلطة في الإطار الضيق للرئيس الحالي"، وأن الانتخابات الرئاسية المنتظرة "ستشهد تثبيت نفس النظام الحالي لكن برأس جديد"، خاصة أن المعطيات الحالية تشير إلى أن أحزاب المعارضة "لن تستطيع التوحد والاصطفاف وراء مرشح واحد ودعمه، باعتبار أن زعيميها مسعود ولد بلخير، وأحمد ولد داداه، سيكونان خارج حلبة المنافسة، نظرا لتجاوزهما السن القانونية للترشح".

وأشارت إلى أن هناك من يرى، في المقابل، أن سيناريوهات خلافة ولد عبد العزيز تبقى غامضة، حيث إن "طريقة البقاء في المشهد السياسي، تبقى حم الة لعدة أوجه، فهناك من يتحدث عن إمكانية تغيير النظام السياسي من نظام رئاسي إلى نظام برلماني مع منح رئاسة الحزب (الاتحاد من أجل الجمهورية) ورئاسة البرلمان للرئيس (السابق) ولد عبد العزيز، وهناك من يتحدث عن البقاء من خلال الوزارة الأولى".

وفي معرض تطرقها إلى السيناريوهات المحتملة لتدبير الانتخابات الرئاسية المقبلة، اعتبرت الصحف أن هناك ثلاثة سيناريوهات، يتعلق أولها ب"التوصل إلى تهدئة وتفاهمات عبر حوار مباشر أو غير مباشر بين الفرقاء السياسيين، بما يسمح بإجراء انتخابات متفق عليها ويطمئن لها الجميع ومجهولة النتائج مسبقا، وبها تدخل موريتانيا في نادي الدول الديمقراطية مع فوز رئيس جديد منتخب بطريقة شفافة ونزيهة تحظى برضا كل الأطراف المشاركة".

وأشارت إلى أن السيناريو الثاني يتعلق بتعذر التوصل إلى توافق أو تفاهم بين السلطة والمعارضة المقاط ع ة يضمن نزاهة الانتخابات، ف"يستمر الانسداد ويكتفي النظام بخلط عمل صالح وآخر فاسد عسى أن يتمكن من تنظيم انتخابات بمشاركة الجميع.. في عطي تنازلات محدودة إرضاء لأطراف الح وار الماضي (2017)؛ وي لام س من بعيد مطالب المعارضة الرادكالية لجرها إلى المشاركة وذ ر الرماد في أعين الرأي العام. وفي هذه الحالة، يكون مرشح فريق الموالاة أوفر حظا في انتخابات لا تستوفي شروط النزاهة والشفافية".

وقالت إن السيناريو الثالث يتعلق باستمرار السلطة في مسارها الأحادي دون الالتفات إلى مطالب المعارضة المحاورة وغير المحاورة، والركون إلى مواقف التشدد والإملاءات الداعية إلى بقاء (الرئيس الحالي) بأي ثمن، وهو موقف سي قاب ل بتشدد وتصعيد من المعارضة بكل أطيافها، وهو ما قد يعرض البلاد لخطر التحول إلى "بؤرة توتر بين متشددين في الموالاة لا يريدون إلا بقاء الحال بأي ثمن، ومتشددين في المعارضة لا يريدون إلا زواله بأي طريقة"، واصفة هذا السيناريو ب" الأسوأ على الإطلاق"، ويتعين التصدي له بالحكمة وجعل المصلحة العليا للبلاد فوق كل اعتبار.