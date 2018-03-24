قراءة في مضامين أبرز الصحف بأمريكا الشمالية

هسبريس - و.م.ع

تصدر اهتمامات الصحف الصادرة في أمريكا الشمالية،تراجع أسواق الأسهم في وول ستريت وسط قلق المستثمرين من حرب تجارية محتملة بين واشنطن وبكين، و تقنين استعمال القنب الهندي في كندا، والاعتداءات المسلحة التي تطال الصحفيين في المكسيك.

وذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) أن مؤشر (داو جونز الصناعي) انخفض ب 720 نقطة عند إغلاق التداول يوم الخميس الماضي، وهو ما يعادل تراجعا ب 2,9 بالمائة، مبرزة أن ذلك يعزى أساسا إلى المخاوف من حرب تجارية بين الولايات المتحدة والولايات المتحدة والصين، و انخفاض قيمة الأسهم في قطاع التكنولوجيا بعد فضيحة "كامبريدج أناليتيكا" التي هزت "فيسبوك".

وأوضحت الصحيفة أن مؤشر (ستاندرد آند بورز 500 ) تراجع بشكل حاد خلال الساعة الأخيرة من التداول ، وأغلق على انخفاض ب 2,5 نقطة، مشيرة الى أن كبار المصدرين الأمريكيين الذين من المرجح أن تتأثر رساميلهم بسبب حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، كانوا الأكثر تضررا من هذا الانخفاض في المؤشرات ، والذي طال أيضا مختلف البورصات عبر أنحاء العالم.

من جانبها، كتبت صحيفة (وول ستريت جورنال) أن المخاوف من اندلاع حرب تجارية بين الصين والولايات المتحدة، والتي هزت الأسواق المالية على مدى الأسبوعين الماضيين، قد ازدادت من خلال تراجع مؤشر داو جونز بأزيد من 700 نقطة، مشيرة إلى أن المستثمرين يخشون من تراجع أكبر في الأسواق المالية.

وبدورها، ذكرت صحيفة (واشنطن بوست) أن الصين هددت بفرض رسوم تبلغ حوالي 3 مليارات دولار على الصادرات الأمريكية ردا على قرار الولايات المتحدة برفع الرسوم المفروضة على صادرات الصلب والألمنيوم الصينية إلى الولايات المتحدة.

وسجلت الصحيفة أن هذا الإجراء يأتي بعد ساعات فقط من إعلان الرئيس ترامب عن رسوم سنوية قد تبلغ حوالي 60 مليار دولار على الصادرات الصينية.

في كندا، كتبت (لا بريس) أن مجلس الشيوخ صادق مساء الخميس، في قراءة ثانية، على مشروع قانون بشأن تقنين استخدام القنب، مشيرة إلى أن المشروع حظي بأغلبية 44 صوتا فيما عارضه 29.

وأفادت الصحيفة أن تصويت أعضاء مجلس الشيوخ جاء بعد ساعات قليلة من توجيه رئيس الوزراء جوستين ترودو تحذيرا لأعضاء مجلس الشيوخ ، حيث قال في مؤتمر صحفي، في نيو برونزويك، إن دور أعضاء مجلس الشيوخ هو تحسين ، إذا لزم الأمر، التدابير التشريعية التي اعتمدها المنتخبون في مجلس الجماعات.

من جانبها، كتبت صحيفة (لو جورنال دو مونريال) أن أعضاء مجلس الشيوخ صوتوا في نهاية المطاف لصالح إضفاء الشرعية على استعمال القنب الهندي، مشيرة الى أنه بعد عدة أسابيع من النقاش في مجلس الشيوخ منذ نونبر الماضي ، سيتعين الآن دراسة مشروع القانون في اللجنة ثم التصويت عليه في قراءة ثالثة.

في المكسيك، اهتمت (لا خورنادا) بنتائج استطلاع للرأي عن نوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية المقررة في 1 يوليوز القادم، موردة أن المرشح اليساري والعمدة السابق لمدينة مكسيكو أندريس مانويل لوبيز أوبرادور احتل المرتبة الأولى في هذا الاستطلاع.

وأفادت الصحيفة أن لوبيز أوبرادور، المرشح الرئاسي عن تحالف "لنصنع التاريخ سويا"، كان قد أجرى محادثات مساء الخميس مع المرشح السابق للانتخابات الرئاسية الامريكية عن الحزب الديمقراطي آل غور ، تناولت سبل تطوير الطاقات المتجددة للتعامل مع ظاهرة تغير المناخ.

صحيفة (إل سول دي مكسيكو) تطرقت الى جريمة اغتيال الصحفي المكسيكي ليوباردو فاسكويز، وهو ثاني صحفي يقتل رميا بالرصاص منذ بداية العام الحالي، مشيرة إلى أن صحفيين من مدينة (خواريز) طالبوا في مظاهرة نظمت أمام مقر الحكومة المحلية بولاية (تشيهواهوا) بتقديم الجناة الى العدالة.

وفي نفس السياق، ذكرت صحيفة (إل يونيفرسال) أن الأمم المتحدة ووكالة ( فرانس بريس) أعلنتا عن إطلاق جائزة سنوية للصحافة في المكسيك تكريما للصحفيين ميروسلافا بافيتش وخافيير فالديز اللذين اغتيلا سنة 2017.