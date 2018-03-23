عرض لأبرز اهتمامات اليوم للصحف الأوروبيّة

هسبريس - و .م .ع

تناولت الصحف الصادرة اليوم الجمعة ببلدان أوروبا الغربية القيود التجارية التي فرضها الرئيس الأمريكي على الصين واتهام الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بتلقي أموال ليبية لتمويل حملته الانتخابية في 2007، وفشل محاولة تنصيب المرشح الداعم لاستقلال جهة كتالونيا جوردي تورول رئيسا للحكومة المحلية للإقليم، وتضامن الاتحاد الأوروبي مع لندن في قضية الهجوم على جاسوس روسي سابق بالإضافة مواضيع أخرى متفرقة.

واهتمت الصحف البلجيكية بمذكرة "تستهدف الاعتداء الاقتصادي الصيني " وقعها أمس الخميس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإعلان واشنطن استثناء الاتحاد الأوروبي وشركاء أخرين بشكل مؤقت من الرسوم الجمركية على الواردات من الصلب والألمنيوم.

فتحت عنوان، " دونالد ترامب يعلن الحرب التجارية على الصين " كتبت (لوسوار) أنه " من الأحذية إلى المنتوجات الإلكترونية، تستهدف هذه المذكرة الرئاسية مئات المنتوجات " مشيرة إلى أن " الأمر لا يتعلق بالرفع من الرسوم الجمركية حيث أن هذه القيود سيتم فرضها أيضا على المقاولات الصينية الراغبة في الاستثمار في البلاد ".

من جانبها، أشارت (ليكو) إلى أن الضريبة الأمريكية على الواردات من الألمنويوم والصلب لن تستهدف في الأخير الاتحاد الأوروبي، لكنها ستستهدف الصين التي أعربت عن إحباطها عقب الإعلان الأمريكي.

وتحت عنوان " حرب الصلب بين أوروبا والولايات المتحدة لن تقع " أشارت (لاليبر بلجيك) إلى أن واشنطن اختارت " المواجهة مع الصين " مضيفة أن الامر يتعلق بإجراءات عقابية على الواردات الصينية تصل قيمتها إلى 60 مليار دولار لوضع حد لما يصفه ترامب بالمنافسة غير الشريفة.

وأولت الصحف البرتغالية اهتمامها بالطفرة العقارية التي عرفتها البلاد والتدابير التجارية التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الصين . وسجلت صحيفة (دياريو دي نوتيسيا) أن العقارات ترتفع من جديد وأن آفاق الأعمال الجيدة أفضت إلى تزايد عدد الفاعلين في القطاع ، مذكرة أنه خلال السنة الماضية ، تم السماح لـ1.385 وسيط جديد ،أي ما يعادل 30 في المائة مقارنة مع السنة الماضية وهناك أربعة شركات عقارية ترى النور في اليوم الواحد .

وأضافت نقلا عن رئيس المهنيين وشركات الوساطة العقارية في البرتغال أنه في ظرف سنتين حققنا نموا في المبيعات يناهز 50 في المائة . وتشجع هذه الزيادة ميلاد مقاولات جديدة .

وذكرت صحيفة (دي نوتيسيا) أن الطفرة العقارية لم تستفيد فقط من المقاولات بل أيضا من فرص التشغيل التي ازدهرت بهذا القطاع ، الذي وفر الشغل في السنة الماضي لـ11 ألف شخص .

وكتبت صحيفة (بوبليكو) أن الرسوم الجديدة على المنتجات التكنولوجية الصينية تفتح الياب أمام نزاع تجاري بين أكبر اقتصاديين في العالم، مسجلة أن دونالد ترامب وقع تدابير تمكن من فرض رسوم على المنتجات والمقاولات التكنولوجية الصينية .

وفي سويسرا، اهتمت الصحف بتوجيه الاتهام للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في قضية تمويل ليبي لحملته الانتخابية لسنة 2007.

وهكذا، كتبت جريدة (لوتون) في عمود لها تحت عنوان " بين ساركوزي والعدالة، مطاردة طويلة " أن توالي الاتهامات على الرئيس الفرنسي السابق تفسر الرقابة القضائية المفروضة عليه بعدم الاتصال بتسعة أطراف في القضية والسفر إلى عدد من البلدان.

أما (لاتريبون دو جنيف) فوصفت في مقال تحت عنوان " النمر ساركوزي يرد " الرقابة القضائية المفروضة على الزعيم اليميني السابق بغير المسبوقة.

من جانبها، أكدت (24 أور) أن نيكولا ساركوزي يواجه عقوبة قد تصل إلى عشر سنة سجنا، مضيفة أن "الرئيس الفرنسي السابق لا يستسلم علما أنه تم تسليط الضوء على ملف تمويل حملته في 2007 في قضية بيتينكورت ".

وفي إسبانيا ركزت الصحف على فشل محاولة تنصيب المرشح الداعم لاستقلال جهة كتالونيا جوردي تورول رئيسا للحكومة المحلية للإقليم .

وكتبت ( البايس ) أن جوردي تورول مرشح حزب ( جميعا من أجل كتالونيا ) الذي يقوده الرئيس السابق كارليس بيغدومنت حاول أن يتم انتخابه على رأس ( الجينيراليتات ) قبل يوم واحد من مثوله اليوم الجمعة أمام المحكمة العليا الإسبانية التي يمكنها أن تقرر حبسه احتياطيا في إطار القضية الجارية أمامها والتي تتعلق بتهم " التمرد والعصيان واختلاس أموال " التي يتابع في إطارها العديد من القادة الانفصاليين .

وأضافت الصحيفة أن فشل تنصيب تورول رئيسا للجهة جاء بعد امتناع نواب حزب ترشيح الوحدة الشعبية ( كوب ) عن التصويت خلال الدور الأول لفائدة تورول مشيرة إلى أن الجلسة الثانية لتنصيب الرئيس المقررة يوم غد السبت قد لا تنعقد إذا ما تم وضع جوردي تورول رهن الحبس الاحتياطي .

ومن جانبها أكدت صحيفة ( إلموندو ) أن حزب ترشيح الوحدة الشعبية المعارض للنظام لم يدعم جوردي تورول وقرر أيضا فك ارتباط تحالفه مع الأحزاب الداعمة للاستقلال التي يتهمها بأنها تخلت عن مشروع إنشاء " الجمهورية الكتالانية " مضيفة أن حزب ( كوب ) يقبل فقط التصويت لصالح كارليس بيغدومنت الذي لا يمكنه أن يترشح لهذا المنصب لأنه فر إلى بلجيكا هربا من متابعة القضاء الإسباني .

وبدورها قالت صحيفة ( أ بي سي ) إن الحرب المفتوحة بين الأحزاب السياسية الداعمة للاستقلال بجهة كتالونيا أدت إلى فشل المحاولة اليائسة للانفصاليين تنصيب جوردي تورول كرئيس لجهة كتالونيا قبل يوم واحد من مثوله أمام قاضي المحكمة العليا .

وفي بريطانيا ركزت الصحف على التضامن الذي أظهره الاتحاد الأوروبي مع لندن ضد موسكو المتهمة بمسؤوليتها في تسميم الجاسوس الروسي السابق فوق التراب البريطاني .

وتحدثت صحيفة ( التايمز ) عن الدعم الذي يقدمه الشركاء الأوربيون للمملكة المتحدة في مواجهة روسيا والذي تمثل بالخصوص في استدعاء سفير الاتحاد الأوربي بموسكو للتشاور .

وأضافت الصحيفة أن دونالد توك رئيس المجلس الأوربي أكد أن قادة الاتحاد الأوربي وافقوا الحكومة البريطانية على أن روسيا هي من تقف على الأرجح وراء هجوم سالزبوري وأنه " لا يوجد أي تفسير آخر محتمل " .

وحسب صحيفة ( دايلي تلغراف ) فإن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تمكنت من الاعتماد على التزام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وكذا المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مشيرة إلى أن تيريزا ماي أكدت أن " حادث سالزبورى يندرج في إطار الهجمات التي تشنها روسيا على أوربا " وقالت إن التهديد الروسي لا يحترم الحدود .

وأشارت إلى أن بعض القادة الأوربيين يعتزمون إلى جانب استدعاء سفير الاتحاد الأوربي في موسكو للتشاور طرد دبلوماسيين روس أو استدعاء سفرائهم .

ومن جهتها تطرقت صحيفة ( دايلي مايل ) إلى غضب البريطانيين بعد الكشف عن أن جواز السفر البريطاني الجديد الذي سيستخدمونه بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي سيتم تصنيعه من طرف شركة فرنسية .

وقالت الصحيفة إن المختص الفرنسي في الأمن الرقمي ( جيمالتو ) على وشك الفوز بالمناقصة التي أطلقتها الحكومة البريطانية متقدما على الشركة البريطانية ( دي لا رو ) التي كانت حتى الآن تتكلف بصناعة جوازات السفر .

وأشارت الصحيفة إلى أن عرض الشركة التي وقع عليها الاختيار مكن من توفير 137 مليون أورو من المال العمومي كما أن جوازات السفر البريطانية لم تعد كلها بالضرورة مصنوعة في بريطانيا وذلك منذ عام 2009 .

وركزت الصحف الإيطالية الاتفاق الذي توصلت إليه رابطة الشمال و حركة خمس نجوم لانتخاب رئيسي مجلسي النواب والشيوخ اليوم الجمعة .

وكتبت صحيفة (كوريري ديلا سير) أن التسابق نحو رئاسة مجلسي النواب والشيوخ قدم تم حسمه من خلال الاتفاق الذي توصل إليه مساء امس الخميس كل من رئيس رابطة الشمال ماثيو سالفيني وزعيم حركة خمس نجوم لويجي دي مايو .

وأضافت اليومية أنه في ختام يوم من المفاوضات التي اتسمت ب"الفوضوية" ، يحاول زعيم حركة خمس نجوم تأكيد الاتفاق على انتخاب باولو روماني عن حزب فورتسا إيطاليا رئيسا لمجلس الشيوخ ، فيما ستؤول رئاسة مجلس النواب لخمس نجوم.

واعتبرت صحيفة (لاريبوبليكا) أن هذا الاتفاق انهى شد الحبل بين لويجي دي مايو ورئيس تحالف اليمين واليمين المتطرف سلفيو برلسكوني الذي عارض حتى اللحظات الأخيرة رئاسة حركة خمس نجوم لمجلس النواب وأيد الاتفاق مع الحزب الديمقراطي.

وأضافت أن باولو روماني أصبح بدون منازع أقوى المرشحين لرئاسة مجلس الشيوخ بعد أن تمت زكية ترشيحه من قبل ماثيو سالفيني رئيس رابطة الشمال.

وذكرت صحيفة (لاستامبا) أن أعضاء ينتمون لتحالف اليمين واليمين المتطرف شككوا في إمكانية تشكيل حكومة مع حركة خمس نجوم، "، معتبرين أنه من غير المحتمل للغاية أن يتم تشكيل حكومة بناء على ائتلاف من هذا القبيل ".