عناوين الأسبوعيات الفرنكوفونية في أكشاك المملكة

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي أبرز عناوين الصحف الأسبوعية ..

* لافي إيكو:

- تدابير قوية لتنشيط قطاع العقار الذي يعاني منذ سنوات من حالة الركود في ظل ضعف آليات التنفيذ والإنتاج والمبيعات. وعلى الرغم من ذلك، تبدو الحاجيات كبيرة والمنعشون العقاريون يعملون من أجل تنشيط القطاع. وفي هذا السياق، أعدت الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين مذكرة سلمتها لوزير الإسكان والتعمير وسياسة المدينة. وتدعو هذه الوثيقة إلى اتخاذ تدابير استعجالية على المدى القصير ومبادرات على المدى المتوسط تهم جميع فروع القطاع.

* لوكانار ليبيري:

- أبرمت مؤسسة القرض الفلاحي للمغرب للتنمية شراكة مع شبكة مبادرات الفلاحة-الإيكولوجية بالمغرب ومركز التعاون الدولي في البحث الفلاحي من أجل التنمية، بهدف إطلاق نظام ضمان تشاركي موجه للضيعات الفلاحية الإيكولوجية بالمغرب. وتسعى هذه الشراكة، التي تؤكد التزام البنك الأخضر لفائدة التنمية المستدامة، إلى دعم صغار الفلاحين المنتجين، وتمكينهم من ديمومة أنشطتهم.

* فينونس نيوز إيبدو:

- أصدرت المديرية العامة للضرائب مذكرة تحدد فيها شروط الحصول على السكن الاقتصادي المعفي من الضريبة على القيمة المضافة في إطار منتوج "المرابحة". وتحدد هذه المذكرة طرق وشروط شراء السكن الاجتماعي في إطار منتوج المرابحة، كما تحدد شروط الاستفادة من إعفاء الضريبة على القيمة المضافة.

* لوتون:

- إفلاس المقاولات بالمغرب في ارتفاع مستمر، والمغرب يصنف في خانة أسوأ الدول من حيث مستوى إفلاس مقاولاته. فقد اعتبرت مؤسسة "يولير هيرميس" المتخصصة في التأمين، أن المغرب سيسجل سنة 2018 ارتفاعا قويا في نسبة إفلاس المقاولات. والسبب في ذلك تقادم البنيات المقاولاتية وآجال الأداء الطويلة للمقاولات. * لوبسيرفاتور المغرب وإفريقيا: - كشفت شركة (جونز لانغ لاسال) المتخصصة في تقديم الخدمات العقارية، في أحدث تقرير لها، أن تعويم العملة قد يعطي دفعة لسوق العقار بالمغرب. وحسب المصدر ذاته، فإن التعويم التدريجي للدرهم سمح بالمرونة بين أهم الفاعلين في قطاع العقار الذين يأخذون قرارات الاستثمار ويعبدون الطريق لسوق عقارية قوية خلال السنة المقبلة.

* لو روبورتير:

- اعتبرت إليزابيث غيغو، وزيرة العدل الفرنسية السابقة، أن أفضل علاقات التعاون الاقتصادي لفرنسا تجمعها بالمغرب. وشددت في حديث خصت به الأسبوعية، على أن "فرنسا تجمعها بالمغرب علاقات وشراكة لا مثيل لها مع أي بلد آخر في العالم".

* شالانج:

- الإعفاءات الضريبية والمعدلات المنخفضة والاستثناء من التنفيذ، والنظم الضريبية الخاصة، وعدم المعاقبة على التهرب الضريبي والأنشطة غير المهيكلة، (...) كلها مشاكل يعاني منها نظامنا الضريبي. وبالنسبة للسياسة الضريبية المحفزة، يتعين فرض ضرائب على أنشطة المضاربة، وكذا الأنشطة ذات القيمة المضافة المنخفضة، مع تثمين تلك التي تستدعي استثمارات ضخمة في القطاعات المتجددة، والتي تتطلب استخدام موارد مكلفة وذات مؤهلات عالية.

* تيل كيل:

- لتطوير قدراته الإنتاجية في المحاور المركزية والجنوبية للبلاد، يتعين على المكتب الشريف للفوسفاط استثمار مئة مليار درهم. فكيف سيحصل على هذه الأموال ؟ بطبيعة الحال من خلال استرجاع ديونه المترتبة على الدولة والمرتبطة بالقيمة المضافة، والتي تقدر بـ20 مليار. وحسب أحد أعضاء إدارة المكتب الشريف للفوسفاط فإن "شروط التمويل ستكون أفضل مع استرجاع هذه الديون في أقرب وقت ممكن".

* ماروك إيبدو:

- أكد المدير العام للمرصد الجيوسياسي في باريس، شارل سان-برو، أن "روسيا ليست لها مصلحة في دعم المشروع الانفصالي، الذي تؤيده الجزائر وحدها". وأعرب في مقابلة مع الأسبوعية عن الأمل في أن "تتبنى روسيا موقفا صريحا بشأن قضية الوحدة الترابية للمغرب".

* لانوفيل تريبون:

- اعتبر بنك المغرب أن الدينامية التي يشهدها قطاع السيارات ينبغي أن تتواصل، لاسيما مع الارتفاع المتوقع بحلول سنة 2019، والذي سينتقل من زائد 6.1 بالمئة سنة 2018 إلى زائد 7.5 بالمئة في السنة التي بعدها.