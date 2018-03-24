عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم السبت ..

* أخبار اليوم:

- قال الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، إن المغرب مستعد لتنفيذ أي وصفة جاهزة لتحقيق تقدمه، إذا قدمها البنك الدولي. الوزير الذي كان يتحدث في بداية لقاء ضم يوم أمس عددا من الوزراء إلى جانب نائب رئيس مجموعة البنك الدولي المكلف بالتنمية البشرية، كيت هانسين، قال إنه "إذا كان البنك الدولي يتوفر على وصفة جاهزة سنأخذ بها". والمسؤول الدولي، الذي أشاد بما حققه المغرب في مجال تطوير البنية التحتية والتقليص من الفقر والرفع من نسب الولوج للخدمات الأساسية، اختار أيضا وضع الأصبع على مكامن الخلل، التي اعتبر أن تداركها سيسمح للمغرب بتحقيق التنمية.

- بعد شهور من الاحتجاجات، أناس الدكالي يحتوي غضب الأطباء ويعد بتحقيق ملفهم المطلبي. مطالب النقابات الأطباء تشدد على ضرورة إعادة الاعتبار لكرامة الطبيب، وتجديد اتفاقية التأمين الإجباري عن المرض، وإعادة النظر في التعريفة الوطنية المرجعية، وتسريع إخراج مشروع القانون الخاص بالمسؤولية الطبية، وتحقيق التأمين عن المرض والتقاعد لفائدة أطباء القطاع الخاص، في إطار التأمين الإجباري عن المرض. وأكد مصدر حضر اجتماع ممثلي النقابات مع وزير الصحة، تجاوب هذا الأخير مع مطالبهم، حيث اقترح عقد اجتماعات أخرى في أقرب الآجال لتدقيق الإجراءات المرتبطة بالأولويات المطلبية، وإغناء النقاش وتعميقه والبحث عن الحلول الملائمة.

* المساء:

- في سابقة من نوعها، أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الداخلة-وادي الذهب أنها غير معنية بالساعة الإضافية التي ستفرضها الحكومة على المغاربة، وذلك مراعاة لمصلحة التلاميذ ولخصوصيات الجهة، في إطار تنزيل الجهوية المتقدمة. وهذه المبادرة المفاجئة، التي لقيت ترحيبا واسعا، جاءت وفق بلاغ للأكاديمية، بناء على مجموعة من الطلبات التي توصلت بها من طرف فيدرالية جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، بفرعيها الجهوي والإقليمي، بشأن إعادة النظر في مواعيد دخول التلاميذ خلال فترة اعتماد التوقيت الصيفي بإضافة ساعة على التوقيت الرسمي.

- كشفت مصادر نقابية أن المستشفيات العمومية تعرف خصاصا مهما في الأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة كالأنسولين الضروري بالنسبة لمرضى لسكري، وأدوية الضغط الدموي والربو. وأوضح المكتب الجهوي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أن الأدوية المذكورة بدأت تنقرض بالمؤسسات الصحية لجهة الدار البيضاء سطات، رغم ما توليه وزارة الصحة من أولويات لهذا البرنامج، ما يعمق معاناة المرضى جراء اضطراهم لشراء تلك الأدوية.

* الصباح:

- التمس موظفون من قضاة المجلس الأعلى للحسابات، التحقيق في صفقات عمومية جرت بمجلس المستشارين، بطريقة تثير الشبهات، في غياب لجان المراقبة المالية، بعد جمود "لجنة 13" البرلمانية التي شهدت نقاشا حادا لأجل تشكيلها، للقيام بالافتحاص المالي الداخلي، وهو ما يفيد إخفاء ما يجري داخل هذه المؤسسة، وفق ما أكدته مصادر الجريدة. وأفادت المصادر بأن جطو انتظر كثيرا رسالة من إدارة مجلس المستشارين، تحثه فيها على إرسال قضاة لإجراء افتحاصات تهم كافة صفقات الغرفة الثانية، وذلك طبقا للقانون الذي ينص على ضرورة تلقي مكتب جطو لطلب من رئاسة البرلمان، حفاظا على مبدأ فصل السلط وتعاونها، إذ لا يمكن لقضاة المجلس إجراء افتحاص من تلقاء ذاتهم.

- عبر عدد من الوزراء عن استعدادهم رفع دعاوى قضائية ضد صحافيين ومدونين، معتبرين أنفسهم ضحية تصفية حسابات سياسية، يراد منها إفشال عملهم، وضرب مصداقيتهم، على حد تعبيرهم، وفق ما نقلته مصادر الصحيفة، في أعقاب اجتماع المجلس الحكومي الأخير. وأفادت المصادر بأن وزراء اشتكوا إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، من انتشار ظاهرة القذف والشتم والسب في حقهم، فرد أنه بدوره ضحية "الأخبار الزائفة" التي تنشر في بعض الصحف الورقية والإلكترونية وفي مواقع التواصل الاجتماعي.

* الأحداث المغربية :

- يبدو أن أزمة إفلاس صندوق معاشات البرلمانيين، ستجد طريقها نحو الحل أخيرا، بعد أن رافقها جدل كبير، انقسمت معه أطراف الأغلبية الحكومية لشهور، خصوصا بعدما توصل رؤساء كافة فرق ومجموعة الأغلبية ومعها الفريق الاستقلالي بمجلس النواب إلى "اتفاق شبه نهائي". ويقضي الاتفاق برفع سن الاستفادة من المعاش إلى 65 سنة، ورفع مساهمات النواب البرلمانيين، ومجلس النواب في إيرادات الصندوق من 2900 درهم، على حد سواء، إلى 3400 درهم، مع تحديد أسقف المعاشات التي يستفيد منها النواب البرلمانيون المتقاعدون.

- أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، يوم الخميس، أن ما صدر عن منظمة العفو الدولية "أمنستي" بخصوص أحداث جرادة، مفتقد للإنصاف ولم يتضمن معطيات واقعية. وقال السيد الخلفي، عقب أشغال مجلس الحكومة الذي انعقد برئاسة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن الأحداث التي عرفتها مدينة جرادة الأسبوع الماضي، لم تمنع من مواصلة تنفيذ الإلتزامات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة بخصوص الصحة والتعليم والمجال الصناعي والفلاحي والطاقي والتعليمي.

* العلم:

- الحوار الاجتماعي في مفترق الطرق : الحكومة تدفع بارتفاع التكلفة المالية لمطالب وتقترح بحث سيناريوهات أخرى والنقابات قلقة. وحول مستجدات هذا الحوار، أكد النعم ميارة الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن الحوار الاجتماعي مستمر في إطار اللجان الثلاثية، إلا أنه لم يتم التوصل إلى الآن إلى أي نتيجة يمكن الإعلان عنها، مضيفا أنه "في منتصف أبريل، سيتم الكشف عن بوادر ما اتفق عليه في إطار هذه الجولات القطاعية التي لا تخلو من شد وجذب".

- أعطت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر الانطلاقة الرسمية لمشروع محاربة الأخذ غير المشروع لقرود المكاك البربري وحماية موطنها الطبيعي بالمنتزه الوطني لإفران. ويهدف هذا المشروع، الذي يدخل ضمن برنامج "ولد ليكون في البرية"، الذي أنشأته وتموله مؤسسة الدفاع عن الحيوانات وحمايتها ويتم تنفيذه من طرف الصندوق الدولي للرفق بالحيوان، إلى حماية قرود المكاك البربري من الأخذ غير المشروع من وسطها الطبيعي، والمساهمة في المحافظة على مواطنها الطبيعية بالمنتزه الوطني لإفران.

* رسالة الأمة:

- أكد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، أن مخطط التسريع الصناعي (2014-2020)، الذي حقق 58 في المئة من أهدافه المسطرة في أفق 2020، يساهم بشكل ملموس في حل إشكالية التشغيل. وقال السيد العلمي، خلال ندوة صحفية لعرض مؤشرات التشغيل في القطاع الصناعي، "إن مخطط التسريع الصناعي، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يفي بوعوده ويقدم مساهمة ملموسة لحل مشكلة التشغيل"، مبرزا أن القطاع الصناعي يعتبر مصدرا رئيسيا لفرص الشغل، حيث تم إحداث 288 ألفا و126 منصب شغل في مختلف القطاعات الصناعية بين 2014 و2017.

- الحوار الاجتماعي .. استنكرت مصادر نقابية من داخل لجنة القطاع الخاص، التي تجتمع مرتين في الأسبوع نظرا لكثرة المحاور المدرجة في جدول الأعمال، تغييب القطاع الفلاحي من عملية التفاوض القائمة داخل اللجان، مشيرة إلى أنه وإلى حدود الساعة لم يتقدم الطرف الحكومي بأي عرض داخل اللجنة رغم مطالب الحركة النقابية وانتظاراتها، التي لم يتوضح بعد مآلها، متسائلة عن الكلفة الإجمالية التي تخصصها الحكومة للحوار، باعتبارها وسلية ومعيارا لمعرفة مدى نجاعة ومصداقية التفاوض القائم.

* بيان اليوم:

- معاملات المكتب الشريف للفوسفاط ترتفع إلى 48.5 مليار درهم. سجلت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط نموا قويا في رقم معاملاتها، وصلت نسبته إلى 14 في المائة سنة 2017، ليستقر في 48 ألف و503 مليون درهم، مقابل 42 ألفا و471 مليون درهم في 2016، مع تحقيق نتائج قوية على مستوى جميع فئات الإنتاج. وأفادت المجموعة التي قامت بنشر نتائجها العملية والتشغيلية، أن حجم مبيعات الفوسفاط والأسمدة ارتفع تباعا بنسبة 40 في المئة و24 في المئة مقارنة مع سنة 2016. وعلق الرئيس المدير العام للمجموعة، مصطفى التراب، قائلا إن هذه النتائج تظهر نجاعة تنفيذ استراتيجية المجموعة، التي ترتكز على ثلاثة أسس متكاملة تشمل الرفع من قدراتها الإنتاجية، والاستفادة من مرونة المجموعة الصناعية والتسويقية من أجل تحفيز الطلب، والاستفادة من التأثيرات الاقتصادية الإيجابية للقدرة الإنتاجية للتحكم وتقليص تكاليف الإنتاج، وذلك من أجل تعزيز موقع المجموعة الريادي.

- أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن توقيع المغرب على اتفاقية منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية يتوج عودته للاتحاد الإفريقي، مبرزا في الآن ذاته أن المغرب "يبقى فاعلا قويا في قارته الإفريقية ومؤمنا باستمرار التعاون جنوب -جنوب، خصوصا على مستوى القارة". وأضاف السيد العثماني، في كلمة خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن المغرب منخرط بقوة في هذه الاتفاقية التي تم التوقيع عليها خلال أشغال القمة الإفريقية الاستثنائية التي انعقدت في كيغالي برواندا، لما لها من آثار إيجابية على شعوب ومواطني القارة، وباعتبارها "أولوية الأولويات" في مجال الاندماج الإفريقي، وأولوية بالنسبة للأسرة الإفريقية ولشعوب القارة.

* الاتحاد الاشتراكي:

- أطلقت المجموعة الأمريكية (نيكستير أوطوموتيف)، العملاق العالمي في مجال تصنيع أنظمة وناقل حركة السيارات، أشغال بناء أول مصنع لها للإنتاج في إفريقيا. وسيشيد هذا المصنع، الذي يعتزم توظيف 500 متعاون في المنطقة الحرة الأطلسية بالقنيطرة، على مساحة 18 ألف متر مربع، وسيقوم باستقبال وإنتاج أنظمة التوجيه الكهربائي للسيارات. وستكون هذه الوحدة الإنتاجية أول مصنع للشركة متعددة الجنسيات في إفريقيا والوحدة الصناعية ال25 التابع لها حول العالم.

- أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال شهر فبراير الماضي انخفاضا ب 0,5 في المئة مقارنة مع الشهر السابق. وعزت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة لها، بشأن بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر فبراير، هذا الانخفاض إلى تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 1,2 في المئة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب0,1 في المئة.

* لوماتان:

- أكد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، أن مخطط التسريع الصناعي (2014-2020)، مكن من إحداث 89 ألفا و884 منصب شغل في سنة 2017، بارتفاع قدره 13 ألف و657 منصب شغل مقارنة مع سنة 2016، وهو المعدل الذي سيمكن، في حال الحفاظ عليه، من تجاوز الهدف الأولي (500 ألف منصب شغل) لهذه الاستراتيجية القطاعية، في أفق بلوغ 550 ألف منصب شغل.

- مستوردو المعدات الفلاحية متشبثون بالأمل. فبعد سنة 2016 السيئة التي شهدت تهاوي مبيعات الجرارات بنسبة 35 بالمئة، تبدو الشهور الأولى من هذه السنة واعدة بالنظر إلى التساقطات المطرية الأخيرة التي تبشر بموسم فلاحي جيد، سينعكس بشكل إيجابي على السوق.

* البيان:

- أشاد الأمين العام المساعد لحلف شمال الأطلسي (الناتو) المكلف بالشؤون السياسية والسياسة الأمنية، أليخاندرو ألفارغونزاليس، بجهود المغرب لصالح إرساء الاستقرار في المنطقة المتوسطية. وشدد السيد ألفارغونزاليس، خلال ندوة صحفية عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، على أن هذا الاستقرار "هاجس مشترك نرغب في العمل سويا من أجله".

- شجب خبراء قانونيون بارزون، يوم الخميس، خلال لقاء بمقر البرلمان الأوروبي ببروكسل، انحرافات محكمة العدل الأوروبية والتي تسير عكس الرهان الاستراتيجي للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وسلط هؤلاء الخبراء، المجتمعون بمبادرة من النائب الأوروبي جيل بارنيو، رئيس مجموعة الصداقة الاتحاد الأوروبي-المغرب، الضوء على قضيتين تثيران الشكوك حول اختصاص وحياد محكمة العدل الأوروبية. ويتعلق الأمر بالاتفاق الفلاحي الاتحاد الأوروبي-المغرب لـ21 دجنبر 2016، ومؤخرا القرار حول اتفاق الصيد البحري لـ27 فبراير الأخير.

* لوبينيون:

- السوق العالمية للحلال تشكل رهانا مهما بالنسبة للمصدرين المغاربة. فقد أكدت الجمعية المغربية للمصدرين المغاربة على المؤهلات التي يمتلكها وسعيها للتموقع في هذا السوق، الذي أدر أرباحا تقدر بـ2 بلايين دولار في 2017، مشيرة إلى أنها لن تذخر أي جهد في سبيل مواكبة وتحسيس الفاعلين الاقتصاديين المعنيين. كما أوصت الجمعية الحكومة بإعداد استراتيجية وطنية مخصصة للقطاع.

- أفادت كتابة الدولة المكلفة بالماء، بأن حقينة السدود الرئيسية بالمغرب، تجاوزت إلى حدود يوم الأربعاء، 9,61 مليار متر مكعب، مسجلة بذلك نسبة ملء بلغت 63,2 في المائة. وأوضحت كتابة الدولة في الوضعية اليومية للسدود، أن هذا المستوى يزيد عن المعدل المسجل خلال نفس الفترة من سنة 2017، والتي بلغت فيها المخزونات حوالي 8,8 مليار متر مكعب، أي بنسبة ملء بلغت 57,9 في المئة.

* ليبيراسيون:

- جدد برلمان المجموعة الاقتصادية الإفريقية "سيدياو" التأكيد على دعم طلب المملكة المغربية للانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. وأكد رئيس وأعضاء برلمان المجموعة الذين شاركوا في ندوة بمجلس النواب، أن هذا الانضمام سيشكل قيمة مضافة للمجموعة، كما سيتيح الاستفادة المتبادلة وتقاسم الممارسات الجيدة والناجحة بين بلدان المجموعة.

- ذكرت المندوبية السامية للتخطيط، أن 28 في المئة من أرباب المقاولات يرتقبون ارتفاعا في إنتاج الصناعة التحويلية خلال الفصل الأول لسنة 2018، في مقابل توقيع 16 في المئة منهم تراجعا في الانتاج. وحسب المندوبية، فإن هاته التوقعات تعزى بالأساس، من جهة، إلى التحسن المرتقب في أنشطة "الصناعات الغذائية" و"صنع الأجهزة الكهربائية"، ومن جهة أخرى إلى الانخفاض في إنتاج أنشطة "الصناعة الكيماوية" و"صنع منتجات أخرى غير معدنية ".