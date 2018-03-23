24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5806:2512:3916:0318:4520:00
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟

  1. مسيحيون مغاربة يطالبون "الضمائر الحية" بضمان حرية العقيدة (5.00)

  2. "التعصيب اجتهاد الماضي " .. فلمَ الضّجيج والتخوين؟ (5.00)

  3. الفيفا تبعد منير الحدادي عن المنتخب المغربي .. الملف أغلق نهائيا (5.00)

  4. الرشيدية .. طلبة يبتغون تحسين الأوضاع الاجتماعية (5.00)

  5. باعة جائلون يلوّحون بتصعيد الاحتجاج في خريبكة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | السلطة الرابعة | جامعيون مغاربة يصدرون "فضاءات" بأربع لغات

جامعيون مغاربة يصدرون "فضاءات" بأربع لغات

جامعيون مغاربة يصدرون "فضاءات" بأربع لغات
خالد ملوك
الجمعة 23 مارس 2018 - 06:15

عقدت الجمعية المغربية للدراسات الأيبيرية والأيبيروأمريكية لقاء تواصليا برحاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية عين الشق بالدار البيضاء، بشأن تقديم مجلة مغربية علمية محكمة تعنى بالفضاء الأيبيري والأيبيروأمريكي، تحمل اسم "Espacios"، ومعناه باللغة العربية "فضاءات".

وقال سعيد بنعبد الواحد، أحد أعضاء اللجنة العلمية بالمجلة، والمكلف بالشق البرتغالي، إن الإصدارات الأكاديمية في هذا المولود الجديد ستتم بأربع لغات، وهي الإسبانية والعربية والفرنسية والبرتغالية، مشددا على ضرورة التزام المقالات المحتمل إدراجها بمعايير محددة مسبقا.

وأضاف بنعبد الواحد أن المجلة ستكون متاحة في الأكشاك بشكل ورقي كل ستة أشهر، على أساس أن يتم إحداث موقع إلكتروني خاص بها مستقبلا بغية ضمان قاعدة قراء أوسع، موضحا في المنحى ذاته أنها ستتضمن أربع بوابات محددة كالتالي: دراسات، ديداكتيك، شهادات ومقابلات، ونُبذات.

وزاد المتحدث أن المجلة تسهر عليها أطر أكاديمية وباحثون وكتاب من بلدان وقارات عديدة. فيما أشار أحمد بن رمضان، مدير الإصدار الجديد، إلى أن المجلة هي لسان الجمعية التي تظل مفتوحة أمام جميع المهتمين بالفضاءين الأيبيري والأيبيروأمركي، مضيفا أنه تم تأسيس مجلات مشابهة سابقا لكنها باءت بالفشل لأسباب لم يحددها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.