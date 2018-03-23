إطلالة على عناوين الصحف المغاربية الصادرة اليوم

هسبريس - و.م.ع

خصصت الصحف المغاربية، الصادرة اليوم الجمعة، حيزا واسعا من اهتماماتها للإضرابات في قطاع التربية بتونس، وتطورات الأوضاع بالجزائر، والاستحقاقات الانتخابية المقبلة بموريتانيا.

ففي تونس، كتبت صحيفة (لابريس) أنه المستبعد أن تنتهي في القريب العاجل عملية شد الحبل بين وزارة التربية والنقابة العامة للتعليم الثانوني.

وأضافت، تحت عنوان "التعليم الثانوي.. المأزق مستمر" أنه يبدو أن التهديدات هي سيدة الموقف وليس الحوار والتشاور، مسجلة أن الحكومة والاتحاد العام لعمال تونس يتأخران في النزول بثقلهما، وهو ما يترك الباب مفتوحا أمام كافة المزايدات.

وأضافت أنه من الممكن الحديث عن مسلسل لحل الأزمة، موضحة أنه على الرغم من أن الملاحظين يرون أن الأمور تتعقد أكثر، فإنه من الجدير، على الأقل، توضيح المواقف، وأنه من الواضح أن كل طرف يتمسك بمواقفه.

وذكرت بأن الوزير نفسه هو الذي تبنى، هذه المرة، موقفا حاسما أكثر بخصوص تجميد أجور المدرسين الذين يرفضون تسليم النقاط للإدارة، وهو الإعلان الذي خلف ردود فعل كبيرة وسط بعض النقابيين.

وذكرت الصحيفة أن بعض النقابيين رفضوا بكل بساطة هذا الخيار، معتبرين أنه يشكل هروبا إلى الأمام من طرف السلطات، في حين أكد آخرون أنهم لا يخشون أي شيء، واصفين قرار عدم تسليم النقاط بالقانوني، على اعتبار أنه اتخذ من قبل هيئة منضوية تحت لواء الاتحاد العام لعمال تونس.

من جهتها، كتبت صحيفة (لوكوتيديان) أن الوزارة الوصية ونقابة أساتذة التعليم الثانوي وصلا إلى الباب المسدود، بما أن الأولى تهدد بتجميد الأجور، إذا تمسكت الثانية بعرقلة تسليم النقاط.

وأوضحت أن عملية شد الحبل قد تتسبب في كابوس للأسر التونسية، مذكرة بأن أزيد من 900 ألف تلميذ بالتعليم الإعدادي والثانوي يوجدون بين مطرقة النقابات وسندان الوزارة.

وأشارت إلى أن النقابات قررت عدم تسليم النقاط، وفي الوقت نفسه الدخول في احتجاجات وإضراب يوم 28 مارس لإنجاح مطلبها، ومنها تخفيض سن التقاعد إلى 55 سنة.

وكشفت أن الوزارة تم تكليفها، من جهتها، من طرف مجلس الوزراء، ب"اتخاذ كافة التدابير التنظيمية" لوضع حد لعرقلة تسليم النقاط التي قررتها النقابات قصد تمكين التلاميذ من استرجاع توازنهم، والكف عن هذا التعطيل غير المعقول للمنظومة التربوية.

وعلقت الصحيفة بأن هذا التصعيد لا ينبئ بخير، معتبرة أنه في حالة دخل الصراع حيز التنفيذ، فإنه قد يؤدي إلى سنة بيضاء بالنسبة للتلاميذ، وقد يهدد بشكل جدي إجراء امتحانات شهادة البكالوريا.

من جانبها، توقفت صحيفة (لوتون) عند شد الحبل بين النقابة والوزارة، مبرزة أنهما لم يلتقيا وأنه تم أخذ التلاميذ كرهينة، متسائلة عن ما الذي يتعين القيام به اليوم لإيجاد حل وسط وتسوية النزاع؟.

وفي الجزائر، كتبت صحيفة (ليبيرتي) أن البلاد تمر بفترة صعبة جدا، على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضافت أنه إذا كانت أحزاب المعارضة ما فتئت تحذر من انزلاقات تدبير كارثي للشأن العام، قاد البلاد مباشرة إلى المأزق، فإن الماسكين بزمام الحكم أصبحوا مجبرين اليوم على الاعتراف بالحقيقة المرة، الناجمة عن الاستفراد بالحكم.

ولاحظت، في هذا الصدد، أن الدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية للطبقة السياسية بوضع الجزائر ومصالحها العليا وشعبها فوق كل اعتبار آخر، فإن مسؤولا ساميا آخر، هو رئيس أركان الجيش، سار في الاتجاه نفسه، حيث أشار إلى أن الجزائر "خط أحمر" لا ينبغي تجاوزه.

وقالت إنه بدل تبني خطاب صريح، واضح وتعبوي، من شأنه أن يمكن القوى الحية للأمة من أن تكون لها كلمتها وتشارك في اتخاذ القرار، في محاولة لتجنب آفاق مخيفة بالنسبة للبلاد، فإنه يبدو أن المسؤولين على مستوى الدولة يميلون إلى الحديث عن المؤامرة، موضحة أنه في ظل الغموض السياسي الذي يسود حاليا، وبدأ يرخي بظلاله على المؤسسات، جاءت الخرجات الأخيرة لرئيس الدولة ونائبه في وزارة الدفاع لتضيف إليه ستارا آخر يحول دون رؤية أي بارقة ضوء في سماء البلاد.

وفي افتتاحيتها، بعنوان "تواصل مشفر"، تساءلت الصحيفة عن الجهة التي يخاطبها رئيس أركان الجيش عندما يتحدث عن "الخط الأحمر" الذي لا ينبغي تجاوزه؟ هل يتوجه للذين يقودون العديد من الحركات الاحتجاجية التي يشهدها المجتمع؟ أو لأحزاب المعارضة التي تواصل التنديد بانزلاقات نظام منهك؟ أو لأولئك الذين استحوذوا، بطريقة ما، على مؤسسات الجمهورية وجعلوا منها ملكية خاصة وجعلوا من البلاد رهينة بين أيديهم؟

من جهتها، اعتبرت صحيفة (الفجر) أن النبرة التي تطبع خطاب هذا الطرف أو ذاك تؤكد، في جميع الأحوال، أن الوضع في الجزائر خطير، مشيرة إلى أنه يتعين مع ذلك أن تسعى خطابات مسؤولي الدولة إلى طمأنة المواطنين وليس تعقيد وضع سياسي يصعب فك شفرته.

وأضافت أنه بما أن السفينة، الجانحة، بدأت تترنح بشكل جدي وأمام غياب ربان قادر على المسك بزمام الأمور، فلم يتبق أمام المسؤولين الحاليين سوى مخرج وحيد، يتمثل في خطابات متعددة الأوجه، يجد فيها كل واحد ذاته، ومتناقضة بما أن كل القراءات تبقى ممكنة.

وتحت عنوان "نهاية أسطورة"، كتبت صحيفة (الوطن) أن سنة واحدة فقط تفصل الجزائريين عن الانتخابات الرئاسية التي يتعين أن تعيد رسم معالم المشهد السياسي بالجزائر، بطريقة أو بأخرى، إما انعتاق البلاد من نظام سياسي، أو الإبقاء على الوضع كما هو عليه.

من جانبها، لاحظت صحيفة (ليكسبريسيون) أن الجميع يقف عاجزا أمام المزلق التي تتجه إليه البلاد، وأن أسطورة بوتفليقة استنفذت خلال 18 سنة من الحكم المطلق، والذي تبقى حصيلته منحصرة في الانفاق المفرط دون نتائج واعدة بالنسبة لمستقبل البلاد.

وقالت إن الأصل التجاري للمصالحة الوطنية بقي على قيد الحياة، مسجلة أنه مع العودة القوية للإسلام السياسي، ذهب الجزائريون إلى أقصى الحدود التي يتيحها القانون حول عودة الثائبين من مخابئهم.

وعبرت عن استغرابها كيف استرجع هؤلاء بين عشية وضحاها كافة حقوقهم كمواطنين، بعدما شطبت الإدارة، التي حلت محل العدالة، على جرائمهم واغتيالاتهم، مؤكدة أن تعجرفهم واغتناءهم المفاجئ يصعب دائما استيعابهما داخل المجتمع.

بدورها، اعتبرت صحيفة (الشروق) أن الجزائر فوتت قطار التنمية، بسبب سياسة استنزاف الموارد، علما بأن توزيع الريع شكل استراتيجيتها الوحيدة. فقد انهارت لحظة تراجع إيراداتها من المحروقات، موضحة أن اللجوء إلى الاستدانة الخارجية أصبح وشيكا بعد المرور عبر خيار طباعة الأوراق النقدية، الذي انتقده جميع الخبراء، وذلك في ظل مناخ تطبعه أزمة اجتماعية غير مسبوقة.

وفي موريتانيا، كتبت الصحف أن الحكومة تواصل استعداداتها لتنظيم الانتخابات المقبلة، حيث شرعت في إجراءات تعيين اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، تحسبا لهذه الاستحقاقات، البلدية والجهوية والنيابية، المقررة خلال السنة الجارية، وكذا الانتخابات الرئاسية لسنة 2019.

وقالت إن الحكومة ستعمل على إكمال التشاور حول تشكيل هذه اللجنة، خلال الأيام المتبقية من شهر مارس الجاري، موضحة أن مجلس الوزراء، المنعقد أمس، صادق على مشروع مرسوم يحدد إجراءات تعيين أعضاء لجنة التسيير وانتخاب رئيس ونائب رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وأضافت أن المرسوم الجديد، الذي يلغي ويحل محل مرسوم صادر في شهر ماي من سنة 2012، يندرج في إطار الإصلاحات المؤسسية التي أسفر عنها الاتفاق السياسي للعام 2016، بين الأغلبية الرئاسية وبعض الأحزاب والكتل المعارضة.

ونقلت عن وزير الداخلية واللامركزية، أحمدو ولد عبد الله، قوله في معرض شرحه مضامين المرسوم، أن أعضاء اللجنة، التي تم رفع عددهم من 7 إلى 11 ويتعين أن تضم 3 نساء إجبارا، سيتم انتقاؤهم من لائحة تتكون من 22 عضوا ترشحهم الأطراف التي شاركت في الحوار السياسي من المعارضة والأغلبية الرئاسية.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يؤدي أعضاء اللجنة اليمين القانونية، مطلع ابريل المقبل، في أفق شروعها في مزاولة أعمالها تحضيرا للاستحقاقات الانتخابية التي ستجرى بعد أشهر قليلة.

كما نقلت الصحف عن وزير الداخلية تأكيده أن آجال الانتخابات لن تتأخر عن مواعيدها القانونية، مشيرا إلى أن الحوار مع المعارضة الراديكالية، التي قاطعت حوار 2016، لم يعد له مجال.