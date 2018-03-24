إطلالة على أبرز الصحف الصادرة بأمريكا الجنوبيّة

هسبريس - و.م.ع

أولت الصحف، الصادرة ببلدان أمريكا الجنوبية اهتماماتها لمواضيع تتعلق على الخصوص بطلب رفع الحصانة عن الرئيسة الأرجنتينية السابقة كريستينا دي كيرشنير، واستثناء الأرجنتين من الرسوم الجمركية الأمريكية المطبقة على واردات الصلب والألومنيوم، وتداعيات استقالة الرئيس البيروفي بيدرو بابلو كوشينسكي، وتأجيل المحكمة العليا البرازيلية مداولاتها بشأن محاكمة الرئيس الأسبق، اينياسيو لولا دا سيلفا، وطلب بوليفيا بمنفد سيادي نحو المحيط الهادي، ومضامين مقابلة الرئيس الشيلي مع صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، وتقييم آخر وقف لإطلاق النار أبرمته الحكومة الكولومبية وحركة "جيش التحرير الوطني".

ففي الأرجنتين توقفت اليوميات المحلية عند أن طلب رفع الحصانة عن الرئيسة السابقة و عضو الكونغرس حاليا، كريستينا دي كيرشنير، و استثناء البلد الجنوب أمريكي من الرسوم الجمركية الأمريكية المطبقة على واردات الصلب والألومنيوم.

وهكذا، أفادت يومية "لاناسيون" أن طلب رفع الحصانة عن الرئيسة السابقة و عضو الكونغرس حاليا، كريستينا فيرنانديز دي كيرشنير، سيناقش مباشرة بمجلس الشيوخ في تاريخ لم يتم تحديده بعد، مشيرة إلى أنه طبقا للقانون المنظم للحصانة فإن تحديد تاريخ لذلك سيتم قبل 10 يونيو المقبل، الذي يتصادف مع مرور 180 يوما على رفع القاضي كلاوديو بوناديو طلب رفع الحصانة إلى مجلس الشيوخ.

وأضافت أن هذا هو القرار الذي ستتخذه لجنة الشؤون الدستورية في غضون أسبوعين، عندما تجتمع مرة أخرى لتقرر الطريق الذي يجب أن تسلكه.

وكان القاضي بوناديو قد أمر برفع الحصانة عن الرئيسة السابقة (2007-2015) تمهيدا لتوقيفها على خلفية تسترها المزعوم على المتورطين في التفجير الذي استهدف، سنة 1994، مقر الجمعية اليهودية الأرجنتينية (أميا) ببوينوس أيريس.

ومن جهتها، أفادت يومية "إل أمبيتو فينانسييرو" أن الولايات المتحدة ستعفي في الوقت الحاضر العديد من حلفائها، من بينهم الأرجنتين والبرازيل والاتحاد الأوروبي وأستراليا وكوريا الجنوبية، من الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الصلب والألومنيوم.

وأضافت أن هذا القرار يستجيب لإجراء روتيني لتقييم جميع الطلبات المقدمة من الدول التي تطالب باستثنائها من الرسوم المطبقة، مذكرة بأن الأرجنتين قدمت طلبا رسميا إلى الولايات المتحدة بهذا الشأن.

وبالبيرو، واصلت الصحف المحلية التعليق على استقالة الرئيس البيروفي بيدرو بابلو كوشينسكي.

وهكذا كتبت يومية "لاريبوبليكا" أن الناطق باسم "القوة الشعبية" المعارض، دانييل سالافيري، أعرب عن أمله في ألا يرتكب الرئيس الجديد للبيرو، مارتين فيزكارا، الأخطاء التي ارتكبها الرئيس المستقيل، بيدرو بابلو كوشينسكي، في تشكيل حكومته، مشيرة إلى أن سالافيري أبرز أن الفريق الحكومي الجديد ينبغي أن يضم سياسيين و ممثلين عن المجتمع المدني.

نقلت الصحيفة عن سالافيري قوله إن السيد فيزكارا سيحكم لمدة ثلاث سنوات ونصف، و بإمكانه القيام بأمور بالغة الأهمية بالنسبة للبلاد من خلال دعم الوحدة الوطنية و المصالحة.

من جهتها، أوردت يومية "إل كوميرسيو" أن استقالة كوشينسكي من رئاسة الجمهورية خلفت من بين أمور أخرى حالة من الضبابية بشأن مستقبل مرسيدس أراوز في الحكومة، مبرزة أن رئيسة الحكومة الحالية كانت قد أعلنت قبل أيام أنه إذا تمت إقالة كوشينسكي فإنها لن تكون ضمن حكومة مارتين فيزكارا.

أضافت بناء على مصادر خاصة أن أراوز لم تعد تفكر في الاستقالة من جميع وظائفها الحكومية، و أنها قد تتخلى عن رئاسة الحكومة إلا أنه يرجح أن تحتفظ بمنصبها كنائبة ثانية للرئيس.

من جهتها، أفادت يومية "إكسبريسو" أن فريق مكافحة الفساد الخاص التابع لمكتب المدعي العام طلب من السلطة القضائية منع الرئيس البيروفي كوشينسكي من مغادرة البلاد، بعد استقالته على خلفية اتهامه بشراء أصوات أعضاء الكونغرس للتصويت ضد ملتمس إقالته.

أشارت إلى أنه تم تقديم طلب مكتب المدعي العام إلى محكمة التحقيقات الأولية الوطنية، التي تنظر في قضايا الفساد المتعلقة بفضيحة "لافا ياتو" في البيرو.

وفي البرازيل، اولت الصحف اهتماماتها بتأجيل المحكمة العليا مداولاتها بشأن الرئيس الأسبق، اينياسيو لولا دا سيلفا وصياغة صورة رقمية تحاكي وجه شخص كان يقطن بريو دي جانيرو قبل أزيد من ألفي عام.

وكتبت "جورنال دو برازيل" أن المحكمة العليا بالبلد الجنوب أمريكي قد أرجأت لغاية 4 أبريل القادم مداولاتها بشان مصير الرئيس البرازيلي الاسبق دا سيلفا وقررت بأن زعيم اليسار، الذي يرجح فوزه في الاستحقاقات الرئاسية المقبلة، لا يمكن إيداعه السجن إلى غاية محاكمته في التاريخ المذكور.

وأضافت اليومية أن قضاة المحكمة قرروا، بأغلبية سبعة أصوات مقابل أربعة، إرجاء هذه المحاكمة، مبرزة أن هذه الهيئة القضائية ستقرر في أفق أسبوعين في مسألة تمتيع دا سيلفا بإجراء قانوني يمكنه من البقاء طليقا ما دامت مختلف مراحل استئناف الحكم الصادر في حقه (12 سنة وشهرا واحدا) بتهمة الفساد لم تستكمل بعد.

وكتبت "أو غلوبو" أن باحثين برازيليين قدموا صياغة رقمية لوجه شخص عاش بمنطقة ريو قبل أزيد من الفي عام، موضحة ان الأمر يتعلق بشخص كان يبلغ من العمر 38 عاما ويبلغ طوله نحو متر ونصف.

وأشارت إلى أن رفات هذا الشخص، الذي أطلق عليه اسم "إيرنيستو" احتفاء بطبيب الأسنان إيرنيستو دي ساجيس كونها (1907-1977) الرائد في مجال علم الأمراض القديمة التي عانى منها سكان البرازيل الاقدمون، كانت قد استخرجت سنة 1980 من إحدى مناطق غرب ريو في إطار عملية أشرف عليها المتحف الأركيولوجي الوطني آنذاك.

وفي الشيلي، توقفت اليوميات المحلية عند طلب بوليفيا بمنفذ سيادي نحو المحيط الهادي ومقابلة الرئيس الشيلي مع إحدى الصحف الأمريكية.

وكتبت "لا ناثيون" أنه بعد يومين من بسط بوليفيا لأدلتها أمام محكمة العدل الدولية بلاهاي بخصوص طلبها بمنفذ بحري على المحيط الهادي، حل دور الشيلي لتفند هذه الأدلة أمام المحكمة.

وأوضحت أن الجانب الشيلي قد عدد الامتيازات الممنوحة لبوليفيا من ضمنها الولوج من دون تقييد لموانئ شمال الشيلي وإعفائها من رسوم الجمارك، واتهم لا باز بالرغبة في إحياء تاريخ حرب القرن التاسع عشر ومعاهدة السلام المبرمة بين الجانبين سنة 1904.

وقد أبرز الرئيس الشيلي، سيباستيان بينيرا مؤخرا عدم وجود مشاكل حدودية عالقة لبلاده مع بوليفيا، وبالتالي "فلا ضرورة للتفاوض حول القضايا الحدودية" معها، مشيرا إلى أن بلاده احترمت وستواصل احترام والعمل بالمعاهدة التي أبرمت مع بوليفيا سنة 1904 ورسمت بموجبها الحدود بين البلدين.

وعادت "إل ميركيريو" إلى المقابلة التي أجراها بينيرا مع صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، موضحة أن رئيس البلد الجنوب أمريكي أعرب فيها عن انشغاله بشأن غياب الوضوح لدى ادارة الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب، بخصوص سياسته تجاه أمريكا اللاتينية.

وأشار إلى "عدم وجود سياسة واضحة لادارة ترامب بخصوص أمريكا اللاتينية، وهو ما يقلق مختلف دول امريكا اللاتينية"، كما توقف عند الوضع بفنزويلا حيث "تغيب الديمقراطية واحترام حقوق الانسان وسيادة القانون".

وفي كولومبيا، تطرقت الصحف إلى تقييم آخر وقف إطلاق نار أبرمته الحكومة مع حركة "جيش التحرير الوطني" واكتشاف إصابة جديدة بالحصبة شمال البلاد.

وسلطت "إل تييمبو" الضوء على التقييم الذي من المقرر أن يخضع له آخر وقف لإطلاق النار أبرمته الحكومة قبل أشهر مع حركة "جيش التحرير الوطني" المسلحة، مشيرة إلى أن هذه الهدنة، التي تم التوصل اليها بمناسبة زيارة البابا فرنسيس إلى كولومبيا في أكتوبر 2017، استمرت ل 100 يوم و24 ساعة قبل أن ينقضي مفعولها في يناير الماضي.

وكشفت اليومية أن الوفد الحكومي ووفد الحركة في محادثات السلام التي تحتضنتها العاصمة الإكوادورية كيتو نشرا امس إعلانا مشتركا أفادا فيه بإطلاق عملية تقييم لهذه الهدنة يوم 2 أبريل المقبل.

وأضافت أن الامم المتحدة ستكون جزءا من ضمن الآلية المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن الطرفين سيحددان، عند انتهاء عملية تقييم الاتفاق، قواعد تتتعلق بالتوصل إلى هدنة جديدة بمشاركة المجتمع المدني.

وذكرت "إل باييس"، استنادا إلى وزارة الصحة، أنه جرى اكتشاف حالة إصابة جديدة بداء الحصبة، بجهة نورتي دي سانتاندير (شمال) على الحدود مع فنزويلا.

وأضافت أن الأمر يتعلق بثالث حالة إصابة بهذا المرض تم تشخيصها لدى رضيع فنزويلي يبلغ من العمر عشرة أشهر، مشيرة إلى أن السلطات الصحية اتخذت إثر ذلك العديد من الإجراءات للحؤول دون انتشار الفيروس بالمنطقة.