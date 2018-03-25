إطلالة على أبرز الصحف الصادرة بأمريكا الجنوبيّة

هسبريس - و.م.ع

اهتمت الصحف الصادرة ببلدان أمريكا الجنوبية بمواضيع من أبرزها توقعات النمو بمنطقة أمريكا اللاتينية و منطقة الكاريبي بين 2018 و 2020 والعلاقات البرتغالية الأرجنتينية، وأداء مارتين فيزكارا لليمين الدستورية كرئيس جديد للبيرو بعد قبول الكونغرس استقالة بيدرو بابلو كوشينسكي، وحجز طنين اثنين من المخدرات بميناء سانتوس البرازيلي، وإدانة القضاء الشيلي لضالعين في انتهاكات حقوق الانسان في عهد الحقبة الديكتاتورية، والمساعدات الأمريكية لكولومبيا.

ففي الأرجنتين توقفت اليوميات المحلية عند توقعات النمو بمنطقة أمريكا اللاتينية و منطقة الكاريبي بين 2018 و 2020 و العلاقات البرتغالية الأرجنتينية.

و هكذا، كتبت يومية "إل أمبيتو فينانسييرو" أن البنك الأمريكي للتنمية يتوقع أن يسجل اقتصاد أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي نموا قويا خلال السنوات القادمة، على الرغم من أنه سيكون أقل من مستوى نمو الاقتصاد العالمي بسبب انخفاض حجم الاستثمارات وتدني نوعيتها.

و أضافت أنه من المرتقب أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة نموا بواقع 2.6 بالمائة بين 2018 و 2020، مبرزة أن هذا المعدل يبقى أقل من المتوقع لمناطق مثل آسيا وأوروبا حيث ينتظر أن تحقق نموا على التوالي ب 6.5 و 3.7 في المائة خلال نفس الفترة.

و من جانبها، أبرزت يومية "لاناسيون" الاهتمام المتزايد من قبل البرتغال على الاستثمار في الأرجنتين، مضيفة أن تيريزا ريبيرو، كاتبة الدولة للشؤون الخارجية والتعاون البرتغالية، التي تقوم بزيارة للأرجنتين للمشاركة في الاجتماع السنوي للبنك الأمريكي للتنمية، وصفت العلاقات الثنائية ب "الوثيقة".

و أوردت الصحيفة تأكيد المسؤولة البرتغالية أن البلدين تمكنا من تطوير علاقاتها وإحراز تقدم في عدد من المجالات.

و بالبيرو، خصصت الصحف المحلية الحيز الأهم من صفحاتها للحديث عن أداء مارتين فيزكارا لليمين الدستورية كرئيس جديد للبلاد، و ذلك بعد قبول الكونغرس استقالة بيدرو بابلو كوشينسكي.

و هكذا، كتبت يومية "لاريبوبليكا" أن مارتين فيزكارا أدى اليمين الدستورية كرئيس جديد للبيرو، بعد أن قبل الكونغرس استقالة بيدرو بابلو كوشينسكي في ظل أزمة سياسية اندلعت بسبب علاقات الأخير المشبوهة بشركة البناء البرازيلية "أوديبريشت"، المتورطة في العديد من قضايا الفساد.

و أضافت أن فيزكارا طلب في خطاب أمام الكونغرس بوضع حد لسياسة الكراهية والمواجهة التي أضرت بالبلاد خلال الأشهر الأخيرة، ودعا الطبقة السياسية الى العمل على تلبية احتياجات ومطالب وتطلعات البيروفيين.

و من جانبها، كتبت يومية "البيرو 21" أن مرسديس أراوز أكدت أنها لن تستقيل من منصبها كنائبة ثانية للرئيس بخلاف ما ذكرته قبل بضعة أيام من أنها ستستقيل إذا ما تم عزل الرئيس بيدرو بابلو كوشينسكي من قبل الكونغرس.

و من جهتها، أوردت يومية "إكسبريسو" أن الكونغرس البيروفي وافق على الاستقالة التي قدمها كوشينسكي في خضم أزمة سياسية، انتهت بتولي النائب الأول للرئيس، مارتين فيزكارا، رئاسة البلاد.

و أفادت بأن استقالة كوشينسكي حظيت بموافقة 105 أعضاء بالكونغرس، و معارضة 12 عضوا و امتناع أربعة آخرين عن التصويت.

وفي البرازيل، أولت الصحف اهتماماتها لحجز طنين اثنين من المخدرات بميناء سانتوس (جنوب شرق) وفوز المنتخب البرازيلي لكرة القدم بثلاثة أهداف مقابل صفر على نظيره الروسي في مباراة ودية.

وذكرت "جورنال دو برازيل" أن مصالح الجمارك البرازيلية قد حجزت نحو طنين اثنين من الكوكايين موجهة للخارج بميناء سانتوس، موضحة أن هذه الكمية من المخدرات كانت مخبأة في ثلاثة حاويات تحمل مواد أخرى من ضمنها القهوة والسكر.

وأشارت إلى أن الجمارك سلمت هذه المحجوزات للشرطة الفدرالية التي تعتزم فتح تحقيق في تهريب هذه المواد المحظورة، مبرزة أن الأمر يتعلق بسادس أكبر عملية حجز يشهدها العام الجاري.

وأضافت أن مصالح الجمارك قد حجزت منذ يناير الماضي نحو 8ر2 طن من المخدرات، مقابل 10 أطنان خلال العام الماضي.

وسلطت الصحف البرازيلية الضوء على أداء المنتخب الوطني خلال المباراة الودية الذي جمعته بمنتخب روسيا التي تحتضن كأس العالم 2018، مشيرة إلى أن هذا الفوز بمثابة إشارة يبعث بها منتخب السامبا قبل مواجهته لألمانيا وديا يوم الثلاثاء القادم.

وكتبت "فولها دي ساو باولو" أن المنتخب البرازيلي عانى بعض الشيء خلال الشوط الأول من المباراة قبل أن يهزم نظيره الروسي.

وفي الشيلي توقفت الصحف عند المرافعات أمام المحكمة الدولية بلاهاي بشأن طلب بوليفيا المتعلق بالحصول على منفذ سيادي نحو المحيط الهادي وإدانة القضاء الشيلي لضالعين في انتهاكات حقوق الانسان خلال الحقبة الديكتاتورية ودور السياسة الضريبة كآلية للنمو.

وأوردت "إل ميركيريو" تصريحا لوزير الشؤون الخارجية الشيلي، روبيرتو أمبيرو، ذكر فيه فريقه القانوني "قد دحض الأدلة التي قدمتها بوليوفيا بشأن طلبها المتعلق بالحصول على منفذ سيادي نحو المحيط الهادي، أمام محكمة العدل الدولية، وأثبت أن شكوى لا باز أمام المحكمة لا تتسم بالإنسجام".

وأفادت "لا ناثيون" بأن محكمة الاستئناف بسانتياغو قد أدانت سبعة موظفين سابقين بالمركز الوطني للاستخبارات المنبثق عن جهاز الشرطة السرية لديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوشي (1973-1990) بتهمة الضلوع في تصفية أحد المعارضين يوم 18 أبريل 1986.

وأوضحت اليومية أن عناصر المركز الوطني للاستخبارات قاموا بتصفية خوان أنطونيو دياز كليف (41 عاما) حينما كان عائدا إلى منزله، مشيرة إلى أن المحكمة أدانت بعشر سنوات ويوم واحد سجنا العسكري ألفارو كوربلان كاستيجا، قائد العمليات بالمركز المذكور في العاصمة سانتياغو حينذاك.

وسلطت "لا سيغوندا" الضوء على تأكيد اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية والكاريبي، في تقرير لها، أن السياسة المتعلقة بالميزانية بالمنطقة تعزز الآليات الضريبية وتمكن من إنعاش الاستثمارات.

وأضافت الصحيفة أن اللجنة الأممية، التي تتخذ من سانتياغو مقرا لها، دأبت على تقديم تحليل للسياسة المتعلقة بالميزانية بالمنطقة خلال العقود الثلاثة الأخيرة.

وفي كولومبيا، استحوذت على اهتمامات اليوميات المحلية مواضيع من أبرزها المساعدات الأمريكية للبلد الجنوب أمريكي والقضاء على الأنشطة الزراعية المحظورة منذ يناير 2018.

وتوقفت "إل تييمبو" عند قرار الكونغريس الأمريكي بالإبقاء على المساعدات الممنوحة لكولومبيا على الرغم من طلب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتخفضيها.

وأوضحت أن الكونغريس الأمريكي صادق على مساعدات ب 391 مليون دولار سنة 2018، وهو ما يماثل حجم المساعدات التي قدمتها واشنطن لبوغوتا العام الماضي، مشيرة إلى أن الرئيس ترامب كان قد دعا لخفض هذه المساعدات لتصل إلى 251 مليون دولار.

وأوردت اليومية تثمين الرئيس الكولومبي، خوان مانويل سانتوس، لقرار الكونغريس الأمريكي، مبرزا أن البلدين سيواصلان العمل معا لبلوغ أهدافهما المشتركة.

وأشارت إلى أن هذه المساعدات يجب أن تحظى بمصادقة الرئيس الأمريكي قبل أن تصبح سارية المفعول.

وتطرقت "إل كولومبيانو" لملف القضاء على زراعات الكوكا (المكون الرئيسي لمخدر الكوكايين) منذ بداية العام الجاري.

وأوردت اليومية في هذا السياق تأكيد وزير الدفاع، لويس كارلوس فيجيغاس، أن 6500 هكتار من الكوكا قد تمت إزالتها منذ يناير الماضي، ضمن ارتفاع ب 11 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وخلصت إلى أن تواصل القضاء على هذه الأنشطة الزراعية بوتيرة مماثلة سيمكن البلد الجنوب أمريكي من بلوغ أهدافه الجزئية بهذا الخصوص انطلاقا من غشت المقبل، مبرزة أن السلطات حجزت منذ بداية العام الجاري 70 طنا من المخدرات.