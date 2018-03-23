عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الجمعة ..

* أخبار اليوم:

- أبدت الحكومة استعدادها خلال جلسات الحوار الاجتماعي الجارية منذ فبراير مع المركزيات النقابية للرفع من أجور الفئات الدنيا للموظفين الذين يقل أجرهم الشهري عن 5500 درهم، والرفع بقيمة 300 درهم من التعويضات العائلية بالنسبة للجميع، موظفين ومستخدمين. وتوجه الحكومة هذا أبلغته إلى أعضاء لجنة تحسين الدخل، أحد اللجان الثلاث التي تشكلت في إطار الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، لكن النقابات منها من تفهم أن يقتصر الرفع من الأجور على الفئات الدنيا، ومنها من اعترض.

- قرر مجلس النواب تنظيم دورة استثنائية في 27 مارس الجاري من أجل المصادقة على عدد من النصوص التشريعية، فيما تقرر إرجاء المصادقة على مقترح قانون يتعلق بمعاشات البرلمانيين بسبب استمرار الخلافات بشأنه. وقرر مكتب مجلس النواب، باتفاق مع رؤساء الفرق، أول أمس، برمجة الدورة على بعد أسابيع قليلة عن موعد الدورة الربيعية في 13 أبريل المقبل.

* المساء:

- ربح المغرب رهان تجديد اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، بعدما أعلنت المفوضية الأوروبية أن الاتفاق يمكن أن يشمل الصحراء، في خطة تتجاوز محاولات جبهة البوليساريو عرقلة تجديد الاتفاق بين الجانبين، فيما لوحت الجبهة بالعودة إلى محاكم الاتحاد الأوروبي من جديد. وقال بلاغ للمفوضية، إن الهدف من الخطوة هو الحفاظ على الشراكة في قطاع الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وتطويرها بشكل أكثر من خلال إبرام اتفاقية وبروتوكول مستدامين ولهما مردودية في المجالين البيئي والاقتصادي، كما يتوافقان بشكل كامل مع القانون الدولي والأوروبي.

- حذرت دراسة جديدة نشرت الأربعاء، من أن الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم ستتضاعف في المغرب بحلول عام 2035، في الوقت الذي يحصد هذا النوع من السرطان حياة 2000 مغربية سنويا، داعية السلطات المختصة إلى تطعيم النساء الشابات. وحذرت الدراسة، التي أنجزها المركز التونسي للصحة العامة من تفشي سرطان عنق الرحم في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط بحلول عام 2035، إذ سيصبح أكثر أنواع السرطان القاتلة في المنطقة، فيما يسجل المغرب أكثر حالات الوفيات بهذا النوع من السرطان.

* الصباح:

- النقابات غاضبة من عرض الحكومة. أكد علال بلعربي، القيادي في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن العرض الحكومي لا يرقى إلى مستوى الحوار الاجتماعي، ولا يعكس ما تم التعبير عنه في وقت سابق، من توفر الإرادة السياسية لإنجاح الجولة الجديدة التي أطلقها سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة. وأوضح بلعربي، في تصريح للصحيفة، أن المركزيات النقابية تنتظر من الحكومة اقتراحات جدية وقابلة للنقاش، علاوة على تقديم دراسة حكومية حول واقع المعيشة، باعتبارها أحد المحددات الأساسية لطلب الزيادة في الأجور العامة.

- شروط جديدة لاستغلال مقالع الرمال. كشف حسن عياد، مدير عام شركة "رمال"، فرع استغلال وتسويق الرمال التابع لشركة "درابور"، المتخصصة في جرف رمال الموانئ، عن بلوغ مساطر تجديد رخصتي الاستغلال الخاصتين بالشركة في منطقتي المهدية وأزمور مراحل متقدمة، موضحا أن وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، أعطت موافقة مبدئية على طلب التجديد الذي تقدمت بها الإدارة قبل نهاية العقدة التي تجمع الطرفين قبل حوالي ثلاثة أشهر، مشددا على أنه بخلاف ما راج في بعض وسائل الإعلام حول رفض الوزير عبد القادر اعمارة تجديد الترخيص بالاستغلال في المنطقتين المذكورتين، تم التفاهم حول بنود وشروط جديدة في دفاتر التحملات.

* الأحداث المغربية :

- بدأ ضباط مغاربة تابعون لشرطة الحدود، ابتداء من يوم الثلاثاء الماضي، في تلقي تداريب في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، على يد مختصين تابعين لوكالة الحدود الأوروبية والشرطة الجنائية الدولية "الأنتربول"، وبتنسيق مع خبراء في الأمن الإيطالي. ويتضمن التدريب، الذي تحتضنه العاصمة المصرية القاهرة، ويستمر عامين، ويستفيد منه ضباط أمن من 22 دولة إفريقية، 6 دورات بواقع 3 دورات في السنة، وتستغرق الدورة الواحدة شهرا كاملا، وذلك بهدف إعداد ضباط شرطة الحدود والاستعلامات العامة على آخر التقنيات لمحاربة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر.

- رفع الفاعل في الاتصالات "إينوي" دعوة قضائية بالمحكمة التجارية بالرباط، ضد "اتصالات المغرب"، بسبب ما يعتبره "منافسة غير شريفة"، حسبما أكد ذلك مصدر من داخل "إينوي" للجريدة. وأوضح المصدر ذاته أن "إينوي" اضطرت إلى هذه الخطوة، بعدما يئست من استجابة "اتصالات المغرب" لمطلب تقاسم البنيات التحتية، لتسهيل مهمة تقديم خدمات الهاتف الثابت والإنترنيت السلكي، التي تهمين عليها "اتصالات المغرب".

* العلم:

- قال المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، عبد العظيم الحافي، إن المندوبية رصدت غلافا ماليا قدره خمسة عشر مليار درهم لتنمية الغطاء الغابوي، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها لحماية التنوع الإيكولوجي، مشددا على أن الغابات يجب أن تكون مندمجة في كل المخططات والتصاميم العمرانية. وأبرز الحافي، في تصريح للجريدة، أن المغرب، ومنذ قمة الأرض لسنة 1992، تبنى استراتيجيات محكمة من عدة جوانب، مكنت من عكس المنحى التراجعي للغطاء الغابوي، الذي كان يسجل ناقص واحد سنويا قبل سنة 2010، ليصبح زائد اثنين بعدها.

- أكدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال خلال اجتماعها الأسبوعي العادي بالمركز العام للحزب يوم الأربعاء، المنعقد تحت رئاسة الأمين العام للحزب نزار بركة، أنه لا بديل عن مواصلة الحوار الملزم لكل الأطراف في تدبير المطالب المشروعة لساكنة جرادة. ودعت اللجنة، في بلاغ لها، الحكومة إلى التركيز على المقاربة التنموية والإسراع بتنفيذ التدابير الاستعجالية التي أعلنت عنها في وقت سابق، بإشراك ممثلي ساكنة جرادة والمجتمع المدني المنظم والفعاليات المحلية الجادة، وما يقتضيه ذلك من توفير التواصل والشفافية وتعزيز أجواء الثقة الضرورية مع تشكيل لجان محلية مختلطة لتتبع تنفيذ هذه التدابير والتعجيل بإخراج دفعة أولى من المشاريع المعلن عنها.

* رسالة الأمة:

- أعرب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، عن "قلقه" إزاء الوضع القائم في الكركرات، مؤكدا على "ضرورة" تنفيذ القرار 2351، الذي تم تبنيه في أبريل 2017 من قبل مجلس الأمن، والذي يجدد التأكيد على سمو مخطط الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية. وقال رئيس المجلس، السفير الهولندي في الأمم المتحدة، كاريل فان أوستروم، إن أعضاء مجلس الأمن أعربوا عن انشغالهم إزاء الوضع في الكركرات، وأشاروا إلى "أهمية الحفاظ على الوضع الراهن، على النحو المذكور في تقرير الأمين العام، وكذا ضرورة التطبيق الكامل للقرار 2351".

- تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني السيد عبد اللطيف لوديي، الأربعاء بمقر هذه الإدارة بالرباط، الأمين العام المساعد لحلف شمال الأطلسي المكلف بالشؤون السياسية والسياسة الأمنية، أليخاندرو ألفار غونزاليس، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب لمدة يومين. وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن المسؤولين تبادلا، خلال هذا اللقاء، وجهات النظر بشأن الوضع الأمني الإقليمي، لاسيما بالفضاء المتوسطي وشريط الساحل والصحراء. وتم بهذه المناسبة، إبراز الاستراتيجية الحكيمة التي ينهجها المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك في مجال مكافحة الإرهاب والتدبير الإنساني لأزمة الهجرة.

* بيان اليوم:

- عدد المتقاعدين بالمغرب يصل إلى ثلاثة ملايين شخص، وسينتقل بحلول سنة 2030 إلى ربع ساكنة البلاد. وفي هذا الصدد، أوضح عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل السابق، والعضو الشرفي بفيدرالية الجمعيات الوطنية للمتقاعدين بالمغرب، في عرض حول "إشكالية التقاعد والمتقاعدين بالمغرب"، بمناسبة افتتاح المؤتمر الوطني الثالث للفيدرالية، أنه ينبغي أن يرد الاعتبار للمتقاعد، وأن يحترم ويقدر، ويصبح قدوة للشباب والأجيال الصاعدة، داعيا إلى عدم تسييس وضعية المتقاعدين والعناية بأحوالهم المادية والمعنوية. أما رئيس الفيدرالية، العربي العزاوي، فقد دعا إلى إحداث مؤسسة عمومية تهتم بإدارة شؤون المتقاعدين على شاكلة كتابة دولة أو مندوبية سامية.

- قرر الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات رفع ثلاثة ملفات إلى أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض لاتخاذ ما يراه ملائما بشأنها. وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، يوم الأربعاء، حول "قضايا قد تستوجب عقوبة جنائية"، أن النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات توصلت، خلال شهري يناير وفبراير 2018، بثمانية ملفات يتعلق موضوعها بإحالات حول اكتشاف مجموعة من الأفعال من شأنها أن تكتسي طابعا جنائيا.

* الاتحاد الاشتراكي:

- المغرب يخسر نقطة واحدة في مؤشر السعادة العالمي، حسب تقرير الأمم المتحدة لسنة 2018، حيث تراجع من الرتبة 84 إلى 85. واحتلت الدول الاسكندنافية كعادتها المراكز الأولى، حيث تبوأت فيلندا المرتبة الأولى متبوعة بالنرويج، التي كانت في المركز الأول السنة الماضية. وبالنسبة للدول العربية، فقد احتلت الامارات، في هذا التصنيف الذي شمل 156 دولة، المرتبة الأولى في الرتبة 19 متبوعة بقطر والبحرين والكويت والسعودية، بالمقابل صنفت سورية في المرتبة الأخيرة.

- أكد وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، أن مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالصحافة والنشر يروم تتميم بعض الشروط التي يجب أن يتوفر عليها مدير نشر الصحف الورقية والالكترونية المنصوص عليه في قانون الصحافة والنشر. وقال السيد الأعرج، في معرض تقديمه للمشروع خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، إن هذا النص يهدف، أيضا، إلى نسخ بعض مقتضيات قانون الصحافة والنشر، وذلك لتفادي ازدواجية العقوبات المنصوص عليها في كل من القانون السالف الذكر ومجموعة القانون الجنائي.

* لوماتان:

- أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، أمس الخميس بالرباط، أن إفادة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء هورست كولر، لأعضاء مجلس الأمن بخصوص الصحراء المغربية، تضمنت توضيحات مهمة دحضت عددا من الادعاءات الخاطئة، التي كان يروج لها خصوم الوحدة الترابية للمملكة. وأضاف السيد الخلفي، في لقاء صحافي عقب أشغال مجلس الحكومة، أن التصريح الصحفي الصادر عن رئاسة مجلس الأمن، والذي أكد على موقف الأمم المتحدة في ما يتعلق بالكركرات، وعلى عدم المساس بالوضع القائم، شكل جوابا على الإستفزازت وعلى عمليات الانتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار.

- تستعد الحكومة لتفعيل برنامج تعزيز سلسلة قيمة الصناعة الغذائية بنحو ملياري درهم. ويهدف هذا البرنامج إلى تسهيل الولوج إلى الأسواق بالنسبة للمنتجين الزراعيين والمقاولات الصغرى والمتوسطة التي تشتغل في مجال الصناعات الغذائية من خلال تثمين المنتجات. وسيتم التركيز بشكل خاص على سلاسل القيمة الغذائية الخاصة بالزيتون والحوامض.

* ليكونوميست:

- إعداد خارطة الطريق للبورصة استغرق وقتا طويلا، لكن النتيجة النهائية تترك انطباعا متباينا. وأكد حميد توفيقي، رئيس مجلس إدارة البورصة أن "الهدف يكمن في تحرير قدرات الابتكار في السوق، وبالتالي ضمان التمويل المستدام للاقتصاد". ولتحقيق ذلك، يجب أن تكون الأهداف متقاسمة بين جميع الأطراف المعنية.

- تتابع المجموعة الأمريكية "نكستير أوطوموتيف" زبناءها الكبار في جميع أنحاء العالم لتقديم أفضل خدمة لهم. وهكذا، قررت إنشاء مصنع لها بالمنطقة الصناعية بالقنيطرة، قرب المصنع المقبل لمجموعة (بي إس أ) الفرنسية، التي تعد واحدة من أكبر عملائها. وتم أمس إعطاء انطلاقة أشغال بناء المصنع الجديد بحضور عثمان الفردوس، كاتب الدولة المكلف بالاستثمار، مرفوقا بمايك ريشاردسون، رئيس المجموعة الأمريكية.

* البيان:

- سجلت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط نموا قويا في رقم معاملاتها، وصلت نسبته إلى 14 في المائة سنة 2017، ليستقر في 48 ألفا و503 ملايين درهم مقابل 42 ألفا و471 مليون درهم في 2016، مع تحقيق نتائج قوية على مستوى جميع فئات الإنتاج. وأفادت المجموعة، التي قامت بنشر نتائجها العملية والتشغيلية، بأن حجم مبيعات الفوسفاط والأسمدة ارتفع تباعا بنسبة 40 في المائة، و24 في المائة مقارنة مع سنة 2016.

- دشن المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، عبد العظيم الحافي، أول أمس الأربعاء بآزرو التابع ترابيا لإقليم إفران، (دار الأرزية) التي تعد فضاء للتربية البيئية وللتحسيس بضرورة صيانة هذا الفضاء الغابوي. ويندرج تدشين هذه البنية الجديدة في إطار تخليد المغرب لليوم العالمي للغابات، الذي يحتفى به هذه السنة تحت شعار "الغابات والمدن المستدامة"، كحدث يعبر عن "الانخراط التام للمملكة في الجهود الدولية لحماية النظم البيئية عبر العالم". وتعد (دار الأرزية) التي يتوخى منها التمثل كذاكرة إيكولوجية وثقافية لشجرة الأرز بالأطلس، مركزا بيداغوجيا موجها للتحسيس وحماية غابة الأرز والأوساط الطبيعية بصفة عامة، وللتربية على البيئة.

* لوبينيون:

- أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن 49 في المئة من أرباب المقاولات العاملين في قطاع البناء يتوقعون استقرارا في النشاط خلال الفصل الأول من سنة 2018، بينما 25 في المئة منهم يتوقع تسجيل ارتفاع في النشاط. وأبرزت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول نتائج البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية برسم الفصل الأول من 2018 لدى المقاولات التابعة لقطاعات الصناعة التحويلية، والاستخراجية، والطاقية، والبيئية، وكذا تلك المتعلقة بالبناء، أن هذا التطور يعزى أساسا، من جهة، إلى الارتفاع المرتقب على مستوى "أنشطة البناء المتخصصة" و"تشیید المباني"، ومن جهة أخرى إلى التراجع المنتظر في أنشطة "الهندسة المدنية".

- تعتزم الشركة المالية العالمية التابعة للبنك الدولي، استثمار 37 مليار دولار في مشاريع البنية التحتية بالمنطقة المغاربية، خاصة بالمغرب وتونس. وقال نائب رئيس الشركة لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، سيرجيو بيمانتا، إن الشركة ستدعم أيضا حكومات البلدين بتكوين الشراكات العمومية-الخاصة من أجل تمويل مشاريع البنية التحتية.

* ليبيراسيون:

- أفادت الخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أفضت إلى تسجيل عجز في الميزانية بلغ 7,4 مليار درهم نهاية فبراير 2018، مقابل 6,3 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر فبراير 2018، أن المداخيل العادية ارتفعت بـ7,9 في المئة إلى 32,9 مليار درهم في نهاية شهر فبراير الماضي، في حين أن نفقات الميزانية العامة بلغت 55,1 مليار درهم، مسجلة انخفاضا ب5,4 في المئة.

- قرر بنك المغرب الإبقاء على المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2,25 في المائة دون تغيير. وأوضح السيد عبد اللطيف الجواهري، في ندوة صحفية عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2018، أن المجلس اعتبر، بعد تدارسه للتطورات الأخيرة التي ميزت الظرفية وكذا التوقعات الماكرو-اقتصادية التي أعدها البنك في أفق الفصول الثمانية المقبلة، أن "المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2,25 بالمائة لا يزال ملائما وقرر إبقاءه دون تغيير".