إطلالة على أبرز الصحف الصادرة بأمريكا الجنوبيّة

هسبريس - و.م.ع

سلطت الصحف الصادرة ببلدان أمريكا الجنوبية الضوء على مواضيع، من أبرزها، تحقيق الكونغرس الأرجنتيني في حادث اختفاء الغواصة "سان خوان" منذ منتصف نونبر الماضي، واجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين ببوينوس أيريس، وميلاد حزب سياسي جديد بالبيرو، وقرار الرئيس البرازيلي بشأن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، وحماية النساء ضحايا العنف بالشيلي، وتبرع حزب "فارك" بكمية من الذهب مخصصة لجبر الضرر الذي تكبده ضحايا النزاع المسلح بكولومبيا.

ففي الأرجنتين، توقفت الصحف المحلية عند عدة مواضيع على الخصوص التحقيق على مستوى الكونغرس في حادث اختفاء الغواصة "سان خوان" منذ منتصف نونبر الماضي، و اختتام اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين ببوينوس أيريس.

و هكذا، كتبت يومية "لا ناسيون" أن التحقيق في حادث اختفاء الغواصة "سان خوان" يتوقع أن يصبح محورا لنقاش سياسي محتدم في الكونغرس، من أولى تجلياته الاجتماع التأسيسي للجنة البرلمانية التي تقرر تشكيلها لهذا الغرض، موضحة أنه تم خلال هذا الاجتماع كيل اتهامات للحكومة بشأن مصير الغواصة وطاقمها المكون من 44 شخصا.

و رجحت اليومية أن تتفاقم حدة النقاشات بين البرلمانيين خلال اجتماع الثلاثاء المقبل الذي سيدعى إليه أفراد أسر طاقم الغواصة للإدلاء بشهاداتهم في هذا الحادث.

و كشفت أن الحكومة تمكنت من تأجيل مثول وزير الدفاع، أوسكار أغواد، أمام البرلمان على خلفية هذا الحادث إلى غاية الشهر القادم على الأقل، بدل الأسبوع المقبل كما كانت تطالب المعارضة.

و من جانبها، أفادت يومية "إل أمبيتو فينانسييرو" بأن وزراء مالية مجموعة العشرين، الذين اجتمعوا على مدى يومين ببوينوس أيريس، أعربوا عن قلقهم إزاء المخاطر التي قد تؤثر على الاقتصاد العالمي ودعوا إلى حوار أكبر بشأن التجارة الدولية.

و أضافت الصحيفة، بناء على بيان صدر في أعقاب الاجتماع، أن وزراء المالية أبرزوا أن "التجارة والاستثمار الدوليين محركان مهمان للنمو، وأكدوا خلاصة قادة دول المجموعة بشأن التجارة في قمة هامبورغ وأقروا بالحاجة إلى المزيد من الحوار والعمل"، موضحة أن الوثيقة لم تتضمن إدانة مباشرة للإجراءات الحمائية التي اتخذتها واشنطن مؤخرا.

و بالبيرو، خصصت الصحف المحلية حيزا هاما من صفحاتها للحديث عن تأسيس كينجي فوجيموري لحزب سياسي جديد، و حجز طن و نصف من مخدر الكوكايين.

و هكذا، كتبت يومية "لاريبوبليكا" أن عضو الكونغرس كينجي فوجيموري، الابن الأصغر للرئيس الأسبق ألبرتو فوجيموري (1990-2000)، أعلن عن تأسيس حزب سياسي جديد يحمل اسم "كامبيو 21" (تغيير 21).

وقال كينجي، في كلمة أوردتها اليومية، إن الحزب الجديد يسعى إلى الدفاع عن المصالح العليا و المطالب الملحة للشعب البيروفي.

و أضاف كينجي، الذي استقال مؤخرا من حزب "القوة الشعبية" الذي تتزعمه شقيقته كيكو فوجيموري، أن الحزب سيركز جهوده لتعزيز الحريات الأساسية دون التنكر لأصوله ولرئيس البلاد الأسبق ألبيرتو فوجيموري.

و من جهتها، أفادت يومية "البيرو 21" بأن الشرطة الوطنية البيروفية تمكنت، بتعاون مع مكتب المدعي العام من حجز طن و نصف من هيدروكلوريد الكوكايين واعتقال سبعة أشخاص بالقرب من ميناء كاياو القريب من العاصمة ليما.

و أشارت إلى أن هذه الشحنة، التي تم حجزها من قبل عناصر مكافحة المخدرات، كانت مخبأة داخل 45 حقيبة للسفر، مبرزة أن ثلاثة من المتهمين تتراوح أعمارهم ما بين 23 و 24 سنة.

وفي البرازيل، تطرقت الصحف لقرار الرئيس البرازيلي بشأن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، والتهديدات التي تشكلها الذخائر المسروقة.

وكتبت "جورنال دو برازيل" أن الرئيس ميشال تامر، قد كشف عقب عشاء نظم على شرف الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس بوزارة الشؤون الخارجية البرازيلية، أنه لم يتخذ بعد قرارا بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية خلال الاستحقاقات الرئاسية المقبلة.

وأوردت بهذا الخصوص تأكيد تامر بأن ترشحه في الاستحقاقات القادمة "ليس أمرا غير مرجح".

وأبرزت "أو غلوبو" أن تصفية النائبة البلدية مارييل فرانكو وسائقها قبل أسبوع أعادت الى الأذهان المخاوف من انتشار السلاح غير القانوني.

وتساءلت اليومية بشأن السبب الذي جعل أسلحة اقتناها جهاز الشرطة بشكل قانوني قبل عقد من الزمن تحيد عن مهمتها وتصبح في أيدي العصابات الإجرامية.

وبحسب اليومية، لا يبدو أن السلطات تتوفر على جواب بهذا الخصوص، موضحة أن غياب مراقبة السلطات لذخائر الشرطة الفدرالية بات أمرا لافتا.

وأشارت إلى أن انتشار المزيد من الأسلحة، القانونية منها وغير القانونية، بات يعني ارتكاب المزيد من الجرائم وسقوط المزيد من القتلى.

وفي الشيلي، توقفت اليوميات المحلية عند المصادقة على قانون يهدف إلى ضمان احترام الاجراءات الاحتياطية الرامية إلى حماية النساء ضحايا العنف، وحجز 100 كلغ من الكوكايين كان ايطاليون يحاولون تهريبها إلى أوروبا، ونمو الناتج الداخلي الخام.

وسلطت "لا ناثيون" الضوء على مصادقة مجلس النواب بالإجماع على قانون يهدف إلى ضمان احترام الاجراءات الاحتياطية الرامية إلى حماية النساء ضحايا العنف الأسري على الخصوص بفرض حمل سوار إلكتروني على معنفي النساء.

وقالت وزيرة المرأة والمساواة بين الجنسين، إيزابيل بلا، إن التكفل بالنساء ضحايا العنف لا يعني فقط التنديد بهذه الأعمال وإنما أيضا اتخاد إجراءات ملموسة وناجعة لحمايتهن.

وفي شأن آخر، كشفت "إل ميركيريو" أن خمسة ايطاليين متهمين بالاتجار في المخدرات أوقفوا على الحدود بين البيرو والشيلي، موضحة أن هؤلاء المتهمين كانوا بصدد تهريب 100 كلغ من الكوكايين نحو أوروبا.

وأوضحت اليومية، استنادا إلى السلطات المحلية، أن هذه الكمية من المخدرات خبأها المهربون في آليات رياضية كانت تقلها شاحنة صغيرة.

وأوردت "لا سيغوندا" أن الناتج الداخلي الخام للشيلي قد سجل ارتفاعا ب 1.5 سنة 2017، مقابل ارتفاع ب 3.3 في المائة خلال الربع الأخير من العام ذاته.

وفي كولومبيا، تطرقت اليوميات المحلية لكمية الذهب التي تبرع بها حزب "فارك" لصندوق موجه لجبر الضرر الذي تكبده ضحايا النزاع المسلح الذي شهده البلد الجنوب أمريكي، والمساعدات الانسانية التي منحتها الولايات المتحدة للاجئين الفنزويليين في كولومبيا.

وأفادت "إل تييمبو" بأن حزب "فارك" المنبثق عن حركة "القوات المسلحة الثورية لكولومبيا" قد تبرع ب 19.113 كلغ من الذهب لصندوق مخصص لجبر ضرر ضحايا النزاع المسلح الذي عانت منه كولومبيا طيلة نصف قرن.

وكتبت اليومية أن الإعلان عن هذه المبادرة جاء على لسان عضو المجلس السياسي ل "فارك"، باستور آلابي الذي ذكر، في رسالة نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن الحزب قد تبرع ب 19.11. كلغ من الذهب للصندوق المذكور ، وهو ما يرفع من حجم ودائع الذهب التي تم التبرع بها لضحايا النزاع إلى 155 ألف و875 غرام (155.875 كلغ).

وأوردت الصحيفة إعراب آلابي عن التزام الحزب بتوجيه ممتلكاته التي راكمها خلال الحرب لهدف تعويض ضحايا النزاع المسلح وإعادة إدماج مقاتلي الحركة السابقين في المجتمع.

وتوقفت "إل باييس" عند إعلان واشنطن عن تعبئة مساعدات انسانية جديدة لفائدة اللاجئين الفنزويليين بكولومبيا والساكنة المحلية التي تستقبلهم.

ونقلت في هذا الصدد بيانا صادرا عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أبرز أن هذه الدفعة من المساعدات تستهدف الفنزويليين الذين نزحوا من بلادهم هربا من الفقر والجوع والاستبداد.

وأوضحت "إل باييس" أن الأمر يتعلق ب 5ر2 مليون دولار ستمكن، بالشراكة مع السلطات الكولومبية، من تقديم مساعدات غذائية وأدوية لصالح الفنزويليين الذين يعانون من الهشاشة بكولومبيا وكذا للساكنة الكولومبية التي تستقبلهم.