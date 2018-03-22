إطلالة على عناوين الصحف المغاربية الصادرة اليوم

هسبريس - و.م.ع

شكل النقاش الدائر حول تغيير قانون الانتخابات بتونس، وحالة الشلل غير المسبوق بالمؤسسات الاستشفائية بالجزائر، أبرز موضوعين تناولتهما الصحف الصادرة، اليوم الخميس، في هذين البلدين.

ففي تونس، كتبت صحيفة (لابريس) أنه مع الضوء الأخضر الذي أعطاه الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، وموافقة حركة النهضة، يبدو أن مراجعة قانون الانتخابات أصبحت مؤكدة، ويتبقى الآن معرفة نمط الاقتراع الأكثر ملاءمة للمشهد السياسي التونسي.

ولاحظت الصحيفة، تحت عنوان "ما هو البديل الأمثل؟"، أن نمط الاقتراع النسبي المعمول به حاليا أدى إلى خلق مشهد سياسي مشتت وممزق، تسبب في عدم الاستقرار وفي توترات لا تحتمل، فاقمت من الانقسامات بين التونسيين.

وأشارت إلى أن التغيير، الذي يعتبره المتخصصون في القانون الدستوري أولوية، أضحى أمرا ضروريا، قصد إعادة الاستقرار للبلاد التي ما فتئت تعيش على إيقاع أزمات متعددة منذ سنة 2011.

وتابعت الصحيفة، نقلا عن خبراء، أنه يتعين التفكير في تغيير نمط الاقتراع قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019، في أفق تشكيل حكومة يمكنها أن تعول على أغلبية منسجمة، مستقرة وقوية.

من جهتها، كتبت صحيفة (لوتون) أن الرئيس التونسي فتح المجال، خلال الخطاب الذي ألقاه بمناسبة تخليد الذكرى الـ62 للاستقلال، أمام تغيير نمط الاقتراع، الذي يرى العديد من المتخصصين في القانون الدستوري أنه يكرس عدم الاستقرار السياسي و"الترحال الحزبي".

وأوضحت أن الباجي قايد السبسي قطع الطريق، بذلك، على الأحاديث التي راجت حول نيته الدعوة إلى تغيير للنظام السياسي، موضحا أن دستور2014، وعلى الرغم من ثغراته، لن تتم مراجعته في عهده.

وتابعت أن نمط الاقتراع، ومنذ إرسائه، شكل دائما موضوع العديد من الانتقادات، مبرزة أنه حتى الرئيس السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، شفيق صراصار، كان قد صرح بأن هذا النمط، الذي يسمح بتمثيلية واسعة للقوى السياسية، لا يلائم سوى انتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي.

أما بالنسبة للعميد صادوق بلقايد، فإن من شأن هذه المراجعة أن تضع حدا لانتخاب النواب الذين لا علاقة لهم بالحياة السياسية، وقد يساعد على استقرار المشهد السياسي.

وبحسب الصحيفة، فإن تغيير نمط الاقتراع أصبح اليوم ضرورة، حتى تبدأ تونس في السير قدما على درب التوازن والاستقرار.

من جهتها، تساءلت صحيفة (لوكوتيديان) حول ما إذا كانت تونس أصبحت بلدا يصعب الحكم فيه، بسبب قانون انتخابات لا يسمح لأي تشكيلة سياسية من الحصول على الأغلبية المطلقة الضرورية وإن كانت غير كافية من أجل تمكينها من الحكم بمفردها.

وأوضحت أن نمط الاقتراع النسبي مع احتساب أكبر البقايا المعتمد بتونس، وإن كان يمكن من "تمثيلية أفضل للناخبين"، فإنه يؤدي إلى تشتت الأصوات وبالتالي المقاعد أثناء عملية توزيعها.

وقالت إن عشرين حزبا ممثلا في مجلس نواب الشعب (267 نائبا)، ثمانية منها تتوفر على نائب واحد، وأن هناك ثمانية فرق، يتراوح عدد نوابها بين 68 بالنسبة للنهضة و8 للكتلة الوطنية. ورأت صحيفة (الشروق)، أن تغيير القانون الانتخابي أضحى ضرورة ملحة، بالنظر إلى الثغرات التي تشوب النظام الحالي، الذي يبقى تفعيله معقدا ويسمح بالتصويت على لائحة وليس على مرشح.

بدورها، عادت باقي الصحف، ومنها (الصحافة اليوم) و(المغرب) و(الصباح)، إلى رد فعل حركة النهضة، التي قالت إنها "منفتحة على أي حوار عميق حول كل مبادرة ترمي إلى تغيير قانون الانتخابات بشكل يضمن الاستقرار السياسي والتعددية التمثيلية".

كما أكدت الحركة تشبثها ببناء المؤسسات والهيئات الدستورية، وذلك، على الخصوص، عبر استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، معتبرة أن الانتخابات البلدية ليوم السادس من ماي المقبل تشكل إشارة قوية على تجذر هذه الديمقراطية

وفي الجزائر، تطرقت الصحف إلى حالة الشلل غير المسبوق التي تلوح في الأفق بالمؤسسات الاستشفائية، بسبب تجاهل السلطات الجزائرية للمطالب المشروعة للأطباء.

وكتبت صحيفة (ليبيرتي)، في هذا الصدد، أن النشاط الطبي والجراحي، الذي تراجع أصلا بنسبة ناهزت 50 في المائة، سينخفض في نهاية المطاف إلى ما دون المعايير المطلوبة، خاصة وأن الأطباء الأخصائيين يهددون باقتفاء أثر الأطباء المقيمين، الذين يخوضون إضرابا منذ أربعة أشهر.

وأضافت الصحيفة، استنادا لبلاغ للتنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين، التي أودعت لدى الجهات المختصة إشعارا بخوض إضراب وطني دوري لمدة يومين، اعتبارا من يوم 27 مارس الجاري، أن الأساتذة المساعدين والأستاذة الاستشفائيين الجامعيين من كافة الاختصاصات يعتزمون الدخول في إضراب دوري، ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل.

وجاء في بلاغ التنسيقية أن "الإشعار بخوض إضراب تم إيداعه طبقا لمقتضيات القانون 02 -90 لمدونة الشغل التي تضمن حق اللجوء إلى الإضراب"، معبرة عن استعدادها لحوار حقيقي من أجل تسوية مطالب الأطباء الأخصائيين.

وبحسب الصحيفة، فإن التنسيقية تطالب بمراجعة القانون الأساسي للطبيب الأخصائي الممارس، وكذا "التعجيل" بتحسين ظروف العمل والأمن داخل المستشفى، مسجلة أن أعضاء التنسيقية لن يتوانوا في الانتفاض في وجه المروجين لمشروع قانون الصحة، الذين لم يشركوا الأخصائيين في النقاشات التي جرت على مستوى لجنة المجلس الشعبي الوطني.

وأوضحت أن الأطباء الأخصائيين الممارسين يصفون ب "غير المقبولة والكارثية" الطريقة التي يتم التعامل بها مع زملائهم الأطباء غير المقيمين، منذ أربعة أشهر، وخاصة ما جرى يوم الاثنين 19 مارس، خلال مقاطعة امتحان شهادة الدراسات الطبية المتخصصة، عندما تم الإلقاء بالعديد من الأطباء داخل سيارات الشرطة وكأنهم مجرمين.

من جهتها، ذكرت صحيفة (لوكوريي دالجيري) أنه بعد الانزلاقات التي عرفتها احتجاجات الأطباء المقيمين، جاء الدور على الأطباء الداخليين والأخصائيين لإطلاق احتجاجات، تضامنا مع الأطباء المقيمين، ولكن أيضا للتعبير عن حزمة من المطالب.

وكتبت الصحيفة تحت عنوان "قطاع الصحة في غليان" أن الأطباء الداخليين، الذين انضموا للحركة الاحتجاجية للأطباء المقيمين، الذين يخوضون إضرابا غير محدود منذ أزيد من أربعة أشهر، قرروا الدخول في إضراب عبر مقاطعة التداريب الداخلية، التي كان من المنتظر أن تنطلق يوم أمس، وذلك إلى غاية الاستجابة لمطالبهم.

من جانبها، أشارت صحيفة (الحياة) إلى أنه وفي ما يشبه كرة الثلج يتسع الإضراب في قطاع الصحة ليشمل هيئات طبية أخرى، وأن قطاع الصحة يستعد ليشهد حركة احتجاجية واسعة.

وأضافت أن تواجد الشرطة في محيط كلية الطب الجديدة ببن عكنون، قرب حي الأبيار بالجزائر العاصمة، وإيقاف العديد من أعضاء التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين وعدة أطباء، الذين تم اقتيادهم إلى العديد من مخافر الشرطة، عقد أكثر النزاع بين الأطباء المقيمين، من جهة، ووزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من جهة أخرى.

وذكرت الصحيفة بأن التنسيقية كانت قد أودعت، مطلع شهر مارس، طلبين للترخيص بعقد جمع عام تأسيسي لتتحول إلى نقابة، غير أنه لم يتم الرد على الطلبين بالإيجاب من قبل الإدارة، وهو ما دفع ممثلي التنسيقية إلى اللجوء للاحتجاج.

بدورها، عبرت صحيفة (لوكوتيديان دو وهران) أن الأطباء المقيمين، الذين قرروا مقاطعة جميع امتحانات شهادة الدراسات الطبية المتخصصة في التخصصات الـ67 المبرمجة، لن يقوموا بمهمة الحراسة و "لن يتم تقديم أي خدمة استشفائية" ما بين الساعة الثامنة صباحا والرابعة زوالا.