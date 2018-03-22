عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الخميس ..

* أخبار اليوم:

- نفت سفيرة السويد المعتمدة بالرباط، إريكا فيرير، ادعاءات مواقع موالية للبوليساريو عن أن البرلمان السويدي سيعقد، اليوم الخميس، جلسة خاصة من أجل "الوضع في الصحراء، لا سيما ملف الثروات، باقتراح من أعضاء بالبرلمان". وأكدت الدبلوماسية السويدية أنه "لا وجود لأي نقاشات من هذا النوع داخل البرلمان السويدي.

- بعد أيام على صدور قانون العنف ضد النساء بالجريدة الرسمية، أطلق "الاتحاد النسائي الحر"، صباح أمس الأربعاء، أول تطبيق للتبليغ عن العنف والتحرش الجنسي بالمغرب، حيث سيمكن هذا التطبيق من مساعدة كل من تعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي أو الجنسي على التبليغ، وتحديد مكان الاعتداء بسهولة، من خلال خاصية تحديد المكان المدمجة في التطبيق.

* المساء:

- اعتقال أفارقة زوروا أختام الدولة وارتكبوا جريمة قتل غامضة. تابع الوكيل العام باستئنافية الدار البيضاء مهاجرين أفارقة استقروا بالبيضاء وارتكبوا عددا من الجرائم التي حيرت الأمن لمدة طويلة، إذ تمت متابعتهم بتهم من أجل القتل العمد ومحاولة القتل العمد، والاحتجاز والاغتصاب، والدخول إلى المملكة والإقامة بها بطريقة غير قانونية، والمشاركة في التزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة واستعمالها، وتبادل الضرب والجرح.

- علمت الصحيفة أن مدير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حل بالصين رفقة ممثل أحد الفاعلين المغاربة في مجال استيراد الشاي من الصين، من أجل التباحث حول موضوع وجود مبيدات حشرية خطيرة في الشاي القادم من الصين. ووفقا للمعطيات ذاتها، فإن الاجتماع لم يسفر عن أي إجراءات عملية بشأن الموضوع، لأن الصين ليست هي التي تتحمل مسؤولية دخول مواد غير مراقبة أو لا تتوفر فيها المعايير الدولية في مجال السلامة الصحية.

* الصباح:

- أحال رئيس المجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو، أوراق الوكالة الوطنية للتأمين الصحي "أنام" والجماعة الترابية "تيقي"، التابعة لعمالة أكادير إداوتنان، ومركز تسجيل السيارات بتطوان، على القضاء من أجل البت في الاختلالات التي وقف عليها قضاة المجلس، بشأن التدبير المالي لهذه المؤسسات. وتوصلت النيابة العامة لدى المجلس، خلال شهري يناير وفبراير الأخيرين، بثمانية ملفات تتعلق بإحالات بعد اكتشاف مجموعة من الأفعال التي من شأنها أن تكتسي طابعا جنائيا. وقرر الوكيل العام للملك لدى المجلس إحالة ثلاثة ملفات، بعد دراسة الأفعال المتضمنة فيها، على أنظار عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، لاتخاذ الإجراءات الملائمة.

- عارض الشباب المغربي، بمختلف فئاته الاجتماعية، حسب نتائج بحث أجرته حول الموضوع يومية "ليكونوميست" بشراكة مع مكتب "سونيرجيا" بداية 2018، هجرة الأفارقة إلى البلد لأسباب سوسيو-اقتصادية وأمنية وإنسانية، لا علاقة لها بالتفرقة العنصرية. كما أن الهاجس الأكبر للمستجوبين، الذين بلغ عددهم ألف شخص، هو سوق الشغل الذي لا يتسع للجميع وظروف العمل غير المناسبة وانخفاض الأجور، لكن هناك أيضا عوامل أخرى، منها غياب الأمن ووضعية الهشاشة التي يعيشونها، وظاهرة التسول التي أصبحوا يتعاطون لها.

* الأحداث المغربية :

- صادقت المفوضية الأوربية، صبيحة أمس الأربعاء في بروكسيل، على فترة صيد جديدة ضمن اتفاقية الصيد البحري التي تجمع الاتحاد الأوروبي والمغرب، تتضمن الأقاليم الجنوبية للمغرب. وأكد بلاغ المفوضية الصادر بالمناسبة، أن المغرب "شريك قريب من الاتحاد الأوروبي يستفيد من وضع متقدم في إطار السياسة الأوربية للجوار وكذا اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوربي والمغرب".

- أكد سفير المملكة العربية السعودية لدى المغرب، الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة، أن "العلاقات السعودية المغربية، علاقات تاريخية وطيدة وراسخة منذ زمن طويل". وأوضح الدكتور خوجة، في تصريح من السفارة السعودية بالرباط، أن العلاقات بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية "تستمد عمقها من الوشائج الإنسانية المتجذرة بين شعبين عريقين، تجمع بينهما العديد من القواسم المشتركة من دين ولغة وتاريخ وحضارة، وتطلع نحو مستقبل زاهر أساسه التنسيق والتعاون في مختلف المجالات".

* العلم:

- وقع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أمس الأربعاء، الاتفاق المتعلق بإقامة منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، وذلك خلال أشغال القمة الاستثنائية العاشرة للاتحاد الإفريقي، التي تحتضنها العاصمة الرواندية كيغالي. وستساهم منطقة التبادل الحر هاته في إحداث سوق مشتركة للسلع والخدمات لفائدة أكثر من مليار مستهلك مع ناتج داخلي خام مركب يتجاوز 3000 مليار دولار. كما ستساهم في ارتفاع نسبة التجارة الإفريقية البينية إلى 52 بالمائة في أفق سنة 2022، وستمهد الطريق لإحداث اتحاد جمركي بعد أربع سنوات، ومجموعة اقتصادية إفريقية في أفق 2028.

- مكتب الصرف يكشف عن أرقام مخيفة حول المعيش اليومي للمغاربة. كشفت بيانات صادرة عن مكتب الصرف أن الفاتورة الغذائية قفزت إلى مستويات مرتفعة خلال بداية السنة، لتستقر في 7.9 مليار درهم بدل 6.2 مليار درهم قبل سنة، ما يمثل زيادة بمعدل 26.7 في المائة، بسبب زيادة الواردات من الحبوب، خاصة القمح الذي سجل نهاية فبراير الماضي، زيادة بلغت 87.4 في المائة، بقيمة تصل إلى 1.9 مليار درهم.

* رسالة الأمة:

- تشبث ممثلو النقابات في اجتماع لجنة تحسين الدخل، الذي جرى مساء الثلاثاء الماضي، بزيادة صافية في الأجور قدرها 600 درهم للقطاعين العام والخاص، مع الزيادة في التعويضات العائلية بقيمة 400 درهم لجميع الأطفال، لكن ممثلي الحكومة، مازالو مترددين ولم يتقدموا بأي مقترح بخصوص الزيادة في أجور العمال المشتغلين بالقطاع الخاص استنادا إلى مصادر نقابية.

- كشفت شركة "إس دي إكس إنرجي" البريطانية المختصة في التنقيب والبحث عن البترول، أمس الأربعاء، أنها سجلت تدفقا فعليا للغاز في البئر المسمى "ساه-2"، الواقع في المنطقة المرخص بالحفر فيها بحوض سبو قرب القنيطرة. وأفادت الشركة البريطانية، في بلاغ لها، بأن متوسط معدل التدفق بالبئر، الذي بدأ فيه الحفر مؤخرا، بلغ 12,9 مليون قدم مكعب قياسي خلال اليوم الواحد.

* بيان اليوم:

- كشف المرصد الدائم للهجرة "أوبي"، التابع لوزارة العمل والضمان الاجتماعي الإسباني، أن عدد المغاربة الذين يقيمون بصفة شرعية بإسبانيا بلغ، نهاية شهر يونيو الماضي، ما مجموعه 760 ألفا و702 شخصا. وأبرزت وزارة العمل والضمان الاجتماعي، في بلاغ لها، أن هذا العدد تضمن زيادة مقارنة مع سنة 2016، مضيفة أن المهاجرين المغاربة حافظوا على المركز الأول في لائحة العمال الأجانب، من خارج مجموعة دول الاتحاد الأوروبي، المنخرطين في مؤسسات الضمان الاجتماعي بهذا البلد.

- أفاد بنك المغرب بأن وتيرة النمو قد تسارعت إلى 4 في المائة خلال سنة 2017، فيما يتوقع أن تصل إلى 3,3 في المائة خلال سنة 2018، قبل أن تتسارع إلى ما نسبته 3,5 بالمائة في 2019. وأوضح البنك، في بلاغ أصدره عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلسه برسم سنة 2018، أنه وعلى المستوى الوطني، يرجح أن تكون وتيرة النمو قد تسارعت إلى 4 في المائة سنة 2017، بفضل انتعاش القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 14,8 في المائة، بينما لم يتجاوز ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية نسبة 2,7 في المائة.

* الاتحاد الاشتراكي:

- أكد مشاركون في ندوة نظمت أول أمس الثلاثاء بالرباط، أن حوالي 1.5 مليون مغربي مصابون بـ8 آلاف من الأمراض النادرة أو "الأمراض اليتيمة". وأوضح المشاركون، خلال هذه الندوة التي نظمتها المدرسة الوطنية للصحة العمومية بشراكة مع المعهد الوطني للصحة تحت شعار "نادرون ومعتزون فلنكن متضامنين"، أن من بين 8 آلاف نوع من الأمراض النادرة التي تصيب حوالي مليون ونصف مغربي، التثلث الصبغي والتأثيرات الجينية وغيرها من الأمراض المزمنة والخطيرة والتي يمكن أن تؤدي إلى الوفاة.

- كشف "بريد المغرب" عن استعادة مبالغ مالية مهمة خسرها نتيجة خطأ تقني جعل زبناء هذه المؤسسة يتفاجؤون بانتفاخ أرصدتهم، وعمد بعض هؤلاء الزبناء إلى سحب هذه المبالغ التي عرفت طريقها إلى حساباتهم عن طريق الخطأ. وأوضح "بريد بنك" في بلاغ له، أن إجمالي المبلغ الذي تم تحويله عن طريق الخطأ لحسابات الزبناء، يقدر بـ31 مليون درهم، موضحا أنه منذ الأسبوع الأول من شهر مارس، وبفضل مجهودات البنك، تمكن البنك، من استرجاع 21 مليون درهم وديا، أي ما يعادل 68 بالمئة من المبلغ الإجمالي لهذا الخطأ التقني، في حين يستمر في مساعيه لإيجاد الحلول واستعادة مجمل المبالغ المستحقة من الزبائن.

* لوماتان:

- وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خطابا إلى القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي التي انعقدت أمس الأربعاء بالعاصمة الرواندية كيغالي، حول منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، والذي أكد فيه جلالته على أن تدشين منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية يعد نقلة نوعية على طريق تنمية القارة الإفريقية من جميع النواحي.

- أصدر الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات 61 قرارا بالمتابعة في شأن 10 قضايا للتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. والتمس من الرئيس الأول للمجلس، بواسطة الملتمسات المتخذة في هذا الصدد، تعيين مستشارين مقررين للتحقيق في الأفعال موضوع المؤاخذات المنسوبة إلى الأشخاص المتابعين في تلك القضايا، في أفق استكمال باقي مراحل المسطرة طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 59 وما يليها من مدونة المحاكم المالية. ويتعلق الأمر بعشرة قضايا تهم ثماني أكاديميات جهوية للتربية والتكوين، والمعهد العالي للإعلام والاتصال، والحي الجامعي لبني ملال.

* ليكونوميست:

- المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (9) المتعلق بالأدوات المالية .. ستشكل النتائج المقبلة حول هذا المعيار اختبارا تجريبيا للأبناك المغربية من أجل تقييم المخاطر بالنسبة للقطاع. وفي هذا السياق، شرع والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، في التحسيس بالتغيرات التي قد تطرأ عقب اعتماد هذا المعيار. ومن المعلوم أن هذا الاختبار الاحترازي، الذي يشتمل على متطلبات في مجال مراقبة مخاطر الخسائر والجهود المتعلقة بالتموين الإضافي، سيرخي بظلاله على الزبناء.

- المجلس الإداري للمكتب الشريف للفوسفاط المنعقد أول أمس، يصادق على البيانات المالية لسنة 2017 ويوافق على إطلاق "الموجة" الثانية من مخطط التنمية. وسيستلزم هذا المخطط، كما الأول، تمويلا يقدر بحوالي 75 مليار درهم. من جهة أخرى، شدد المجلس على أهمية تسديد الديون للخزينة، والتي ستساهم في تسهيل تمويل مشاريع المجموعة. وفي هذا الإطار، من المرتقب أن تعقد المؤسسة مجلسا استثنائيا في المستقبل لإصدار مقترحات ملموسة بشأن سداد هذه الديون.

* أوجوردوي لوماروك :

- الرحلات البحرية .. المغرب يستقبل متم فبراير 61 ألفا و976 سائحا. وانتقل حجم السياح من 8 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مسجلا ارتفاع بنسبة 51,9 بالمائة. وأظهرت ثلاثة موانئ أداء متميزا في ما يخص هذا النشاط السياحي، حيث جاء في المقدمة ميناء أكادير الذي استقبل 37 ألفا و406 سياح متم فبراير، أي بارتفاع ناهز 70,5 بالمائة.

- افتتحت مجموعة (هكسيل)، الرائدة في مجال تصنيع المواد المركبة المتطورة، أمس الاربعاء في المنطقة الحرة (ميدبارك) في النواصر بالدار البيضاء وحدتها الصناعية الجديدة المتطورة للإنتاج التكنولوجي. وستقوم (هيكسل) عبر هذه الوحدة الصناعية، التي بلغت تكلفة إنشائها حوالي 20 مليون دولار، بتحويل المعدات الموجهة لأجزاء الطيران للاستجابة لحاجيات قطاع الطيران، خاصة التخفيف من الهياكل المركبة المعقدة لبعض برامج الطائرات ولتصنيع شفرات المروحيات وقطع الغيار في المحركات.

* البيان:

- أكد وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، أن مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالصحافة والنشر يروم تتميم بعض الشروط التي يجب أن يتوفر عليها مدير نشر الصحف الورقية والالكترونية المنصوص عليه في قانون الصحافة والنشر. وقال السيد الأعرج، في معرض تقديمه للمشروع خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، إن هذا النص يهدف، أيضا، إلى نسخ بعض مقتضيات قانون الصحافة والنشر، وذلك لتفادي ازدواجية العقوبات المنصوص عليها في كل من القانون السالف الذكر ومجموعة القانون الجنائي.

- أفادت كتابة الدولة المكلفة بالماء، بأن حقينة السدود الرئيسية بالمغرب، تجاوزت إلى حدود يومه الأربعاء، 9,61 مليار متر مكعب، مسجلة بذلك نسبة ملء بلغت 63,2 في المائة. وأوضحت كتابة الدولة، في الوضعية اليومية للسدود، أن هذا المستوى يزيد عن المعدل المسجل خلال نفس الفترة من سنة 2017، والتي بلغت فيها المخزونات حوالي 8,8 مليار متر مكعب، أي بنسبة ملء بلغت 57,9 في المائة.

* لوبينيون:

- انعقد بمقر ولاية الدار البيضاء-سطات، اجتماع خصص لتقييم برنامج معالجة إشكالية المباني السكنية الآيلة للسقوط للجماعة الحضرية للدار البيضاء، ترأسه السيد عبد الأحد الفاسي الفهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بحضور السيدة فاطنة الكحيل، كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان. وذكر بلاغ لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يوم الثلاثاء، أنه تم خلال هذا الاجتماع، الذي حضره السيد عبد الكبير زاهود، والي جهة الدار البيضاء-سطات، تقييم برنامج معالجة إشكالية المباني السكنية الآيلة للسقوط للجماعة الحضرية للدار البيضاء، وكذا وضع خطة استعجالية لمعالجة هذه الإشكالية في انتظار تفعيل دور الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، كآلية سيعهد إليها الإشراف على تنفيذ البرامج العمرانية والمشاريع المتعلقة بالتجديد الحضري وتأهيل الأنسجة والمباني الآيلة للسقوط .

- أفاد المركز السينمائي المغربي بأن ميزانية الإنتاجات الأجنبية المصورة في المغرب بلغت ما مجموعه 497 مليون و34 ألف و626 درهم. وذكر المركز، في حصيلته السينمائية لسنة 2017، أن هذه الميزانية توزعت بين الأشرطة الطويلة (27 عملا) 283 مليون و838 ألفا و102 درهما، والأشرطة القصيرة (5 أعمال) 669 ألف و201 درهم، والإشهارات (29 عملا) 17 مليون و756 و845 درهم، والمسلسلات التلفزية (9 أعمال) 185 مليون و433 ألف و44 درهم، والمنوعات (10 أعمال) 1 مليون و568 ألف و570 درهم، والأفلام المؤسساتية (11 عملا) 1 مليون و365 ألف و73 درهم، والدراما الوثائقية (6 أعمال) 6 مليون و313 ألف 789 درهم.

* ليبيراسيون:

- أجرى رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، مباحثات مع سفير جمهورية مصر العربية بالمغرب السيد أشرف إبراهيم، تمحورت حول سبل تعزيز العلاقات التاريخية القائمة بين البلدين. أكد السفير المصري، خلال هذا اللقاء، أن مجلس النواب المصري بصدد تشكيل مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية-المغربية، مما سيساهم في الدفع بالعلاقات بين المؤسستين التشريعيتين نحو مزيد من التنسيق والتشاور، ويتيح فرصة لتبادل الأفكار بين ممثلي الشعبين حول مجالات واعدة للتعاون بين البلدين من قبيل الاقتصاد وحماية الآثار وغيرها.

- تحتضن مدينة أكادير من 26 إلى 28 مارس الجاري المنتدى الثاني للصداقة المغربية الصينية، الذي يتوقع أن يعرف حضور عدد كبير من الفاعلين الاقتصاديين والمسيرين المنتسبين لهذا العملاق الآسيوي، وذلك بهدف تعزيز التعاون الثنائي في القطاعات ذات الإمكانات القوية، مما سيساعد على النهوض بالتشغيل وخلق القيمة المضافة. وينظم هذا المنتدى تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، من طرف مجلس جهة سوس ماسة، بشراكة مع جمعية الصداقة والتبادل المغربية الصينية، وجمعية الشعب الصيني للصداقة مع الشعوب، حيث يروم هذا الملتقى بحث إمكانيات تنزيل الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين الرباط وبكين، والتي تم التوقيع عليها سنة 2016 من طرف العاهل المغربي محمد السادس والرئيس الصيني كسي جين بينغ. كما يروم تفعيل مختلف الاتفاقيات المبرمة بين المملكة المغربية والدول الافريقية خلال الزيارات المتعددة التي قام بها جلالة الملك محمد السادس لدول القارة السمراء، والتي جعلت من المغرب بوابة للولوج إلى إفريقيا بالنسبة للجمهورية الصينية.