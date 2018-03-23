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كُتّاب وآراء
جامعيون مغاربة يصدرون "فضاءات" بأربع لغات
عقدت الجمعية المغربية للدراسات الأيبيرية والأيبيروأمريكية لقاء تواصليا برحاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية عين الشق بالدار البيضاء، بشأن تقديم مجلة مغربية علمية محكمة تعنى بالفضاء الأيبيري والأيبيروأمريكي، تحمل اسم "Espacios"، ومعناه باللغة العربية "فضاءات".
وقال سعيد بنعبد الواحد، أحد أعضاء اللجنة العلمية بالمجلة، والمكلف بالشق البرتغالي، إن الإصدارات الأكاديمية في هذا المولود الجديد ستتم بأربع لغات، وهي الإسبانية والعربية والفرنسية والبرتغالية، مشددا على ضرورة التزام المقالات المحتمل إدراجها بمعايير محددة مسبقا.
وأضاف بنعبد الواحد أن المجلة ستكون متاحة في الأكشاك بشكل ورقي كل ستة أشهر، على أساس أن يتم إحداث موقع إلكتروني خاص بها مستقبلا بغية ضمان قاعدة قراء أوسع، موضحا في المنحى ذاته أنها ستتضمن أربع بوابات محددة كالتالي: دراسات، ديداكتيك، شهادات ومقابلات، ونُبذات.
وزاد المتحدث أن المجلة تسهر عليها أطر أكاديمية وباحثون وكتاب من بلدان وقارات عديدة. فيما أشار أحمد بن رمضان، مدير الإصدار الجديد، إلى أن المجلة هي لسان الجمعية التي تظل مفتوحة أمام جميع المهتمين بالفضاءين الأيبيري والأيبيروأمركي، مضيفا أنه تم تأسيس مجلات مشابهة سابقا لكنها باءت بالفشل لأسباب لم يحددها.