عرض لأبرز اهتمامات اليوم للصحف الأوروبيّة

هسبريس - و .م .ع

اهتمت الصحف الصادرة اليوم الخميس في بلدان أوروبا الغربية بالذكرى الثانية لهجمات بروكسل، وتوجيه الاتهام للرئيس الفرنسي الاسبق نيكولا ساركوزي والتصريح الحكومي للمستشارة الالمانية انغيلا ميركل والوضع في كاتالونيا.

ففي بلجيكا، خصصت الصحف صفحاتها للذكرى الثانية لهجمات بروكسل، حيث كتبت يومية (لاليبر بلجيك) في عمود لها تحت عنوان " واجب الذاكرة " أنه قبل سنتين عاشت بلجيكا أسوأ أيامها عبر التاريخ، مذكرة بأن الهجمات التي استهدفت مطار زفنتم ومحطة ميترو الأنفاق مالبيك خلفت مقتل 32 شخصا.

من جانبها، سلطت (لوسوار) الضوء على الأوضاع الصعبة لضحايا هذه الاعتداءات وعائلاتهم، مشيرة إلى أن " أوضاع هؤلاء هي أوضاعنا نحن كذلك ".

وأضافت "على الرغم أن الحياة عادت إلى طبيعتها فإنه يجب في يوم من الأيام القيام بتشخيص شامل للمجتمع البلجيكي لما بعد هجمات مارس 2016".

أما جريدة (ليكو) فتوقفت عند تكريم لبنى لفقيري البلجيكية من أصل مغربي التي قضت في اعتداءات بروكسل، حيث تم إطلاق إسمها على ساحة ببلدية مولنبيك، ووضع لوحة تحمل صورتها ومقتطف من كتاب " جهاد الحب " الذي ألفه زوجها محمد البشيري، بحضور السلطات البلدية وأسرة الضحية وسفير المغرب ببلجيكا والدوقية الكبرى للوكسمبورغ محمد عامر.

وعلقت الصحف السويسرية على توجيه الاتهام للرئيس الفرنسي الاسبق نيكولا ساركوزي، قي اطار التحقيق حول الشبهات بتمويل ليبي لحملته الانتخابية سنة 2007.

وكتبت صحيفة "لوتون" أن كل شيء ربما انبثق من بحث أجرته شرطة جنيف في عام 2015 عندما فتشت الشرطة البوليسية السويسرية منزل السويسري الكسندر الجوهري، الوسيط الذي ورد اسمه في هذا التحقيق.

وأشارت صحيفة "تريبيون دو جنيف" الى انه تم اللجوء الى العدالة السويسرية في عام 2014 ، للتحقيق في تمويل الحملة الرئاسية للرئيس السابق.

وحسب الصحيفة، أثار وضع الرئيس السابق تحت الحراسة النظرية انتقادات قوية داخل حزب رئيس الدولة السابق، مشيرة إلى أن زعير الجمهوريين لوران ووكوييز اعتبرها "مهينة وغير ضرورية".

من جانبها، ذكرت صحيفة "فانت كاتر اور" انه تم القاء القبض على رجل الاعمال الكسندر الجوهري، الذي قدم بشخصية رئيسية في التحقيق في يناير في لندن بموجب مذكرة توقيف أوروبية أصدرتها العدالة الفرنسية.

واضافت ان الامر يتعلق بملف مترامي الأطراف حيث يتعين على المحققين العودة الى الكثير من التدفقات المالية التي تعني العديد من الشخصيات.

وفي إسبانيا ركزت الصحف على مخطط الأحزاب الداعمة لاستقلال جهة كتالونيا من أجل تسريع عملية تنصيب جوردي تورول على رأس الحكومة المحلية للإقليم خلال جلسة عامة بالبرلمان الجهوي من المقرر أن تعقد عشية اليوم الخميس.

وقالت صحيفة ( البايس ) إن روجر تورنت رئيس البرلمان الجهوي الكتالاني دعا إلى عقد جلسة عامة اليوم ابتداء من الساعة الخامسة مساء من أجل تنصيب المرشح الجديد الداعم لانفصال الإقليم جوردي تورول الوزير السابق في حكومة كارليس بيغدومنت المقالة على رأس ( الجينيراليتات ).

وأضافت الصحيفة أن دعاة الانفصال يتحدون من خلال هذه المبادرة المحكمة العليا التي تتابع مجموعة من القادة الانفصاليين بتهم " التمرد والعصيان " من بينهم جوردي تورول رغم أن هذا الأخير يتمتع في الوقت الحالي بحريته بخلاف المرشح السابق جوردي سانشيز الذي يوجد رهن الحبس الاحتياطي .

وتحت عنوان " تورنت يتحدى القضاء عبر تنصيب سريع ومستعجل لتورول " كتبت صحيفة ( إلموندو ) أن روجر تورنت دعا أمس الأربعاء عبر الهاتف مسؤولي الأحزاب الكتالانية إلى الحضور لجلسة عامة ستخصص لتنصيب جوردي تورول المتابع قضائيا والذي من المقرر أن يمثل يوم غد الجمعة أمام قاضي المحكمة العليا بابلو لارينا من أجل إعادة النظر في عملية إطلاق سراحه .

وأشارت إلى أن تورول متابع قضائيا بتهمة التمرد مثله مثل خمسة زعماء انفصاليين وهو الأمر الذي من المفترض أن يمنع تنصيبه رئيسا للحكومة المحلية لإقليم كتالونيا ( الجينيراليتات ) .

أما صحيفة ( أ بي سي ) فذكرت من جانبها أنه حسب التقرير النهائي لقوات الحرس المدني حول الاستفتاء غير الشرعي الذي جرى في الفاتح من أكتوبر من السنة الماضية بجهة كتالونيا فإن تورول " كان له دور مهم واستثنائي " في تنظيم هذه الاستشارة غير القانونية .

وفي بريطانيا واصلت الصحف اهتمامها بقضية الشركة البريطانية ( كامبردج أناليتيكا ) المتهمة بالحصول بطريقة غير قانونية على بيانات ومعطيات شخصية لمستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي ( فايسبوك ) .

وتحدثت صحيفة ( دايلي تلغراف ) عن تصريحات مالك ( الفايسبوك ) مارك زوكيربيرغ الذي أعترف أمس الأربعاء بوقوع " أخطاء " ووعد بتحسين الأداء بعد الكشف عن قضية استعمال البيانات الشخصية لملايين المستخدمين من قبل الشركة البريطانية ( كامبريدج أناليتيكا ) .

وأضافت الصحيفة أن زوكيربيرغ أكد في تعليقاته الأولية على هذه القضية أنه " مسؤول عما يحدث " على موقع ( فايسبوك ) ووعد مستخدمي الموقع بالسماح لهم بالتحكم بشكل أفضل في استعمال بياناتهم الشخصية .

وحسب صحيفة ( الغارديان ) فإن موقع " فايسبوك " يوجد في قلب فضيحة منذ أن اتهمت شركة ( كامبريدج أناليتيكا ) بالحصول على بيانات 50 مليون مستخدم دون موافقتهم من أجل تطوير برنامج معلوماتي يمكن من التأثير على أصوات الناخبين خلال الحملة الرئاسية لدونالد ترامب عام 2016 .

وأشارت إلى أن الشركة البريطانية استغلت تطبيقا معلوماتيا تم تطويره من قبل الباحث الروسي الكسندر كوغان من أجل استعادة هذه البيانات واستغلالها حسب ما صرح به أحد المديرين التنفيذيين السابقين ب ( فايسبوك ) مؤكدا أن المسؤولين على الموقع كانوا على علم بهذه الثغرة المعلوماتية .

أما صحيفة ( فينانشيال تايمز ) فأكدت على أن هذه القضية قد تكلف ( فايسبوك ) الشيء الكثير ما دامت العديد من مكاتب المحاماة أعلنت أنها قدمت شكاوي بتعويضات نيابة عن المواطنين والمساهمين .

وأوضحت أن الباحث الذي قام بتطوير هذا التطبيق المعلوماتي الذي استفادت منه الشركة البريطانية للحصول على البيانات الشخصية للمستخدمين قام أمس الأربعاء بعد أن وجد نفسه في قلب هذه الفضيحة بالدفاع عن موقفه واتهم كل من الشركة البريطانية ( كامبريدج أناليتيكا ) وموقع ( فايسبوك ) بتملصهم من المسؤولية .

واهتمت الصحف الالمانية بأول تصريح حكومي للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بعد اعادة انتخابها امام البرلمان حيث تطرقت لمواضيع سياسية واجتماعية صعبة قوبلت بالتصفيق ، ولكن أيضا بانتقادات من جانب معلقين من الصحف الألمانية.

وكتبت صحيفة "لوزيتسر روند شاو" انه في خطاب ميركل الذي استغرق ساعة ، الجدير بالملاحظة ان ميركل اظهرت مستوى عاليا غير عادي من التعاطف ازاء انشغالات واحتياجات فئات واسعة من السكان، من العجز في قطاع الرعاية إلى الحياة الصعبة في العديد من المناطق الريفية، مؤكدة انه على أية حال ، لا يمكن لاي احد ان يلوم ميركل على أنها تتجاهل الواقع في هذا البلد .

وترى صحيفة " راينفالتس" أن ميركل مع النقد الذاتي الكبير الذي ميز خطابها، لم تترك المجالا كبيرا للانتقادات، مضيفة انه يجب تجنيب المجتمع الانهيار - مما يعني ليس فقط ادماج المهاجرين ، ولكن أيضا التوازن بين المحتاجين وغير المحتاجين ، بين الأصحاء والمرضى ، وكبار السن و الشباب.

وبالنسبة لصحيفة "راينشه بوست"، فان المستشارة التي ترغب دائما في التطلع إلى الأمام ومواجهة المشاكل، القت باللوم على سياساتها المتعلقة باللاجئين في تقسيم واستقطاب المجتمع.

وأضافت الصحيفة أن عبارة "سننجح في ذلك" (فير شافن داس) التي اطلقتها ميركل في اوج ازمة اللاجئين سنة 2015، شكلت الامل بالنسبة للبعض ، واستفزازا بالنسبة لآخرين ، مؤكدة أن "الكثير من النقد الذاتي كان غائبا في السابق. وهذا هو الأساس لولايتها الرابعة والاخيرة بالتاكيد ".

وكتبت صحيفة (فرانكفورتر روند شاو) أنه فقط أنغيلا ميركل تستطيع أن تفعل ذلك: تعتبر أن "فقر الأطفال أمر مخز" ، لكنها لا تتحدث عما ينبغي على حكومتها أن تفعله. انها تعتبر الاسلام جزء من ألمانيا وفي نفس الوقت تتفهم أولئك الذين ينكرون ذلك، مضيفة أنه يظهر مرة أخرى أن الائتلاف الكبير هو "ضربة حظ" بالنسبة لميركل.

من جانبها سجلت صحيفة "فرانكفورتر الغماينه تسايتونغ" مجموعة معقدة من المواضيع التي سيطرت بالفعل على فترة ولاية ميركل السابقة والتي ستستأثر باهتمام المانيا لعقود من الزمان والمتمثلة في الهجرة والاندماج والتماسك ، معتبرة أنه على ميركل أن تتعامل مع إرثها الخاص.

واعتبرت اليومية أن الانقسام السياسي لألمانيا لا يعود فقط بسبب سياستها الخاصة باللاجئين، لكن هذا خلق التصدع المركزي الذي تشهده الجمهورية.

وعلقت الصحف السويسرية على توجيه الاتهام للرئيس الفرنسي الاسبق نيكولا ساركوزي، قي اطار التحقيق حول الشبهات بتمويل ليبي لحملته الانتخابية سنة 2007.

وفي بريطانيا واصلت الصحف اهتمامها بقضية الشركة البريطانية ( كامبردج أناليتيكا ) المتهمة بالحصول بطريقة غير قانونية على بيانات ومعطيات شخصية لمستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي ( فايسبوك ) .

وتحدثت صحيفة ( دايلي تلغراف ) عن تصريحات مالك ( الفايسبوك ) مارك زوكيربيرغ الذي أعترف أمس الأربعاء بوقوع " أخطاء " ووعد بتحسين الأداء بعد الكشف عن قضية استعمال البيانات الشخصية لملايين المستخدمين من قبل الشركة البريطانية ( كامبريدج أناليتيكا ) .

وأضافت الصحيفة أن زوكيربيرغ أكد في تعليقاته الأولية على هذه القضية أنه " مسؤول عما يحدث " على موقع ( فايسبوك ) ووعد مستخدمي الموقع بالسماح لهم بالتحكم بشكل أفضل في استعمال بياناتهم الشخصية .

وحسب صحيفة ( الغارديان ) فإن موقع " فايسبوك " يوجد في قلب فضيحة منذ أن اتهمت شركة ( كامبريدج أناليتيكا ) بالحصول على بيانات 50 مليون مستخدم دون موافقتهم من أجل تطوير برنامج معلوماتي يمكن من التأثير على أصوات الناخبين خلال الحملة الرئاسية لدونالد ترامب عام 2016 .

وأشارت إلى أن الشركة البريطانية استغلت تطبيقا معلوماتيا تم تطويره من قبل الباحث الروسي الكسندر كوغان من أجل استعادة هذه البيانات واستغلالها حسب ما صرح به أحد المديرين التنفيذيين السابقين ب ( فايسبوك ) مؤكدا أن المسؤولين على الموقع كانوا على علم بهذه الثغرة المعلوماتية .

أما صحيفة ( فينانشيال تايمز ) فأكدت على أن هذه القضية قد تكلف ( فايسبوك ) الشيء الكثير ما دامت العديد من مكاتب المحاماة أعلنت أنها قدمت شكاوي بتعويضات نيابة عن المواطنين والمساهمين .

وأوضحت أن الباحث الذي قام بتطوير هذا التطبيق المعلوماتي الذي استفادت منه الشركة البريطانية للحصول على البيانات الشخصية للمستخدمين قام أمس الأربعاء بعد أن وجد نفسه في قلب هذه الفضيحة بالدفاع عن موقفه واتهم كل من الشركة البريطانية ( كامبريدج أناليتيكا ) وموقع ( فايسبوك ) بتملصهم من المسؤولية .

واهتمت الصحف الالمانية بأول تصريح حكومي للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بعد اعادة انتخابها امام البرلمان حيث تطرقت لمواضيع سياسية واجتماعية صعبة قوبلت بالتصفيق ، ولكن أيضا بانتقادات من جانب معلقين من الصحف الألمانية.

وكتبت صحيفة "لوزيتسر روند شاو" انه في خطاب ميركل الذي استغرق ساعة ، الجدير بالملاحظة ان ميركل اظهرت مستوى عاليا غير عادي من التعاطف ازاء انشغالات واحتياجات فئات واسعة من السكان، من العجز في قطاع الرعاية إلى الحياة الصعبة في العديد من المناطق الريفية، مؤكدة انه على أية حال ، لا يمكن لاي احد ان يلوم ميركل على أنها تتجاهل الواقع في هذا البلد .

وترى صحيفة " راينفالتس" أن ميركل مع النقد الذاتي الكبير الذي ميز خطابها، لم تترك المجالا كبيرا للانتقادات، مضيفة انه يجب تجنيب المجتمع الانهيار - مما يعني ليس فقط ادماج المهاجرين ، ولكن أيضا التوازن بين المحتاجين وغير المحتاجين ، بين الأصحاء والمرضى ، وكبار السن و الشباب.

وبالنسبة لصحيفة "راينشه بوست"، فان المستشارة التي ترغب دائما في التطلع إلى الأمام ومواجهة المشاكل، القت باللوم على سياساتها المتعلقة باللاجئين في تقسيم واستقطاب المجتمع.

وأضافت الصحيفة أن عبارة "سننجح في ذلك" (فير شافن داس) التي اطلقتها ميركل في اوج ازمة اللاجئين سنة 2015، شكلت الامل بالنسبة للبعض ، واستفزازا بالنسبة لآخرين ، مؤكدة أن "الكثير من النقد الذاتي كان غائبا في السابق. وهذا هو الأساس لولايتها الرابعة والاخيرة بالتاكيد ".

وكتبت صحيفة (فرانكفورتر روند شاو) أنه فقط أنغيلا ميركل تستطيع أن تفعل ذلك: تعتبر أن "فقر الأطفال أمر مخز" ، لكنها لا تتحدث عما ينبغي على حكومتها أن تفعله. انها تعتبر الاسلام جزء من ألمانيا وفي نفس الوقت تتفهم أولئك الذين ينكرون ذلك، مضيفة أنه يظهر مرة أخرى أن الائتلاف الكبير هو "ضربة حظ" بالنسبة لميركل.

من جانبها سجلت صحيفة "فرانكفورتر الغماينه تسايتونغ" مجموعة معقدة من المواضيع التي سيطرت بالفعل على فترة ولاية ميركل السابقة والتي ستستأثر باهتمام المانيا لعقود من الزمان والمتمثلة في الهجرة والاندماج والتماسك ، معتبرة أنه على ميركل أن تتعامل مع إرثها الخاص.

واعتبرت اليومية أن الانقسام السياسي لألمانيا لا يعود فقط بسبب سياستها الخاصة باللاجئين، لكن هذا خلق التصدع المركزي الذي تشهده الجمهورية.

وفي البرتغال، علقت اليوميات المحلية على أزمة شبكة التواصل الاجتماعية الفيسبوك عقب الكشف عن تسريب بيانات شخصية لمستخدمي هذا الموقع

و كتبت صحيفة (بوبليكو) أنه بعد خمسة أيام من الصمت منذ اندلاع الفضيحة، أقر مالك ( الفايسبوك ) مارك زوكيربيرغ لأول مرة أمام العموم أمس الأربعاء بوقوع " أخطاء " ناجمة عن استعمال البيانات الشخصية لملايين المستخدمين من قبل الشركة البريطانية ( كامبريدج أناليتيكا ) دون موافقتهم من أجل أغراض سياسية.

وذكرت اليومية أنه مارك زوكيربيرغ اعترف في رسالة نشرها على صفحته بـ "الأخطاء" التي أدت إلىى تسريب معلومات شخصية تهم أزيد من 50 مليون مستعمل للفيسبوك في الفترة مابين 2014 و 2015 ، مضيفا أن هذه القضية أظهرت "خرقا للثقة بين ( كامبريدج أناليتيكا ) و الفيسبوك ، والأكثر من ذلك خرقا للثقة بين الفيسبوك ومستخدميه الذين يتقاسمون بيانتهم الشخصية معانا والذين ينتظرونا منا حمايتها " .

وحسب صحيفة ( دي نوتيسيا) فإن مالك الفايسبوك أعترف أخيرا بأن الشبكة الاجتماعية ارتكبت "أخطاء" في تدبير عملية استغلال بيانات 50 مليون مستخدم..

وفي إيطاليا انصبت تعاليق وتحليلات الصحف على انتخاب رئيسي مجلسي النواب والشيوخ غدا الجمعة ، اذ كتبت صحيفة (لاستامبا) ان قيادي تحالف اليمين واليمين المتطرف (فورتسا إيطاليا ورابطة الشمال وإخوة إيطاليا ) عقد أمس الأربعاء اجتماعات للتشاور بشأن انتخاب رئيسي مجلسي النواب والمستشارين أفضى إلى الاتفاق على مباشرة المحادثات مع زعيم حركة خمس نجوم حول أسماء المرشحين لرئاسة غرفتي البرلمان والتمهيد لعقد اجتماع مشترك.

وأضافت أن اجتماع تحالف اليمين استبعد إشراك الحزب الديمقراطي في المحادثات بشأن انتخاب رئيسي مجلسي النواب والشيوخ ، مشيرة إلى أن خلال هذه المحادثات تم تحديد أسماء المرشحين لرئاسة البرلمان وهيمنت الأسئلة المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبل ونقلت اليومية عن باولو روماني عن حزب (فورتسا إيطاليا) المرشح لرئاسة مجلس الشيوخ ، تأكيده أنه "يجب علينا أيضا أن نأخذ بعين الاعتبار الحزب الديمقراطي فيما يتعلق بنواب الرئيس ، وباقي المناصب"

وذكرت صحيفة (كورييري ديلا سيرا) أن رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني قال انه سيكون من الجيد ان يتولى حزب فورتسا إيطاليا رئاسة مجلس الشيوخ لأنه يمثل ضمانا للاستقرار ويتحلى أعضاؤه بحس المسؤولية.

واعتبر تاجاني، حسب اليومية، أن تحالف اليمين واليمين المتطرف قام بخطواته الأولى بتوقيع قادته على اتفاق في اجتماعه أمس بشأن النواب والأعضاء الذين ستسند لهم رئاسة مجلسي النواب والشيوخ.